Lisainfo seoses börsiteatega „Heimon Kala Oy müügilepingu sõlmimine ja aktsionäride üldkoosoleku otsuse ettepanek koosolekut kokku kutsumata“

AS PRFoods avaldas 10. veebruaril 2022 börsiteate seoses plaanitava Heimon Kala Oy aktsiate müügitehinguga.

AS PRFoods juhatus juhib tähelepanu sellele, et Heimon Kala Oy aktsiate võõrandamise üle otsustamise seisukohast on relevantne Heimon Kala Oy netovara suurus ja selle muutumise trend, mis on esitatud esialgse börsiteate Lisas 1. Tehingu tegemise hetkel on müüdava ühingu netovara juhatuse hinnangul 830 tuhat eurot. Samuti on oluline pöörata tähelepanu esialgse börsiteate lõigus „Tehingu eesmärk ja mõju AS-le PRFoods“ esitatud juhtkonna hinnangule Heimon Kala Oy viimaste perioodide finantstulemustele ning võimekuse kohta tulevikus tulemusi parandada.

