ASi Ekspress Grupp aktsionäride vastu võetud otsused

ASi Ekspress Grupp juhatus esitas aktsionäridele ettepaneku võtta vastu otsused erakorralist üldkoosolekut kokku kutsumata. Teade otsuste vastuvõtmise kohta avaldati 20.01.2022 börsi infosüsteemis ja seltsi veebilehel ning 21.01.2022 ajalehes Eesti Päevaleht.

Tähtaegselt, s.o 11. veebruariks 2022 kella 9.00-ks, andsid aktsionärid 25 470 455 häält ehk 84,11% hääleõiguslikest häältest. Kui aktsionär ei teatanud eeltoodud tähtpäevaks, kas ta on otsuse poolt või vastu, loeti, et ta hääletab otsuse vastu (ÄS § 2991 lg 2), ja need hääled kajastuvad hääletusprotokollis vastuhäältena.

ASi Ekspress Grupp aktsionärid võtsid 11.02.2022 vastu järgmise otsuse.

1. Aktsiaoptsiooniprogrammi kinnitamine, mille alusel tekib Geenius Meedia poolt aastal 2020 väljastatud optsioonide alusvara asendamisel optsioonisaajatel õigus omandada Ekspress Grupi aktsiaid.

Kinnitada ASi Ekspress Grupp aktsiaoptsiooniprogramm kogumahus kuni 371 000 optsiooni tähtajaga mai 2023, mis võimaldab Ekspress Grupil täita 17.12.2021. a sõlmitud Geenius Meedia OÜ osade ostu-müügilepinguga võetud kohustuse.

Otsuse poolt anti 83,04% hääleõiguslikest häältest.

Lisainfo

Mari-Liis Rüütsalu

juhatuse esimees

+372 512 2591

mariliis.ryytsalu@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp, mis alustas oma tegevust 1989. aastal, annab tööd ligi 1400 inimesele, omab Baltimaades juhtivaid online-meedia portaale, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.

Manus