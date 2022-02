TCM Group A/S: Afsluttende transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

English Danish

SELSKABSMEDDELELSE

Nr. 129/2022

Tvis, 14. februar 2022

Afsluttende transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 77/2021 har TCM Group A/S (”TCM Group” eller ”Selskabet”) iværksat et aktietilbagekøbsprogram, som var fastsat til at løbe i perioden fra og med 26. april 2021 og til og med den 11. marts 2022. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier for op til maksimalt DKK 100 mio. som led i aktietilbagekøbsprogrammet. Med nedenstående transaktioner er aktietilbagekøbsprogrammet nu fuldt gennemført.

Aktietilbagekøbsprogrammet er etableret og struktureret i overensstemmelse med Safe Habour-regelsættet der fremgår af

artikel 5 i forordningen om markedsmisbrug og EU Kommissionens Forordning 1052/2016 dateret 8. marts 2016.

I perioden 7. februar – 11. februar 2022 er foretaget følgende køb:

Dato Antal aktier Gennemsnitlig købspris (DKK) Samlet beløb (DKK) I alt, seneste meddelelse 621.994 96.474.277 7. februar 2022 4.870 139,89 681.264 8. februar 2022 4.983 138,29 689.099 9. februar 2022 5.000 139,78 698.900 10. februar 2022 5.000 139,42 697.100 11. februar 2022 5.145 139,00 715.155 Total 24.998 3.481.518 Akkumuleret under programmet 646.992 99.955.795

Efter disse transaktioner ejer TCM Group A/S 932.706 aktier som egne aktier, svarende til 9,3 procent af selskabets samlede aktiekapital.

Separat oversigt med transaktionsdata for perioden 7. februar - 11. februar 2022 vedlægges denne meddelelse.

For yderligere information:

Torben Paulin, CEO TCM Group A/S +45 21 21 04 64

Om TCM Group

TCM Group er Skandinaviens tredjestørste producent af køkkener, badeværelses- og opbevaringsmøbler. Produkterne er designet og produceret i Danmark og er rodfæstet i en stolt tradition for kvalitet og solidt håndværk. TCM Group fører en multibrand-strategi, hvor Svane Køkkenet er det primære brand, mens de øvrige brands er Tvis Køkkener og Nettoline. Samlet dækker disse brands hele prisspektret, og de sælges gennem ca. 140 forhandlere i Danmark og resten af Skandinavien. TCM Group sælger desuden køkkener som private label gennem byggemarkedskæder i Danmark og uafhængige køkkenforretninger i Norge. TCM Group er leverandør til den 45% ejede e-commerce køkkenvirksomhed Celebert, som opererer gennem de forskellige brands kitchn.dk, billigskabe.dk, Celebert og Just Wood. Yderligere oplysninger fås på hjemmesiden www.tcmgroup.dk.

