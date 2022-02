Martela Oyj:n tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. - 31.12.2021

English Finnish

MARTELA OYJ:N VUOSIKATSAUS AJALTA 1.1. - 31.12.2021

Tammi-joulukuun 2021 liikevaihto parani hieman edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja liiketulos parani.

Loka-joulukuu 2021

Liikevaihto oli 29,6 MEUR (21,9), muutos 34,7 %

Vertailukelponen liiketulos oli 1,8 MEUR (-1,3)

Liiketulos oli 1,4 MEUR (-2,2)

Liikevoittoprosentti oli 4,9 % (-10,0 %)

Tilikauden tulos oli 1,2 MEUR (-2,1)

Osakekohtainen tulos oli 0,26 euroa (-0,51)

Tammi-joulukuu 2021

Liikevaihto oli 91,9 MEUR (88,4), muutos 4,0 %

Vertailukelpoinen liiketulos oli -0,3 MEUR (-3,1)

Liiketulos oli -1,3 MEUR (-4,0)

Liiketulosprosentti oli -1,4 % (-4,5 %)

Tilikauden tulos oli -2,4 MEUR (-4,8)

Osakekohtainen tulos oli -0,53 euroa (-1,16)

Näkymät

Näkymät vuodelle 2022

Martela-konsernin koko vuoden 2022 liikevaihdon arvioidaan kasvavan yli 10 % edellisvuodesta ja liiketuloksen olevan positiivinen.

Avainluvut, Meur

2021 2020 Muutos 2021 2020 Muutos 10-12 10-12 % 1-12 1-12 % Liikevaihto 29,6 21,9 34,7 % 91,9 88,4 4,0 % Liiketulos 1,4 -2,2 -1,3 -4,0 Liiketulos % 4,9 % -10,0 % -1,4 % -4,5 % Tulos ennen veroja 1,2 -2,1 -2,3 -4,8 Tilikauden tulos 1,2 -2,1 -2,4 -4,8 Tulos/osake, eur 0,26 -0,51 -0,53 -1,16 Sijoitetun pääoman tuotto % 22,6 -29,3 -4,7 -13,2 Oman pääoman tuotto % 41,3 -60,6 -21,3 -34,7 Omavaraisuusaste % 22,2 23,3 -4,8% Nettovelkaantumisaste % 74,8 36,5 104,8 %

Toimitusjohtaja Ville Taipale:

”Pandemian helpottuminen ja yritysten valmistautuminen työpaikoille palaamiseen vaikuttivat positiivisesti neljännen vuosineljänneksemme liikevaihdon kehitykseen. Liikevaihtomme kasvoi vuoden neljännellä vuosineljänneksellä 34,7 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja oli 29,5 milj. euroa. Tammi- joulukuun liikevaihto kasvoi 4,0% edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 91,9 milj.euroa.

Uudet tilaukset jatkoivat kasvuaan vuoden neljännellä neljänneksellä erityisesti yksityisellä puolella. Kysynnän normalisoitumiseen tulee vaikuttamaan merkittävästi muutokset pandemian etenemisessä, rajoitusten purkaminen ja näiden kautta asiakkaidemme päätökset työympäristöihin palaamisesta.

Liiketuloksemme parani merkittävästi vuoden neljännellä neljänneksellä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 1,4 milj. euroa. Liiketuloksen paranemiseen vaikutti liikevaihdon kasvaminen sekä alentunut kustannustaso. Liiketulosta rasitti myös kertaluonteinen entisen rahoituskumppanin konkursista aiheutunut 0,4 ,milj. euron luottotappio. Tammi- joulukuun liiketulos oli -1,3 milj. euroa. Liiketulos sisältää 1,0 milj. euron kertaluonteiset kulut, jotka liittyivät alkuvuonna käytyihin yhteistoimintaneuvotteluihin ja niistä seuranneisiin irtisanomisiin ja organisaation uudelleenjärjestelyihin sekä entisen rahoituskumppanin konkurssista aiheutuneisiin luottotappioihin.

Viimeaikaiset muutokset koronapandemian tuomien rajoitusten vähentymisessä ovat vaikuttaneet positiivisesti markkinatilanteeseen. Mikäli pandemiatilanteessa ei tapahdu äkillisiä muutoksia ja rajoitusten purkaminen jatkuu ennustetulla tavalla uskomme positiivisen markkinatilanteen jatkuvan myös vuonna 2022. On mahdollista että globaaleilla materiaali- ja logistiikkahaasteilla tulee olemaan vaikutuksia erityisesti vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Uskomme että työn tekemisen tavat ja työympäristöt tulevat muuttumaan pysyvästi tulevaisuudessa. Koronapandemia on nopeuttanut työnteon muutosta entisestään, minkä johdosta toimisto on yksi monista työnteon paikoista, ja etätyön merkitys kasvaa. Tämä tulee lisäämään kysyntää yhä monimuotoisimmille työympäristöille, sekä tarvetta panostaa henkilöstön etätyöolosuhteisiin. Jatkamme edelläkävijänä, yhteistyössä asiakkaidemme kanssa parhaiden ja joustavimpien työympäristöjen luomisessa jotka parantavat työntekijäkokemusta, tehokkuutta ja innovaatiokykyä sekä laskevat kokonaiskustannuksia. Vastaamme asiakkaidemme kasvaneeseen joustavuusvaateeseen WaaS-palvelumallillamme, jonka kehittämistä olemme jatkaneet aktiivisesti. Kiinnostus palvelumallia kohtaan on ollut rohkaisevaa ja odotamme palvelumallin vaikuttavaan liiketoimintamme kehittymiseen positiivisesti.”

Markkinatilanne

Koronaviruspandemia on vaikuttanut negatiivisesti koko Martelan toimintaympäristöön niin Skandinaviassa kuin muissakin maissa. Pandemia on vaikuttanut erityisesti yksityisen sektorin markkinatilanteeseen. Viimeaikainen kehitys indikoi kysynnän kasvua ainakin lyhyellä aikavälillä. Tässä vaiheessa on vielä haasteellista sanoa miten nopeasti markkinatilanne paranee ja mikä tulee olemaan pandemian vaikutus keskipitkällä aikavälillä yleiseen markkinatilanteeseen.

Liikevaihto ja tulos

Loka - joulu kuun 2021 liikevaihto ja tulos

Loka-joulukuun liikevaihto oli 29,6 milj. euroa (21,9) ja oli 34,7 % edellisvuotista parempi. Edellisvuoteen verrattuna Suomen liikevaihto parani 14,8 %, Ruotsin 128,9 %, Norjan 12,4 % ja ryhmän Muut 309,5 %.

Konsernin liiketulos loka-joulukuussa oli 1,4 milj. euroa (-2,2). Vertailukelpoinen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli loka-joulukuussa 1,8 milj. euroa (-1,3).

Loka-joulukuun tulos ennen veroja oli 1,2 milj. euroa (-2,1) ja tulos verojen jälkeen oli 1,2 (-2,1).

Tammi-joulukuun 2021 liikevaihto ja tulos

Tammi-joulukuun liikevaihto oli 91,9 milj. euroa (88,4) ja oli 4,0 % edellisvuotista parempi. Liikevaihto heikkeni Ruotsissa 5,5 % ja Suomessa 3,6 % edellisvuoteen verrattuna, mutta kasvoi Norjassa 54,6 % ja ryhmässä Muut 148,2 %.

Konsernin liiketulos tammi-joulukuussa oli -1,3 milj. euroa (-4,0). Vertailukelpoinen liiketulos ilman kertaluontoisia eriä oli tammi-joulukuussa -0,3 milj. euroa (-3,1).

Tammi-joulukuun tulos ennen veroja oli -2,3 milj. euroa (-4,8) ja tulos verojen jälkeen oli -2,4 (-4,8).

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Martela on antanut ennakkotietoa vuoden 2021 liikevaihdosta ja liiketuloksesta 13.1.2022. Alustavien tilintarkastamattomien tilinpäätöstietojen mukaan koko vuoden 2021 liikevaihto parani hieman ja liiketulos parani edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto oli noin 92 (88,4) miljoonaa euroa ja liiketulos noin -1,5 (-4,0) miljoonaa euroa. Aikaisempi ohjeistus vuodelle 2021: Martela-konsernin vuoden 2021 liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan paranevan.

Tammi-joulukuun jälkeisiin tapahtumiin ei liity muita olennaisia tiedotettavia asioita ja toiminta on jatkunut suunnitelmien mukaisesti.

LÄHIAJAN RISKIT

Riski tuloskehitykseen liittyy yleiseen talouden epävarmuuteen ja sen myötä Martelan liiketoimintaympäristön kokonaiskysynnän kehittymiseen. Koronaviruspandemia ja sen mukanaan tuoma epävarmuus ovat vaikuttaneet negatiivisesti markkinatilanteeseen. Toimialan projektiluonteisuudesta johtuen lähiajan ennustettavuus on haasteellista normaaliolosuhteissa. Tämä haasteellisuus korostuu entisestään pandemian aiheuttaman yleisen epävarmuuden myötä niin materiaalien saatavuudessa kuin logistiikassakin. Liikevaihdon kehittymiseen liittyvä riski heijastuu myös yhtiön lähiajan likviditeettiin ja sen riittävyyteen.

HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2021 ei makseta osinkoa.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Martela Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 17.3.2022. Martelan hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle erillisellä pörssitiedotteella myöhemmin.

Liite