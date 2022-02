IBA et SOGAZ Insurance Group signent un contrat pour l’installation d’une solution de protonthérapie Proteus®ONE en Russie

English French

Louvain-La-Neuve, Belgique, 14 février 2022 – IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le leader mondial de la technologie d’accélération de particules et le premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce aujourd'hui la signature d’un contrat avec SOGAZ Insurance Group ("SOGAZ Group") pour l'installation d'une solution de protonthérapie Proteus®ONE1 à Saint-Pétersbourg, en Russie. Le contrat comprend un accord pluriannuel d'exploitation et de maintenance qui sera assuré par IBA. SOGAZ Group prévoit de traiter ses premiers patients en 2024.

Ce système est la première solution Proteus®ONE vendue en Russie. Équipé d'un portique isocentrique ouvert de dernière génération, d'un Pencil Beam Scanning (PBS), d'un Cone Beam Computed Tomography (CBCT), d'une commande « hand pendant » sans fil et de solutions d'assurance qualité (QA) d'IBA Dosimetry GmbH, le système sera installé dans le complexe médical multidisciplinaire de haute technologie de SOGAZ, à Jukki, dans les faubourgs de Saint-Pétersbourg. Proteus®ONE est le système compact de protonthérapie de dernière génération utilisant un cyclotron à avoir reçu l'autorisation de mise sur le marché en Fédération de Russie. Il a déjà démontré sa capacité à délivrer des faisceaux de doses « Flash » de très forte intensité à l’isocentre dans un environnement clinique2.

Le prix usuel pour un système Proteus®ONE assorti d’un contrat pluriannuel de maintenance se situe entre EUR 35 et 45 millions. IBA a reçu un premier paiement et commencera à comptabiliser les revenus de cette vente dans son exercice 2022. Il s’agit du 31e système Proteus®ONE vendu dans le monde. Douze traitent actuellement des patients.

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d’IBA, déclare : « Ce dernier contrat témoigne de la dynamique de croissance que connait la protonthérapie dans le monde et renforce la position de leader d'IBA sur le marché russe. Nous nous réjouissons de notre partenariat avec SOGAZ et nous sommes heureux de les accueillir au sein d'IBA Campus3, la plus grande communauté d'experts en protonthérapie. »

Anton Ustinov, Président du Conseil d’administration de SOGAZ Group, a déclaré : « Chez Sogaz, nous cherchons à fournir les technologies médicales les plus récentes et les plus avancées à nos patients atteints du cancer qui ont besoin des meilleurs soins possibles. La protonthérapie va nous permettre de proposer des options supplémentaires de traitements à nos équipes cliniques de classe mondiale. Nous sommes heureux de nous associer à IBA, leader de l’innovation en protonthérapie. »

À propos d’IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans le domaine de la protonthérapie, considérée comme la forme la plus avancée de radiothérapie disponible aujourd'hui. IBA est par ailleurs un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation industrielle, de la radiopharmacie et de la dosimétrie. L’entreprise, basée à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 1 500 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR and

Bloomberg IBAB.BB).

Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

À propos SOGAZ Insurance Group

Le groupe SOGAZ Insurance a été fondé en 1993 et est le plus grand assureur de niveau fédéral en Russie. Le groupe propose plus de 100 programmes d'assurance pour les particuliers et les entreprises dans divers domaines d'activités. La fiabilité et la stabilité financière des sociétés du Groupe sont attestées par les principales agences de notation internationales et russes. Le réseau comprend plus de 1 000 filiales et bureaux de vente dans toute la Russie.

CONTACTS

Soumya Chandramouli

Chief Financial Officer

+32 10 475 890

Investorrelations@iba-group.com

Olivier Lechien

Corporate Communication Director

+32 10 475 890

communication@iba-group.com







1 Proteus®ONE est une marque déposée de Proteus 235.

2 https://www.iba-worldwide.com/content/flash-irradiation-delivered-proteus-one-treatment-room

3 Connectez-vous sur Campus-iba.com pour rejoindre la plus grande communauté d’experts en protonthérapie.





