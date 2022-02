SATO Oyj:n vuoden 2021 tilinpäätös ja vuosikertomus julkaistu

English Finnish

SATO Oyj, Pörssitiedote 11.2.2022 klo 9.15



SATO Oyj on tänään julkaissut vuoden 2021 tilinpäätöksen sekä vuosikertomuksen. Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja vuoden 2021 tilinpäätöksen. Myös selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2021 on julkaistu.



Tilinpäätös julkaistaan European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisesti XHTML-tiedostona. Konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä.

Julkaisut löytyvät tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja osoitteesta www.sato.fi. Tilinpäätös on XHTML-tiedostona.



Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Antti Aarnio, p. 020 134 4200

Talousjohtaja Markku Honkasalo, p. 020 134 4226

www.sato.fi

LIITTEET

Vuosikertomus 2021

Tilinpäätösesitysmateriaali 2021

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2021

Tilinpäätös XHTML-tiedostona



JAKELU: NASDAQ Helsinki Oy, Euronext Dublin, keskeiset tiedotusvälineet, www.sato.fi





SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakaskokemus. SATOn omistuksessa oli vuoden 2021 lopussa yhteensä lähes 27 000 asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 298,3 miljoonaa euroa, liikevoitto 304,5 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 259,4 miljoonaa euroa. SATOn sijoituskiinteistöjen arvo on noin 5 miljardia euroa.

Liitteet