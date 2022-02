English Dutch French

Communiqué de presse

Embargo jusqu'au vendredi 11 février 2022 à 7h00

Information réglementée – informations confidentielles

Information financière relative au quatrième trimestre et à l’exercice 2021

Forte progression de 10,7% de l’EBITDAaL au dernier trimestre de 2021 grâce à une solide croissance des services facturés au client et à une maîtrise efficace des coûts

Base clients mobiles postpayés +3,9 % en glissement annuel

Base clients câble +20,8 % en glissement annuel

Le chiffre d’affaires progresse de +5,3 % en glissement annuel

Chiffres clés opérationnels - T4 Le portefeuille Go a maintenu une bonne performance, soutenu par le lancement de Go Extreme. Au cours du trimestre, Orange Belgium a enregistré 24 000 nouveaux abonnés mobiles postpayés, à 2,7 millions d'abonnés (+3,9 % en glissement annuel).

Au cours du trimestre, Orange Belgium a enregistré 24 000 nouveaux abonnés mobiles postpayés, à 2,7 millions d'abonnés (+3,9 % en glissement annuel). La base clients câble a augmenté de 12 000 abonnés. Ce trimestre a été marqué par des campagnes agressives et des cadeaux en fin d'année de la part de la concurrence.

Ce trimestre a été marqué par des campagnes agressives et des cadeaux en fin d'année de la part de la concurrence. L’ARPO convergent B2C a diminué de 1,3 % en glissement annuel à 72,7 euros, sous l'effet de l'accroissement de la base clients Love Duo, une offre commercialisée à un prix plus bas, avec des frais d'installation plus faibles et des réductions offertes sur les forfaits mobiles convergents.

sous l'effet de l'accroissement de la base clients Love Duo, une offre commercialisée à un prix plus bas, avec des frais d'installation plus faibles et des réductions offertes sur les forfaits mobiles convergents. L'ARPO mobile postpayé a crû de 0,6 % en glissement annuel à 19,9 euros, porté principalement par la hausse des revenus hors forfait liée à l'augmentation du trafic d'itinérance.





Chiffres-clés opérationnels du groupe Orange Belgium T4 2020 T4 2021 Variation Base clients abonnements mobiles (en milliers) 2 641 2 743 3,9% Ajouts nets (en milliers) 26 24 -4,2% ARPO des abonnements mobile uniquement (€ par mois) 19,8 19,9 0,6% Base clients câble (en milliers) 326 394 20,8% Ajouts nets (en milliers) 22 12 -44,4% ARPO convergence B2C (€ par mois) 73,6 72,7 -1,3%





Éléments financiers marquants - T4 Le chiffre d'affaires s’est élevé à 361,4 millions d’euros, en hausse de 5,3 % en glissement annuel. Les services facturés au client ont suivi une évolution similaire, avec une progression de 5,7 %, soutenus principalement par la hausse des services convergents (+15,1 % en glissement annuel). Les ventes d'équipements ont progressé, portées par la vigueur de la demande sur la période de fin d’année. Les revenus des services aux opérateurs sont restés stables par rapport au T4 2020.

Les services facturés au client ont suivi une évolution similaire, avec une progression de 5,7 %, soutenus principalement par la hausse des services convergents (+15,1 % en glissement annuel). Les ventes d'équipements ont progressé, portées par la vigueur de la demande sur la période de fin d’année. Les revenus des services aux opérateurs sont restés stables par rapport au T4 2020. L'EBITDAaL s'est amélioré de 10,7 % en glissement annuel à 95,1 millions d'euros , porté par l'accroissement des revenus des services facturés au client et par la maîtrise des coûts dans les investissements publicitaires et les frais immobiliers.

, porté par l'accroissement des revenus des services facturés au client et par la maîtrise des coûts dans les investissements publicitaires et les frais immobiliers. Les eCapex ont augmenté de 16,4 % en glissement annuel à 82,6 millions d’euros , grâce principalement à un effet de rattrapage par rapport aux trimestres précédents et au déploiement du contrat de partage de réseaux.

, grâce principalement à un effet de rattrapage par rapport aux trimestres précédents et au déploiement du contrat de partage de réseaux. L'endettement net à la fin du trimestre s’est établi à 69,5 millions d'euros, soit un levier de 0,2 x.





Chiffres-clés financiers du groupe Orange Belgium en données Variation en données Variation historiques en données historiques en données en millions d’euros T4 2020 T4 2021 historiques 2020 2021 historiques Chiffre d’affaires consolidé 343,0 361,4 5,3% 1 314,9 1 363,5 3,7% Services facturés aux clients 229,5 242,6 5,7% 905,9 945,1 4,3% EBITDAaL 85,9 95,1 10,7% 323,5 353,0 9,1% marge (% du chiffre d’affaires) 25,1% 26,3% 127 bp 24,6% 25,9% 129 bp eCAPEX1 -70,9 -82,6 16,4% -177,7 -204,1 14,8% Cash-flow opérationnel2 15,0 12,6 -16,3% 145,8 148,9 2,2% Endettement financier net 144,9 69,5 144,9 69,5

Les eCapex s’entendent hors frais d'acquisition de fréquences. Aux T1 et T3 2021, le montant des frais d'acquisition de fréquences s'était élevé à 10,9 millions d’euros par trimestre pour Orange Belgium. Cash-flow opérationnel défini comme EBITDAaL – eCapex hors frais d'acquisition de fréquences.





Xavier Pichon, Chief Executive Officer, commente :

Nous pouvons être fiers des résultats que nous avons obtenus au cours de l'année écoulée, aussi bien en termes d'activité que de performance financière. Malgré la pandémie de Covid-19, de nombreux projets ont été menés à bien.

Bien sûr, je dois mentionner l’accord signé avec Nethys pour l’acquisition de 75 % moins une action de VOO. Cette acquisition, qui doit être approuvée par les autorités de la concurrence, dotera Orange Belgium d'un réseau très haut débit en Wallonie et dans une partie de Bruxelles, et représente ainsi une avancée majeure dans le déploiement de notre stratégie convergente au niveau national. Notre plan d'investissement nous permettra de moderniser le réseau vers du multi-gigabits au bénéfice des clients et de la compétitivité de la Wallonie et de Bruxelles.

Le trimestre écoulé est marqué par une performance commerciale très vigoureuse. De plus, nous avons réalisé des avancées importantes au quatrième trimestre : nous avons lancé notre Orange 5G Lab à Anvers et nous avons aussi progressivement déployé la nouvelle marque hey!

Cette année nous a encore rapprochés de notre ambition stratégique en marquant un jalon vers notre nouveau positionnement sur le marché, notre nouvelle ambition pour les années à venir qui trouve son expression dans notre plan stratégique Orange Ahead.

De nouveaux défis passionnants se présenteront certainement à nous en 2022, qui donneront à notre société les moyens d'assurer sa croissance future au bénéfice de l'ensemble de nos parties prenantes.

Antoine Chouc, CFO, ajoute :

2021 a été une année difficile. Néanmoins, nous sommes parvenus à enregistrer d'excellents résultats financiers, l'EBITDAaL connaissant une progression de 9,1 % pour atteindre plus de 350 millions d'euros.

Avec une croissance de plus de 5,7 % au quatrième trimestre 2021, notre chiffre d'affaires sur les services facturés au client reste le moteur principal de cette amélioration de l’EBITDAaL, qui est en grande partie attribuable à notre stratégie convergente. Nous avons également réalisé une baisse des coûts significative. Notre programme Orange Ahead et la mise en œuvre du contrat de partage de réseaux nous donneront les moyens de poursuivre ces efforts de maîtrise des coûts qui créent le socle de la croissance future de notre EBITDAaL.

Comme annoncé au T3, notre EBITDAaL se situe au-dessus de l'objectif de 320-340 millions d'euros. Les autres résultats sont conformes à nos objectifs. Nous avions prévu une croissance faible à un chiffre du chiffre d'affaires et nous avons obtenu une progression de 3,7 %. Notre eCapex, à 204,1 millions d'euros, se situe exactement dans la fourchette attendue de 200-220 millions d'euros.

Dividende au titre de 2021

Compte tenu des prochaines enchères pour l'attribution du spectre et de l’impact sur le bilan de l’acquisition de VOO, le Conseil d'administration ne proposera pas de dividende au titre de l’exercice 2021 lors de l’Assemblée générale.

Perspectives pour 2022

Orange Belgium prévoit une croissance faible à un chiffre de son chiffre d'affaires en 2022. La société table sur un EBITDAaL compris entre 350 millions d’euros et 370 millions d’euros. Le montant total des eCapex en 2022 devrait se situer entre 210 millions d’euros et 230 millions d’euros.

Nouveau calendrier financier

Le Conseil d'administration d'Orange Belgium a décidé de passer à la publication de résultats semestriels et annuels. Les prochains résultats financiers seront publiés le 22 juillet 2022 pour le premier semestre de 2022 et en février 2023 (date exacte à confirmer) pour les résultats de l'exercice 2022. Les résultats du premier et du troisième trimestres de l'année ne feront plus l'objet de publications séparées.









