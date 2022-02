Les femmes canadiennes post-ménopausées qui souffrent de sécheresse vaginale et de rapports sexuels douloureux ont maintenant accès à un nouveau traitement oral à prise uniquotidienne sur ordonnance, OsphenaMD (comprimés d'ospemifène) de Duchesnay

English French

BLAINVILLE, Québec, 14 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duchesnay Inc., une société pharmaceutique spécialisée dans la santé des femmes et faisant partie du Groupe pharmaceutique Duchesnay basé à Blainville, au Québec, est fière d'annoncer le premier traitement lancé par sa nouvelle équipe de propriétaires et de direction, qui aide les femmes post-ménopausées du Canada souffrant de sécheresse vaginale et de rapports sexuels douloureux.

OsphenaMD (comprimés d'ospemifène), un modulateur sélectif des récepteurs aux œstrogènes (SERM) maintenant en vente au Canada, a été approuvé par Santé Canada en tant que traitement oral à prise uniquotidienne sur ordonnance pour cette indication.

Il a été démontré dans des études cliniques de phase II et III qu'OsphenaMD traite la dyspareunie (rapports sexuels douloureux) ou la sécheresse vaginale modérée à grave chez les femmes ménopausées, qui sont des symptômes de l'atrophie vulvo-vaginale (AVV), une composante du syndrome génito-urinaire de la ménopause (SGUM).

« Nous nous réjouissons de la venue d'un traitement oral pour les femmes post-ménopausées souffrant de dyspareunie ou de sécheresse vaginale », affirme le Dr Radomir Jarcevic, obstétricien et gynécologue à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal. « Il est important que les médecins disposent de différentes options pour traiter des conditions médicales telles que celles-ci, qui peuvent avoir un impact significatif sur la qualité de vie et la santé globale de nombreuses femmes. »

« Fidèles à l'engagement continu de Duchesnay envers la santé des femmes, nous nous efforçons de consolider davantage les alternatives de traitement pour les médecins et sommes heureux d’offrir cette nouvelle option aux Canadiennes qui éprouvent ces symptômes débilitants dus à l'AVV », a déclaré Dany Hallé, vice-président aux affaires commerciales chez Duchesnay Inc. « OsphenaMD est offert depuis plusieurs années aux États-Unis par Duchesnay USA, où il a été à la fois bien accueilli et où il connait un succès commercial.»

Un premier lancement de produit par la nouvelle équipe de propriétaires

OsphenaMD est le premier nouveau traitement commercialisé par Duchesnay depuis le changement de propriétaires de la société, l'année dernière. « Selon le premier volet du plan stratégique de l'entreprise, nous comptons mettre deux autres traitements novateurs à la disposition des patientes canadiennes au cours des prochains mois. Cela ouvre la voie à un brillant avenir pour Duchesnay tout en changeant les paradigmes de la santé des femmes. Tout cela est rendu possible grâce au soutien de nos partenaires de la Banque de développement du Canada (BDC) et de la Banque de Montréal (BMO) que je tiens à remercier », a déclaré Éric Gervais, président.

Symptômes fréquents de la ménopause

La dyspareunie et la sécheresse vaginale sont parmi les symptômes les plus fréquents et les plus gênants de l'AVV due à la ménopause, qui affectent environ la moitié des femmes ménopausées. Avant la ménopause, les œstrogènes contribuent à maintenir l'épaisseur, l'élasticité et la lubrification du tissu vaginal. Cependant, à mesure que les femmes vieillissent, les niveaux d'œstrogènes diminuent, entraînant des changements dans ces tissus, ce qui peut provoquer une sécheresse, des démangeaisons, des brûlures et des rapports sexuels douloureux.1

Selon une étude américaine portant sur 1 858 femmes ménopausées, environ la moitié des participantes ont évalué comme modérée à sévère la gravité de la sécheresse vaginale et de leur dyspareunie (rapports sexuels douloureux), les deux symptômes gênants les plus fréquents de l'AVV.2 Ces deux affections sont des composantes du syndrome génito-urinaire de la ménopause (SGUM), causé par des changements importants des tissus vaginaux résultant d'une carence locale en œstrogènes.3,4

OsphenaMD est un modulateur sélectif des récepteurs aux œstrogènes (SERM) qui devrait agir de la même manière que les œstrogènes dans le vagin. Il y parvient en augmentant l'épaisseur des parois vaginales et en rétablissant des niveaux d'acidité appropriés dans le vagin.3

Duchesnay Inc. a acquis les droits américains et canadiens d'OsphenaMD de la société Shionogi Inc. en 2017, après son approbation par la Food and Drug Administration américaine en février 2013. OsphenaMD est mentionné dans les directives publiées par l'American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG).5, la North American Menopause Society (NAMS)6 et la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC).7

À propos d’OsphenaMD (comprimés d'ospemifène)

OsphenaMD (comprimés d'ospemifène) est approuvé par Santé Canada pour l'utilisation chez les femmes ménopausées pour le traitement de la dyspareunie et/ou de la sécheresse vaginale modérées à graves, symptômes de l'atrophie vulvo-vaginale (AVV), une composante du syndrome génito-urinaire de la ménopause (SGUM). Il se prend par voie orale, une fois par jour avec de la nourriture.3

OsphenaMD est contre-indiqué chez les femmes présentant l'une des conditions suivantes : hypersensibilité connue à l'ospemifène, à l'un des composants du comprimé ou du contenant; saignement génital anormal non diagnostiqué ; néoplasie œstrogéno-dépendante connue ou présumée ; thrombose veineuse profonde active, embolie pulmonaire active ou ayant des antécédents à l’une de ces affections ; maladie thromboembolique artérielle active (par exemple, accident vasculaire cérébral et infarctus du myocarde) ou ayant des antécédents à l’une de ces affections ; insuffisance hépatique grave ; enceinte ou susceptible de le devenir. 3

La prise d’OsphenaMD peut augmenter le risque de développer un accident vasculaire cérébral (AVC) thromboembolique (artère bloquée par un caillot de sang); un AVC hémorragique (vaisseau sanguin déchiré causant un saignement dans le cerveau); ou une thrombose veineuse profonde (caillot sanguin dans les veines profondes d’une jambe ou d’un bras). Le risque de cancer de l’endomètre est augmenté chez une femme qui a un utérus et qui utilise des œstrogènes seuls sans progestérone.3

L'approbation d'OsphenaMD par Santé Canada est basée sur les résultats de quatre études cliniques multicentriques, randomisées, à double insu, en groupes parallèles, et contrôlées par placebo, qui ont démontré une amélioration statistiquement significative chez les femmes traitées avec OsphenaMD par rapport au placebo.3

À propos du Groupe pharmaceutique Duchesnay

Le siège social du Groupe pharmaceutique Duchesnay et de ses sociétés affiliées est situé à Blainville, au Québec. Le groupe est constitué de cinq sociétés pharmaceutiques qui répondent aux besoins des patients au Canada, aux États-Unis et à l'étranger. Le groupe d'entreprises comprend : Duchesnay, basée au Canada, et Duchesnay USA, toutes deux dédiées à la santé des femmes ; Médunik Canada et Medunik USA, qui fournissent des traitements pour les maladies rares aux patients canadiens et américains; ainsi qu'Analog Pharma, une société américaine de médicaments génériques, avec une spécialisation dans les médicaments orphelins. Depuis son usine de fabrication à la fine pointe de la technologie, Duchesnay peut exporter ses traitements innovants dans plus de 50 pays.

À travers leur recherche et développement ainsi que par le biais de partenariats exclusifs, Duchesnay et Médunik offrent des traitements novateurs pour une multitude de conditions médicales en santé des femmes, en urologie, en oncologie ainsi que pour des maladies rares. Le groupe d'entreprises tient à souligner le dévouement et le professionnalisme de ses employés, et favorise une culture interne positive et un environnement de travail flexible. Il est profondément engagé envers la responsabilité environnementale et redonne à la communauté en soutenant diverses organisations caritatives. Pour de plus amples informations, visitez duchesnay.com, medunik.com et analogpharma.com.

Références

