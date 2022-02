English Estonian

Harju Maakohus kinnitas 14. veebruari 2022 määrusega AS Tallink Grupp ja AS Tallinna Sadam kompromissi ning lõpetas pooltevahelise kohtuvaidluse. Vaidluse sisu on täpsemalt kirjeldatud AS-i Tallink Grupp 1. märtsi 2021 börsiteates ning kompromissi sisu 11. veebruari 2022 börsiteates.







Liisa Gross

Investorsuhete spetsialist

AS Tallink Grupp

Sadama 5

10111 Tallinn

E-mail liisa.gross@tallink.ee