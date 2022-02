Harju Maakohus kinnitas ASiga Tallink Grupp sõlmitud kompromissi

English Estonian

Harju Maakohus kinnitas ASi Tallinna Sadam ja ASi Tallink Grupp vahel 11. veebruaril 2022 sõlmitud kompromissi, millega lõpetatakse pooltevaheline Vanasadamas reisilaevadele pakutavate sadamateenuste tasusid puudutav kohtuvaidlus. Kompromissiga loobub AS Tallink Grupp kõikidest kohtuvaidluses esitatud nõuetest ASi Tallinna Sadam vastu ning AS Tallinna Sadam muudab kõikidele Vanasadamat külastavatele regulaarliine sõitvatele reisilaevadele kohaldatavaid sadamatasusid. Vaidluse sisu on täpsemalt kirjeldatud Tallinna Sadama 1. märtsi 2021 , 15. aprilli 2021 ja 23. detsembri 2021 börsiteadetes ning kompromissi täpsemad tingimused on toodud 11.veebruari 2022 börsiteates.



Kompromissi kohaselt vähendab AS Tallinna Sadam Vanasadamas regulaarliinil sõitvatel reisilaevadel 10% tonnaaži- ja reisijatasu ning tõstab keskkonnaindeksil (Environmental Ship Index - ESI) põhinevat soodustuse määra. Alates 2025. aastast on ASil Tallinna Sadam õigus indekseerida kokkuleppega hõlmatud tasusid tarbijahinnaindeksiga kuni 2% ulatuses. Muudetud tasumäärasid rakendatakse 1. märtsist 2022 kõikidele liinireisioperaatoritele ning kokkulepitu kehtib 10 aastat.

Võttes aluseks eelneva aasta reisijateveo mahud, on AS-i Tallinna Sadam hinnangul tehingu arvestuslik negatiivne mõju ettevõtte majandustulemustele 2022. aastal ligi 2 mln eurot. Saavutatud kompromissi järgnevate aastate täpset majanduslikku mõju on keeruline hinnata tulenevalt viiruspandeemia jätkumisest.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbib aastas keskmiselt 10 miljonit reisijat ja 20 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2020. a müügitulu oli 107,4 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 58,4 miljonit eurot ning kasum 28,5 miljonit eurot.

