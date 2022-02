Mohawk Industries presenta i risultati del quarto trimestre

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Dutch Italian Russian Spanish

CALHOUN, Ga., Feb. 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) annuncia oggi, per il quarto trimestre 2021, un utile netto di 189 milioni di dollari e un utile per azione (EPS) diluito di 2,80 dollari. L'utile netto rettificato ammonta a 199 milioni di dollari, mentre l'EPS ammonta a 2,95 dollari, esclusi i costi di ristrutturazione, acquisizione e altri oneri. Il fatturato netto per il quarto trimestre 2021 ammonta a 2,8 miliardi di dollari, in crescita del 4,5% come riportato e del 11,8% a parità di cambi e di giorni lavorati. Nel quarto trimestre del 2020 il fatturato netto è risultato pari a 2,6 miliardi di dollari, gli utili netti ammontavano a 248 milioni di dollari, mentre l’EPS è risultato pari a 3,49 dollari. L’utile netto rettificato ammonta a 252 milioni di dollari, mentre l’EPS ammonta a 3,54 dollari, esclusi i costi di ristrutturazione, acquisizione e altri oneri.



Per il periodo di dodici mesi chiuso il 31 dicembre 2021, gli utili netti e l’EPS ammontano rispettivamente a 1.033 milioni di dollari e 14,94 dollari. L'utile netto esclusi i costi di ristrutturazione, di acquisizione e gli altri oneri ammonta a 1.027 milioni di dollari, mentre l'EPS si attesta a 14,86 dollari. Per il periodo di dodici mesi relativo al 2021 il fatturato netto è risultato pari a 11,2 miliardi di dollari, in crescita rispetto all’esercizio precedente del 17,3%, come riportato, o del 16% a parità di cambi e giorni lavorati. Per il periodo di dodici mesi chiuso il 31 dicembre 2020, il fatturato netto è risultato pari a 9,6 miliardi di dollari, l'utile netto ammonta a 516 milioni di dollari e l'EPS a 7,22 dollari; esclusi costi di ristrutturazione, di acquisizione e altri oneri, l'utile netto e l'EPS ammontano rispettivamente a 631 milioni di dollari e 8,83 dollari.

Commentando le prestazioni del quarto trimestre e dell'intero anno di Mohawk Industries, il Presidente e CEO Jeffrey S. Lorberbaum ha dichiarato: “L'attività di Mohawk è migliorata in modo significativo durante tutto l’anno. Il nostro margine operativo per l'anno è cresciuto esponenzialmente fino a circa il 12%. Il nostro reddito operativo rettificato per il 2021 è prossimo a 1,4 miliardi di dollari, con un EBITDA rettificato superiore a 1,9 miliardi di dollari. Inoltre, abbiamo ottenuto una crescita organica delle fatturato del 12% e migliorato il nostro margine rettificato di 270 punti base rispetto ai risultati pre-pandemia del 2019. Abbiamo chiuso l'anno con un bilancio storicamente solido e durante il quarto trimestre abbiamo acquistato circa 2,4 milioni di azioni aggiuntive del nostro titolo, per un totale di circa 4,9 milioni di azioni acquistate durante l'intero anno. A febbraio, il consiglio di amministrazione ha approvato un'ulteriore autorizzazione per il riacquisto di azioni di 500 milioni di dollari, ribadendo la nostra fiducia nella forza dell'azienda, e per migliorare il rendimento degli azionisti.

“Il fatturato del quarto trimestre è rimasto forte, guidato da un solido contesto di nuove costruzioni e ristrutturazioni residenziali. Sono migliorate anche le vendite commerciali, per quanto siano ancora in ritardo rispetto ai livelli pre-pandemia. Gli utili del trimestre hanno beneficiato del miglioramento dei prezzi, degli assortimenti e della produttività, compensati dall'aumento dell'inflazione e dal calo dei volumi dovuto al minor numero di giorni nel trimestre rispetto all'anno precedente, che includeva una domanda stagionale anomala.

"Per il trimestre il fatturato netto di Flooring - Rest of the World ha registrato una crescita del 5%, come riportato, o di circa il 14% a parità di cambi e di giorni lavorati. Il margine operativo del segmento è risultato pari al 14,4%, come riportato, e del 14,8% su base rettificata, influenzato dall'inflazione, dal minor numero di giorni di spedizione e dai vincoli della catena di approvvigionamento, parzialmente compensato dai prezzi e dai guadagni per assortimenti durante il trimestre. A partire dal terzo trimestre, i costi dei materiali del segmento hanno iniziato a crescere a un ritmo imprevedibile a causa dell'impatto della carenza di elettricità, gas e materie prime. Nonostante le molteplici azioni sui prezzi adottate per riprenderci, siamo ancora in ritardo sull'inflazione e abbiamo annunciato ulteriori aumenti dei prezzi per compensare tali circostanze straordinarie. Continueremo a monitorare la situazione e intraprendere ulteriori azioni secondo necessità. Per massimizzare le nostre crescenti vendite di laminati di alta qualità, lo scorso anno abbiamo esteso la nostra capacità di stampa e stiamo investendo in una nuova linea che, una volta operativa verso la fine del 2023, sosterrà un fatturato aggiuntivo di 150 milioni di dollari. Continuiamo a migliorare i nostri processi LVT, anche se lamentiamo carenze che ne limitano produzione e vendita. Nel corso di quest'anno ottimizzeremo le nostre acquisizioni bolt-on di un impianto MDF francese e di un produttore irlandese di isolanti, integrandoli con le nostre attività in essere e aggiornandone risorse e processi.

"Nel quarto trimestre il nostro segmento Global Ceramic ha registrato una crescita di fatturato del 3%, come riportato, e del 10% a parità di cambi e di giorni lavorati. Il margine operativo del Segmento è risultato pari al 6,3% per effetto dei miglioramenti di produttività, definizione dei prezzi e assortimenti, che sono stati compensati dalla crisi del gas in Europa, dall'inflazione e da una più normale stagionalità. Messico, Brasile e Russia hanno avuto migliori rendimenti nel trimestre, anche se il fatturato in quelle regioni è risultato soggetto ai limiti di capacità. Abbiamo aumentato il fatturato e migliorato gli assortimenti con offerte innovative di pavimenti, pareti e mosaici, lastre di quarzo e porcellana, oltre ad ampliare la posizione nei prodotti per esterni. L'inflazione su materiali, manodopera ed energia continua ad avere un impatto sui nostri mercati della ceramica, e per riprenderci stiamo intraprendendo ulteriori azioni sui prezzi. In Europa, i prezzi attuali del gas naturale sono più che quintuplicati rispetto allo scorso anno e prevediamo che i nostri prezzi si allineeranno ai nostri costi nella seconda metà di quest'anno. I futuri prezzi europei per l’energia dipenderanno dalla stabilità nella regione e dall'aumento dell'offerta da parte della Russia. In qualità di maggiore produttore mondiale di piastrelle di ceramica, Mohawk ha molte opportunità per sfruttare la posizione e aumentare fatturato e profitti a lungo termine. In Brasile stiamo costruendo un nuovo stabilimento per il gres porcellanato che dovrebbe entrare in funzione nella seconda metà del prossimo anno. In Messico stiamo espandendo la nostra produzione di mosaici e prodotti esclusivi. In Russia stiamo aumentando la nostra capacità per il gres porcellanato con una nuova linea di produzione attiva già quest'anno e un'altra nel 2023. In Europa, stiamo aggiungendo capacità per espandere la nostra attività relativa a lastre in gres porcellanato, piastrelle per esterni e piastrelle esclusive, mentre negli Stati Uniti stiamo aumentando la nostra produzione di piani di lavoro in quarzo. Complessivamente, quando tutte le linee saranno completamente operative, queste espansioni sosterranno un fatturato aggiuntivo di circa 300 milioni di dollari.

"Nel trimestre, il fatturato del nostro segmento Flooring North America è aumentato del 5%, come riportato, o del 12% su base costante, mente il margine operativo è risultato pari al 9% come risultato di miglioramenti a livello di produttività, definizione dei prezzi e assortimento, parzialmente compensati dall'inflazione e dal ritorno a una normalità stagionalità. Il successo dei nostri prodotti differenziati ha giovato al nostro assortimento, anche se alcuni consumatori hanno optato per un trading al ribasso per compensare l'inflazione. Nel trimestre abbiamo nuovamente aumentato i prezzi a causa dell'aumento dell'inflazione dei materiali e dell'energia. Negli Stati Uniti, Mohawk è leader di mercato nel settore dei laminati e abbiamo rinvigorito la categoria di prodotti in tutti i canali con immagini migliorate e prestazioni waterproof. Stiamo aumentando la nostra capacità di laminati per sostenere un fatturato aggiuntivo di 300 milioni di dollari; la prima fase dell’espansione inizierà in questo trimestre con la seconda fase che seguirà nel 2023. LVT rimane il prodotto per pavimenti in più rapida crescita sul mercato e, avendo continuato a migliorare la produzione nella struttura esistente, la nostra attività LVT ha registrato una forte crescita nel quarto trimestre. Stiamo avviando una nuova operazione LVT per sostenere un fatturato di oltre 160 milioni di dollari. La prima attrezzatura nell'impianto è ora in fase di installazione e il progetto sarà completato in diverse fasi entro alla seconda metà del 2023. Oltre a questi aumenti di capacità, abbiamo in essere anche molti investimenti per risparmiare sui costi, inclusi i progetti di produzione e trasporto di fibre, che miglioreranno la produttività e la redditività all'interno del segmento nei prossimi due o tre anni.

“Dopo il nostro record del 2021, siamo entusiasti della crescita e della redditività future di Mohawk. Quest'anno, il PIL dovrebbe crescere dal 3% al 5% nella maggior parte dei nostri mercati, con vendite residenziali che resteranno forti e un miglioramento a livello di quelle commerciali. Probabilmente i tassi di interesse aumenteranno, ma dovrebbero rimanere storicamente favorevoli e sostenere le vendite immobiliari e le ristrutturazioni su base continuativa. Nel corso dell'anno prevediamo una moderazione dell'inflazione e un calo dei vincoli in materia di manodopera, materiali ed energia. Quest’anno sfrutteremo tutta la nostra capacità di vendita per molte categorie di prodotti e ottimizzeremo margini e assortimenti. A partire da quest’anno abbiamo avviato diversi progetti di espansione per aumentare il fatturato in queste aree in crescita. Un’inflazione significativa a breve termine su materiali, energia e trasporti sta colpendo tutte le nostre attività; stiamo riprogettando le formulazioni, riducendo le spese e migliorando l'efficienza a fini di compensazione. Attualmente stiamo inserendo aumenti di prezzo, ma ne abbiamo annunciati altri in tutti i nostri prodotti e aree geografiche. Continueremo ad adeguare i prezzi secondo necessità così da recuperare i margini nel tempo. In Europa, i costi energetici hanno subito un’accelerazione esponenziale e hanno influito anche sul costo dei nostri materiali. La nostra attività di ceramica in Europa è stata la più colpita; prevediamo che nel primo trimestre tutto questo poterà un vento contrario di 40-45 milioni di dollari, al netto degli aumenti dei prezzi. Alla luce di questi fattori, prevediamo che il nostro EPS rettificato per il primo trimestre sarà compreso tra 2,90 e 3,00 dollari, escluse eventuali spese di ristrutturazione. Nella seconda metà dell’anno, prevediamo un miglioramento dei margini proporzionale all'espansione della capacità, alla moderazione dell'inflazione e all'allineamento dei prezzi.

“Vista la forza della nostra azienda, dei nostri prodotti e della diversità geografica, oltre che degli investimenti in categorie in crescita e delle potenziali acquisizioni, le nostre prospettive a lungo termine convergono su una maggiore crescita di fatturato e un'espansione dei margini. I pavimenti sono una parte fondamentale delle nuove costruzioni e delle ristrutturazioni e, in qualità di maggiore produttore di pavimenti al mondo, Mohawk ha conquistato posizioni di primo piano nelle principali categorie di pavimenti e nei mercati chiave di tutto il mondo. Ciò detto, prevediamo che la nostra attività beneficerà di una forte domanda durante questo ciclo economico. Con l'attuale scarso inventario di case esistenti, le nuove costruzioni residenziali e le ristrutturazioni dovrebbero rimanere elevate per molti anni. Con il tempo prevediamo che il settore commerciale torni alla sua crescita storica con una domanda latente che rappresenterà un'opportunità significativa. I prodotti sostenibili di Mohawk migliorano sia la nostra distribuzione che i profitti, risultando interessanti per gli utenti finali che sono oggi attenti all'ambiente. Durante il quarto trimestre abbiamo pubblicato il nostro rapporto annuale su ambiente, sostenibilità e governance, che descrive in dettaglio l'impegno di Mohawk nei confronti di circolarità e decarbonizzazione dei prodotti; è disponibile sul nostro sito web per gli investitori. Oltre ad espandere la capacità, continuiamo a investire nei talenti e nelle tecnologie all'avanguardia della nostra organizzazione che offrono design, valore e servizi eccezionali ai nostri clienti. Nei prossimi tre anni prevediamo un aumento del fatturato e dei margini in concomitanza con l’attuazione delle nostre iniziative a livello di prodotto, produzione e marketing. Continueremo a sfruttare il nostro solido bilancio per perseguire acquisizioni che favoriscano la nostra portata geografica e l'offerta di prodotti, aumentando al contempo il nostro fatturato e la nostra redditività".

INFORMAZIONI SU MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries, il principale produttore mondiale di pavimenti, crea prodotti per valorizzare gli spazi residenziali e commerciali in tutto il mondo. I processi di produzione e distribuzione verticalmente integrati di Mohawk offrono vantaggi competitivi nella produzione di moquette, tappeti, piastrelle in ceramica e pavimentazioni in laminato, legno, pietra e vinile. La nostra eccezionale capacità di innovazione ha portato alla creazione di prodotti e tecnologie che differenziano i nostri marchi sul mercato e soddisfano tutti i requisiti di ristrutturazione e di nuova costruzione. I nostri marchi sono tra i più apprezzati nel settore e comprendono American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step e Unilin. Durante lo scorso decennio, Mohawk ha trasformato la sua attività da azienda produttrice di moquette per il mercato americano nella più grande società mondiale di pavimenti con sedi in Australia, Brasile, Canada, Europa, India, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Russia e Stati Uniti.

Alcune delle affermazioni nei paragrafi immediatamente precedenti, in particolare quelle che anticipano le prestazioni future, le prospettive di business, la crescita, le strategie operative e questioni simili, oltre a quelle che includono i termini “potrebbe”, “dovrebbe”, “crede”, “prevede”, “si aspetta” e “stima” o espressioni simili, costituiscono delle “dichiarazioni previsionali”. Per tali dichiarazioni Mohawk rivendica la protezione del porto sicuro per le dichiarazioni previsionali contenute nel Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Non è possibile assicurare l'esattezza delle dichiarazioni previsionali in quanto si fondano su numerose ipotesi che comportano rischi e incertezze. I seguenti fattori rilevanti potrebbero causare uno scostamento dei risultati futuri: cambiamenti delle condizioni economiche o settoriali; concorrenza; inflazione e deflazione dei prezzi del trasporto merci, delle materie prime e di altri costi di input; inflazione e deflazione nei mercati di consumo; fluttuazioni valutarie; costi e fornitura di energia; tempistiche e livello degli investimenti in conto capitale; tempistiche e realizzazione degli aumenti dei prezzi dei prodotti della Società; oneri di svalutazione; integrazione delle acquisizioni; operazioni internazionali; introduzione di nuovi prodotti; razionalizzazione delle operazioni; imposte e riforme fiscali; prodotti e altri crediti; controversie legali; rischi e incertezze correlati alla pandemia di COVID-19; variazioni normative e politiche nelle giurisdizioni in cui opera la Società e altri rischi segnalati nelle relazioni di Mohawk alla SEC e nelle sue dichiarazioni pubbliche.

Conference call venerdì 11 febbraio 2022, 11:00 Eastern Time

Il numero di telefono è 1-800-603-9255 per Stati uniti/Canada e 1-706-634-2294 per chiamate internazionali/locali. Numero identificativo della conference call: 6194374. Sarà possibile riascoltare la registrazione fino al 11 marzo 2022 componendo il numero 1-855-859-2056 per chiamate dagli Stati Uniti/locali e il numero 1-404-537-3406 per chiamate internazionali/locali, inserendo il numero identificativo della conference call: 6194374.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES (Unaudited) Condensed Consolidated Statement of Operations Data Three Months Ended Twelve Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) December 31, 2021 December 31, 2020 December 31, 2021 December 31, 2020 Net sales $ 2,760,737 2,641,764 11,200,613 9,552,197 Cost of sales 2,023,294 1,903,680 7,931,879 7,121,507 Gross profit 737,443 738,084 3,268,734 2,430,690 Selling, general and administrative expenses 484,345 455,351 1,933,723 1,794,688 Operating income 253,098 282,733 1,335,011 636,002 Interest expense 12,169 15,897 57,252 52,379 Other (income) expense, net 1,140 (6,742 ) (12,234 ) (751 ) Earnings before income taxes 239,789 273,578 1,289,993 584,374 Income tax expense 50,689 25,180 256,445 68,647 Net earnings including noncontrolling interests 189,100 248,398 1,033,548 515,727 Net earnings attributable to noncontrolling interests 11 176 389 132 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 189,089 248,222 1,033,159 515,595 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.81 3.50 15.01 7.24 Weighted-average common shares outstanding - basic 67,209 70,951 68,852 71,214 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.80 3.49 14.94 7.22 Weighted-average common shares outstanding - diluted 67,535 71,209 69,145 71,401 Other Financial Information (Amounts in thousands) Net cash provided by operating activities $ 212,384 407,844 1,309,119 1,769,839 Less: Capital expenditures 300,941 160,142 676,120 425,557 Free cash flow $ (88,557 ) 247,702 632,999 1,344,282 Depreciation and amortization $ 143,411 156,555 591,711 607,507 Condensed Consolidated Balance Sheet Data (Amounts in thousands) December 31, 2021 December 31, 2020 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 268,895 768,625 Short-term investments 323,000 571,741 Receivables, net 1,839,985 1,709,493 Inventories 2,391,672 1,913,020 Prepaid expenses and other current assets 414,805 400,775 Total current assets 5,238,357 5,363,654 Property, plant and equipment, net 4,636,865 4,591,229 Right of use operating lease assets 389,967 323,138 Goodwill 2,607,909 2,650,831 Intangible assets, net 899,980 951,607 Deferred income taxes and other non-current assets 451,439 447,292 Total assets $ 14,224,517 14,327,751 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 624,503 377,255 Accounts payable and accrued expenses 2,217,418 1,895,951 Current operating lease liabilities 104,434 98,042 Total current liabilities 2,946,355 2,371,248 Long-term debt, less current portion 1,700,282 2,356,887 Non-current operating lease liabilities 297,390 234,726 Deferred income taxes and other long-term liabilities 852,274 823,732 Total liabilities 5,796,301 5,786,593 Total stockholders' equity 8,428,216 8,541,158 Total liabilities and stockholders' equity $ 14,224,517 14,327,751 Segment Information Three Months Ended As of or for the Twelve Months Ended (Amounts in thousands) December 31, 2021 December 31, 2020 December 31, 2021 December 31, 2020 Net sales: Global Ceramic $ 949,501 919,668 3,917,319 3,432,756 Flooring NA 1,015,513 963,365 4,116,405 3,594,075 Flooring ROW 795,723 758,731 3,166,889 2,525,366 Consolidated net sales $ 2,760,737 2,641,764 11,200,613 9,552,197 Operating income (loss): Global Ceramic $ 60,000 79,565 403,135 167,731 Flooring NA 91,711 82,407 407,577 147,442 Flooring ROW 114,339 132,505 571,126 366,934 Corporate and intersegment eliminations (12,952 ) (11,744 ) (46,827 ) (46,105 ) Consolidated operating income $ 253,098 282,733 1,335,011 636,002 Assets: Global Ceramic $ 5,160,776 5,250,069 Flooring NA 4,125,960 3,594,976 Flooring ROW 4,361,741 4,194,447 Corporate and intersegment eliminations 576,040 1,288,259 Consolidated assets $ 14,224,517 14,327,751





Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. (Amounts in thousands, except per share data) Three Months Ended Twelve Months Ended December 31, 2021 December 31, 2020 December 31, 2021 December 31, 2020 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 189,089 248,222 1,033,159 515,595 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 4,558 22,382 23,118 166,817 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 1,067 - 1,749 - Resolution of foreign non-income tax contingencies - - (6,211 ) - Income tax effect on resolution of foreign non-income tax contingencies - - 2,302 - One-time tax planning election 4,568 - (22,163 ) - Income taxes (309 ) (18,596 ) (4,626 ) (51,740 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 198,973 252,008 1,027,328 630,672 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.95 3.54 14.86 8.83 Weighted-average common shares outstanding - diluted 67,535 71,209 69,145 71,401 Reconciliation of Total Debt to Net Debt Less Short-Term Investments (Amounts in thousands) December 31, 2021 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 624,503 Long-term debt, less current portion 1,700,282 Total debt 2,324,785 Less: Cash and cash equivalents 268,895 Net Debt 2,055,890 Less: Short-term investments 323,000 Net debt less short-term investments $ 1,732,890 Reconciliation of Operating Income to Adjusted EBITDA (Amounts in thousands) Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended April 3, 2021 July 3, 2021 October 2, 2021 December 31, 2021 December 31, 2021 Operating income $ 317,515 404,424 359,974 253,098 1,335,011 Other income (expense) 2,227 11,168 (21 ) (1,140 ) 12,234 Net income attributable to noncontrolling interests (4 ) (168 ) (206 ) (11 ) (389 ) Depreciation and amortization (1) 151,216 148,466 148,618 143,411 591,711 EBITDA 470,954 563,890 508,365 395,358 1,938,567 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 5,756 3,321 982 4,641 14,700 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 303 153 226 1,067 1,749 Resolution of foreign non-income tax contingencies - (6,211 ) - - (6,211 ) Adjusted EBITDA $ 477,013 561,153 509,573 401,066 1,948,805 Net Debt less short-term investments to adjusted EBITDA 0.9 (1) Includes $8,417 of accelerated depreciation in Q4 YTD 2021. Reconciliation of Net Sales to Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended Twelve Months Ended December 31, 2021 December 31, 2020 December 31, 2021 December 31, 2020 Net sales $ 2,760,737 2,641,764 11,200,613 9,552,197 Adjustment to net sales on constant shipping days 173,206 - 41,841 - Adjustment to net sales on a constant exchange rate 20,737 - (160,015 ) - Net sales on a constant exchange rate and constant shipping days $ 2,954,680 2,641,764 11,082,439 9,552,197 Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended Global Ceramic December 31, 2021 December 31, 2020 Net sales $ 949,501 919,668 Adjustment to segment net sales on constant shipping days 54,209 - Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate 5,951 - Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days $ 1,009,661 919,668 Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on Constant Shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring NA December 31, 2021 December 31, 2020 Net sales $ 1,015,513 963,365 Adjustment to segment net sales on constant shipping days 65,517 - Segment net sales on constant shipping days $ 1,081,030 963,365 Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring ROW December 31, 2021 December 31, 2020 Net sales $ 795,723 758,731 Adjustment to segment net sales on constant shipping days 53,481 - Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate 14,786 - Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days $ 863,990 758,731 Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit (Amounts in thousands) Three Months Ended December 31, 2021 December 31, 2020 Gross Profit $ 737,443 738,084 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 2,363 22,789 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 1,067 - Adjusted gross profit $ 740,873 760,873 Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses (Amounts in thousands) Three Months Ended December 31, 2021 December 31, 2020 Selling, general and administrative expenses $ 484,345 455,351 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (2,238 ) 394 Adjusted selling, general and administrative expenses $ 482,107 455,745 Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Twelve Months Ended December 31, 2021 December 31, 2020 December 31, 2021 December 31, 2020 Operating income $ 253,098 282,733 1,335,011 636,002 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 4,601 22,395 23,637 163,479 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 1,067 - 1,749 - Adjusted operating income $ 258,766 305,128 1,360,397 799,481 Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Global Ceramic December 31, 2021 December 31, 2020 Operating income $ 60,000 79,565 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 416 8,164 Adjusted segment operating income $ 60,416 87,729 Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring NA December 31, 2021 December 31, 2020 Operating income $ 91,711 82,407 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,146 8,651 Adjusted segment operating income $ 92,857 91,058 Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring ROW December 31, 2021 December 31, 2020 Operating income $ 114,339 132,505 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 2,022 5,496 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 1,067 - Adjusted segment operating income $ 117,428 138,001 Reconciliation of Segment Operating (Loss) to Adjusted Segment Operating (Loss) (Amounts in thousands) Three Months Ended Corporate and intersegment eliminations December 31, 2021 December 31, 2020 Operating (loss) $ (12,952 ) (11,744 ) Adjustments to segment operating (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,018 84 Adjusted segment operating (loss) $ (11,934 ) (11,660 ) Reconciliation of Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes to Adjusted Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes (Amounts in thousands) Three Months Ended December 31, 2021 December 31, 2020 Earnings before income taxes $ 239,789 273,578 Net earnings attributable to noncontrolling interests (11 ) (176 ) Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 4,558 22,382 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 1,067 - Adjusted earnings including noncontrolling interests before income taxes $ 245,403 295,784 Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense (Amounts in thousands) Three Months Ended December 31, 2021 December 31, 2020 Income tax expense $ 50,689 25,180 One-time tax planning election (4,568 ) - Income tax effect of adjusting items 309 18,596 Adjusted income tax expense $ 46,430 43,776 Adjusted income tax rate 18.9 % 14.8 % The Company supplements its condensed consolidated financial statements, which are prepared and presented in accordance with US GAAP, with certain non-GAAP financial measures. As required by the Securities and Exchange Commission rules, the tables above present a reconciliation of the Company's non-GAAP financial measures to the most directly comparable US GAAP measure. Each of the non-GAAP measures set forth above should be considered in addition to the comparable US GAAP measure, and may not be comparable to similarly titled measures reported by other companies. The Company believes these non-GAAP measures, when reconciled to the corresponding US GAAP measure, help its investors as follows: Non-GAAP revenue measures that assist in identifying growth trends and in comparisons of revenue with prior and future periods and non-GAAP profitability measures that assist in understanding the long-term profitability trends of the Company's business and in comparisons of its profits with prior and future periods. The Company excludes certain items from its non-GAAP revenue measures because these items can vary dramatically between periods and can obscure underlying business trends. Items excluded from the Company's non-GAAP revenue measures include: foreign currency transactions and translation and the impact of acquisitions. The Company excludes certain items from its non-GAAP profitability measures because these items may not be indicative of, or are unrelated to, the Company's core operating performance. Items excluded from the Company's non-GAAP profitability measures include: restructuring, acquisition and integration-related and other costs, acquisition purchase accounting, including inventory step-up, release of indemnification assets and the reversal of uncertain tax positions.

