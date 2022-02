English Danish

MT Højgaard Holding A/S oplyser i medfør af § 30 i lov om kapitalmarkeder, at Investeringsforeningen Nordea Invest har meddelt at have reduceret sin beholdning i MT Højgaard Holding A/S til 4,6% af aktiekapitalen.

Kontrollen over de tilhørende stemmerettigheder er ved fuldmagt overdraget til Nordea Funds Ltd., som herefter råder over 8,1% af de samlede stemmerettigheder.

Kontakt: Henvendelse til CFO Martin Solberg kan ske på +45 22 70 93 65 eller anet@mth.dk.

