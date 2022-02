English Finnish

Rovio Entertainment Oyj Pörssitiedote 11.2.2022 klo 10.00

Rovio Entertainment Oyj: Rovion hallitus päätti uudesta optio-ohjelmasta

Rovio Entertainment Oyj:n hallitus on päättänyt käynnistää uuden yhtiön avainhenkilöille suunnatun optio-ohjelman 2022A. Tarkoitus on yhdenmukaistaa yhtiön osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä.

Optio-oikeuksia annetaan yhteensä 856 500 kappaletta ja ne annetaan vastikkeetta. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 856 500 yhtiön uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden määrä vastaa yhteensä enintään 1 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä mahdollisen osakkeiden merkinnän jälkeen, jos optioilla merkitään uusia osakkeita.

Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta on 7,90 euroa osakkeelta. Merkintähinta kirjataan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.3.2025–28.2.2027.

Yhden optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on 1,49 euroa ja optio-oikeuksien teoreettinen markkina-arvo on yhteensä noin 1 300 000 euroa. Optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on laskettu optio-oikeuksien hinnoittelussa käytettävällä Black & Scholes -mallilla seuraavin oletuksin: osakkeen kurssi 6,58 euroa, osakkeen merkintähinta 7,90 euroa, riskitön korko 0 %, optio-oikeuksien voimassaoloaika noin 5 vuotta ja volatiliteetti 33 %.

Hallitus päätti optio-ohjelmasta yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2021 antaman valtuutuksen perusteella. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää.

Rovio lyhyesti:

Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen mobiilipeleihin keskittyvä peliyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on ladattu jo yli 5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009, ja on sittemmin laajentunut peleistä lisensoinnin kautta erilaisiin viihde-, animaatio- ja kuluttajatuotekategorioihin. Rovio on tuottanut Angry Birds -elokuvan vuonna 2016, ja jatko-osa, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin vuonna 2019. Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä ja yhtiöllä on seitsemän pelistudiota – kaksi Espoossa (Suomi), yksi Tukholmassa (Ruotsi), Kööpenhaminassa (Tanska), Montrealissa ja Torontossa (Kanada) sekä vuonna 2021 ostettu tytäryhtiö Ruby Games Izmirissä (Turkki). Suurin osa henkilöstöstä on Suomessa, jossa myös Rovion pääkonttori sijaitsee. Rovio on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO. (www.rovio.com)