LNER国际版网站上线，海外游客出行更便捷

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伦敦, Feb. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 伦敦东北铁路（LNER）郑重宣布，其全新国际版网站上线，使海外游客出行更简单、更智能。

新网站上线，恰逢以下防疫要求废除：从2022年2月11日起，抵达英格兰或苏格兰的已接种旅客无需再进行行前检测和隔离。

为了扩大LNER的全球市场，中国、日本、西班牙、韩国和意大利等10个国家的旅客可以率先享受直接在线预订的便利。

上述国家的国际旅客可以在LNER新的搜索与预订引擎中，选择通过其本国语言和货币购买火车票。LNER.co.uk网站会自动检测身处英国境外进行搜索操作的客户，将他们重定向到国际版网站，从而改善他们的在线预订体验。该网站发布之际，LNER重新推出了完整时刻表，除计划内施工作业，也就是说英国东海岸956英里整条路线上的目的地均可供客户选择。

该网站由LNER在与旅游科技公司和铁路零售商Omio合作开发，提供20种语言和欧元、韩元和日元等26种货币，客户也可以使用其本国认可的付款方式。

LNER董事总经理David Horne表示：“我们的愿景是改变铁路旅行，让更多人通过通过我们世界一流的Azuma列车游历美丽的英格兰和苏格兰。国际版网站上线意味着，从客户查询预订的那一刻起，到行程中乃至到达目的地的整个旅程，他们都能获得最佳的体验。”



“目前，我们看到搭乘LNER出行的旅游客户需求仍旧强劲，这有助于从疫情中有力复苏。我们全新的国际版网站将进一步提升便利性，让更多的海外旅客能够搭乘LNER旅行，游览英国一流的目的地。”

据英国国家统计局数据显示，2019年有4090万人次海外游客到英国旅行，花费284亿英镑，其中近四分之一的人在英逗留期间乘坐火车出行。

LNER的东海岸路线上有许多顶级旅游目的地，包括伦敦、爱丁堡、利兹、约克、纽卡斯尔和因弗内斯等。LNER路线还覆盖了英国最壮观的一些风景，苏格兰高地、诺桑伯兰海岸线和沿线众多城镇等。

英国铁路与公路办公室的数据进一步显示，2021年7月至9月，LNER客户数量恢复到疫情前水平的89.6%，比其他运营商高出近20个百分点，LNER目前正再接再厉，争取取得更佳业绩。

英国旅游局首席执行官Sally Balcombe表示：“这项新举措将帮助国际游客更便利地规划旅行，有望进一步增加未来的客订量。消除旅行障碍还能够提升宾至如归的体验，促使游客玩得更多、行得更远、呆得更久，带动全国更多地区的旅游业，促进当地经济。”

苏格兰旅游局也对这一举措表示欢迎。2019年疫情数据显示，前往苏格兰的过夜国际旅行有340万人次，其中约三分之一来自欧洲；过夜国际旅行消费共计25亿英镑，其中36%来自欧洲。

苏格兰旅游局首席执行官Malcolm Roughead表示：“欢迎LNER全新国际版网站上线，它将让游客铁路订票和出行更加便捷。火车旅行是在苏格兰打造可持续旅游目的地的核心，我们支持所有鼓励火车出行的举措，它们还将助力苏格兰旅游业早日走出新冠疫情影响。”

LNER多措并举吸引旅客选择铁路出行。“确保座位”（Seat Sure）能够保证旅客在旅程期间拥有舒适的座位，让乘客放心出行。上车后，旅客将享受最好的LNER款待和客户服务，沿途当地采购的各种食品和饮料丰富多样，将送到一等座和标准座的旅客座位上供其选购。

对于希望让出游更环保的游客和客户，LNER推出了“绿色指南”（Green Guide），介绍了在伦敦、纽卡斯尔或爱丁堡旅行期间的最佳住宿和餐饮场所。https://www.lner.co.uk/our-destinations/travel-inspiration/green-guides/

LNER全新Azuma列车拥有出色的环保性，列车在东海岸的大部分路线上使用架空电线运行，是最环保的机动公共交通方式。

为确保旅客户放心出行，我们将继续在LNER管理的车站和列车上提供更高水平的清洁服务。

其他信息：

LNER的油电双模Azuma列车在东海岸路线大部分路段上使用架空电线运行，占客户公里数的96%，在必要时则改用柴油动力工作。

2019年推出以来，节省柴油4900万升。

研究表明，一趟爱丁堡至伦敦的旅程中，乘坐Azuma列车的乘客旅行比典型短途飞机中相同距离旅程的排放量少97%。

关于LNER

伦敦东北铁路（LNER）的愿景是服务客户和社区，改变铁路旅行。我们全新的现代化Azuma列车将延续LNER的传统，在舒适性、可靠性和客户体验方面树立更高新标杆。LNER在东海岸路线沿线的50多个站点停靠，总里程956英里，覆盖伦敦、东米德兰兹郡、约克郡、英格兰东北部和苏格兰之间的主要城镇和城市。

本公告 随附照片请见

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