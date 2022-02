Mohawk Industries publiceert resultaten vierde kwartaal

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Dutch Italian Russian Spanish

CALHOUN, Ga., Feb. 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) kondigde vandaag een nettowinst van $189 miljoen aan voor het vierde kwartaal van 2021 en een verwaterde winst per aandeel (WPA) van $ 2,80. De genormaliseerde nettowinst en de WPA, exclusief kosten van herstructureringen, overnames en overige lasten, bedroegen respectievelijk $ 199 miljoen en $ 2,95. De netto-omzet over het vierde kwartaal van 2021 bedroeg $ 2,8 miljard, een stijging van 4,5%, en 11,8% op basis van constante valutakoersen en dagen. In het vierde kwartaal van 2020 bedroeg de nettoverkoop $ 2,6 miljard, de nettowinst $ 248 miljoen en WPA $ 3,49. De genormaliseerde nettowinst en de WPA, exclusief kosten van herstructureringen, overnames en overige lasten, bedroegen respectievelijk $ 252 miljoen en $ 3,54.



Voor de twaalf maanden tot 31 december 2021 bedroegen de nettowinst en WPA respectievelijk $ 1.033 miljoen en $ 14,94. De nettowinst exclusief kosten van herstructureringen, overnames en overige lasten en de WPA bedroegen $ 1.027 miljoen en $ 14,86. Voor twaalf maanden van 2021 bedroeg de netto-omzet $ 11,2 miljard, een toename van 17,3% ten opzichte van vorig jaar, of 16% op basis van constante valuta en dagen. Voor de twaalf maanden tot 31 december 2020 bedroeg de netto-omzet $ 9,6 miljard, de nettowinst $ 516 miljoen en de WPA $ 7,22. Exclusief kosten van herstructureringen, overnames en overige lasten bedroegen de nettowinst en de WPA respectievelijk $ 631 miljoen en $ 8,83.

Jeffrey S. Lorberbaum, voorzitter en CEO, liet zich uit over de resultaten van Mohawk Industries over het vierde kwartaal en het volledige jaar: 'Over het volledige jaar zijn de activiteiten van Mohawk aanzienlijk verbeterd. Onze operationele marge voor het jaar steeg spectaculair tot ongeveer 12%. Ons aangepast bedrijfsresultaat voor 2021 benaderde $ 1,4 miljard met een aangepaste EBITDA van meer dan $ 1,9 miljard. Daarnaast behaalden we 12% autonome omzetgroei en verbeterden we onze aangepaste marge met 270 basispunten ten opzichte van onze resultaten van 2019 vóór aanvang van de pandemie. Wij sloten het jaar af met een historisch sterke balans. In het vierde kwartaal kochten wij ongeveer 2,4 miljoen extra aandelen in, en kwamen daarmee uit op een totaal van ongeveer 4,9 miljoen ingekochte aandelen voor het hele jaar. In februari keurde de raad van bestuur een extra machtiging voor aandeleninkoop van $ 500 miljoen goed, waarmee we ons vertrouwen in de kracht van het bedrijf bevestigen en het rendement van onze aandeelhouders verhogen.

‘Onze omzet in het vierde kwartaal bleef sterk, dankzij een robuuste markt voor nieuwbouwwoningen en renovaties. De commerciële verkoop verbeterde eveneens. Toch bleef deze alsnog achter bij het niveau van vóór de pandemie. De omzet in dit kwartaal werd gunstig beïnvloed door een verbetering van de prijs, de mix en de productiviteit, die teniet werd gedaan door een hogere inflatie en een lager volume als gevolg van minder dagen in het kwartaal in vergelijking met het voorgaande jaar, dat een abnormale seizoensgebonden vraag omvatte.

'In het afgelopen kwartaal steeg de netto-omzet van ons segment Flooring Rest of World met 5% (gerapporteerd) of met ongeveer 14% op basis van constante dagen en wisselkoersen. De operationele marge van het segment bedroeg 14,4% zoals gerapporteerd en 14,8% op aangepaste basis, onder invloed van inflatie, minder verzendingsdagen en beperkingen in de supply chain, deels gecompenseerd door prijs- en mixwinsten tijdens het kwartaal. Vanaf het derde kwartaal begonnen de materiaalkosten van het segment in een onvoorspelbaar tempo te escaleren als gevolg van de impact van de tekorten aan elektriciteit, gas en materiaal. Ondanks meerdere prijsacties om herstel in te zetten, blijven wij nog steeds achter bij de inflatie en hebben wij verdere prijsverhogingen aangekondigd om deze buitengewone omstandigheden te compenseren. Wij blijven de situatie in de gaten houden en zullen zo nodig verdere maatregelen nemen. Om onze groeiende verkoop van premium laminaat te maximaliseren, hebben we vorig jaar onze perscapaciteit uitgebreid en investeren we in een nieuwe lijn die, wanneer deze eind 2023 operationeel is, goed zal zijn voor extra verkoop ter waarde van $ 150 miljoen. Wij blijven onze LVT-processen verbeteren, ook al hebben wij te kampen met tekorten die onze productie en verkoop hebben beperkt. In de loop van dit jaar zullen wij onze bolt-on acquisities van een Franse MDF-fabriek en een Ierse isolatieproducent optimaliseren door ze in onze bestaande activiteiten te integreren en hun activa en processen te upgraden.

'In het vierde kwartaal steeg de omzet van ons segment Global Ceramic met 3% (gerapporteerd) en met 10% op basis van constante valutakoersen en dagen. De operationele marge van het segment bedroeg 6,3%, als gevolg van productiviteits-, prijs- en mixverbeteringen die werden gecompenseerd door de Europese gascrisis, de inflatie en een normaler seizoensgebonden karakter. Mexico, Brazilië en Rusland presteerden beter in dit kwartaal, ook al werd de verkoop in die regio's gedrukt door capaciteitsbeperkingen. Wij hebben onze omzet verhoogd en onze mix verbeterd met ons innovatieve aanbod voor vloeren, wanden en mozaïek, kwarts- en porseleinplaten, en met de uitbreiding van onze positie op het gebied van buitenproducten. De inflatie op het gebied van materiaal, arbeid en energie blijft een impact hebben op onze keramische markten, en wij nemen bijkomende prijsmaatregelen om het herstel te bevorderen. In Europa liggen de aardgasprijzen momenteel meer dan vijf keer hoger dan vorig jaar. Wij verwachten onze prijzen in de tweede helft van dit jaar in overeenstemming te hebben gebracht met onze kosten. De toekomstige Europese energieprijzen zullen afhangen van de stabiliteit in de regio en van de vraag of Rusland het aanbod verhoogt. Als 's werelds grootste producent van keramische tegels heeft Mohawk veel mogelijkheden om zijn positie te versterken en de omzet en winst op lange termijn te laten groeien. Momenteel bouwen wij in Brazilië een nieuwe fabriek voor porseleinen tegels. Deze zou in de tweede helft van volgend jaar in gebruik moeten worden genomen. In Mexico breiden wij onze productie van mozaïek en speciale producten uit. In Rusland verhogen wij onze capaciteit voor porseleinen tegels met een nieuwe productielijn dit jaar en nog een lijn in 2023. In Europa breiden wij onze porseleinen plaat-, buiten- en speciale tegelactiviteiten uit met extra capaciteit en in de VS verhogen wij onze productie van aanrechtbladen van quartz. Gezamenlijk zullen deze uitbreidingen een extra omzet van ongeveer $ 300 miljoen opleveren wanneer alle lijnen volledig operationeel zijn.

'In het afgelopen kwartaal steeg de omzet van ons segment Flooring Noord-Amerika met 5% (gerapporteerd) of 12% op basis van constante wisselkoersen. De brutowinstmarge bedroeg 9% als gevolg van verbeteringen op het gebied van productiviteit, prijsstelling en mix, die gedeeltelijk teniet werden gedaan door inflatie en een terugkeer naar een normaler seizoenspatroon. Het succes van onze gedifferentieerde producten kwam onze mix ten goede, hoewel sommige consumenten minder hebben ingekocht ter compensatie van de inflatie. In het afgelopen kwartaal hebben wij de prijzen opnieuw verhoogd als gevolg van de hogere inflatie op het gebied van energie en materiaal. Mohawk is toonaangevend op de Amerikaanse laminaatmarkt. We hebben de productcategorie in alle kanalen nieuw leven ingeblazen met een verbeterd voorkomen en waterbestendigheid. Wij verhogen onze laminaatcapaciteit om $300 miljoen extra verkoop te ondersteunen. De eerste uitbreidingsfase gaat dit kwartaal van start, de tweede fase volgt in 2023. LVT blijft het snelst groeiende vloerbekledingsproduct op de markt. Onze LVT-activiteiten hebben in het vierde kwartaal een sterke groei laten zien, waarbij we de productie in onze bestaande fabriek verder hebben verbeterd. Wij starten een nieuwe LVT-operatie om de verkoop van meer dan $ 160 miljoen te ondersteunen. De eerste apparatuur wordt nu in de fabriek geïnstalleerd. Het project zal in fasen worden verlopen en volledig voltooid zijn in de tweede helft van 2023 Naast deze capaciteitsverhogingen doen wij ook veel kostenbesparende investeringen, waaronder vezelfabricage- en transportprojecten, die de productiviteit en winstgevendheid binnen het segment in de komende twee tot drie jaar zullen verbeteren.

'Na ons recordjaar 2021 zijn we enthousiast over de toekomstige groei en winstgevendheid van Mohawk. Er wordt verwacht dat het BBP dit jaar in de meeste van onze markten met 3 tot 5% zal groeien. Bovendien blijft de woningverkoop sterk en blijft de commerciële verkoop aantrekken. De rentetarieven zullen waarschijnlijk stijgen, maar zouden historisch gezien gunstig moeten blijven en de verkoop en renovaties van woningen blijven ondersteunen. Wij verwachten dat de inflatie in de loop van het jaar zal afnemen, evenals de beperkingen op het gebied van arbeid, materiaal en energie. Wij verkopen onze volledige capaciteit in vele productcategorieën en optimaliseren dit jaar onze mix en marges. Wij hebben verscheidene uitbreidingsprojecten opgestart om onze verkoop in deze groeigebieden dit jaar en het daarop volgende jaar op te schroeven. De aanzienlijke inflatie op korte termijn van materiaal, energie en transport heeft gevolgen voor al onze activiteiten. Wij zijn momenteel bezig met het herontwerpen van formules, het terugschroeven van de uitgaven en het verbeteren van de efficiëntie om dit te compenseren. Wij voeren momenteel prijsverhogingen door en hebben aanvullende prijsverhogingen aangekondigd voor al onze producten en regio's. Wij zullen onze prijzen waar nodig blijven aanpassen en zullen onze marges mettertijd herstellen. In Europa zijn de energiekosten drastisch gestegen. Dit heeft tevens invloed gehad op de kostprijs van onze materialen. Onze keramiekactiviteiten in Europa zijn het zwaarst getroffen, wat naar verwachting in het eerste kwartaal een tegenvaller van $ 40 tot $ 45 miljoen zal opleveren, na aftrek van de prijsverhogingen. Gelet op deze factoren verwachten we dat de genormaliseerde winst per aandeel in het eerste kwartaal $ 2,90 tot $ 3,00 zal bedragen, exclusief herstructureringskosten. In de tweede helft van het jaar verwachten wij dat onze marges zullen verbeteren naarmate de capaciteit toeneemt, de inflatie afneemt en de prijsstelling hierop wordt afgestemd.

‘Op basis van de kracht van ons bedrijf, onze diversiteit wat betreft producten en afzetmarkt, investeringen in groeiende categorieën en potentiële overnames, gaan wij uit van een hogere omzetgroei en margeverbetering. Vloeren vormen een essentieel onderdeel van nieuwbouw en renovatie. Als 's werelds grootste vloerbedekkingsfabrikant heeft Mohawk toonaangevende posities weten te veroveren in de belangrijkste vloerbedekkingscategorieën en belangrijkste markten over de hele wereld. Wij verwachten dan ook dat onze activiteiten tijdens deze economische cyclus zullen profiteren van een sterke vraag. Met de huidige lage voorraad van bestaande woningen, zal nieuwbouw en renovatie van woningen waarschijnlijk nog vele jaren hoog blijven. Wij verwachten dat de commerciële sector op termijn zal terugkeren naar zijn historische groei, waarbij de inhaalvraag een belangrijke kans vormt. De duurzame producten van Mohawk verbeteren zowel onze distributie als onze winst doordat ze de milieubewuste eindgebruikers van vandaag aanspreken. In het vierde kwartaal hebben we ons jaarlijkse milieu-, duurzaamheids- en bestuursverslag gepubliceerd, waarin het streven van Mohawk naar productcirculariteit en decarbonisatie gedetailleerd wordt beschreven. Het verslag is op onze website beschikbaar voor investeerders. Naast de capaciteitsuitbreiding blijven wij investeren in het talent van onze organisatie en in de modernste technologie om onze klanten een uitzonderlijk design, waarde en service te kunnen bieden. In de komende drie jaar verwachten wij een hogere omzet en hogere marges naarmate wij onze product-, productie- en marketinginitiatieven ten uitvoer brengen. We zullen onze sterke balans blijven inzetten om overnames te doen die ons geografisch bereik en ons productaanbod vergroten en tegelijkertijd onze omzet en winstgevendheid verder doen groeien.'

OVER MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries is een wereldwijde en toonaangevende fabrikant van vloeren die producten ontwikkelt om woningen en commerciële ruimten te verbeteren. De verticaal geïntegreerde productie- en distributieprocessen van Mohawk bieden concurrentievoordelen bij de productie van tapijt, vloerkleden, keramische tegels, laminaat en vloeren van hout, steen en vinyl. Onze toonaangevende innovaties hebben producten en technologieën opgeleverd die onze merken op de markt onderscheiden en voldoen aan alle eisen op het gebied van nieuwbouw en verbouwingen. Onze merken waaronder American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step en Unilin behoren tot de bekendste van de sector. Het afgelopen decennium is Mohawk gegroeid van een Amerikaanse tapijtfabrikant tot 's werelds grootste vloerenbedrijf met activiteiten in Australië, Brazilië, Canada, Europa, Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland, Rusland en de Verenigde Staten.

Bepaalde verklaringen in de voorafgaande paragrafen, met name die welke vooruitlopen op toekomstige prestaties, bedrijfsvooruitzichten, groei- en operationele strategieën en soortgelijke aangelegenheden en de verklaringen die woorden 'mogelijk', 'moet', 'gelooft', 'voorziet', 'verwacht' en 'schat' of soortgelijke uitdrukkingen bevatten, zijn 'op de toekomstgerichte verklaringen'. Voor deze verklaringen beroept Mohawk zich op de bescherming van de 'safe harbor' voor toekomstgerichte verklaringen die is vervat in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Er bestaat geen garantie ten aanzien van de nauwkeurigheid van toekomstgerichte verklaringen omdat deze zijn gebaseerd op uiteenlopende veronderstellingen die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. De volgende belangrijke factoren kunnen leiden tot afwijkende toekomstige resultaten: veranderingen in economische of industriële omstandigheden; concurrentie; inflatie en deflatie van vracht-, grondstofprijzen en andere inputkosten; inflatie en deflatie in consumentenmarkten; wisselkoersschommelingen; energiekosten en -voorzieningen; timing en niveau van investeringsuitgaven; timing en implementatie van prijsverhogingen voor producten van de onderneming; kosten van bijzondere waardeverminderingen; integratie van overnames; internationale activiteiten; introductie van nieuwe producten; rationalisatie van bedrijfsvoering; belastingen en belastinghervorming; product- en andere claims; rechtszaken; de risico's en onzekerheden met betrekking tot de coronapandemie; wijzigingen in de regelgeving en de politiek in de rechtsgebieden waar het bedrijf zaken doet en andere risico's genoemd in de SEC-rapporten en openbare aankondigingen van Mohawk.

Telefonische vergadering op 11 februari 2022 om 11.00 uur Eastern Time

Het telefoonnummer is 1-800-603-9255 voor de VS/Canada en 1-706-634-2294 voor internationale/lokale deelname. Conferentie-id # 6194374. Een herhaling is beschikbaar tot 11 maart 2022 door te bellen naar 1-855-859-2056 voor de VS/lokale deelname en 1-404-537-3406 voor internationale/lokale deelname en identificatienummer 6194374 voor dit conferentiegesprek in te voeren.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES (Unaudited) Condensed Consolidated Statement of Operations Data Three Months Ended Twelve Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) December 31, 2021 December 31, 2020 December 31, 2021 December 31, 2020 Net sales $ 2,760,737 2,641,764 11,200,613 9,552,197 Cost of sales 2,023,294 1,903,680 7,931,879 7,121,507 Gross profit 737,443 738,084 3,268,734 2,430,690 Selling, general and administrative expenses 484,345 455,351 1,933,723 1,794,688 Operating income 253,098 282,733 1,335,011 636,002 Interest expense 12,169 15,897 57,252 52,379 Other (income) expense, net 1,140 (6,742 ) (12,234 ) (751 ) Earnings before income taxes 239,789 273,578 1,289,993 584,374 Income tax expense 50,689 25,180 256,445 68,647 Net earnings including noncontrolling interests 189,100 248,398 1,033,548 515,727 Net earnings attributable to noncontrolling interests 11 176 389 132 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 189,089 248,222 1,033,159 515,595 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.81 3.50 15.01 7.24 Weighted-average common shares outstanding - basic 67,209 70,951 68,852 71,214 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.80 3.49 14.94 7.22 Weighted-average common shares outstanding - diluted 67,535 71,209 69,145 71,401 Other Financial Information (Amounts in thousands) Net cash provided by operating activities $ 212,384 407,844 1,309,119 1,769,839 Less: Capital expenditures 300,941 160,142 676,120 425,557 Free cash flow $ (88,557 ) 247,702 632,999 1,344,282 Depreciation and amortization $ 143,411 156,555 591,711 607,507 Condensed Consolidated Balance Sheet Data (Amounts in thousands) December 31, 2021 December 31, 2020 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 268,895 768,625 Short-term investments 323,000 571,741 Receivables, net 1,839,985 1,709,493 Inventories 2,391,672 1,913,020 Prepaid expenses and other current assets 414,805 400,775 Total current assets 5,238,357 5,363,654 Property, plant and equipment, net 4,636,865 4,591,229 Right of use operating lease assets 389,967 323,138 Goodwill 2,607,909 2,650,831 Intangible assets, net 899,980 951,607 Deferred income taxes and other non-current assets 451,439 447,292 Total assets $ 14,224,517 14,327,751 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 624,503 377,255 Accounts payable and accrued expenses 2,217,418 1,895,951 Current operating lease liabilities 104,434 98,042 Total current liabilities 2,946,355 2,371,248 Long-term debt, less current portion 1,700,282 2,356,887 Non-current operating lease liabilities 297,390 234,726 Deferred income taxes and other long-term liabilities 852,274 823,732 Total liabilities 5,796,301 5,786,593 Total stockholders' equity 8,428,216 8,541,158 Total liabilities and stockholders' equity $ 14,224,517 14,327,751 Segment Information Three Months Ended As of or for the Twelve Months Ended (Amounts in thousands) December 31, 2021 December 31, 2020 December 31, 2021 December 31, 2020 Net sales: Global Ceramic $ 949,501 919,668 3,917,319 3,432,756 Flooring NA 1,015,513 963,365 4,116,405 3,594,075 Flooring ROW 795,723 758,731 3,166,889 2,525,366 Consolidated net sales $ 2,760,737 2,641,764 11,200,613 9,552,197 Operating income (loss): Global Ceramic $ 60,000 79,565 403,135 167,731 Flooring NA 91,711 82,407 407,577 147,442 Flooring ROW 114,339 132,505 571,126 366,934 Corporate and intersegment eliminations (12,952 ) (11,744 ) (46,827 ) (46,105 ) Consolidated operating income $ 253,098 282,733 1,335,011 636,002 Assets: Global Ceramic $ 5,160,776 5,250,069 Flooring NA 4,125,960 3,594,976 Flooring ROW 4,361,741 4,194,447 Corporate and intersegment eliminations 576,040 1,288,259 Consolidated assets $ 14,224,517 14,327,751





Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. (Amounts in thousands, except per share data) Three Months Ended Twelve Months Ended December 31, 2021 December 31, 2020 December 31, 2021 December 31, 2020 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 189,089 248,222 1,033,159 515,595 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 4,558 22,382 23,118 166,817 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 1,067 - 1,749 - Resolution of foreign non-income tax contingencies - - (6,211 ) - Income tax effect on resolution of foreign non-income tax contingencies - - 2,302 - One-time tax planning election 4,568 - (22,163 ) - Income taxes (309 ) (18,596 ) (4,626 ) (51,740 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 198,973 252,008 1,027,328 630,672 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.95 3.54 14.86 8.83 Weighted-average common shares outstanding - diluted 67,535 71,209 69,145 71,401 Reconciliation of Total Debt to Net Debt Less Short-Term Investments (Amounts in thousands) December 31, 2021 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 624,503 Long-term debt, less current portion 1,700,282 Total debt 2,324,785 Less: Cash and cash equivalents 268,895 Net Debt 2,055,890 Less: Short-term investments 323,000 Net debt less short-term investments $ 1,732,890 Reconciliation of Operating Income to Adjusted EBITDA (Amounts in thousands) Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended April 3, 2021 July 3, 2021 October 2, 2021 December 31, 2021 December 31, 2021 Operating income $ 317,515 404,424 359,974 253,098 1,335,011 Other income (expense) 2,227 11,168 (21 ) (1,140 ) 12,234 Net income attributable to noncontrolling interests (4 ) (168 ) (206 ) (11 ) (389 ) Depreciation and amortization (1) 151,216 148,466 148,618 143,411 591,711 EBITDA 470,954 563,890 508,365 395,358 1,938,567 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 5,756 3,321 982 4,641 14,700 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 303 153 226 1,067 1,749 Resolution of foreign non-income tax contingencies - (6,211 ) - - (6,211 ) Adjusted EBITDA $ 477,013 561,153 509,573 401,066 1,948,805 Net Debt less short-term investments to adjusted EBITDA 0.9 (1) Includes $8,417 of accelerated depreciation in Q4 YTD 2021. Reconciliation of Net Sales to Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended Twelve Months Ended December 31, 2021 December 31, 2020 December 31, 2021 December 31, 2020 Net sales $ 2,760,737 2,641,764 11,200,613 9,552,197 Adjustment to net sales on constant shipping days 173,206 - 41,841 - Adjustment to net sales on a constant exchange rate 20,737 - (160,015 ) - Net sales on a constant exchange rate and constant shipping days $ 2,954,680 2,641,764 11,082,439 9,552,197 Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended Global Ceramic December 31, 2021 December 31, 2020 Net sales $ 949,501 919,668 Adjustment to segment net sales on constant shipping days 54,209 - Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate 5,951 - Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days $ 1,009,661 919,668 Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on Constant Shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring NA December 31, 2021 December 31, 2020 Net sales $ 1,015,513 963,365 Adjustment to segment net sales on constant shipping days 65,517 - Segment net sales on constant shipping days $ 1,081,030 963,365 Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring ROW December 31, 2021 December 31, 2020 Net sales $ 795,723 758,731 Adjustment to segment net sales on constant shipping days 53,481 - Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate 14,786 - Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days $ 863,990 758,731 Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit (Amounts in thousands) Three Months Ended December 31, 2021 December 31, 2020 Gross Profit $ 737,443 738,084 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 2,363 22,789 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 1,067 - Adjusted gross profit $ 740,873 760,873 Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses (Amounts in thousands) Three Months Ended December 31, 2021 December 31, 2020 Selling, general and administrative expenses $ 484,345 455,351 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (2,238 ) 394 Adjusted selling, general and administrative expenses $ 482,107 455,745 Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Twelve Months Ended December 31, 2021 December 31, 2020 December 31, 2021 December 31, 2020 Operating income $ 253,098 282,733 1,335,011 636,002 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 4,601 22,395 23,637 163,479 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 1,067 - 1,749 - Adjusted operating income $ 258,766 305,128 1,360,397 799,481 Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Global Ceramic December 31, 2021 December 31, 2020 Operating income $ 60,000 79,565 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 416 8,164 Adjusted segment operating income $ 60,416 87,729 Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring NA December 31, 2021 December 31, 2020 Operating income $ 91,711 82,407 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,146 8,651 Adjusted segment operating income $ 92,857 91,058 Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring ROW December 31, 2021 December 31, 2020 Operating income $ 114,339 132,505 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 2,022 5,496 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 1,067 - Adjusted segment operating income $ 117,428 138,001 Reconciliation of Segment Operating (Loss) to Adjusted Segment Operating (Loss) (Amounts in thousands) Three Months Ended Corporate and intersegment eliminations December 31, 2021 December 31, 2020 Operating (loss) $ (12,952 ) (11,744 ) Adjustments to segment operating (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,018 84 Adjusted segment operating (loss) $ (11,934 ) (11,660 ) Reconciliation of Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes to Adjusted Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes (Amounts in thousands) Three Months Ended December 31, 2021 December 31, 2020 Earnings before income taxes $ 239,789 273,578 Net earnings attributable to noncontrolling interests (11 ) (176 ) Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 4,558 22,382 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 1,067 - Adjusted earnings including noncontrolling interests before income taxes $ 245,403 295,784 Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense (Amounts in thousands) Three Months Ended December 31, 2021 December 31, 2020 Income tax expense $ 50,689 25,180 One-time tax planning election (4,568 ) - Income tax effect of adjusting items 309 18,596 Adjusted income tax expense $ 46,430 43,776 Adjusted income tax rate 18.9 % 14.8 % The Company supplements its condensed consolidated financial statements, which are prepared and presented in accordance with US GAAP, with certain non-GAAP financial measures. As required by the Securities and Exchange Commission rules, the tables above present a reconciliation of the Company's non-GAAP financial measures to the most directly comparable US GAAP measure. Each of the non-GAAP measures set forth above should be considered in addition to the comparable US GAAP measure, and may not be comparable to similarly titled measures reported by other companies. The Company believes these non-GAAP measures, when reconciled to the corresponding US GAAP measure, help its investors as follows: Non-GAAP revenue measures that assist in identifying growth trends and in comparisons of revenue with prior and future periods and non-GAAP profitability measures that assist in understanding the long-term profitability trends of the Company's business and in comparisons of its profits with prior and future periods. The Company excludes certain items from its non-GAAP revenue measures because these items can vary dramatically between periods and can obscure underlying business trends. Items excluded from the Company's non-GAAP revenue measures include: foreign currency transactions and translation and the impact of acquisitions. The Company excludes certain items from its non-GAAP profitability measures because these items may not be indicative of, or are unrelated to, the Company's core operating performance. Items excluded from the Company's non-GAAP profitability measures include: restructuring, acquisition and integration-related and other costs, acquisition purchase accounting, including inventory step-up, release of indemnification assets and the reversal of uncertain tax positions.

Contactpersoon: James Brunk, Chief Financial Officer (706) 624-2239