Mohawk Industries reporta resultados del cuarto trimestre

CALHOUN, Georgia, Feb. 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) anunció hoy utilidades netas del cuarto trimestre de 2021 de $189 millones y utilidad diluida por acción (EPS) de $2.80. Las utilidades netas ajustadas fueron de $199 millones, y la EPS fue $2.95, excluyendo gastos de reestructuración, adquisición y otros cargos. Las ventas netas del cuarto trimestre de 2021 fueron de $2.8 mil millones, una disminución de 4.5%, según lo reportado, y 11,8% sobre una base constante de tipo de cambio y días. Para el cuarto trimestre de 2020, las ventas netas fueron $ 2.6 mil millones, las utilidades netas fueron $ 248 millones y la EPS fue $ 3.49. Las utilidades netas ajustadas fueron de $252 millones, y la EPS fue $3.54, excluyendo gastos de reestructuración, adquisición y otros cargos.



Para el período de 12 meses finalizado el 31 de diciembre de 2021, las utilidades netas y la EPS fueron de $1,033 millones y $14.94, respectivamente. Las utilidades netas excluyendo gastos de reestructuración, adquisición y otros fueron de $1,027 millones y la EPS fue $14.86. Para el período de 12 meses de 2021, las ventas netas fueron de $11.2 mil millones, un aumento del 17.3%, en relación con el año anterior, según lo reportado, o un 16% sobre una base constante de tipo de cambio y días. Para el período de 12 meses finalizado el 31 de diciembre de 2020, las ventas netas fueron de $9.6 mil millones, las utilidades netas fueron de $516 millones y la EPS fue de $7.22; excluyendo gastos de reestructuración, adquisición y otros cargos, las utilidades netas y la EPS fueron $631 millones y $8.83, respectivamente.

En un comentario sobre el rendimiento del cuarto trimestre y del año completo de Mohawk Industries, Jeffrey S. Lorberbaum, presidente y director ejecutivo, afirmó, “Durante todo el año, el negocio de Mohawk tuvo una mejora significativa. Nuestro margen operativo para el año aumentó drásticamente aproximadamente en un 12%. Nuestros ingresos operativos ajustados de 2021 se acercaron a $ 1.4 mil millones con un EBITDA ajustado que superó los $ 1.9 mil millones. Además, alcanzamos un crecimiento de ventas orgánicas del 12% y mejoramos nuestro margen ajustado en 270 puntos básicos en relación con nuestros resultados prepandemia en 2019. Finalizamos el año con un balance históricamente sólido, y durante el cuarto trimestre compramos aproximadamente 2.4 millones de acciones adicionales de nuestras stock acciones, por un total de aproximadamente 4.9 millones de acciones compradas durante todo el año. En febrero, el directorio aprobó una autorización adicional para recompra de acciones de $ 500 millones, reiterando nuestra confianza en la fortaleza de la empresa y para mejorar los dividendos para los accionistas.

“Las ventas del cuarto trimestre se mantuvieron fuertes, impulsadas por un ambiente sólido de nueva construcción y remodelación residencial. Las ventas comerciales también mejoraron, aunque aún estuvieron por debajo de los niveles prepandemia. Las utilidades en el trimestre fueron beneficiadas por la mejora de precio, mezcla y productividad, compensadas por mayor inflación y menor volumen de menos días en el trimestre en relación con el año anterior, que incluyó una demanda estacional anormal.

“Para el trimestre, las ventas netas de nuestro segmento Flooring Rest of World aumentaron un 5%, según lo informado o aproximadamente un 14% sobre una base constante de tipo de cambio y días. El margen operativo del Segmento fue de 14.4% según lo informado y 14.8% sobre una base ajustada, afectado por la inflación, menos días de embarque y restricciones en la cadena de suministro, parcialmente compensado por ganancias de precios y mezcla durante el trimestre. A partir del tercer trimestre, los costos de materiales del segmento comenzaron a aumentar a un ritmo impredecible debido al impacto de la escasez de electricidad, gas y materiales. A pesar de las múltiples acciones para fijar precios para recuperarnos, continuamos retrasados con la inflación y hemos anunciamos aumentos de precios adicionales para compensar estas circunstancias extraordinarias. Continuaremos monitoreando y tomando medidas adicionales según sea necesario. Para maximizar nuestras crecientes ventas de laminado premium, expandimos nuestra capacidad de prensa el año pasado, e invertimos en una nueva línea que respaldará $ 150 millones de ventas adicionales cuando esté operativa a finales de 2023. Continuamos mejorando nuestros procesos de LVT, incluso mientras experimentamos escasez que limitó nuestra producción y ventas. A lo largo de este año, optimizaremos nuestras adquisiciones de una instalación francesa de MDF y un fabricante de aislamiento irlandés, integrándolos a nuestras operaciones existentes y actualizando sus activos y procesos.

“En el cuarto trimestre, las ventas de nuestro segmento de Cerámica Global aumentaron un 3%, según lo informado, y un 10% sobre una base constante de tipo de cambio y días. El margen operativo del Segmento fue de 6.3%, como resultado de las mejoras de productividad, precios y mezcla compensadas por la crisis de gas, inflación y estacionalidad más normal en Europa. México, Brasil y Rusia tuvieron un rendimiento superior en el trimestre, aunque las ventas en esas regiones fueron limitadas por las limitaciones de capacidad. Aumentamos las ventas y mejoramos la mezcla con nuestras ofertas innovadoras de pisos, paredes y mosaicos, losas de cuarzo y porcelana, así como la expansión de nuestra posición en productos exteriores. La inflación en materiales, mano de obra y energía continúa afectando nuestros mercados de cerámica, y estamos tomando medidas de fijación de precios adicionales para recuperarnos. En Europa, los precios del gas natural son actualmente más de cinco veces más altos que el año pasado y anticipamos que nuestros precios estarán alineados con nuestros costos en el segundo semestre de este año. Los precios futuros de energía en Europa dependerán de la estabilidad en la región y de si Rusia aumenta la oferta. Como el mayor productor mundial de baldosas de cerámica, Mohawk tiene muchas oportunidades para aprovechar su posición y aumentar las ventas y ganancias a largo plazo. En Brasil estamos construyendo una nueva instalación de azulejos de porcelana que debería comenzar a funcionar en el segundo semestre del próximo año. En México, expandimos nuestra producción de mosaicos y productos especiales. En Rusia, aumentamos nuestra capacidad de baldosas de porcelana con una nueva línea de producción este año y otra línea en 2023. En Europa, estamos aumentando la capacidad para expandir nuestros segmentos de losas de porcelana, baldosas para exteriores y especiales y en los Estados Unidos aumentamos nuestra producción de encimeras de cuarzo. En conjunto, estas expansiones apoyarán ventas adicionales de aproximadamente $ 300 millones cuando todas las líneas estén en completa operación.

“En el trimestre, las ventas de nuestro segmento Flooring Norteamérica aumentaron un 5% según lo informado o un 12% sobre una base constante, y el margen operativo fue del 9% como resultado de las mejoras de productividad, precios y mezcla parcialmente compensadas por la inflación y un retorno a una estacionalidad más normal. El éxito de nuestros productos diferenciados benefició a nuestra mezcla, aunque algunos consumidores realizaron negociaciones hacia abajo para compensar la inflación. En el trimestre, aumentamos los precios nuevamente debido a la mayor inflación de energía y materiales. Mohawk es el líder en el mercado de laminados de Estados Unidos, y revitalizamos la categoría de productos en todos los canales con visuales mejoradas y rendimiento a prueba de agua. Estamos aumentando nuestra capacidad de laminado para respaldar $ 300 millones en ventas adicionales, y la primera fase de expansión comienza este trimestre con la segunda fase posterior en 2023. LVT continúa siendo el producto de pisos de más rápido crecimiento en el mercado, y nuestro negocio de LVT experimentó un fuerte crecimiento en el cuarto trimestre, ya que continuamos mejorando la producción en nuestras instalaciones existentes. Estamos iniciando una nueva operación de LVT para respaldar ventas de más de $ 160 millones. El primer equipo en la planta se está instalando ahora, y el proyecto se completará en fases hasta el segundo semestre de 2023. Además de estos aumentos de capacidad, también tenemos muchas inversiones de ahorro de costos, incluidos proyectos de fabricación y transporte de fibra, que mejorarán la productividad y la rentabilidad dentro del segmento durante los próximos dos o tres años.

“Después de nuestro récord en 2021, estamos entusiasmados con el futuro crecimiento y rentabilidad de Mohawk. Este año, se espera que el PIB aumente de 3 a 5% en la mayoría de nuestros mercados, con las ventas residenciales permaneciendo fuertes y las ventas comerciales mejorando. Las tasas de interés probablemente aumentarán, sin embargo, deben mantenerse históricamente favorables y apoyar la continua venta y remodelación de viviendas. Durante el año anticipamos una moderación de la inflación y disminución de las restricciones de mano de obra, materiales y energía. Estamos vendiendo toda nuestra capacidad en varias categorías de productos y optimizando nuestra mezcla y márgenes este año. Iniciamos varios proyectos de expansión para aumentar nuestras ventas en estas áreas de crecimiento este año y posteriormente. La inflación significativa de materiales, energía y transporte a corto plazo afecta todos nuestros negocios, y estamos reestructurando formulaciones, reduciendo gastos y mejorando la eficacia para compensar. Actualmente estamos implementando aumentos de precios y anunciamos aumentos adicionales en nuestros productos y regiones geográficas. Continuaremos ajustando nuestros precios según sea necesario y recuperaremos nuestros márgenes con el tiempo. En Europa, los costos de energía aceleraron de forma drástica y también afectaron el costo de nuestros materiales. Nuestro negocio de cerámica en Europa fue el más afectado, lo que anticipamos que generará un viento contrario de $ 40 a $ 45 millones, neto de aumentos de precios, en el primer trimestre. Dados estos factores, anticipamos que nuestra EPS ajustada del primer trimestre sea de $2.90 a $3.00, excluyendo cualesquier cargos de reestructuración. En el segundo semestre, esperamos que nuestros márgenes mejoren a medida que se expande la capacidad, se modera la inflación y se alinean los precios.

"Con base en la fortaleza de nuestra empresa, nuestra diversidad geográfica y de productos, las inversiones en categorías en crecimiento y adquisiciones potenciales, nuestra perspectiva a largo plazo es un mayor crecimiento de ventas y expansión de margen. Los pisos son una parte esencial de la nueva construcción y remodelación, y, como el mayor fabricante de pisos del mundo, Mohawk ha desarrollado posiciones de liderazgo en las principales categorías de pisos y mercados en todo el mundo. Por esta razón, esperamos que nuestra empresa se beneficie de una fuerte demanda durante este ciclo económico. Con el bajo inventario actual de viviendas existentes, la nueva construcción y remodelación residencial deben permanecer altas por muchos años. Con el tiempo, esperamos que el sector comercial retorne a su crecimiento histórico y que la demanda acumulada represente una oportunidad significativa. Los productos sostenibles de Mohawk mejoran tanto nuestra distribución como el resultado final al atraer a los usuarios finales conscientes del medio ambiente de hoy en día. Durante el cuarto trimestre, publicamos nuestro informe anual sobre medio ambiente, sostenibilidad y gobernanza, que detalla el compromiso de Mohawk con la circularidad y descarbonización del producto; está disponible en nuestro sitio web para inversores. Además de expandir la capacidad, continuamos invirtiendo en el talento y tecnología de vanguardia de nuestra organización para ofrecer diseño, valor y servicio excepcionales a nuestros clientes. Durante los próximos tres años, anticipamos ventas y márgenes más altos, mientras que implementamos nuestras iniciativas de productos, fabricación y marketing. Continuaremos aprovechando nuestro sólido balance financiero para realizar adquisiciones que promuevan nuestro alcance geográfico y oferta de productos, al mismo tiempo que aumentan nuestras ventas y rentabilidad".

ACERCA DE MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries es el fabricante líder mundial de revestimientos para pisos dedicado a crear productos que mejoran los espacios residenciales y comerciales en todo el mundo. Los procesos integrados de manufactura y distribución de Mohawk ofrecen ventajas competitivas en la producción de alfombras, tapetes, baldosas cerámicas, revestimientos sintéticos para pisos laminados, de madera, piedra y vinílicos. Nuestra innovación líder en la industria ha lanzado productos y tecnologías que diferencian nuestras marcas en los mercados y satisfacen todas las necesidades de remodelación y nueva construcción. Nuestras marcas están entre las más reconocidas en la industria e incluyen, American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step y Unilin. Durante las última década, Mohawk transformó su negocio de una firma norteamericana de fabricación de alfombras en la empresa de revestimientos para pisos líder mundial con operaciones en Australia, Brasil, Canadá, Europa, Malasia, México, Nueva Zelanda, Rusia y Estados Unidos.

Algunas declaraciones en los párrafos anteriores, en especial los que anticipan rendimiento futuro, perspectivas de negocios, estrategias operativas y de crecimiento y asuntos similares, e incluyen las palabras "podría", "debería", "considera", "anticipa", "espera" y "estima" o expresiones similares constituyen "declaraciones prospectivas". Para esas declaraciones, Mohawk se acoge a la protección de las disposiciones Safe Harbor (salvaguarda) para las declaraciones prospectivas contenidas bajo la Ley de Litigio de Valores Privados de 1995. No puede haber garantía de que las declaraciones prospectivas sean exactas debido a que están basadas en varias suposiciones, que implican riesgos e incertidumbres. Los siguientes factores importantes pueden determinar que los resultados futuros difirieran: cambios en las condiciones económicas o del sector; la competencia; inflación y deflación en los precios de flete, materia prima y costos de otros insumos; inflación y deflación en mercados de consumo; fluctuaciones de tipo de moneda; costos y suministro de energía, tiempo y nivel de gastos de capital; tiempo e implementación de aumentos de los precios de los productos de la Empresa; cargos por desvalorizaciones; integración de adquisiciones; operaciones internacionales; introducción de nuevos productos; racionalización de operaciones; impuestos y reformas tributarias, reclamos por productos y otros; litigios; riesgos e incertidumbres relacionados con la pandemia de COVID-19; cambios regulatorios y políticos en las jurisdicciones en las que la empresa realiza negocios y otros riesgos identificados en los informes de Mohawk ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y en anuncios públicos.

La teleconferencia se realizará el 11 de febrero de 2022, a las 11:00 a. m., hora del este (ET)

El número de teléfono es 1-800-603-9255 para Estados Unidos y Canadá y 1-706-634-2294 para llamadas internacionales y locales. Identificador de conferencia # 6194374. Una retransmisión de la llamada estará disponible hasta el 11 de marzo de 2022, marque 1-855-859-2056 para llamadas en Estados Unidos y locales y 1-404-537-3406 para llamadas internacionales y locales e ingrese el Identificador de conferencia # 6194374..

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES

(Unaudited)

Condensed Consolidated Statement of Operations Data Three Months Ended Twelve Months Ended

(Amounts in thousands, except per share data) December 31, 2021 December 31, 2020 December 31, 2021 December 31, 2020

Net sales $ 2760,737. 2641,764. 11200,613. 9552,197.

Cost of sales 2023,294. 1903,680. 7931,879. 7121,507.

Gross profit 737,443. 738,084. 3268,734. 2430,690.

Selling, general and administrative expenses 484,345. 455,351. 1933,723. 1794,688.

Operating income 253,098. 282,733. 1335,011. 636,002.

Interest expense 12,169. 15,897. 57,252. 52,379.

Other (income) expense, net 1,140. (6,742 ) (12,234 ) (751 )

Earnings before income taxes 239,789. 273,578. 1289,993. 584,374.

Income tax expense 50,689. 25,180. 256,445. 68,647.

Net earnings including noncontrolling interests 189,100. 248,398. 1033,548. 515,727.

Net earnings attributable to noncontrolling interests 11. 176. 389. 132.

Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 189,089. 248,222. 1033,159. 515,595.

Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc.

Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.81 3.50 15.01 7.24

Weighted-average common shares outstanding - basic 67,209 70,951 68,852 71,214

Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc.

Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.80 3.49 14.94 7.22

Weighted-average common shares outstanding - diluted 67,535 71,209 69,145 71,401

Other Financial Information

(Amounts in thousands)

Net cash provided by operating activities $ 212,384 407,844 1,309,119 1769,839

Less: Capital expenditures 300,941 160,142 676,120 425,557

Free cash flow $ (88,557 ) 247,702 632,999 1,344,282

Depreciation and amortization $ 143,411 156,555 591,711 607,507

Condensed Consolidated Balance Sheet Data

(Amounts in thousands)

December 31, 2021 December 31, 2020

ASSETS

Current assets:

Cash and cash equivalents $ 268,895 768,625

Short-term investments 323,000 571,741

Receivables, net 1,839,985 1,709,493

Inventories 2,391,672 1,913,020

Prepaid expenses and other current assets 414,805 400,775

Total current assets 5,238,357 5,363,654

Property, plant and equipment, net 4,636,865 4,591,229

Right of use operating lease assets 389,967 323,138

Goodwill 2,607,909 2,650,831

Intangible assets, net 899,980 951,607

Deferred income taxes and other non-current assets 451,439 447,292

Total assets $ 14,224,517 14,327,751

LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY

Current liabilities:

Short-term debt and current portion of long-term debt $ 624,503 377,255

Accounts payable and accrued expenses 2,217,418 1,895,951

Current operating lease liabilities 104,434 98,042

Total current liabilities 2,946,355 2,371,248

Long-term debt, less current portion 1,700,282 2,356,887

Non-current operating lease liabilities 297,390 234,726

Deferred income taxes and other long-term liabilities 852,274 823,732

Total liabilities 5,796,301 5,786,593

Total stockholders' equity 8,428,216 8,541,158

Total liabilities and stockholders' equity $ 14,224,517 14,327,751

Segment Information Three Months Ended As of or for the Twelve Months Ended

(Amounts in thousands) December 31, 2021 December 31, 2020 December 31, 2021 December 31, 2020

Net sales:

Global Ceramic $ 949,501 919,668 3,917,319 3,432,756

Flooring NA 1,015,513 963,365 4,116,405 3,594,075

Flooring ROW 795,723 758,731 3,166,889 2,525,366

Consolidated net sales $ 2,760,737 2,641,764 11,200,613 9,552,197

Operating income (loss):

Global Ceramic $ 60,000 79,565 403,135 167,731

Flooring NA 91,711 82,407 407,577 147,442

Flooring ROW 114,339 132,505 571,126 366,934

Corporate and intersegment eliminations (12,952 ) (11,744 ) (46,827 ) (46,105 )

Consolidated operating income $ 253,098 282,733 1,335,011 636,002

Assets:

Global Ceramic $ 5,160,776 5,250,069

Flooring NA 4,125,960 3,594,976

Flooring ROW 4,361,741 4,194,447

Corporate and intersegment eliminations 576,040 1,288,259