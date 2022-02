Admicom Oyj: Petri Kairinen nimitetty Admicom Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi



Petri Kairinen (KTM) on nimitetty Admicom Oyj:n toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa toimitusjohtajan tehtävässä 20.6.2022. Talousjohtaja Petri Aho jatkaa Admicom Oyj:n väliaikaisena toimitusjohtajana 20.6.2022 saakka.

Kairinen on toiminut Nixu Oyj:n toimitusjohtajana vuodesta 2014 ja johtotehtävissä vuodesta 2006. Hän tuo Admicomille vahvaa osaamista teknologialiiketoiminnan kasvun rakentamisesta kotimaassa ja kansainvälisesti. Kairisella on laajasti kokemusta myös yrityskauppojen toteuttamisesta ja integraation johtamisesta mikä tukee erinomaisesti Admicomin strategisia tavoitteita.

Hallituksen puheenjohtaja Timo Häll: “Hallitus teki Admicomin strategista kehitysvaihetta heijastellen kattavan haun uuden toimitusjohtajan löytämiseksi. Petri erottui vahvalla kokemuksella teknologiapohjaisen liiketoiminnan kehittämisestä ja listatun yhtiön johtamisesta. Hän osaa organisoida teknologiayhtiön toimintaa eri kehitysvaiheissa ja huolehtia siitä, että osaajat sitoutuvat yhtiöön ja kehittyvät tehtävissään. Petri tuo Admicomin seuraavaan kasvuvaiheeseen tarvittavaa kansainvälisten yrityskauppojen osaamista. Admicomin on hyvä jatkaa näistä asetelmista strategian toteuttamista ja kehittämistä.”

Petri Kairinen: “Admicom on jo tähän mennessä tehnyt huikean kasvumatkan ja saavuttanut vahvan aseman keskittymällä valittujen toimialojen digitalisaation mahdollistamiseen pilvipohjaisella toiminnanohjauksellaan. On kunnia liittyä nyt mukaan viemään Admicomin kasvua ja kansainvälistymistä seuraavalle tasolle. Yhtiön menestyksen määrittää lopulta sen henkilöstö ja toimintakulttuuri. Minuun onkin tehnyt vaikutuksen admicomilaisista välittyvä into ja asenne. Odotan ilolla ensi tapaamisiamme ja työtä yhteisten tavoitteiden eteen!”.





Lisätietoja antaa:

Timo häll

hallituksen puheenjohtaja

Admicom Oyj

+358 400 544 412





Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy

puhelin: 09-6129 670





Admicom Oyj

Vuonna 2004 perustettu Admicom on pk-yritysten toiminnanohjauksen edelläkävijä erityisesti talotekniikan, rakentamisen ja teollisuuden toimialoilla. Admicomin oma pilvipohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä automatisoi yrityksen rutiineja tehokkaasti työmaalta ja tuotannosta toimistoon, minkä lisäksi Admicom tuottaa asiakkailleen myös koulutus-, konsultointi- ja tilitoimistopalveluita.

Tytäryhtiö Tocoman Oy:n ohjelmistot ovat erityisesti rakennusalan johtavia ohjelmistoratkaisuja. Sen kehittämillä kustannuslaskennan ja tuotannonhallinnan ohjelmistoilla on rakennusalalla pitkä historia ja vankka markkina-asema. Yhdistämällä Tocomanin tuotevahvuuksia Adminetin vahvuuksiin, syntyy rakennusalalle kirkkaasti kokonaisvaltaisin pilvipalvelu.

Tytäryhtiö Aitio Finland Oy toimittaa asiakkailleen ja Admicomille ohjelmistoratkaisuiden kehityspalveluita, sekä niihin liittyviä integraatio- ja ylläpitopalveluita, mobiilisovelluksia ja pilvipalveluratkaisuja. Tytäryhtiö Hillava Oy puolestaan kehittää ja markkinoi pilvipohjaista toiminnanohjausjärjestelmää erityisesti kenttätyön suunnitteluun ja ohjaamiseen.

Yhtiöllä on yli 200 työntekijää Jyväskylässä, Helsingissä, Tampereella, Oulussa, Seinäjoella ja Turussa sijaitsevissa toimipisteissään. Lisätietoa: www.admicom.fi



Admicomin tiedotteet ja tulosraportit: https://sijoittajille.admicom.fi/tiedotteet-ja-julkaisut/





