WPP 的獲利理論被評為市場測量和優化解決方案的領導者

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紐約, Feb. 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gain Theory 是一家全球遠見顧問公司，旨在為雄心萬丈品牌加速增長，於《Forrester Wave™：市場測量與優化解決方案，2022 年第一季度》(The Forrester Wave™: Marketing Measurement and Optimization Solutions, Q1 2022) 中獲評為領導者 。

Forrester MMO wave 是為當前產品、策略及市場佔有率，對最重要的市場測量與優化供應商進行評估和基準測試。Forrester 將供應商歸類為領導者、強勁表現者、競爭者或挑戰者。

Forrester 在報告中表示：「擁有複雜市場預算的大型全球企業在尋找高觸感服務時，應將 Gain Theory 放在候選名單上。」，並且指出「Gain Theory 的服務在競爭組合中非常觸目。」

Gain Theory 在 13 項標準中獲得最高分，與評估中的其他供應商相比被定義為優越。Gain Theory 的最高得分包括「品牌組合管理」、「全渠道市場策略和規劃」和「見解驅動業務」的用例標準。Gain Theory 在「統一測量方法」、「市場策略諮詢」、「業務策略諮詢」和「變更管理諮詢」的標準中獲得滿分。

值得注意的是，在「統一測量方法」中 Gain Theory 獲得最高評分。該報告指出：「Gain Theory 的長遠方針是透過結合更多的客戶行為和數據訊號來推進其計劃及優化建議。」

關於 Gain Theory 在整個企業業務增長方面提供意見的能力，在「商業策略諮詢」的標準中也獲得了最高分，該標準評估了供應商在客戶流失分析、定價分析、需求生成分析和其他功能洞察力等領域應用其衡量和優化能力。

Gain Theory 的全球行政總裁 Manjiry Tamhane 表示：「在前所未有的變化和不確定時期，組織需要一個更全面和面對未來的方針以加速增長。我們通透過活化事後檢討、深入見解和遠見洞察的智能業務策略，讓我們的客戶能夠做到這一點。我們為自己在 Forrester 的 Wave 報告中被評位領導者感到榮幸，這證實了我們為全球客戶提供的獨特價值， 他們相信我們會專注於最重要的事情，快速地將複雜簡單化，並最終對他們的業務表現帶來具意義的影響。」 」

關於 Gain Theory

Gain Theory 是一家全球遠見顧問公司，旨在為雄心萬丈品牌加速增長。

我們在數據、先進分析、技術和諮詢顧問方面的專家，融合了事後檢討、深入見解及遠見洞察，以改善投資決策並以快速地活化增長。

在 62 個市場中推出我們屢獲殊榮的解決方案，並透過四個測量和優化支柱：增長基礎、數據優勢、增長加速器及活化增長為客戶提供高度專業的垂直式支援。

為了專注於客戶最重視的事上，Gain Theory 的專有市場推廣效率指數 (Marketing Effectiveness Index) 評估和基準市場推廣成效 - 在加速增長的過程中建立關鍵的差距。市場推廣效率指數以領域和行業為基準，用數據幫助找到轉型路線圖的優先事項。

Gain Theory 是 WPP agency(NYSE: WPP) 。

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Grain Theory 市場總監

Claudia Sestini

| 電郵: claudia.sestini@gaintheory.com