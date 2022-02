English Finnish

Rovio Entertainment Oyj Pörssitiedote 11.2.2022 klo 10.00

Rovio Entertainment Oyj: Rovio käynnistää henkilöstön osakesäästöohjelman ohjelmakauden 2022–2024

Rovio Entertainment Oyj:n hallitus päätti käynnistää vuonna 2020 perustetun henkilöstön osakesäästöohjelman uuden ohjelmakauden 2022–2024. Uuden ohjelmakauden yksityiskohdat ovat pääosin edellisen ohjelmakauden mukaiset. Noin 120 Rovion työntekijästä on tullut Rovion osakkeenomistajia henkilöstön osakesäästöohjelman kautta.

Uutta ohjelmakautta tarjotaan noin 470 Rovion työntekijälle Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Kanadassa. Osakesäästöohjelmaan osallistuminen on vapaaehtoista. Ohjelmakauden 2022–2024 säästökausi alkaa 1.4.2022 ja päättyy 31.3.2023. Osallistujat voivat ohjelmassa säästää vähintään 2 % ja enintään 8 % palkastaan. Säästöillä hankitaan Rovion osakkeita neljännesvuosittain Rovion osavuosikatsausten julkistamispäivien jälkeen. Osakkeille maksettavilla osingoilla ostetaan markkinoilta osakkeita seuraavana mahdollisena hankintapäivänä. Palkkioksi sitoutumisesta Rovio tarjoaa osallistujalle yhden ilmaisen lisäosakkeen (brutto) jokaista kahta osallistujan säästöillä hankittua osaketta kohti sisältäen rahana maksettavan osuuden, jolla katetaan lisäosakkeista osallistujalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Lisäosakkeiden saamisen edellytyksenä on osallistujan työsuhteen jatkuminen ja säästöosakkeiden pitäminen omistusjakson päättymiseen 31.8.2024 saakka. Lisäosakkeet maksetaan osallistujille omistusjakson päättymisen jälkeen.

Ohjelmakauden säästöosakkeet ja lisäosakkeet hankitaan ostamalla osakkeet markkinoilta. Ohjelmakauden yhteenlaskettujen säästöjen määrä ei voi ylittää 2 400 000 euroa.

