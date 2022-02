French English

14/02/2022

LACROIX dépasse 500 M€ de chiffre d’affaires

pour la première fois de son histoire

et atteint son objectif 2021

Croissance de 13,7% sur l’année 2021



Rentabilité 2021 attendue en haut de fourchette

Le seuil historique de 500 M€ de chiffre d’affaires dépassé en 2021

Porté par la poursuite d’une dynamique commerciale soutenue, modérée uniquement par l’impact des tensions d’approvisionnement, le chiffre d’affaires de LACROIX s’établit en croissance de 6,4% sur le 4ème trimestre 2021, à 136,3 M€ - une hausse de 8,7% si on prend comme référence la même période en 2019. Et au-delà du momentum commercial, l’acquisition de nouveaux projets et clients en 2021 viennent consolider la confiance du Groupe pour l’année 2022.

Sur l’année complète, conformément à l’objectif annoncé, LACROIX dépasse ainsi le seuil des 500 M€ de chiffre d’affaires annuel pour la première fois de son histoire. Celui-ci ressort à 501,5 M€, en progression de 13,7% par rapport à la même période en 2020 (du 1er janvier au 31 décembre 2020), porté par l’ensemble des activités du Groupe.

Enfin, avec une croissance de 2,2% par rapport à la période comparable en 2019, cette performance efface intégralement l’impact en chiffre d’affaires de la crise.

CA en millions d’euros 2021 2020 Variation Cumul 2021 Cumul 2020 Variation 1er trimestre 127,6 113,4 +12,5% 127,6 113,4 +12,5% 2ème trimestre 127,2 80,1 +58,7% 254,8 193,5 +31,7% 3ème trimestre 110,3 119,4 -7,6% 365,1 312,9 +16,7% 4ème trimestre 136,3 128,1 +6,4% 501,5 441,0 +13,7% Total LACROIX Group 501,5 441,0 +13,7% 501,5 441,0 +13,7%

Note : En raison du changement de date de clôture, l’exercice 2019-2020 a eu une durée exceptionnelle de 15 mois, du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020. A des fins de comparabilité, le chiffre du 1er trimestre 2020 affiché dans le tableau ci-dessus correspond au chiffre d’affaires de la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020, du 2ème trimestre à celui du 1er avril 2020 au 30 juin 2020, du 3ème trimestre à celui du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020, et du 4ème trimestre à celui du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020.

A noter que l’acquisition de FIRSTRONIC n’impacte pas les données de chiffre d’affaires pour 2021. Ainsi, LACROIX n’enregistre pas sur le 4ème trimestre d’impact de périmètre.

Les 3 activités du Groupe en croissance sur le trimestre, comme sur l’année

Après un 3ème trimestre en léger repli, l’ensemble des activités du Groupe opère un retour à la croissance sur le 4ème trimestre, porté notamment par les activités Electronics et City.

CA en millions d’euros T4

2021 Oct - Dec

2020 Variation Cumul 2021 Jan - Dec

2020 Variation Activité Electronics 83,2 79,2 +5,0% 321,5 275,3 +16,8% Activité City 33,3 29,2 +14,2% 109,9 98,1 +12,0% Activité Environment 19,7 19,7 +0,2% 70,1 67,5 +3,8% Total LACROIX Group 136,3 128,1 +6,4% 501,5 441,0 +13,7%

Note : En raison du changement de date de clôture, la période du 1er octobre au 31 décembre 2020 correspond au 5ème trimestre de l’exercice 2019/2020.

Activité Electronics

L’activité Electronics affiche sur le 4ème trimestre un chiffre d’affaires de 83,2 M€, en croissance de 5,0% par rapport à la période d’octobre à décembre 2020, et 4,2% par rapport à 2019. Sur la période, l’activité profite notamment des refacturations de surcoûts liés notamment aux composants électroniques.

En cumul, l’activité Electronics enregistre un chiffre d’affaires de 321,5 M€ en progression de 16,8% par rapport à la période comparable en 2020 et stable par rapport à 2019 (-0,2%). A nouveau une performance globalement très satisfaisante en tenant compte du contexte d’approvisionnement, et d’un marché aéronautique toujours en retrait de 30% par rapport à ses niveaux de 2019. Dans ce contexte, l’activité aura également remporté un nombre significatif de nouveaux clients et de nouveaux programmes qui viendront impacter positivement les exercices futurs, notamment sur son nouveau site de production français.

A noter que la contribution de FIRSTRONIC au chiffre d’affaires de l’activité Electronics se fera à compter du 1er janvier 2022. Pour rappel, FIRSTRONIC avait enregistré un chiffre d’affaires de l’ordre de 140 M$ en 2021.

Activité City

L’activité City finit très bien l’année avec un chiffre d’affaires en hausse de 14,2% sur le seul 4ème trimestre, à 33,3 M€, un niveau d’activité porté notamment par la poursuite d’une tendance solide sur V2X et l’Eclairage Public, et les reports de projets qui avaient pénalisé le trimestre précédent. La hausse monte à 22,6% en prenant comme point de référence la période comparable en 2019. A noter que sur ce dernier trimestre l’activité a aussi signé de nouveaux contrats en France mais aussi à l’international qui seront déployés sur 2022.

Le chiffre d’affaires cumulé s’affiche à 109,9 M€, soit une croissance de 12,0% par rapport à 2020, et 5,5% par rapport à 2019. Si l’ensemble des segments contribue positivement, cette belle performance annuelle est plus spécifiquement portée par des vents structurellement favorables sur l’Eclairage Public intelligent (+20% vs son niveau 2019 d’avant crise) et les offres « smart » comme le V2X (connexion de l’infrastructure routière avec les véhicules), à l’instar des 2 derniers trimestres.

Activité Environment

Enfin, l’activité Environment et ses segments Eau, Energie et Smart Grid confirme un niveau d’activité historiquement haut avec un chiffre d’affaires Environment du trimestre qui s’élève à 19,7 M€, en très légère progression de 0,2% par rapport à l’exercice précédent, mais en plus nette hausse de 7,8% par rapport au 4ème trimestre 2019.

Depuis le 1er janvier, favorisée par des marchés structurellement porteurs et malgré la crise du COVID et ses impacts sur l’activité à l’export, l’activité Environment cumule un chiffre d’affaires de 70,1 M€, soit une croissance de 3,8% vs 2020, et 9,1% vs 2019. 2021 aura aussi été marquée, pour le segment eau de l’activité, par des premières ventes prometteuses de ses nouveaux produits dédiés à l’international.

Point sur la situation d’approvisionnement en composants électroniques

A l’instar des autres acteurs dans les secteurs utilisateurs de composants électroniques, LACROIX continue de relever de vives tensions sur le terrain de l’approvisionnement, modérant sa capacité à répondre intégralement à la forte demande sur la plupart de ses marchés. Après un point haut à l’été 2021, les tensions perdurent et une amélioration progressive n’est pas attendue avant le 2ème semestre 2022.

Une rentabilité 2021 attendue en haut de fourchette

Pour rappel, le Groupe avait un objectif de marge d’EBITDA courant entre 5,8% et 6,1%.

Avec une demande toujours forte sur l’ensemble de ses activités, et des tensions d’approvisionnement moins vives en tendance sur la fin de l’année, favorisant notamment son activité la plus importante en chiffre d’affaires, Electronics, LACROIX confirme son objectif et anticipe une marge d’EBITDA courant dans le haut de la fourchette. Les chiffres définitifs seront dévoilés en même temps que les perspectives 2022, à l’occasion de la publication des résultats annuels le 23 mars prochain.

Outre le gain de nouveaux projets et clients en France comme à l’international, qui impacteront positivement l’exercice 2022, LACROIX continuera à plus long terme de bénéficier des effets positifs de l’éxécution de son plan stratégique, en particulier du renforcement de sa position aux Etats-Unis avec l’intégration de FIRSTRONIC en année pleine. Dans ces conditions, le Groupe est parfaitement en ligne avec ses objectifs stratégiques 2025.

Prochains rendez-vous

Résultats annuels de l’exercice 2021 : 23 mars 2022 après Bourse

À propos de LACROIX

Convaincu que la technologie doit contribuer à rendre nos cadres de vie plus simples, durables et sûrs, LACROIX accompagne ses clients dans la construction et la gestion d’écosystèmes de vie intelligents, grâce à des équipements et des technologies connectés.

ETI familiale cotée, avec un chiffre d’affaires de 501,5 millions d’euros en 2021, LACROIX combine l’agilité́ indispensable pour innover dans un univers technologique en constante évolution, la capacité à industrialiser des équipements robustes et sécurisés, le savoir-faire de pointe en solutions IoT industrielles et en équipements électroniques pour des applications critiques, et la vision long terme pour investir et construire l’avenir.

LACROIX conçoit et fabrique les équipements électroniques pour les produits de ses clients, ainsi que des solutions IoT (hardware, software & cloud) et IA, notamment pour les filières de l’industrie, automobile, domotique, avionique ou de la santé. Le Groupe fournit également des solutions connectées et sécurisées pour la gestion d’infrastructures critiques telle que la voirie intelligente (éclairage public, signalisation, gestion de trafic, V2X) ainsi que pour la gestion et le pilotage des infrastructures d’eau et d’énergie.

Fort de son expérience et de ses expertises technologiques et métiers, LACROIX travaille avec ses clients et ses partenaires pour faire le lien entre le monde d’aujourd’hui et le monde de demain. Il les aide à̀ construire l’industrie du futur et à bénéficier des opportunités d’innovation qui les entourent, en leur apportant les équipements et les solutions d’un monde plus intelligent.

L’action LACROIX (ISIN : FR0000066607, ticker : LACR:FP) est cotée sur le compartiment B du marché règlementé d’Euronext et est incluse dans les indices CAC Mid&Small 190 et CAC Small 90.

