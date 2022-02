Leading Edge Materials utvärderar omstart av grafitproduktion vid Woxna-gruvan med anledning av förbättrade marknadsförhållanden

English Swedish

Stockholm, February 11, 2022 – Leading Edge Materials Corp. (“Leading Edge Materials” or the “Company”) (TSXV: LEM) (Nasdaq First North: LEMSE) (OTCQB: LEMIF) (FRA: 7FL) meddelar att man har inlett en intern studie med fokus på potentialen att återuppta produktionen vid Bolagets helägda Woxna-grafitgruva i Sverige ("Woxna"). Detta pressmeddelande på svenska erbjuds i informationssyfte och vid eventuella skillnader skall informationen i den engelska versionen gälla.



Höjdpunkter:

Starka marknadsförhållanden med europeiska grafitpriser upp runt 40% under det senaste året 1,2

Intern studie för att återuppta produktionen vid Woxna-grafitgruva

Woxna är en av få byggda och tillståndsgivna grafitgruvor i västvärlden

Viktigt steg mot planerad vertikalt integrerad produktion av grafitanodmaterial

Den tillståndsgivna och färdigbyggda Woxna-grafitgruvan och anrikningsverk återstartades av Bolaget 2014 men produktionen stoppades på grund av ogynnsamma marknadsförhållanden vid den tiden. Verksamheten har sedan dess varit i malpåse medan bolaget har fokuserat på att utveckla de planerade nedströmsprocesserna för att producera ett uppgraderat grafitanodmaterial för litiumjonbatteriindustrin. Förbättrade marknadsförhållanden för traditionella grafitprodukter har setts som en ytterligare potentiell möjlighet för projektet som erbjuder en relativt kort tid till produktion jämfört med andra grafitutvecklare. Bolaget ser de rådande marknadsförhållandena som en attraktiv möjlighet att undersöka detta mer i detalj.

En färsk bedömning av Fastmarkets1 visar flinggrafitpriser i Europa på US$ 775 till US$ 1,395 beroende på flingstorlek, vilket är cirka 40% högre jämfört med samma period förra året2. Prisrapporterna visar också att det finns en stigande premie för prissättning av flinggrafit i Europa jämfört med Kina. Priserna har drivits av ökad efterfrågan med samtidiga utbudsstörningar och stigande fraktkostnader. I detta sammanhang kan ett alternativt utbud från Sverige, där produkter kan fraktas med lastbil till potentiella kunder i kontinentala Europa, vara en viktig konkurrensfördel för Bolaget och skulle kunna erbjuda Bolaget en potentiell möjlighet till intäktsgenerering på kort sikt.

Filip Kozlowski, VD för Leading Edge Materials säger "Att återuppta produktionen vid Woxna-grafitgruva öppnar ett antal viktiga möjligheter för bolaget. Nuvarande och förväntade positiva marknadsförhållanden erbjuder inte bara lovande potentiellt kassaflöde, utan öppnar också upp relationer med grafitkunder. Dessutom är detta det första viktiga steget mot en helt integrerad produktion av grafitanodmaterial enligt vår scoping studie från förra året3. Vi äger en av de få byggda och tillståndsgivna grafitgruvorna i västvärlden och är mycket glada över att snabbt kunna reagera och dra nytta av den accelererande styrkan i priserna på flinggrafit. Eftersom naturlig grafit klassificeras som en kritisk råvara av EU skulle den också visa Europas förmåga att minska sitt beroende av råvaruförsörjning från andra regioner."

Den interna studien kommer nu att göra en detaljerad marknadsbedömning för den potentiella produktionen genom att etablera kontakt med potentiella kunder i Europa, utvärdera nödvändiga och önskade uppgraderingar i gruvan och anrikningsverket, rekryteringsbehov för att återuppta produktionen och tillhörande tidsramar. Beslut om att fortsätta med uppstarten av produktionen förväntas fattas inom några månader.

Förra året lämnade bolaget in en positiv scoping studie ("2021 PEAn") för en vertikalt integrerad produktion av grafitanodmaterial med Woxna flinggrafit som startmaterial för en planerad anodmaterialfabrik. 2021 PEAn visade på ett nettonuvärde efter skatt (8% diskonteringsränta) på US$ 248m och efter skatt IRR på 37,4%4. Därefter har Bolaget skrivit under en icke-bindande avsiktsförklaring med Sicona Battery Technologies Pty Ltd för ett hälftenägt samriskbolag ("MOU") för den planerade nedströms anodfabriken och produktionen av kiselgrafitkompositanodmaterial. Dessa framtida affärsmöjligheter är fortfarande företagets huvudstrategi på grund av den stora ekonomiska potentialen jämfört med att endast producera grafitprodukter med lägre värde. Samtidigt så är dessa nedströmsplaner i slutändan beroende av produktionen från Woxna-gruvan, och därför är det viktigt att återuppta produktionen av flinggrafit för att möjliggöra dessa framtida planer.

Woxna grafitprojektet har aldrig haft en mineralreserv definierad och någon genomförbarhetsstudie baserad på mineralreserver för Woxna har aldrig slutförts. Bolaget anser att de kostnader och den tid som krävs för att definiera mineralreserver och slutföra en genomförbarhetsstudie för ett brownfield-projekt av denna typ som tidigare har varit i produktion är hindrande för att potentiellt återuppta produktionen under rådande marknadsförhållanden. Ett beslut om att återuppta produktionen skulle därför inte grundas på en genomförbarhetsstudie av mineralreserver som visar ekonomisk och teknisk bärkraft. Till följd av detta kan det finnas en ökad osäkerhet och risk för ekonomiska och tekniska fel i samband med ett sådant beslut om omstart. Bolaget betonar vidare att 2021 års PEA är preliminär och att ingen gruvstudie har slutförts. Mineraltillgångar är inte mineralreserver och har inte visad ekonomisk bärkraft. Det är inte säkert att 2021 års PEA kommer att förverkligas.

Bolaget vill informera att det inte finns någon garanti eller säkerhet att studien kommer att leda till ett beslut om att återuppta produktionen. Bolaget kommer att offentliggöra utvecklingar avseende studiens resultat när ytterligare offentliggörande är nödvändigt.

Den vetenskapliga, tekniska och ekonomiska informationen relaterad till Woxna grafitprojektet i detta pressmeddelande har granskats och verifierats av Christopher Stinton på Zenito Limited, BSc (Hons), CEng MIMMM, en oberoende kvalificerad person enligt definitionen i NI 43-101.

På uppdrag av Styrelsen,

Leading Edge Materials Corp.

Filip Kozlowski, VD

For further information, please contact the Company at:

info@leadingedgematerials.com

www.leadingedgematerials.com



Follow us

Twitter: https://twitter.com/LeadingEdgeMtls

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/leading-edge-materials-corp/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCqnSh1hu3tHJ9AHSMDFjEQA

About Leading Edge Materials

Leading Edge Materials is a Canadian public company focused on developing a portfolio of critical raw material projects located in the European Union. Critical raw materials are determined as such by the European Union based on their economic importance and supply risk. They are directly linked to high growth technologies such as batteries for electromobility and energy storage and permanent magnets for electric motors and wind power that underpin the clean energy transition towards climate neutrality. The portfolio of projects includes the 100% owned Woxna Graphite mine (Sweden), Norra Karr HREE project (Sweden) and the 51% owned Bihor Sud Nickel Cobalt exploration alliance (Romania).

Ytterligare information

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 11 februari kl 2:25 Vancouver-tid.

Leading Edge Materials är noterat på TSXV under symbolen "LEM", OTCQB under symbolen "LEMIF" och Nasdaq First North Stockholm under symbolen "LEMSE". Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North och kan kontaktas via e-post CA@mangold.se eller per telefon 08-50301550.

Reader Advisory

Neither the TSX Venture Exchange nor its Regulation Services Provider (as that term is defined in the policies of the TSX Venture Exchange) accept responsibility for the adequacy or accuracy of this news release.

This new release may contain statements which constitute “forward-looking statements” or “forward-looking information” within the meaning of applicable Canadian securities laws, including predictions, projections and forecasts (collectively, “Forward-Looking Statements”). All statements, other than statements of historical fact, addressing activities, events or developments that the Company believes, expects or anticipates will or may occur in the future are Forward-Looking Statements. Forward-Looking Statements are often, but not always, identified by the use of words such as “seek,” “anticipate,” “believe,” “plan,” “estimate,” “expect,” and “intend” and statements that an event or result “may,” “will,” “can,” “should,” “could,” or “might” occur or be achieved and other similar expressions. Forward-Looking Statements are based upon the opinions and expectations of the Company based on information currently available to the Company. Investors are cautioned that any such Forward-looking Statements is not a guarantee of future business activities and involves risks and uncertainties, and that the Company’s future business activities may differ materially from those in the Forward-looking Statements as a result of various factors, including, but not limited to: the Company has yet to generate a profit from its activities; there can be no guarantee that the estimates of quantities or qualities of minerals disclosed in the Company’s public record will be economically recoverable; uncertainties relating to the availability and costs of financing needed in the future; competition with other companies within the mining industry; the success of the Company is largely dependent upon the performance of its directors and officers and the Company’s ability to attract and train key personnel; changes in world metal markets and equity markets beyond the Company’s control; the possibility of write-downs and impairments; the risks associated with uninsurable risks arising during the course of exploration; development and production; the risks associated with changes in the mining regulatory regime governing the Company; the risks associated with tenure to the Norra Karr property; the risks associated with the various environmental regulations the Company is subject to; rehabilitation and restitution costs; the fact that the Woxna project has never defined a mineral reserve or a feasibility study and the associated increased risk of technical and economic failure in case of restarting production; risks relating to the preliminary and non-binding nature of the MOU. Although the Company has attempted to identify important factors that could cause actual results to differ materially from those contained in the Forward-Looking Statements, there may be other factors that cause results not to be as anticipated, estimated or intended. There can be no assurance that such Forward-Looking Statements will prove to be accurate, as actual results and future events could differ materially from those anticipated in such Forward-Looking Statements. Such Forward-Looking Statements has been provided for the purpose of assisting investors in understanding the Company’s business, operations and exploration plans and may not be appropriate for other purposes. Accordingly, readers should not place undue reliance on Forward-Looking Statements. Forward-Looking Statements are made as of the date hereof, and the Company does not undertake to update such Forward-Looking Statements except in accordance with applicable securities laws.

1 https://www.indmin.com/Article/4023733/Graphite-LatestNews/Graphite-prices-stable-but-supply-issues-continue-to-hamper-market.html

2 https://www.indmin.com/Article/3971725/Graphite-LatestNews/GLOBAL-GRAPHITE-SNAPSHOT-Tight-availability-high-freights-costs-support-amorphous-prices.html

3 https://leadingedgematerials.com/wp-content/uploads/2021/07/NI43-101-Technical-Report-Woxna-Graphite-2021.pdf

4 https://leadingedgematerials.com/wp-content/uploads/2021/07/NI43-101-Technical-Report-Woxna-Graphite-2021.pdf

Bilaga