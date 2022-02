LNER lanceert internationale website die reizen voor toeristen uit het buitenland gemakkelijker maakt

French German Italian Dutch Spanish Chinese (Simplified) Japanese Korean

LONDEN, Feb. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- London North Eastern Railway (LNER) kondigt met trots de lancering aan van haar nieuwe internationale website waarmee reizen sneller en makkerlijk wordt voor klanten uit het buitenland.



De publicatie van de nieuwe website valt samen met het per 11 februari 2022 schrappen van de regels voor testen vóór vertrek en quarantaine die golden voor gevaccineerden die Engeland en Schotland binnenkwamen.

Met deze zet breidt LNER haar internationale markt uit en kunnen klanten uit 10 landen, waaronder China, Japan, Spanje, Zuid-Korea en Italië, als eerste profiteren wanneer ze direct online boeken.

LNER’s nieuwe zoek- en boekingsmachine biedt internationale klanten uit die landen namelijk de mogelijkheid om treintickets te kopen in hun eigen taal en valuta. De website LNER.co.uk detecteert automatisch welke klanten van buiten het VK afkomstig zijn en leidt hen door naar de gepersonaliseerde pagina voor een betere online boekingservaring. De lancering van de website vindt tegelijk plaats met de herintroductie van de complete dienstregeling van LNER, met uitzondering van ingeplande werkzaamheden. Zodoende kunnen klanten een mooie bestemming vinden langs de ruim 1500 kilometer lange 'East Coast-route'.

LNER heeft bij het ontwikkelen van de website samengewerkt met reistech-onderneming en spoor-retailer Omio. De website draait volledig in 20 talen en 26 valuta, waaronder de euro, de Koreaanse Won en de Japanse Yen. Ook kunnen betaalmogelijkheden uit het land van herkomst worden gebruikt.

David Horne, managing director bij LNER, beschrijft het als volgt: 'Onze missie is om reizen via het spoor volledig te transformeren en zo mensen ertoe te bewegen de schoonheid van Engeland en Schotland te ontdekken met onze fantastische Azuma-treinen. De lancering van onze internationale website houdt in dat we onze klanten de best mogelijke ervaring bieden, vanaf het moment dat ze willen gaan boeken, via hun reis met onze treinen, tot het moment dat ze op hun bestemming arriveren.'



We zien een krachtige en groeiende vraag van klanten die voor hun plezier en ontspanning met LNER willen reizen, wat bijdraagt tot een krachtig herstel van de pandemie. Onze nieuwe internationale website maakt het bezoekers uit het buitenland nog gemakkelijker om met LNER te reizen en onze prachtige bestemmingen te bezoeken.'

Uit gegevens van het Britse Office for National Statistics blijkt dat in 2019 40,9 miljoen bezoekers het VK bezochten. Internationale klanten spendeerden 28,4 miljard pond, en ongeveer een kwart van hen reisde gedurende hun verblijf met de trein.

De East Coast-route van LNER omvat vele toeristische trekpleisters, zoals Londen, Edinburgh, Leeds, York, Newcastle en Inverness. De LNER-route voert tevens door enkele van de meest spectaculaire landschappen van het land, zoals de Schotse Hooglanden en de kustlijn van Northumberland, en doet onderweg vele stadjes en steden aan.

Cijfers van het Britse Office of Rail and Road laten zien dat het aantal reizigers met LNER van juli tot september 2021 herstelde tot 89,6 procent van de cijfers pre-corona, bijna 20 procentpunten meer dan alle andere operators. LNER werkt er dan ook hard aan om dat succes voort te zetten.

Sally Balcombe, algemeen directeur van VisitBritain, geeft aan: 'Dit nieuwe initiatief zal beslist het toekomstige aantal boekingen opdrijven, omdat internationale bezoekers hun reis nu veel gemakkelijker kunnen plannen. Het wegnemen van belemmeringen voor het reizen laat ook zien dat bezoekers welkom zijn waardoor ze aangemoedigd worden meer te ontdekken, verder te reizen en langer te blijven. Dit zal het toerisme in steeds meer gebieden van het land aanjagen, waar de lokale economieën weer van profiteren.'

Ook VisitScotland is blij met deze aanpak. Gegevens uit 2019, vóór de pandemie, laten zien dat er 3,4 miljoen internationale uitstapjes met overnachting naar Schotland plaatsvonden, waarvan ongeveer een derde afkomstig uit Europa. Daarbij werd 2,5 miljard pond uitgegeven, waarvan 36 procent afkomstig was uit Europa.

Malcolm Roughead, algemeen directeur van VisitScotland, stelt: 'We zijn blij met de lancering van LNER’s nieuwe internationale website. Hiermee wordt het voor bezoekers gemakkelijker om hun treinreizen te boeken. Reizen met de trein vormt een belangrijk onderdeel van het doel om van Schotland een duurzame toeristenbestemming te maken, en we steunen alle ontwikkelingen die het gebruik van de trein stimuleren en daarnaast het Schotse toerisme helpen herstellen van de gevolgen van COVID-19.'

LNER verwelkomt op nog meer manieren reizigers weer in de trein. Met 'Seat Sure' is de klant de gehele rit verzekerd van een zitplaats. Zodra men instapt, kan men genieten van de beste gastvrijheid en klantenservice die LNER te bieden heeft; er is een breed aanbod aan eten en drinken, dat lokaal langs de route wordt ingekocht en dat zowel in de eerste klas als op de standaard zitplaatsen wordt geserveerd.

Voor toeristen en klanten die graag groene keuzes maken, heeft LNER een 'Green Guide' samengesteld. Daarin staan de beste plekken om te overnachten en te genieten van lekker eten en drinken tijdens uitstapjes naar Londen, Newcastle of Edinburgh. https://www.lner.co.uk/our-destinations/travel-inspiration/green-guides/

De nieuwe Azuma-treinen van LNER leveren een aanzienlijk milieuvoordeel op. De treinen lopen voor het grootste deel van East Coast-route via de elektrische bovenleiding en bieden daarmee de groenste vorm van gemotoriseerd openbaar vervoer.

Om te waarborgen dat reizigers vol vertrouwen bij LNER kunnen reizen wordt op de stations die door LNER worden beheerd en aan boord van de treinen blijvend een verbeterd schoonmaakregime aangehouden.

Aanvullende informatie:

De hybride Azuma-treinen van LNER rijden het grootste deel van de East Coast-route, en 96 procent van alle klantkilometers, via de elektrische bovenleiding en maken alleen gebruik van diesel waar dat nodig is.

Sinds de introductie van deze treinen in 2019 is 49 miljoen liter diesel bespaard.

Onderzoek toont aan dat een Azuma-trein tijdens een rit tussen Edinburgh en Londen 97 procent minder emissies uitstoot dan een standaard korte vlucht over dezelfde afstand.



Over LNER

London North Eastern Railway (LNER) heeft als missie om voor al onze klanten en gemeenschappen het reizen per trein te transformeren. Met onze moderne Azuma-treinen zet LNER de traditie voort om te voldoen aan telkens nieuwe en hogere eisen als het gaat om comfort, betrouwbaarheid en klanttevredenheid. LNER stopt op meer dan 50 stations langs de East Coast-route die een totale lengte heeft van ruim 1500 kilometer en veel belangrijke steden aandoet tussen Londen, de East Midlands, Yorkshire, Noordoost-Engeland en Schotland.