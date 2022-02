GeoJunxion sluit een aantal serviceovereenkomsten voor Location Intelligence Services ter waarde van bijna 100.000 euro en een extensie van een servicecontract ter waarde van meer dan 230.000 euro

English Dutch

Capelle aan den IJssel, 14 februari 2022 – GeoJunxion (GOJXN.AS) maakt bekend dat het drie maatwerk contracten voor Location Based Services met twee wereldwijde technologiebedrijven heeft afgesloten. Alle werkzaamheden zullen naar verwachting tussen februari en april 2022 worden afgerond en hebben een waarde van circa € 100.000. Twee van deze contracten zijn een Proof-of-concept projecten en zijn perfect in harmonie met de strategie van GeoJunxion, die gericht is op veiligheid op de weg en duurzaamheid. Deze kunnen in de nabije toekomst leiden tot zeer interessante mogelijkheden en extra marktkansen.

Tegelijkertijd kondigt GeoJunxion met trots de verlenging aan van een belangrijke jaarlijks herniewbare serviceovereenkomst een publieke instelling, ter waarde van ongeveer 230.000 euro.

Francesco Altamura, GeoJunxion CBO en Managing Director: “Het jaar 2022 begon veelbelovend en met veel werk in uitvoering. Het afsluiten van deze contracten bevestigt de positieve trend van de tweede helft van vorig jaar, in het bijzonder voor de Location Intelligence Services. Om de servicecontracten tijdig te kunnen uitvoeren, hebben we een aantal nieuwe resources aangeworven in de Operations en Research & Development teams. De verlenging van de serviceovereenkomst toont het vertrouwen dat we elke dag bij onze klanten opbouwen en de tevredenheid over onze diensten. Het volledige GeoJunxion team is toegewijd om onze klanten op de best mogelijke manier van dienst te zijn. We streven naar een open werkomgeving waarin alle medewerkers met hun competenties en positieve werkhouding een bijdrage kunnen leveren om net dat stapje verder te gaan.”

