Beyond Limits, Oak Consulting 인수 발표

Japanese Malay Korean

싱가포르, Feb. 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 고강도 분야를 위해 산업과 기업 등급 AI 소프트웨어를 공급하는 Beyond Limits 가 싱가포르에 있는 클라우드 솔루션 및 컨설팅 파트너 Oak Consulting 를 인수한다고 발표했다.



Beyond Limits Asia-Pacific 회장인 David Liu는 “Oak Consulting는 비즈니스 인텔리전스 및 기업 데이터 관리 서비스 분야에서 실적과 전문성을 쌓아왔다. Beyond Limits이 이 회사를 선택한 것은 전략적으로 자연스러운 결정이었다”며 “더불어 이 회사는 최신 기술로 사람들의 재능과 역량을 키우는 솔루션을 제작하겠다는 우리의 전략적 목표에 뜻을 같이한다. Beyond Limits을 팀으로 맞이하게 되어 매우 기쁘다”고 말했다.

Oak Consulting은 전략 수립부터 실행까지 아우르는 기업용 풀 라이프사이클 솔루션을 공급한다. 공급 대상은 공공부문, 이커머스, 헬스케어, 금융, 공급망 등 핵심 산업 분야다. 이 회사는 데이터 마이닝, 인공지능, 머신러닝 등을 통해 운영 분석을 지원하고 최신 클라우드 및 데이터 관리 기술 플랫폼을 도입해 고객들을 안내해오면서 오랜 세월 폭넓은 업계 전문성과 경험을 쌓고 있다.

Oak Consulting 인수로 Beyond Limits은 아시아 태평양 지역에서 입지를 굳히고 수익성을 강화하게 되었다. 또한 기술 자원을 넓혀 새로운 고객 프로젝트와 유스 케이스 지원에 속도를 낼 수 있게 되었다. 이 지역에 있는 현재 고객과 미래 고객은 경험이 풍부한 팀과 즉각적으로 연결되어 콘셉트 구상부터 실행 단계에 이르기까지 복합 AI, 머신 러닝, 데이터 분석, 관리 통합 지원을 받을 수 있다.

Oak Consulting 매니징 디렉터인 Victor Ng은 “우리는 2020년부터 Beyond Limits의 핵심 파트너로 있으면서 빠르게 진화하는 역내 기업들의 기술 수요를 이해하고 그것에 부응하기 위해 함께 노력해왔다”며 “인공지능이 일상 경영에 깊숙이 침투하고 있는 만큼 Beyond Limits와 이 회사의 Cognitive AI 기술은 기업들의 요구를 충족시키기에 확실히 경쟁력이 있다. 앞으로 우리가 함께 제공할 역량과 서비스를 기대하고 있다”고 말했다.

Oak Consulting의 현재 직원들과 경영진은 자리를 그대로 유지하며 Beyond Limits 브랜드 산하에서 고객사와 파트너사에 기존 상품과 서비스를 제공함으로써 계속 기회를 창출해 나갈 것이다. 이번 인수로 수십 년간 기술과 비즈니스 솔루션 분야에서 업계 전문성과 경험을 두루 쌓은 두 회사가 힘을 합치게 되었다. Beyond Limits은 Oak Consulting 서비스를 성장시켜 앞으로 극적인 성장률을 달성하고 그것을 통해 Beyond Limits 고객들에게 더 많은 기회를 가져다주고자 한다.

Beyond Limits Asia-Pacific 개요

Beyond Limits Asia-Pacific은 에너지, 첨단 제조, 핀테크 분야를 대상으로 운영 최적화, 효율성 향상, 생산성 증진을 지원하는 엔터프라이즈급 AI 기술 기업이다.

Beyond Limits의 각종 소프트웨어 제품은 전통적인 인공지능을 넘어 수상 경력에 빛나는 Cognitive AI 기술을 통해 구동되며 데이터 중심 기법에 인간 지식을 결합해 소프트웨어가 주도하는 다양한 결정에 신뢰성을 부여하고 운영 리스크를 관리하며 수익성을 증진하는 하이브리드 AI 접근 방식을 활용한다.

Beyond Limits Asia Pacific은 싱가포르에 본사를 두고 있으며 홍콩, 중국 선전, 타이페이, 도쿄에 지사를 운영 중이다. 싱가포르 본사는 아시아 지역 내 합작 법인과 파트너십을 위한 전략적 투자를 주도하며 Beyond Limits의 AI를 확장하고 있다. 홍콩 지사는 금융 서비스, 타이베이 지사는 첨단 제조업, 싱가포르 본사와 선전, 도쿄 지사는 에너지 분야를 전담한다.

2014년 창립한 Beyond Limits는 미국항공우주국(NASA) 우주탐사사업 목적으로 운영되는 캘리포니아 공과대학(Caltech) Jet Propulsion Laboratory에서 개발된 첨단기술 관련 중요 투자 포트폴리오를 활용하고 있다. 자사는 Frost & Sullivan이 선정하는 2021 Best Practices Award에서 Company of the Year상을 수상했으며 CB Insights가 발표한 List of Top 100 Most Innovative Artificial Intelligence Startups에 포함되었다.

자세한 정보는 www.beyond.ai 에서 확인할 수 있다.

Oak Consulting 소개

Oak Consulting은 Tableau의 Premier Tier급 Value-Added Reseller이자 클라우드 솔루션 공급사로 싱가포르에 본사가 있고 인도에 말레이시아에 지부를 두고서 데이터 관리 및 분석 컨설팅 서비스를 공급한다. 헬스케어, 교육, 리테일, 이커머스, 통신, 금융, 물류, 공항 허브, 비즈니스 서비스, 공공부문 등 산업 분야에 특화되었다.

자사는 전략 수립부터 실행까지 아우르는 기업용 풀 라이프사이클 솔루션을 중점적으로 공급한다. Oak Consulting의 전문성은 규모가 크고 복잡한 데이터 세트를 처리하고, 데이터 마이닝, 인공지능, 머신러닝을 통한 운영 분석을 제공하고, 최첨단 클라우드 및 데이터 관리 기술 플랫폼을 채택한 것에 기인한다.

자사 경영진은 정보기술 및 비즈니스 솔루션 분야에서 수십 년간 깊은 전문성과 경험을 쌓았다. 기술 및 비즈니스 분야 경험이 풍부한 전문가들로 이뤄진 우리 팀은 싱가포르와 아시아 지역에서 혁신적인 협업 파트너라고 자부하고 있다.

연락처 정보:

Scott Blevins

LEWIS for Beyond Limits

+1-415-283-5492

beyondlimitspr@teamlewis.com