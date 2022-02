Mohawk Industries presenta los resultados del cuarto trimestre

CALHOUN (Georgia), Feb. 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) ha anunciado hoy unos beneficios netos de 189 millones de USD y unos beneficios por acción (BPA) diluidos de 2,80 USD en el cuarto trimestre de 2021. Los beneficios netos ajustados ascendieron a 199 millones de USD, y los beneficios por acción fueron de 2,95 USD, lo que no incluye reestructuraciones, adquisiciones ni otros gastos. Las ventas netas del cuarto trimestre de 2021 fueron de 2800 millones de USD, un aumento del 4,5 %, según los informes, y del 11,8 % con tipos de cambio y días constantes. En el cuarto trimestre de 2020, las ventas netas fueron de 2600 millones de USD, los beneficios netos fueron de 248 millones de USD, y los beneficios por acción fueron de 3,49 USD. Los beneficios netos ajustados ascendieron a 252 millones de USD, y los beneficios por acción fueron de 3,54 USD, lo que no incluye reestructuraciones, adquisiciones ni otros gastos.



Durante el ejercicio de doce meses concluido el 31 de diciembre de 2021, los beneficios netos y los beneficios por acción fueron de 1033 millones de USD y de 14,94 USD, respectivamente. Los beneficios netos, sin incluir reestructuraciones, adquisiciones ni otros gastos, ascendieron a 1027 millones de USD, y los beneficios por acción fueron de 14,86 USD. Durante el ejercicio de doce meses de 2021, las ventas netas ascendieron a 11 200 millones de USD, un incremento del 17,3 % con respecto al año anterior, según los informes, o del 16 % con tipos de cambio y días constantes. Durante el ejercicio de doce meses que finalizó el 31 de diciembre de 2020, las ventas netas ascendieron a unos 9600 millones de USD, los beneficios netos fueron de 516 millones de USD y los BPA fueron de 7,22 USD; sin incluir reestructuraciones, adquisiciones ni otros gastos, los beneficios netos y los BPA fueron de 631 millones de USD y 8,83 USD, respectivamente.

Comentando la rentabilidad de Mohawk Industries durante el cuarto trimestre y todo el ejercicio, Jeffrey S. Lorberbaum, presidente y director ejecutivo, señaló: «El negocio de Mohawk mejoró notablemente durante el ejercicio completo. Nuestro margen operativo aumentó drásticamente durante el año, cerca del 12 %. Nuestros ingresos operativos ajustados de 2021 se aproximaron a los 1400 millones de USD, con un EBITDA ajustado que superó los 1900 millones de USD. Además, logramos un crecimiento orgánico de las ventas del 12 % y mejoramos nuestro margen ajustado en 270 puntos básicos en comparación con nuestros resultados previos a la pandemia de 2019. Terminamos el año con un sólido balance histórico, y durante el cuarto trimestre compramos unos 2,4 millones de acciones adicionales de nuestra participación, con un total de unos 4,9 millones de acciones compradas durante todo el ejercicio. En febrero, el consejo de administración autorizó otra recompra de acciones por 500 millones de USD, reafirmando nuestra confianza en la solidez de la empresa y con el fin de mejorar el rendimiento de los accionistas.

Nuestras ventas se mantuvieron sólidas el cuarto trimestre, impulsadas por la fortaleza de la nueva construcción y las obras de reforma en el sector de la vivienda. Las ventas comerciales también mejoraron, aunque siguieron por debajo de los niveles previos a la pandemia. La mejora de los precios, la mezcla de ventas y la productividad favorecieron los beneficios del trimestre, que se vieron contrarrestados por el aumento de la inflación y la disminución del volumen debido a la reducción de días del trimestre en comparación con el año anterior, que conllevó una demanda estacional inusual.

Durante el trimestre, las ventas netas del segmento de los suelos aumentaron un 5 % en el resto del mundo, según los informes, y aproximadamente un 14 % con tipos de cambio y días constantes. El margen operativo del segmento, que ascendió al 14,4 %, según los informes, y al 14,8 % sobre una base ajustada, se vio afectado por la inflación, la reducción del tiempo de envío y las limitaciones de la cadena de suministro, y en parte compensado por los beneficios derivados de los precios y la mezcla de ventas durante el trimestre. A partir del tercer trimestre, los costes de los materiales del segmento empezaron a aumentar a un ritmo impredecible debido a la escasez de electricidad, gas y materiales. A pesar de las múltiples medidas de fijación de precios que hemos tomado para recuperarnos, aún estamos rezagados respecto a la inflación y hemos anunciado nuevas subidas de precios para compensar estas circunstancias extraordinarias. Seguiremos supervisando los datos y tomando más medidas según sea necesario. Para maximizar nuestras crecientes ventas de laminados de alta gama, ampliamos nuestra capacidad de prensado el año pasado y estamos invirtiendo en una nueva línea que aportará 150 millones de USD en ventas adicionales cuando esté operativa, a finales de 2023. Seguimos mejorando nuestros procesos para suelos vinílicos de lujo (LVT, por sus siglas en inglés), incluso mientras experimentamos una escasez que ha limitado la producción y las ventas. A lo largo de este año, optimizaremos nuestra adquisición sinérgica de una planta francesa de fibropaneles de densidad media (MDF, por sus siglas en inglés) y un fabricante irlandés de aislamientos, mediante su integración en nuestras operaciones actuales y la mejora de sus activos y procesos.

Durante el cuarto trimestre, nuestras ventas en el segmento internacional de cerámica aumentaron un 3 %, según los informes, y un 10 % con tipos de cambio y días constantes. El margen operativo del segmento fue del 6,3 % como resultado de las mejoras en la productividad, los precios y la mezcla de ventas, contrarrestado por la crisis del gas en Europa, la inflación y una estacionalidad más normalizada. México, Brasil y Rusia tuvieron una rentabilidad superior durante el trimestre, a pesar de que las ventas en esas regiones se vieron afectadas por las limitaciones de las capacidades. Aumentamos las ventas y mejoramos la mezcla con nuestra innovadora oferta de suelos, paredes, mosaicos y baldosas de cuarzo y de porcelana, además de expandir nuestra posición en productos para exteriores. La inflación del coste de los materiales, la mano de obra y la energía continúa influyendo en nuestros mercados de cerámica, y estamos tomando nuevas medidas de fijación de precios para recuperarnos. En Europa, los precios del gas natural son actualmente más de cinco veces más altos que el año pasado, y anticipamos que nuestros precios se alinearán con los costes en el segundo semestre de este año. Los futuros precios de la energía en Europa dependerán de la estabilidad en la región y de si Rusia aumenta el suministro. Mohawk, como el productor de baldosas cerámicas más grande del mundo, tiene muchas oportunidades para aprovechar su posición y aumentar las ventas y los beneficios a largo plazo. En Brasil estamos construyendo una nueva planta de gres porcelánico que debería estar operativa en el segundo semestre del próximo año. En México estamos ampliando nuestra producción de mosaicos y productos especiales. En Rusia pretendemos aumentar nuestra capacidad de producción de gres porcelánico introduciendo una nueva línea de producción este año y otra en 2023. En Europa estamos ampliando nuestras capacidades para expandir nuestros negocios de gres porcelánico, baldosas para exteriores y baldosas especiales, mientras que en Estados Unidos estamos aumentando nuestra producción de encimeras de cuarzo. En conjunto, cuando todas las líneas estén en pleno funcionamiento, estas expansiones aportarán unas ventas adicionales por valor de unos 300 millones de USD.

Durante el trimestre, las ventas en nuestro segmento de suelos norteamericano aumentaron un 5 %, según los informes, o un 12 % de forma constante. El margen operativo ascendió al 9 % como resultado de las mejoras en la productividad, los precios y la mezcla de ventas, y fue en parte contrarrestado por la inflación y la normalización de la estacionalidad. El éxito de nuestros productos diferenciados benefició nuestra mezcla, aunque algunos consumidores se pasaron a productos más económicos para compensar la inflación. Durante el trimestre volvimos a subir los precios debido a la inflación y al consiguiente aumento de los costes de la energía y los materiales. Mohawk es el líder del mercado de los laminados en Estados Unidos, y hemos revitalizado esta categoría de productos en todos los canales gracias a la mejora de los gráficos y a su resistencia al agua. Estamos aumentando nuestras capacidades para producir laminados y así lograr ventas adicionales por valor de 300 millones de USD: la primera fase de la expansión empezará este trimestre, y la segunda continuará en 2023. Los LVT siguen siendo el producto para suelos que crece más rápidamente en el mercado, y nuestra operativa en esta categoría generó un fuerte crecimiento en el cuarto trimestre, a medida que seguimos mejorando la producción en nuestras actuales instalaciones. Estamos iniciando una nueva operativa de LVT para lograr ventas adicionales por valor de más de 160 millones de USD. Actualmente se está instalando la primera maquinaria de la planta, y el proyecto se llevará a cabo por fases hasta la segunda mitad de 2023. Además de este aumento de las capacidades, también tenemos previsto realizar muchas inversiones que ahorrarán costes, como algunos proyectos de fabricación y transporte de fibra, que mejorarán la productividad y la rentabilidad en el segmento durante los próximos dos o tres años.

Después de los récords batidos en 2021, estamos entusiasmados con el crecimiento y la rentabilidad de Mohawk de cara al futuro. Este año, se espera que el PIB crezca entre un 3 % y un 5 % en la mayoría de nuestros mercados, y que las ventas en el sector de la vivienda se mantengan sólidas y sigan mejorando. Es probable que los tipos de interés aumenten, pero deberían seguir siendo favorables en términos históricos y promover que continúen vendiéndose y reformándose viviendas. Durante el año prevemos que se modere la inflación y que disminuya la escasez de mano de obra, materiales y energía. Estamos vendiendo toda nuestra producción en muchas categorías y optimizando nuestra mezcla de ventas y márgenes este año. Hemos iniciado muchos proyectos de expansión para aumentar nuestras ventas en estas áreas de crecimiento a partir de este año. La notable inflación del coste de los materiales, la energía y el transporte a corto plazo está afectando a todo nuestro negocio, por lo que estamos rediseñando fórmulas, reduciendo gastos y mejorando la eficiencia para compensarlo. Actualmente hemos realizado un aumento de precios y hemos anunciado nuevas subidas en nuestros productos y zonas geográficas. Seguiremos ajustando nuestros precios según sea necesario y recuperaremos nuestros márgenes con el tiempo. En Europa, los costes de la energía se han acelerado drásticamente y también han afectado al coste de nuestros materiales. Nuestras operaciones en el segmento de cerámica en Europa han sido las más afectadas, lo que anticipamos que generará un aumento neto de precios de entre 40 y 45 millones de USD como factor desfavorable en el primer trimestre. Habida cuenta de estos factores, prevemos que nuestros BPA ajustados del primer trimestre serán de entre 2,90 USD y 3,00 USD, sin incluir los costes de reestructuración. En la segunda mitad, esperamos que nuestros márgenes vayan mejorando a medida que se expandan las capacidades, se modere la inflación y se nivelen los precios.

«Sobre la base de la solidez de nuestra empresa, nuestra diversidad de productos y zonas geográficas, la inversión en categorías en crecimiento y las posibles adquisiciones, nuestras perspectivas a largo plazo son un aumento de las ventas y una expansión de los márgenes. Los suelos son una parte fundamental de la nueva construcción y las reformas y, como el fabricante de suelos más grande del mundo, Mohawk se ha forjado una posición de liderazgo en los principales tipos de suelos y en los mercados clave de todo el mundo. Por ello, esperamos que nuestro negocio se beneficie de la fuerte demanda durante este ciclo económico. Con el bajo inventario actual de viviendas existentes, la construcción de nuevas viviendas y las reformas deberían permanecer al alza durante muchos años. Con el tiempo, esperamos que el sector comercial recupere su ritmo de crecimiento histórico con una demanda acumulada que represente una gran oportunidad. Los productos sostenibles de Mohawk mejoran tanto nuestra distribución como nuestros resultados, atrayendo al usuario final con conciencia medioambiental de hoy. Durante el cuarto trimestre, publicamos nuestro Informe medioambiental, social y de gobierno corporativo anual, que detalla el compromiso de Mohawk con la circularidad y la descarbonización de los productos. Este documento está disponible en nuestro sitio web para inversores. Además de ampliar las capacidades, nuestra organización sigue invirtiendo en talento y tecnología de vanguardia para ofrecer un diseño, un valor y un servicio excepcionales a los clientes. Durante los próximos tres años, anticipamos un aumento de las ventas y los márgenes a medida que implementemos nuestras iniciativas en relación con los productos, la fabricación y la comercialización. Seguiremos aprovechando nuestro sólido balance para buscar adquisiciones que amplíen nuestro alcance geográfico y nuestra oferta de productos aumentando a la vez nuestras ventas y rentabilidad».

ACERCA DE MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries es el principal fabricante de revestimientos y pavimentos a nivel internacional. Crea productos diseñados para mejorar los espacios residenciales y comerciales de todo el mundo. Los procesos de fabricación y distribución integrados verticalmente de Mohawk ofrecen ventajas competitivas en la producción de moquetas, alfombras, suelos cerámicos, laminados y suelos de madera, piedra y vinilo. Nuestra innovación, líder en el sector, ha impulsado la creación y el desarrollo de productos y tecnologías que han posicionado nuestras marcas en un lugar privilegiado en el mercado, y que permiten satisfacer todo tipo de necesidades de construcción y remodelación. Nuestras marcas se encuentran entre las más reconocidas del sector: American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step y Unilin. En la última década, Mohawk ha transformado su negocio como fabricante de moquetas estadounidense hasta convertirse en la mayor empresa de pavimentos y revestimientos a nivel mundial, con presencia en Australia, Brasil, Canadá, Europa, Malasia, México, Nueva Zelanda, Rusia y Estados Unidos.

Algunas de las declaraciones que figuran en los párrafos anteriores, especialmente aquellas que anticipan la rentabilidad futura, las perspectivas comerciales, el crecimiento, las estrategias operativas y otros asuntos similares y aquellas que incluyen las palabras «podría», «debería», «cree», «anticipa», «espera», «estima» o expresiones similares constituyen «declaraciones prospectivas». Para dichas declaraciones, Mohawk se ampara en las disposiciones de «Puerto seguro» de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 de Estados Unidos. No es posible garantizar que las declaraciones prospectivas sean precisas, ya que se basan en muchas suposiciones que implican riesgos e incertidumbres. Existen diversos factores importantes que podrían hacer que los resultados futuros difieran, entre otros: cambios en las condiciones económicas o del sector; competencia; inflación y deflación en los precios del transporte, las materias primas y otros costes de insumos; inflación y deflación en los mercados de consumo; fluctuaciones de los tipos de cambio; costes y suministro de energía; nivel de gastos de capital en un momento determinado; implementación de los aumentos de precios para los productos de la empresa en un momento determinado; cargos por deterioro; integración de adquisiciones; operaciones internacionales; introducción de nuevos productos; saneamiento de las operaciones; impuestos y reformas fiscales, reclamaciones sobre productos o de otro tipo; litigios; los riesgos y la incertidumbre en torno a la pandemia de COVID-19; y cambios normativos y políticos en las jurisdicciones en las que la empresa desarrolla sus operaciones, así como otros riesgos identificados en los informes para la SEC y comunicados públicos de Mohawk.

Teleconferencia: viernes, 11 de febrero de 2022, a las 11:00 ET

El número de teléfono es 1-800-603-9255 para EE. UU./Canadá y 1-706-634-2294 para llamadas internacionales/locales. Número de identificación de la conferencia: 6194374. La reproducción estará disponible hasta el 11 de marzo de 2022, marcando el 1-855-859-2056 para llamadas locales/estadounidenses y el 1-404-537-3406 para llamadas locales/internacionales, con el número de identificación de conferencia 6194374.

Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc.

(Amounts in thousands, except per share data)

Three Months Ended Twelve Months Ended

December 31, 2021 December 31, 2020 December 31, 2021 December 31, 2020

Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 189,089 248,222 1,033,159 515,595

Adjusting items:

Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 4,558 22,382 23,118 166,817

Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 1,067 - 1,749 -

Resolution of foreign non-income tax contingencies - - (6,211 ) -

Income tax effect on resolution of foreign non-income tax contingencies - - 2,302 -

One-time tax planning election 4,568 - (22,163 ) -

Income taxes (309 ) (18,596 ) (4,626 ) (51,740 )

Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 198,973 252,008 1,027,328 630,672

Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.95 3.54 14.86 8.83

Weighted-average common shares outstanding - diluted 67,535 71,209 69,145 71,401

Reconciliation of Total Debt to Net Debt Less Short-Term Investments

(Amounts in thousands)

December 31, 2021

Short-term debt and current portion of long-term debt $ 624,503

Long-term debt, less current portion 1,700,282

Total debt 2,324,785

Less: Cash and cash equivalents 268,895

Net Debt 2,055,890

Less: Short-term investments 323,000

Net debt less short-term investments $ 1,732,890

Reconciliation of Operating Income to Adjusted EBITDA

(Amounts in thousands) Trailing Twelve

Three Months Ended Months Ended

April 3, 2021 July 3, 2021 October 2, 2021 December 31, 2021 December 31, 2021

Operating income $ 317,515 404,424 359,974 253,098 1,335,011

Other income (expense) 2,227 11,168 (21 ) (1,140 ) 12,234

Net income attributable to noncontrolling interests (4 ) (168 ) (206 ) (11 ) (389 )

Depreciation and amortization (1) 151,216 148,466 148,618 143,411 591,711

EBITDA 470,954 563,890 508,365 395,358 1,938,567

Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 5,756 3,321 982 4,641 14,700

Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 303 153 226 1,067 1,749

Resolution of foreign non-income tax contingencies - (6,211 ) - - (6,211 )

Adjusted EBITDA $ 477,013 561,153 509,573 401,066 1,948,805

Net Debt less short-term investments to adjusted EBITDA 0.9

(1) Includes $8,417 of accelerated depreciation in Q4 YTD 2021.

Reconciliation of Net Sales to Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days

(Amounts in thousands)

Three Months Ended Twelve Months Ended

December 31, 2021 December 31, 2020 December 31, 2021 December 31, 2020

Net sales $ 2,760,737 2,641,764 11,200,613 9,552,197

Adjustment to net sales on constant shipping days 173,206 - 41,841 -

Adjustment to net sales on a constant exchange rate 20,737 - (160,015 ) -

Net sales on a constant exchange rate and constant shipping days $ 2,954,680 2,641,764 11,082,439 9,552,197

Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days

(Amounts in thousands)

Three Months Ended

Global Ceramic December 31, 2021 December 31, 2020

Net sales $ 949,501 919,668

Adjustment to segment net sales on constant shipping days 54,209 -

Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate 5,951 -

Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days $ 1,009,661 919,668

Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on Constant Shipping Days

(Amounts in thousands)

Three Months Ended

Flooring NA December 31, 2021 December 31, 2020

Net sales $ 1,015,513 963,365

Adjustment to segment net sales on constant shipping days 65,517 -

Segment net sales on constant shipping days $ 1,081,030 963,365

Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days

(Amounts in thousands)

Three Months Ended

Flooring ROW December 31, 2021 December 31, 2020

Net sales $ 795,723 758,731

Adjustment to segment net sales on constant shipping days 53,481 -

Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate 14,786 -

Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days $ 863,990 758,731

Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit

(Amounts in thousands)

Three Months Ended

December 31, 2021 December 31, 2020

Gross Profit $ 737,443 738,084

Adjustments to gross profit:

Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 2,363 22,789

Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 1,067 -

Adjusted gross profit $ 740,873 760,873

Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses

(Amounts in thousands)

Three Months Ended

December 31, 2021 December 31, 2020

Selling, general and administrative expenses $ 484,345 455,351

Adjustments to selling, general and administrative expenses:

Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (2,238 ) 394

Adjusted selling, general and administrative expenses $ 482,107 455,745

Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income

(Amounts in thousands)

Three Months Ended Twelve Months Ended

December 31, 2021 December 31, 2020 December 31, 2021 December 31, 2020

Operating income $ 253,098 282,733 1,335,011 636,002

Adjustments to operating income:

Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 4,601 22,395 23,637 163,479

Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 1,067 - 1,749 -

Adjusted operating income $ 258,766 305,128 1,360,397 799,481

Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income

(Amounts in thousands)

Three Months Ended

Global Ceramic December 31, 2021 December 31, 2020

Operating income $ 60,000 79,565

Adjustments to segment operating income:

Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 416 8,164

Adjusted segment operating income $ 60,416 87,729

Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income

(Amounts in thousands)

Three Months Ended

Flooring NA December 31, 2021 December 31, 2020

Operating income $ 91,711 82,407

Adjustments to segment operating income:

Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,146 8,651

Adjusted segment operating income $ 92,857 91,058

Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income

(Amounts in thousands)

Three Months Ended

Flooring ROW December 31, 2021 December 31, 2020

Operating income $ 114,339 132,505

Adjustments to segment operating income:

Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 2,022 5,496

Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 1,067 -

Adjusted segment operating income $ 117,428 138,001

Reconciliation of Segment Operating (Loss) to Adjusted Segment Operating (Loss)

(Amounts in thousands)

Three Months Ended

Corporate and intersegment eliminations December 31, 2021 December 31, 2020

Operating (loss) $ (12,952 ) (11,744 )

Adjustments to segment operating (loss):

Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,018 84

Adjusted segment operating (loss) $ (11,934 ) (11,660 )

Reconciliation of Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes to Adjusted Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes

(Amounts in thousands)

Three Months Ended

December 31, 2021 December 31, 2020

Earnings before income taxes $ 239,789 273,578

Net earnings attributable to noncontrolling interests (11 ) (176 )

Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes:

Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 4,558 22,382

Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 1,067 -

Adjusted earnings including noncontrolling interests before income taxes $ 245,403 295,784

Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense

(Amounts in thousands)

Three Months Ended

December 31, 2021 December 31, 2020

Income tax expense $ 50,689 25,180

One-time tax planning election (4,568 ) -

Income tax effect of adjusting items 309 18,596

Adjusted income tax expense $ 46,430 43,776

Adjusted income tax rate 18.9 % 14.8 %

The Company supplements its condensed consolidated financial statements, which are prepared and presented in accordance with US GAAP, with certain non-GAAP financial measures. As required by the Securities and Exchange Commission rules, the tables above present a reconciliation of the Company's non-GAAP financial measures to the most directly comparable US GAAP measure. Each of the non-GAAP measures set forth above should be considered in addition to the comparable US GAAP measure, and may not be comparable to similarly titled measures reported by other companies. The Company believes these non-GAAP measures, when reconciled to the corresponding US GAAP measure, help its investors as follows: Non-GAAP revenue measures that assist in identifying growth trends and in comparisons of revenue with prior and future periods and non-GAAP profitability measures that assist in understanding the long-term profitability trends of the Company's business and in comparisons of its profits with prior and future periods.

The Company excludes certain items from its non-GAAP revenue measures because these items can vary dramatically between periods and can obscure underlying business trends. Items excluded from the Company's non-GAAP revenue measures include: foreign currency transactions and translation and the impact of acquisitions.