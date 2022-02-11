Beyond Limits 宣布收购 Oak Consulting

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新加坡, Feb. 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Beyond Limits 是一家服务于最严苛部门的工业和企业级 AI 软件公司，该公司今日宣布收购总部位于新加坡的云计算解决方案和咨询合作伙伴 Oak Consulting。



Beyond Limits Asia-Pacific 执行主席 David Liu 说：“Oak Consulting 在商业情报和企业数据管理服务方面有丰富的良好记录以及专业知识，从战略层面看，它自然而然地与 Beyond Limits 契合。此外，该公司有着与我们一样的战略使命，即创造解决方案，通过最新的技术充分挖掘员工的才华和能力，我们非常高兴欢迎他们加入 Beyond Limits 团队。”

对于关键行业，包括公共部门、电子商务、医疗保健、金融和供应链等，Oak Consulting 能提供企业级的完整生命周期解决方案，满足从战略直至实施阶段的要求。该公司具有数十年丰富的行业知识和经验，在数据挖掘、人工智能和机器学习的辅助下引导客户完成运营分析；此外，公司还采用最新的云和数据管理技术平台。

收购 Oak Consulting 之举将进一步巩固 Beyond Limits 在亚太地区的影响力和盈利能力，并加快公司的技术资源更新迭代，以支持新的客户项目和用户案件。此区域也将有更多经验丰富的团队供当前及未来客户选择，以从概念阶段到实施引导他们完成复杂的 AI 计算、机器学习、数据分析和管理整合。

Oak Consulting 常务董事 Victor Ng 说：“我们从 2020 年起作为 Beyond Limits 的重要合作伙伴，多年来我们密切合作，以更好地理解和满足该地区企业迅速变化的技术需求。人工智能愈发融入我们的日常业务运营中，Beyond Limits 及其认知 AI 技术已十分成熟，可以帮助满足这些需求。我们很期待双方合作将能提供的服务优势和覆盖范围。”

Oak Consulting 的当前员工和管理层团队保持不变，该公司也将在 Beyond Limits 品牌下向客户及合作伙伴提供现有产品和服务，以继续创造直接业务机会。此次收购让两家在技术和商业解决方案领域有数十年丰富行业知识和专长的大公司联手。Beyond Limits 致力于发展 Oak Consulting 的服务，以在未来取得突飞猛进的增长，期待这种增长将为 Beyond Limits 的客户带来更多机会。

关于 Beyond Limits Asia-Pacific Beyond Limits Asia-Pacific

是一家企业级 AI 公司，专门为能源、先进制造和金融科技等严苛行业优化运营，提升效率并提高生产率。 除了传统人工智能以外，Beyond Limits 的软件产品以备受赞誉的认知 AI 技术为基础，利用混合 AI 方式，将数据中心型技术与嵌入式人工知识相结合，从而确认是否能信任基于软件做出的决策，管理运营风险并推动盈利能力。

Beyond Limits Asia Pacific 的地区总部位于新加坡，在香港、深圳、台北和东京设有办事处。地区总部负责亚洲合资企业与合伙企业的战略投资，而香港办事处负责扩张 Beyond Limits 在金融服务等垂直市场的 AI 业务，台北办事处负责先进制造，新加坡、深圳和东京办事处负责能源部。

Beyond Limits 于 2014 年成立，针对 Caltech 喷气推进实验室为 NASA 太空任务研发的先进技术进行了全方位的大量投资。最近，公司被 Frost & Sullivan 评选为年度最佳公司，获得其 2021 年最佳实务奖；并被 CB Insights 选入其 2020 年最创新人工智能百大初创公司。

有关更多信息，请访问 www.beyond.ai。

关于 Oak Consulting

Oak Consulting 是一家位于新加坡的最高等级 Tableau 增值经销商和云解决方案提供商，在印度和马来西亚设有办事处，提供数据管理和分析咨询服务。我们的专长领域包括医疗保健、教育、零售和电子商务、电信、金融、货运、机场枢纽、商业服务以及公共部门。

我们公司能成功交付企业级的完整生命周期解决方案，满足从战略直至实施阶段的要求。Oak Consulting 擅长处理海量且复杂的数据集；在数据挖掘、人工智能和机器学习的辅助下提供运营分析；以及采用世界最先进的云和数据管理技术平台。

我们的领导层团队在信息技术和商业解决方案领域具备数十年丰富的行业知识和经验。我们拥有一支由经验丰富的技术和商业领域专家组成的团队，我们很自豪能成为新加坡和亚太地区的“前瞻型合作伙伴”。

Contact Information:

Scott Blevins

LEWIS for Beyond Limits

+1-415-283-5492

beyondlimitspr@teamlewis.com