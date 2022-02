LNER lance un site Web international qui simplifie les voyages pour les touristes étrangers

French German Italian Dutch Spanish Chinese (Simplified) Japanese Korean

LONDRES, 14 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- London North Eastern Railway (LNER) est fière d'annoncer le lancement de son nouveau site Web international, rendant les reservations plus simples pour les clients étrangers.

Le lancement du nouveau site Web coïncide avec la suppression des règles de test et de quarantaine imposées avant le départ pour les personnes vaccinées arrivant en Angleterre ou en Écosse à partir du 11 février 2022.

Dans une initiative visant à atteindre plus de marchés internationaux, les clients de 10 pays, dont la Chine, le Japon, l'Espagne, la Corée du Sud et l'Italie, sont parmi les premiers à bénéficier de la réservation directement en ligne.

Le nouveau moteur de recherche et de réservation de LNER offre aux clients internationaux de ces pays la possibilité d'acheter des billets de train en utilisant leur langue et leur devise. Le site Web LNER.co.uk identifiera automatiquement les clients qui effectuent des recherches en dehors du Royaume-Uni et les redirigera vers le site personnalisé pour améliorer leur expérience de réservation en ligne. Le lancement du site Web intervient au moment où LNER présente à nouveau ses horaires complets, à l'exclusion des travaux d'ingénierie préplanifiés, ce qui signifie que les clients peuvent découvrir les destinations ponctuant l'ensemble des 1 500 kilomètres de la voie ferreé de la côte Est.

LNER a travaillé avec Omio, société technologique spécialisée dans la vente voyages ferroviaires, pour développer le site, qui a la capacité d'opérer jusqu'à 20 langues et 26 devises, y compris l'euro, le won sud-coréen et le yen japonais, ou en utilisant une méthode de paiement reconnue dans le pays d'origine.

David Horne, directeur général de LNER, a déclaré : « Notre mission consiste à transformer les voyages en train, en inspirant davantage de personnes à explorer la beauté de l'Angleterre et de l'Écosse dans nos trains Azuma de classe mondiale. Le lancement de notre site Web international signifie que nous offrons à nos clients la meilleure expérience possible tout au long de leur voyage, du moment où ils cherchent à faire une réservation, jusqu'au moment où ils arrivent à destination. »



« Nous continuons de constater une forte demande de clients voyageant avec LNER pour les loisirs, ce qui contribue à une forte reprise après la pandémie. Notre nouveau site Web international permettra désormais à encore plus de visiteurs étrangers de voyager plus facilement avec LNER et d'explorer nos destinations exceptionnelles. »

Les données de l'Office for National Statistics montrent qu'il y a eu 40,9 millions de visites au Royaume-Uni en 2019, les visiteurs étrangers dépensant 28,4 milliards de livres sterling, alors que près d'un quart d'entre eux se sont déplacés en train pendant leur séjour.

De nombreuses destinations touristiques parmi les plus prisées se trouvent sur la côte Est, dont Londres, Édimbourg, Leeds, York, Newcastle et Inverness. La ligne ferroviaire de LNER traverse également certains des paysages les plus spectaculaires du pays, des Highlands écossais aux côtes du Northumberland, en passant par les nombreuses villes et villages en chemin.

Les chiffres de l'Office of Rail and Road ont en outre montré que le nombre de clients de LNER entre juillet et septembre 2021 est remonté à 89,6 % par rapport à ses niveaux d'avant la pandémie, soit près de 20 points de pourcentage de plus que n'importe quel autre opérateur, LNER travaillant dur pour tirer profit de ce succès.

Sally Balcombe, directrice générale de VisitBritain, a déclaré : « Cette nouvelle initiative aidera à stimuler les réservations futures en facilitant grandement la planification des voyages par les visiteurs internationaux. La suppression des obstacles aux voyages transmet également un message d'accueil et encouragera les visiteurs à explorer davantage, à voyager plus loin et à rester plus longtemps, aidant à stimuler le tourisme dans un plus grand nombre de pays, profitant aux économies locales. »

VisitScotland se félicite également de cette initiative. Les données de 2019, avant la pandémie, recensent 3,4 millions de voyages internationaux d'une nuit en Écosse, dont environ un tiers en provenance d'Europe, avec une dépense de 2,5 milliards de livres sterling provenant de voyages internationaux d'une nuit, dont 36 % en provenance d'Europe.

Malcolm Roughead, directeur général de VisitScotland, a déclaré : « Nous nous félicitons du lancement du nouveau site Web international de LNER afin de faciliter la réservation et les voyages en train pour les visiteurs. Le voyage en train est un élément central de la création d'une destination touristique durable en Écosse et nous soutenons toute initiative qui encouragera son utilisation, tout en aidant le tourisme écossais à récupérer de l'impact de la COVID-19. »

LNER accueille encore plus de clients sur les rails de nombreuses façons différentes. « Seat Sure » permet aux clients de voyager avec l'assurance de bénéficier du confort d'un siège pendant toute la durée de leur voyage. Une fois à bord, ils profiteront du meilleur service à la clientèle et de l'accueil de LNER, avec une large gamme de plats et de boissons d'origine locale, servis à leur siège à la fois en première classe et en classe standard.

Pour les visiteurs et les clients à la recherche d'inspiration pour faire des choix respectueux de l'environnement, LNER a lancé un « Guide vert » présentant les meilleurs endroits où séjourner, manger et boire pendant leurs voyages à Londres, à Newcastle ou à Édimbourg. https://www.lner.co.uk/our-destinations/travel-inspiration/green-guides/

La nouvelle flotte Azuma de LNER offre des avantages environnementaux significatifs avec des trains utilisant des câbles électriques aériens le long de la majeure partie de la ligne ferroviaire de la côte Est, devenant le moyen de transport public motorisé le plus écologique.

Afin de garantir que les clients puissent voyager en toute confiance, des niveaux de nettoyage accrus continuent d'être réalisés dans les stations gérées par LNER et à bord de ses trains.

Informations supplémentaires :

La flotte bimode Azuma de LNER utilise des câbles électriques aériens le long de la majeure partie de la route de la côte Est, représentant 96 % des kilomètres d'usage, passant à l'énergie diesel lorsque cela est nécessaire.

Depuis leur introduction en 2019, 49 millions de litres de diesel ont été économisés.

Les recherches montrent que pour un trajet entre Édimbourg et Londres, un voyage de passagers dans un train Azuma libère 97 % d'émissions de moins qu'un voyage de même distance dans un avion court-courrier typique.

À propos de LNER

Notre mission chez London North East Railway (LNER) consiste à transformer les voyages ferroviaires pour les clients et les ville que nous desservons Notre nouvelle flotte moderne de trains Azuma perpétuera la tradition LNER visant à établir de nouvelles normes plus élevées en matière de confort, de fiabilité et d'expérience client. LNER dessert plus de 50 stations le long de la côte Est, soit un total de plus de 1 500 kilomètres, dont les principales villes et villages situés entre Londres, les Midlands de l'Est, le Yorkshire, le nord-est de l'Angleterre et l'Écosse.