KITRON: Foreslått utbytte på NOK 0,25 per aksje for regnskapsåret 2021

(2022-02-11) Styret i Kitron vil foreslå et utbytte på NOK 0,25 per aksje for regnskapsåret 2021 på den ordinære generalforsamlingen i april 2022.



Utbytte er NOK 0,25 per aksje for aksjonærer som er registrert i Kitrons aksjonærregister hos Euronext Securities Oslo (tidligere Euronext VPS) ved utgangen av 29. april 2021 (tilsvarende aksjonærene på datoen for generalforsamlingens vedtak).

Det totale foreslåtte utbyttet er NOK 49.3 millioner. De forventede utbyttedatoene for 2022 vil også være tilgjengelige på Kitrons investorside på www.kitron.com/investors/.