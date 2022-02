Rovio Entertainment Oyj: Tilinpäätöstiedote 2021

English Finnish

Rovio Entertainment Oyj Pörssitiedote 11.2.2022 klo 9.00

Pelien liikevaihto kasvoi 18,8 prosenttia Q4:lla, vertailukelpoinen kasvu 9,0 prosenttia

Loka-joulukuu 2021 kohokohdat

Rovion liikevaihto kasvoi 15,2 prosenttia 78,9 miljoonaan euroon (68,5). Orgaaninen kasvu (ilman Ruby Gamesiä) oli 9,0 prosenttia.

Konsernin oikaistu käyttökate oli 16,5 miljoonaa euroa (12,2) ja oikaistu käyttökatemarginaali 21,0 prosenttia (17,8)

Konsernin oikaistu liikevoitto oli 13,1 miljoonaa euroa (7,5) ja oikaistu liikevoittomarginaali 16,6 prosenttia (10,9)

Games-segmentin liikevaihto kasvoi 18,8 prosenttia 76,5 miljoonaan euroon (64,4). Pelien orgaaninen kasvu (ilman Ruby Gamesiä) oli 12,2 prosenttia. Vertailukelpoisin valuuttakurssein pelien liikevaihto kasvoi 15,3 prosenttia ja orgaaninen kasvu vertailukelpoisin valuuttakurssein (vertailukelpoinen kasvu) oli 9,0 prosenttia. Games-segmentin bruttomyynti oli 74,0 miljoonaa euroa (64,9) ja kasvoi 14,1 prosenttia vuositasolla. Vertailukelpoisin valuuttakurssein bruttomyynti kasvoi 10,7 prosenttia ja orgaaninen kasvu vertailukelpoisin valuuttakurssein (vertailukelpoinen kasvu) oli 4,7 prosenttia.

Rovion kolme kärkipeliä Angry Birds 2, Angry Birds Dream Blast ja Angry Birds Friends kasvoivat viime vuodesta

Rovio päätti uuden Angry Birds Journey -pelin julkaisuajankohdaksi tammikuun 2022 lopun (peli julkaistiin 20.1.2022) ja peli ehti saavuttaa 25 miljoonan euron vuosittaisen liikevaihtotason ennen julkaisua (julkaisun jälkeen peli on noussut yli 40 miljoonan euron vuosittaiseen liikevaihtotasoon).

Käyttäjähankintainvestoinnit olivat 20,6 miljoonaa euroa (16,0) ja 26,9 prosenttia Games-segmentin liikevaihdosta (24,9)

Liiketoiminnan nettorahavirta oli 17,3 miljoonaa euroa (17,6)

Osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa (0,04)





Tammi-joulukuu 2021 kohokohdat

Rovion liikevaihto kasvoi 5,1 prosenttia 286,2 miljoonaan euroon (272,3). Orgaaninen kasvu (ilman Ruby Gamesiä) oli 3,2 prosenttia.

Konsernin oikaistu käyttökate oli 54,8 miljoonaa euroa (60,1) ja oikaistu käyttökatemarginaali oli 19,1 prosenttia (22,1)

Konsernin oikaistu liikevoitto oli 43,7 miljoonaa euroa (47,2) ja oikaistu liikevoittomarginaali 15,3 prosenttia (17,3)

Games-segmentin liikevaihto kasvoi 7,0 prosenttia 276,4 miljoonaan euroon (258,2). Orgaaninen kasvu (ilman Ruby Gamesiä) oli 5,0 prosenttia. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 9,6 prosenttia ja orgaaninen kasvu vertailukelpoisin valuuttakurssein (vertailukelpoinen kasvu) oli 7,6 prosenttia. Games-segmentin bruttomyynti oli 271,4 miljoonaa euroa (259,2) ja kasvoi 4,7 prosenttia vuositasolla. Vertailukelpoisin valuuttakurssein bruttomyynti kasvoi 7,2 prosenttia ja orgaaninen kasvu vertailukelpoisin valuuttakurssein (vertailukelpoinen kasvu) oli 5,3 prosenttia.

Käyttäjähankintainvestoinnit olivat 77,2 miljoonaa euroa (58,7) ja 27,9 prosenttia Games-segmentin liikevaihdosta (22,7)

Liiketoiminnan nettorahavirta oli 44,0 miljoonaa euroa (63,6)

Osakekohtainen tulos oli 0,41 euroa (0,43)





Avainluvut

10-12/ 10-12/ Muutos, 1-12/ 1-12/ Muutos, Miljoonaa euroa 2021 2020 % 2021 2020 % Liikevaihto 78,9 68,5 15,2 % 286,2 272,3 5,1 % Käyttökate (EBITDA) 13,4 12,2 9,7 % 50,8 60,0 -15,4 % Käyttökate-% 17,0 % 17,8 % 17,7 % 22,0 % Oikaistu käyttökate 16,5 12,2 35,4 % 54,8 60,1 -8,9 % Oikaistu käyttökate-% 21,0 % 17,8 % 19,1 % 22,1 % Liikevoitto 8,1 2,9 174,1 % 37,7 42,5 -11,3 % Liikevoittomarginaali, % 10,2 % 4,3 % 13,2 % 15,6 % Oikaistu liikevoitto 13,1 7,5 75,0 % 43,7 47,2 -7,5 % Oikaistu liikevoittomarginaali, % 16,6 % 10,9 % 15,3 % 17,3 % Tulos ennen veroja 9,2 2,3 295,4 % 40,3 40,7 -1,1 % Investoinnit 1,3 1,1 15,6 % 4,0 3,9 2,1 % Käyttäjähankinta 20,6 16,0 28,7 % 77,2 58,7 31,5 % Oman pääoman tuotto (ROE), % 22,2 % 24,4 % 22,2 % 24,4 % Nettovelkaantumisaste (net gearing), % -77,4 % -77,6 % -77,4 % -77,6 % Omavaraisuusaste, % 70,8 % 82,3 % 70,8 % 82,3 % Osakekohtainen tulos, euroa 0,08 0,04 106,7 % 0,41 0,43 -4,6 % Osakekohtainen tulos, laimennettu euroa 0,08 0,04 106,6 % 0,41 0,43 -4,8 % Liiketoiminnan rahavirta, netto 17,3 17,6 -1,6 % 44,0 63,6 -30,8 % Työntekijät (keskimäärin kaudella) 501 479 4,7 % 490 470 4,2 %

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Laskentakaavat ja määritelmät on esitetty Tunnusluvut-osiossa.

Vertailukelpoisin valuuttakurssein esitetyt muutokset kausien välillä on laskettu kurssaamalla raportointikauden luvut vertailukauden keskimääräisellä Yhdysvaltain dollarin ja euron välisellä valuuttakurssilla ottaen huomioon Yhdysvaltain dollaripohjaiset pelinsisäiset ostokset Yhdysvalloissa sekä globaalit mainosverkkomyynnit.

Voitonjakoehdotus

Konsernin emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2021 ovat yhteensä 220 450 449,79 euroa, joista tilikauden voitto on 39 913 244,68 euroa. Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa

hallituksen päättämään 0,12 euron osakekohtaisesta osingosta, joka maksetaan osakkeenomistajille tilikaudelta 2021. Tilinpäätöshetken 31.12.2021, ulkona olevien osakkeiden lukumäärän perusteella osingon määrä on yhteensä 8 926 262,28 euroa.

Toimitusjohtaja Alex Pelletier-Normand

Olen iloinen, että Rovio otti vuoden aikana jälleen edistysaskeleita strategian toteuttamisessa. Erityisesti viimeinen vuosineljännes oli vahva, sillä Pelit-liiketoimintayksikön kasvu oli vahva ja liikevaihto ennätystasolla. Saavutimme tämän tärkeimpien live-peliemme, erityisesti Angry Birds 2 ja Angry Birds Friends -pelien hyvän liikevaihdon sekä Ruby Games -yritysoston ansiosta. Kannattavuutemme ja kassavirtamme olivat hyvällä tasolla koko vuoden ja viimeisen neljänneksen osalta. Huolimatta koronapandemiasta ja Applen huhtikuussa julkaiseman App Tracking Transparency (ATT) tuomasta muutoksesta pelien markkinoinnissa, toimintamme ja peliprojektimme etenivät hyvin. Tämä ei olisi ollut mahdollista ilman omistautunutta henkilöstöämme. Haluan kiittää kaikkia rovioalaisia heidän panoksestaan ja sitoutumisestaan läpi vuoden.

Päätimme vuoden vahvaan neljännekseen. Kaikki kolme avainpeliämme, Angry Birds 2, Angry Birds Dream Blast ja Angry Birds Friends, kasvoivat vuodentakaisesta. Tiimimme kehittivät onnistuneita kausikampanjoita ja paransivat pelien tunnuslukuja, mikä mahdollisti suuremmat käyttäjähankintainvestoinnit. Rovion suurimman pelin, Angry Birds 2:n bruttomyynti oli suurin sitten vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen ja ylsi kaksinumeroiseen kasvulukuun vuositasolla. Angry Birds Dream Blast kasvoi myös vuositasolla. Peli on osoittautunut Roviolle uudeksi tukipilariksi, sillä se on tuottanut jo yli 180 miljoona euroa vuodesta 2019 lähtien ja osoittaa edelleen kasvupotentiaalia. On myös hienoa huomata, että kolmanneksi suurin ja samalla vanhin live-pelimme Angry Birds Friends on kasvanut viiden peräkkäisen vuosineljänneksen aikana kausiluonteisen sisällön ja erikoistarjousten ansiosta. Vietämme tässä kuussa tämän fanien suosikkipelin 10-vuotispäivää. Ruby Games -studiolla oli vakaa neljännes hyper-casual-peliportfolionsa ansiosta, ja studion ensimmäinen hybrid-casual-peli Hunter Assassin 2 oli koemarkkinoinnissa.

Vuoden 2021 viimeinen neljännes oli myös tammikuussa 2022 maailmanlaajuisesti julkaistun Angry Birds Journeyn viimeistelemisen aikaa. Pelin tunnusluvut ovat lupaavia pelin vuotuisen liikevaihtotason ollessa yli 40 miljoonaa euroa, mikä tekee siitä Rovion kolmanneksi suurimman pelin. Tiimi on tehnyt paljon töitä ja pelaajillemme on luvassa jännittävää sisältöä.

Viime vuoden lopulla kerroimme, että julkistamme erilaisista brändihankkeita osana "Vihainen uusi vuosi" -teemaa. Olemme olleet tämän osalta aktiivisia ja strategia eteni suunnitellusti. Julkaisimme Angry Birds Journey -pelin, lintumme lennähtivät uudelle suositulle Roblox-pelialustalle, ja Angry Birds: Summer Madness, ensimmäinen täyspitkä Angry Birds -animaatiosarja, sai ensi-iltansa Netflixissä tammikuussa. Nämä tapahtumat ovat saaneet faneilta hienon vastaanoton, ja julkistammekin lisää hankkeita myöhemmin tänä vuonna.

Mobiilimarkkina pysyi vuoden aikana dynaamisena, ja alalla tapahtui suuria muutoksia tietosuoja-asioihin liittyvän tietoisuuden kasvun myötä. Tämä johti lisääntyneeseen sääntelyyn ja käytäntöihin. Olimme kuitenkin valmiita. Monipuoliset työkalumme, tapamme toimia yhdessä ja laaja-alainen tuotevalikoimamme – jota johtaa vahva Angry Birds -brändi – mahdollistivat onnistuneet toiminnat vaihtelevassa ympäristössä.

Nämä muutokset kannustivat hiomaan strategiaamme. Päätimme keskittyä kasuaalipeleihin, hyödyntää ydinosaamistamme ja maksimoida pelaajaverkostomme arvon. Tämän tueksi vahvistimme osaamistamme hankkimalla hyper-casual-peleihin keskittyvän Ruby Games -studion Turkista ja avaamalla uuden kasuaaleihin mobiilipeleihin keskittyvän studion Torontoon, Kanadaan. Lisäksi solmimme monivuotisen kumppanuuden, joka antaa meille oikeudet julkaista rakastettuihin Muumi-hahmoihin perustuvia mobiilipelejä. Ensimmäinen Muumi-peli, Moomin: Puzzle & Design, julkaistiin koemarkkinointiin joulukuussa.

Toinen keskeinen osa-alue, jolla edistyimme vuoden aikana, oli vastuullisuus. Tahdomme olla pelialan johtava toimija luomalla turvallisia ja riemukkaita pelikokemuksia, jotka on luotu monimuotoisessa ja osallistavassa yrityskulttuurissa ympäristöä kunnioittaen.

Nimitimme ensimmäisen vastuullisuusjohtajamme edistämään vastuullisuustyötä kolmella painopistealueellamme; turvallinen & vastuullinen pelaaminen, Ihmiset & yhteiskunta sekä Ilmasto & ympäristö. Esimerkki vuoden 2021 konkreettista toimista on yhteistyö UNICEFin kanssa senegalilaisten nuorten tyttöjen tueksi. Sitouduimme myös seuraavan kolmen vuoden ajaksi tukemaan UNICEFin koulutusohjelmaa Sierra Leonessa. Lisäksi kompensoimme hiilipäästömme ja lupasimme saavuttaa hiilineutraaliuden vuonna 2022.

Olen energisoitunut edessä olevista mahdollisuuksista siirtyessämme vuoteen 2022. Vuosi on alkanut hyvin live-peliemme osalta, joihin kuuluu nyt myös Angry Birds Journey. Kehityksessä olevien pelien kokonaisuus myös vuoden 2022 jälkeen näyttää hyvältä. Kaikissa seitsemässä studiossamme on kehitteillä uusia pelejä ja meillä on valmisteilla innostavia brändihankkeita “Vihainen uusi vuosi” -teeman mukaisesti. Jatkamme työskentelyä yritysostojen parissa ja tavoitteenamme on rakentaa uusia kasvuväyliä kasuaalipeleissä, kasvattaa pelaajaverkostoamme, ja luoda lisäarvoa peliportfoliomme ja studioidemme välisten synergioiden avulla. Uskon, että Roviolla on hyvät mahdollisuudet jatkaa pitkän aikavälin kasvua ja toteuttaa missiotamme: luomme iloa vuosikymmeniä kestävillä pelikokemuksilla, joissa pelaajat ovat keskiössä.

2022 näkymät

Julkaistujen kärkipeliemme myönteisen kehityksen ja tammikuussa 2022 julkaistun Angry Birds Journey-pelin johdosta sekä Ruby Gamesin ollessa osana Rovion konsernia heti alkuvuodesta, odotamme liikevaihdon vahvaa kasvua vuonna 2022. Kasvun nopeuden ja tätä tukevan käyttäjähankintainvestointien määrästä riippuen, erityisesti uusien pelien osalta, sekä uusien pelien kehitykseen kohdistuvien kasvavien investointien johdosta, odotamme oikaistun liikevoiton olevan viime vuotta alhaisempi.

Vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen käyttäjähankintainvestointien odotamme olevan noin 40 prosenttia peliliiketoiminnnan liikevaihdosta.

Audiocast ja puhelinkonferenssi

Rovio järjestää vuoden 2021 neljättä vuosineljännestä ja koko vuoden tulosta koskevan englanninkielisen audiocastin ja puhelinkonferenssin kysymys- ja vastausosiolla analyytikoille, lehdistölle ja instituutionaalisille sijoittajille 11.2.2022 klo 14.00–15.00. Tilaisuus on katsottavissa suorana https://investors.rovio.com/fi, ja myöhemmin samana päivänä tallenteena.

Puhelinkonferenssin tiedot:

PIN: 69986702#

Suomi: +358 981710310

Ruotsi: +46 856642651

Iso-Britannia: +44 3333000804

Yhdysvallat: +1 6319131422

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Alex Pelletier-Nordmand, puh. +358 40 485 8985 (lehdistöpuhelin)

talousjohtaja René Lindell, puh. +358 40 485 8985 (lehdistöpuhelin)

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, https://investors.rovio.com/fi

Rovio lyhyesti

Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen mobiilipeleihin keskittyvä peliyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on ladattu jo yli 5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009, ja on sittemmin laajentunut peleistä lisensoinnin kautta erilaisiin viihde-, animaatio- ja kuluttajatuotekategorioihin. Rovio on tuottanut Angry Birds -elokuvan vuonna 2016, ja jatko-osa, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin vuonna 2019. Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä ja yhtiöllä on seitsemän pelistudiota – kaksi Espoossa (Suomi), yksi Tukholmassa (Ruotsi), Kööpenhaminassa (Tanska), Montrealissa ja Torontossa (Kanada) sekä vuonna 2021 ostettu tytäryhtiö Ruby Games Izmirissä (Turkki). Suurin osa henkilöstöstä on Suomessa, jossa myös Rovion pääkonttori sijaitsee. Rovio on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO.´

Liite