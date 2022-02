English Danish

Selskabsmeddelelse nr. 32 2021/22

Allerød den 14. februar 2022





Storaktionærmeddelelse





Med henvisning til § 30 i Lov om kapitalmarkeder oplyses det hermed, at Brightfolk A/S den 14. februar 2022 har meddelt Matas A/S, at Brightfolk A/S siden den 11. februar 2022 ejer mere end 10% af aktiekapitalen og stemmerettigheder i Matas A/S.

Brightfolk A/S ejer 3.830.931aktier i Matas A/S, svarende til 10,0% af aktiekapitalen og stemmerettighederne.





