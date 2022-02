Mohawk Industries publie ses résultats du 4e trimestre

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Dutch Italian Russian Spanish

CALHOUN (Géorgie, États-Unis), 12 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE : MHK) a annoncé aujourd'hui un bénéfice net de 189 millions de dollars et un bénéfice par action (BPA) dilué de 2,80 $ pour le quatrième trimestre 2021. Le bénéfice net ajusté s'est établi à 199 millions de dollars et le BPA à 2,95 $, exclusion faite des frais de restructuration, d'acquisition et autres frais. Le chiffre d'affaires net du quatrième trimestre 2021 a atteint 2,8 milliards de dollars, en hausse de 4,5 % pour le trimestre et de 11,8 % à taux de change et jours constants. Pour le quatrième trimestre 2020, le chiffre d'affaires net s'élevait à 2,6 milliards de dollars, le bénéfice net à 248 millions de dollars et le BPA à 3,49 $. Le bénéfice net ajusté s'est établi à 252 millions de dollars et le BPA à 3,54 $, exclusion faite des frais de restructuration, d'acquisition et autres frais.



Pour les douze mois clos le 31 décembre 2021, le bénéfice net et le BPA se sont élevés respectivement à 1 033 millions et 14,94 $. Le bénéfice net hors frais de restructuration, d'acquisition et autres frais s'est établi à 1 027 millions de dollars et le BPA à 14,86 dollars. Sur l'exercice 2021, le chiffre d'affaires net a atteint 11,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 17,3 % par rapport au chiffre consigné l'année précédente ou de 16 % à taux de change et nombre de jours constants. Pour la période de douze mois se clôturant le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires net était d'environ 9,6 milliards de dollars, le bénéfice net de 516 millions de dollars et le BPA de 7,22 $. Si l'on exclut les frais de restructuration et d'acquisition, et les autres frais, le bénéfice net et le BPA étaient de 631 millions de dollars et 8,83 $ respectivement.

Commentant les performances du quatrième trimestre et de l'ensemble de l'année de Mohawk Industries, Jeffrey S. Lorberbaum, président-directeur général, a déclaré : « Pour l'ensemble de l'année, les activités de Mohawk se sont considérablement améliorées. Notre marge d'exploitation pour l'année a augmenté de manière spectaculaire pour atteindre environ 12 %. Notre bénéfice d'exploitation ajusté pour 2021 a quasiment atteint 1,4 milliard de dollars, le BAIIA ajusté dépassant 1,9 milliard de dollars. En outre, nous avons enregistré une croissance organique des ventes de 12 % et amélioré notre marge ajustée de 270 points de base par rapport à nos résultats de 2019 avant la pandémie. Nous avons terminé l'année avec un bilan historiquement solide et au cours du quatrième trimestre, nous avons acheté environ 2,4 millions d'actions supplémentaires pour un total d'environ 4,9 millions d'actions achetées sur l'ensemble de l'année. En février, le Conseil d'administration a approuvé une autorisation supplémentaire de 500 millions de dollars pour les rachats d'actions, réaffirmant ainsi notre confiance dans la force de la société et visant à améliorer le rendement des actionnaires.

« Nos ventes pour le quatrième trimestre sont restées solides, stimulées par un solide nouvel environnement résidentiel de construction et de rénovation. Les ventes commerciales se sont également améliorées, bien qu'elles aient encore ralenti les niveaux avant la pandémie. Les bénéfices du trimestre ont bénéficié d'une amélioration des prix, de la composition et de la productivité, compensée par une augmentation de l'inflation et une baisse du volume dû au fait qu'il y a eu moins de jours au cours du trimestre par rapport à l'exercice précédent, qui comprenait une demande saisonnière anormale.

« Pour ce trimestre, le chiffre d'affaires net du segment Revêtements de sol Reste du monde a augmenté de 5 % en publié ou de 14 % à taux de change et nombre de jours constants. La marge d'exploitation du segment était de 14,4 % en données publiées et de 14,8 % sur une base ajustée, affectée par l'inflation, la diminution des jours d'expédition et les contraintes de la chaîne d'approvisionnement, partiellement compensée par des gains de prix et de la composition au cours du trimestre. À partir du troisième trimestre, les coûts des matériaux du segment ont commencé à grimper à un rythme imprévisible en raison de l'impact des pénuries d'électricité, de gaz et de matériaux. Malgré de multiples mesures de tarification visant à rebondir, nous restons derrière l'inflation et avons annoncé de nouvelles hausses de prix pour compenser ces circonstances exceptionnelles. Nous continuerons à surveiller et à prendre d'autres mesures, le cas échéant. Afin de maximiser nos ventes croissantes de stratifiés haut de gamme, nous avons étendu notre capacité de presse l'année dernière, et nous investissons dans une nouvelle ligne qui soutiendra 150 millions de dollars de ventes supplémentaires lorsqu'elle sera opérationnelle vers la fin de l'année 2023. Nous continuons à améliorer nos processus LVT, alors même que nous souffrons de pénuries qui ont limité notre production et nos ventes. Tout au long de cette année, nous optimiserons nos acquisitions ciblées d'une installation de MDF française et d'un fabricant irlandais d'isolation en les intégrant à nos opérations existantes et en mettant à niveau leurs actifs et leurs processus.

« Pour le trimestre, le segment du chiffre d'affaires du segment Céramique mondiale a augmenté de 3 % en données publiées et de 10 % à taux de change et nombre de jours constants. La marge d'exploitation du segment s'est élevée à 6,3 %, en raison d'améliorations de la productivité, des prix et de la composition compensées par la crise du gaz en Europe, l'inflation et une saisonnalité plus normale. Le Mexique, le Brésil et la Russie ont enregistré des résultats supérieurs à ceux du trimestre, même si les ventes dans ces régions ont été entravées par des capacités limitées. Nous avons augmenté nos ventes et amélioré notre combinaison avec nos offres innovantes de sols, murs et mosaïques, dalles de quartz et de porcelaine, ainsi qu'en élargissant notre position dans les produits extérieurs. L'inflation des matériaux, de la main-d'œuvre et de l'énergie continue d'avoir un impact sur nos marchés de la céramique, et nous prenons des mesures tarifaires supplémentaires pour rebondir. En Europe, les prix du gaz naturel sont actuellement plus de cinq fois plus élevés que l'année dernière et nous prévoyons que notre tarification sera alignée sur nos coûts au cours du second semestre de cette année. Les prix futurs de l'énergie en Europe dépendront de la stabilité de la région et de la question de savoir si la Russie augmente son offre. En tant que plus grand producteur mondial de dalles de céramique, Mohawk dispose de nombreuses opportunités de tirer parti de sa position et de développer ses ventes et bénéfices à long terme. Au Brésil, nous construisons une nouvelle installation de dalles de porcelaine qui devrait démarrer au second semestre de l'année prochaine. Au Mexique, nous étendons notre production de mosaïques et de produits spécialisés. En Russie, nous augmentons notre capacité en dalles de porcelaine avec une nouvelle ligne de production cette année et une autre ligne en 2023. En Europe, nous augmentons notre capacité à étendre nos activités de dalles de porcelaine, d'extérieur et de carrelage spécialisé, et aux États-Unis, nous augmentons notre production de plans de travail en quartz. Collectivement, ces extensions soutiendront des ventes supplémentaires d'environ 300 millions de dollars lorsque toutes les lignes seront pleinement opérationnelles.

« Au cours du trimestre, les ventes de notre segment Revêtements de sol Amérique du Nord ont augmenté de 5 % en publié ou de 12 % à taux constant, et la marge d'exploitation s'est élevée à 9 % en raison d'améliorations de la productivité, des prix et de la composition partiellement compensées par l'inflation et un retour à une saisonnalité plus normale. Le succès de nos produits différenciés a bénéficié à notre combinaison, bien que certains consommateurs aient réussi à compenser l'inflation. Au cours du trimestre, nous avons de nouveau augmenté les prix en raison de l'inflation de l'énergie et des matériaux plus élevée. Mohawk est le leader du marché américain des stratifiés, et nous avons redynamisé la catégorie de produits dans tous les canaux avec des visuels améliorés et des performances imperméables. Nous augmentons notre capacité de stratifiés pour soutenir 300 millions de dollars de ventes supplémentaires, et la première phase d'expansion démarre ce trimestre avec la deuxième phase qui suivra en 2023. Le LVT reste le produit de revêtement de sol à la croissance la plus rapide du marché, et notre activité LVT a enregistré une forte croissance au quatrième trimestre, alors que nous continuons d'améliorer la production dans nos installations existantes. Nous démarrons une nouvelle opération LVT pour soutenir des ventes de plus de 160 millions de dollars. Le premier équipement de l'usine est en cours d'installation et le projet sera achevé en plusieurs phases jusqu'au second semestre 2023. En plus de ces augmentations de capacité, nous réalisons également de nombreux investissements économiques, y compris des projets de fabrication et de transport de fibres, qui amélioreront la productivité et la rentabilité au sein du segment au cours des deux à trois prochaines années.

« Après notre record de 2021, nous sommes enthousiastes à l'égard de la croissance et de la rentabilité futures de Mohawk. Cette année, le PIB devrait augmenter de 3 à 5 % sur la plupart de nos marchés, les ventes résidentielles restant solides et les ventes commerciales s'améliorant. Les taux d'intérêt vont probablement augmenter, mais devraient rester historiquement favorables et soutenir la poursuite des ventes immobilières et la rénovation. Au cours de l'année, nous prévoyons une modération de l'inflation et des contraintes liées au déclin de la main-d'œuvre, des matériaux et de l'énergie. Nous vendons toutes nos capacités dans de nombreuses catégories de produits et optimisons notre mix et nos marges cette année. Nous avons lancé plusieurs projets d'expansion afin d'augmenter nos ventes dans ces régions en pleine croissance cette année et au-delà. L'inflation significative des matériaux, de l'énergie et des transports à court terme affecte toutes nos activités, et nous sommes en train de repenser les formulations, de réduire les dépenses et d'améliorer l'efficacité afin de compenser. Nous mettons actuellement en œuvre des hausses de prix et en avons annoncé d'autres à travers nos produits et nos zones géographiques. Nous continuerons à ajuster nos prix si nécessaire et nous récupérerons nos marges au fil du temps. En Europe, les coûts de l'énergie se sont considérablement accélérés et ont également affecté le coût de nos matériaux. Notre segment Céramique européenne a été le plus affecté, ce qui, selon nous, créera une hausse de 40 à 45 millions de dollars, nette d'augmentations de prix, au cours du premier trimestre. Compte tenu de ces facteurs, nous prévoyons que notre BPA ajusté pour le premier trimestre sera compris entre 2,90 et 3 $, hors frais de restructuration. Au cours du second semestre, nous prévoyons une amélioration de nos marges au fur et à mesure de l'expansion de la capacité, de la modération de l'inflation et de l'alignement des prix.

« Sur la base de la force de notre société, de la diversité géographique et de nos produits, de nos investissements dans des catégories en pleine croissance et de nos acquisitions potentielles, nos perspectives à long terme sont pour une croissance des ventes et une expansion des marges plus élevées. Le revêtement de sol est un élément essentiel de la nouvelle construction et de la rénovation et en tant que plus grand fabricant de revêtements de sol au monde, Mohawk a établi des positions de leader dans les principales catégories de revêtements de sol et les principaux marchés du monde entier. Cela étant, nous nous attendons à ce que notre entreprise bénéficie d'une forte demande tout au long de ce cycle économique. Avec le faible inventaire actuel des logements existants, la construction et la rénovation de nouveaux logements devraient rester élevées pendant de nombreuses années. À terme, nous prévoyons que le secteur commercial reviendra à sa croissance historique, la demande refoulée représentant une opportunité significative. Les produits durables de Mohawk améliorent à la fois notre distribution et nos résultats financiers en attirant les utilisateurs finaux actuels soucieux de l'environnement. Au cours du quatrième trimestre, nous avons publié notre rapport annuel sur l'environnement, la durabilité et la gouvernance, qui détaille l'engagement de Mohawk envers la circularité et la décarbonisation des produits ; il est disponible sur le site web de nos investisseurs. En plus d'accroître notre capacité, nous continuons d'investir dans les talents et la technologie de pointe de notre organisation afin de fournir une conception, une valeur et un service exceptionnels à nos clients. Au cours des trois prochaines années, nous prévoyons une hausse des ventes et des marges alors que nous mettons en œuvre nos initiatives de produits, de fabrication et de marketing. Nous continuerons à tirer parti de notre bilan solide pour poursuivre des acquisitions qui renforcent notre portée géographique et notre offre de produits tout en augmentant nos ventes et notre rentabilité. »

À PROPOS DE MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries est le leader mondial de la fabrication de revêtements de sol, spécialisé dans la création de produits destinés à améliorer les espaces résidentiels et commerciaux partout dans le monde. Les processus de fabrication et de distribution verticalement intégrés de Mohawk fournissent des avantages concurrentiels dans la production de moquettes, tapis, carreaux en céramique, parquets stratifiés, parquets en bois et revêtements de sol en pierre et en vinyle. L'innovation révolutionnaire que nous avons apportée à notre secteur a permis d'obtenir des produits et des technologies qui différencient nos marques sur le marché et répondent à toutes les exigences en matière de rénovation et de nouvelle construction. Nos marques comptent parmi les plus reconnues du secteur et incluent American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step et Unilin. Ces dix dernières années, Mohawk est passée du statut de fabricant américain de moquettes à celui de première société mondiale de revêtements de sol opérant en Australie, au Brésil, au Canada, en Europe, aux États-Unis, en Malaisie, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en Russie.

Certains énoncés des paragraphes précédents, notamment ceux qui portent sur le rendement futur, les perspectives commerciales, la croissance et les stratégies d'exploitation, et d'autres sujets similaires, et ceux qui incluent l'emploi du conditionnel et les termes « croire », « anticiper », « prévoir », et « estimer » ou d'autres expressions du même type, constituent des « énoncés prospectifs ». Pour ces énoncés, Mohawk invoque la protection de la règle-refuge au sujet des énoncés prospectifs, contenue dans la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts puisqu'ils reposent sur de nombreuses suppositions, assujetties à des risques et incertitudes. Les facteurs importants suivants pourraient entraîner un écart entre les résultats réels et les prévisions : l'évolution de la conjoncture économique ou industrielle ; la concurrence ; l'inflation et la déflation des prix des matières premières et autres coûts des entrants ; l'inflation et la déflation sur les marchés de consommation ; les coûts et l'offre en matière d'énergie ; le moment et le montant des dépenses en immobilisations ; le moment et l'application d'augmentations du prix des produits de la Société ; les charges de dépréciation ; l'intégration des acquisitions ; les exploitations internationales ; le lancement de nouveaux produits ; la rationalisation des activités ; les réclamations en matière de fiscalité, de produits et autre ; les litiges ; les risques et incertitudes liés à la pandémie de COVID-19 ; les changements réglementaires et politiques dans les juridictions dans lesquelles la Société exerce ses activités et d'autres risques, ainsi que d'autres risques présentés dans les annonces publiques et les rapports déposés par Mohawk auprès de la SEC.

Téléconférence le vendredi 11 février 2022 à 11h (heure de l'Est)

Le numéro de téléphone est le 1-800-603-9255 pour les États-Unis et le Canada, et le 1-706-634-2294 pour les appels internationaux/locaux. Identifiant de la conférence : 6194374. Une rediffusion sera disponible jusqu'au 11 mars 2022, en composant le 1-855-859-2056 pour les appels depuis les États-Unis/locaux et le 1-404-537-3406 pour les appels internationaux/locaux et en saisissant l'identifiant de conférence 6194374.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES (Unaudited) Condensed Consolidated Statement of Operations Data Three Months Ended Twelve Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) December 31, 2021 December 31, 2020 December 31, 2021 December 31, 2020 Net sales $ 2,760,737 2,641,764 11,200,613 9,552,197 Cost of sales 2,023,294 1,903,680 7,931,879 7,121,507 Gross profit 737,443 738,084 3,268,734 2,430,690 Selling, general and administrative expenses 484,345 455,351 1,933,723 1,794,688 Operating income 253,098 282,733 1,335,011 636,002 Interest expense 12,169 15,897 57,252 52,379 Other (income) expense, net 1,140 (6,742 ) (12,234 ) (751 ) Earnings before income taxes 239,789 273,578 1,289,993 584,374 Income tax expense 50,689 25,180 256,445 68,647 Net earnings including noncontrolling interests 189,100 248,398 1,033,548 515,727 Net earnings attributable to noncontrolling interests 11 176 389 132 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 189,089 248,222 1,033,159 515,595 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.81 3.50 15.01 7.24 Weighted-average common shares outstanding - basic 67,209 70,951 68,852 71,214 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.80 3.49 14.94 7.22 Weighted-average common shares outstanding - diluted 67,535 71,209 69,145 71,401 Other Financial Information (Amounts in thousands) Net cash provided by operating activities $ 212,384 407,844 1,309,119 1,769,839 Less: Capital expenditures 300,941 160,142 676,120 425,557 Free cash flow $ (88,557 ) 247,702 632,999 1,344,282 Depreciation and amortization $ 143,411 156,555 591,711 607,507 Condensed Consolidated Balance Sheet Data (Amounts in thousands) December 31, 2021 December 31, 2020 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 268,895 768,625 Short-term investments 323,000 571,741 Receivables, net 1,839,985 1,709,493 Inventories 2,391,672 1,913,020 Prepaid expenses and other current assets 414,805 400,775 Total current assets 5,238,357 5,363,654 Property, plant and equipment, net 4,636,865 4,591,229 Right of use operating lease assets 389,967 323,138 Goodwill 2,607,909 2,650,831 Intangible assets, net 899,980 951,607 Deferred income taxes and other non-current assets 451,439 447,292 Total assets $ 14,224,517 14,327,751 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 624,503 377,255 Accounts payable and accrued expenses 2,217,418 1,895,951 Current operating lease liabilities 104,434 98,042 Total current liabilities 2,946,355 2,371,248 Long-term debt, less current portion 1,700,282 2,356,887 Non-current operating lease liabilities 297,390 234,726 Deferred income taxes and other long-term liabilities 852,274 823,732 Total liabilities 5,796,301 5,786,593 Total stockholders' equity 8,428,216 8,541,158 Total liabilities and stockholders' equity $ 14,224,517 14,327,751 Segment Information Three Months Ended As of or for the Twelve Months Ended (Amounts in thousands) December 31, 2021 December 31, 2020 December 31, 2021 December 31, 2020 Net sales: Global Ceramic $ 949,501 919,668 3,917,319 3,432,756 Flooring NA 1,015,513 963,365 4,116,405 3,594,075 Flooring ROW 795,723 758,731 3,166,889 2,525,366 Consolidated net sales $ 2,760,737 2,641,764 11,200,613 9,552,197 Operating income (loss): Global Ceramic $ 60,000 79,565 403,135 167,731 Flooring NA 91,711 82,407 407,577 147,442 Flooring ROW 114,339 132,505 571,126 366,934 Corporate and intersegment eliminations (12,952 ) (11,744 ) (46,827 ) (46,105 ) Consolidated operating income $ 253,098 282,733 1,335,011 636,002 Assets: Global Ceramic $ 5,160,776 5,250,069 Flooring NA 4,125,960 3,594,976 Flooring ROW 4,361,741 4,194,447 Corporate and intersegment eliminations 576,040 1,288,259 Consolidated assets $ 14,224,517 14,327,751





Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. (Amounts in thousands, except per share data) Three Months Ended Twelve Months Ended December 31, 2021 December 31, 2020 December 31, 2021 December 31, 2020 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 189,089 248,222 1,033,159 515,595 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 4,558 22,382 23,118 166,817 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 1,067 - 1,749 - Resolution of foreign non-income tax contingencies - - (6,211 ) - Income tax effect on resolution of foreign non-income tax contingencies - - 2,302 - One-time tax planning election 4,568 - (22,163 ) - Income taxes (309 ) (18,596 ) (4,626 ) (51,740 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 198,973 252,008 1,027,328 630,672 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.95 3.54 14.86 8.83 Weighted-average common shares outstanding - diluted 67,535 71,209 69,145 71,401 Reconciliation of Total Debt to Net Debt Less Short-Term Investments (Amounts in thousands) December 31, 2021 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 624,503 Long-term debt, less current portion 1,700,282 Total debt 2,324,785 Less: Cash and cash equivalents 268,895 Net Debt 2,055,890 Less: Short-term investments 323,000 Net debt less short-term investments $ 1,732,890 Reconciliation of Operating Income to Adjusted EBITDA (Amounts in thousands) Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended April 3, 2021 July 3, 2021 October 2, 2021 December 31, 2021 December 31, 2021 Operating income $ 317,515 404,424 359,974 253,098 1,335,011 Other income (expense) 2,227 11,168 (21 ) (1,140 ) 12,234 Net income attributable to noncontrolling interests (4 ) (168 ) (206 ) (11 ) (389 ) Depreciation and amortization (1) 151,216 148,466 148,618 143,411 591,711 EBITDA 470,954 563,890 508,365 395,358 1,938,567 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 5,756 3,321 982 4,641 14,700 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 303 153 226 1,067 1,749 Resolution of foreign non-income tax contingencies - (6,211 ) - - (6,211 ) Adjusted EBITDA $ 477,013 561,153 509,573 401,066 1,948,805 Net Debt less short-term investments to adjusted EBITDA 0.9 (1) Includes $8,417 of accelerated depreciation in Q4 YTD 2021. Reconciliation of Net Sales to Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended Twelve Months Ended December 31, 2021 December 31, 2020 December 31, 2021 December 31, 2020 Net sales $ 2,760,737 2,641,764 11,200,613 9,552,197 Adjustment to net sales on constant shipping days 173,206 - 41,841 - Adjustment to net sales on a constant exchange rate 20,737 - (160,015 ) - Net sales on a constant exchange rate and constant shipping days $ 2,954,680 2,641,764 11,082,439 9,552,197 Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended Global Ceramic December 31, 2021 December 31, 2020 Net sales $ 949,501 919,668 Adjustment to segment net sales on constant shipping days 54,209 - Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate 5,951 - Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days $ 1,009,661 919,668 Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on Constant Shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring NA December 31, 2021 December 31, 2020 Net sales $ 1,015,513 963,365 Adjustment to segment net sales on constant shipping days 65,517 - Segment net sales on constant shipping days $ 1,081,030 963,365 Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring ROW December 31, 2021 December 31, 2020 Net sales $ 795,723 758,731 Adjustment to segment net sales on constant shipping days 53,481 - Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate 14,786 - Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days $ 863,990 758,731 Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit (Amounts in thousands) Three Months Ended December 31, 2021 December 31, 2020 Gross Profit $ 737,443 738,084 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 2,363 22,789 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 1,067 - Adjusted gross profit $ 740,873 760,873 Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses (Amounts in thousands) Three Months Ended December 31, 2021 December 31, 2020 Selling, general and administrative expenses $ 484,345 455,351 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (2,238 ) 394 Adjusted selling, general and administrative expenses $ 482,107 455,745 Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Twelve Months Ended December 31, 2021 December 31, 2020 December 31, 2021 December 31, 2020 Operating income $ 253,098 282,733 1,335,011 636,002 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 4,601 22,395 23,637 163,479 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 1,067 - 1,749 - Adjusted operating income $ 258,766 305,128 1,360,397 799,481 Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Global Ceramic December 31, 2021 December 31, 2020 Operating income $ 60,000 79,565 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 416 8,164 Adjusted segment operating income $ 60,416 87,729 Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring NA December 31, 2021 December 31, 2020 Operating income $ 91,711 82,407 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,146 8,651 Adjusted segment operating income $ 92,857 91,058 Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring ROW December 31, 2021 December 31, 2020 Operating income $ 114,339 132,505 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 2,022 5,496 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 1,067 - Adjusted segment operating income $ 117,428 138,001 Reconciliation of Segment Operating (Loss) to Adjusted Segment Operating (Loss) (Amounts in thousands) Three Months Ended Corporate and intersegment eliminations December 31, 2021 December 31, 2020 Operating (loss) $ (12,952 ) (11,744 ) Adjustments to segment operating (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,018 84 Adjusted segment operating (loss) $ (11,934 ) (11,660 ) Reconciliation of Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes to Adjusted Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes (Amounts in thousands) Three Months Ended December 31, 2021 December 31, 2020 Earnings before income taxes $ 239,789 273,578 Net earnings attributable to noncontrolling interests (11 ) (176 ) Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 4,558 22,382 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 1,067 - Adjusted earnings including noncontrolling interests before income taxes $ 245,403 295,784 Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense (Amounts in thousands) Three Months Ended December 31, 2021 December 31, 2020 Income tax expense $ 50,689 25,180 One-time tax planning election (4,568 ) - Income tax effect of adjusting items 309 18,596 Adjusted income tax expense $ 46,430 43,776 Adjusted income tax rate 18.9 % 14.8 % The Company supplements its condensed consolidated financial statements, which are prepared and presented in accordance with US GAAP, with certain non-GAAP financial measures. As required by the Securities and Exchange Commission rules, the tables above present a reconciliation of the Company's non-GAAP financial measures to the most directly comparable US GAAP measure. Each of the non-GAAP measures set forth above should be considered in addition to the comparable US GAAP measure, and may not be comparable to similarly titled measures reported by other companies. The Company believes these non-GAAP measures, when reconciled to the corresponding US GAAP measure, help its investors as follows: Non-GAAP revenue measures that assist in identifying growth trends and in comparisons of revenue with prior and future periods and non-GAAP profitability measures that assist in understanding the long-term profitability trends of the Company's business and in comparisons of its profits with prior and future periods. The Company excludes certain items from its non-GAAP revenue measures because these items can vary dramatically between periods and can obscure underlying business trends. Items excluded from the Company's non-GAAP revenue measures include: foreign currency transactions and translation and the impact of acquisitions. The Company excludes certain items from its non-GAAP profitability measures because these items may not be indicative of, or are unrelated to, the Company's core operating performance. Items excluded from the Company's non-GAAP profitability measures include: restructuring, acquisition and integration-related and other costs, acquisition purchase accounting, including inventory step-up, release of indemnification assets and the reversal of uncertain tax positions.

Contact : James Brunk, Directeur financier (706) 624-2239