Rovio Entertainment Oyj Pörssitiedote 11.2.2022 klo 10.00

Rovio Entertainment Oyj: Rovio on päättänyt perustaa Rovion ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2022–2026

Osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on motivoida yhtiön avainhenkilöitä työskentelemään omistaja-arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä tarjoamalla heille osakepohjaisen palkkion, joka perustuu Rovion hallituksen asettamien ansaintakriteerien saavuttamiseen.

Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2022–2024, 2023–2025 ja 2024–2026. Osakepalkkiojärjestelmä korvaa yhtiön edellisen osakepalkkiojärjestelmän 2020 viimeisen ansaintajakson.

Ohjelman ansaintakriteerit ansaintajaksolla 2022–2024 ovat konsernin käyttökate (EBITDA EUR) tilikaudella 2024 (50 %) ja konsernin liikevaihto (EUR) tilikaudella 2024 (50 %).

Ansaintajakson 2022–2024 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään arviolta 11 000 000 euroa. Ansaintajaksolla ansaittavien osakkeiden enimmäismäärä saadaan jakamalla ansaintajakson perusteella maksettavien palkkioiden enimmäisarvo Rovio Entertainment Oyj:n osakkeen vaihdolla painotetulla keskikurssilla 27.1.2022–24.2.2022. Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän perusteella allokoitavat palkkiot sisältävät myös rahana maksettavan osuuden.

Mahdolliset palkkiot maksetaan osittain osakkeina ja osittain rahana keväällä 2025. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Palkkiota ei pääsääntöisesti makseta, jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista.

Rovion johtoryhmän jäsenen on pidettävä 50 prosenttia osakepalkkiojärjestelmän perusteella saamistaan netto-osakkeista, kunnes hänen osakkeenomistuksensa Roviossa vastaa yhteensä 50 prosenttia hänen vuosibruttopalkkansa arvosta. Tämä omistus on pidettävä niin kauan kuin jäsenyys johtoryhmässä jatkuu.

Rovion rajoitettu osakeohjelma pysyy voimassa 17.5.2018 julkaistun tiedotteen mukaisesti. Vuoden 2017 jälkeen avainhenkilöille on allokoitu yhteensä 1 560 000 osakeoikeutta. Rajoitetussa osakeohjelmassa seuraavan 12 kuukauden aikana allokoitavien osakeoikeuksien arvo on enintään 900 000 euroa. Osakeoikeuksien enimmäismäärä saadaan jakamalla osakeoikeuksien enimmäisarvo Rovio Entertainment Oyj:n osakkeen vaihdolla painotetulla keskikurssilla 27.1.2022–24.2.2022. Rajoitetun osakeohjelman perusteella allokoitavat palkkiot sisältävät myös rahana maksettavan osuuden.

