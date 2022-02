IT Weapons sur la liste MSP 500 de CRN en 2022

English French

MISSISSAUGA, Ontario, 14 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- IT Weapons, une division de Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta), a annoncé aujourd’hui que CRNMD, une marque de The Channel Company, l’a inclus dans son palmarès des 500 meilleurs fournisseurs de services gérés (MSP 500) de 2022, dans la catégorie Security 100. Cette liste annuelle présente les fournisseurs nord-américains de premier plan qui transforment le secteur des TI par leurs approches novatrices des services gérés aidant les utilisateurs finaux à gagner en efficacité et à simplifier leurs parcs informatiques tout en optimisant leur rendement du capital investi.



"Je suis ravi que IT Weapons et Konica Minolta figurent sur la plus récente liste MSP 500 de CRN dans la catégorie Security 100," déclare Mario Mottillo, président, Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée. "La sécurité est au cœur de notre offre, autant dans les produits d’impression et les solutions de productivité que dans les services de TI gérés. Cette reconnaissance témoigne à la fois du dévouement de notre équipe et de la confiance que notre clientèle nous accorde pour assurer sa sécurité."

Cette liste annuelle est divisée en trois catégories : la catégorie Pioneer 250, pour les fournisseurs dont le modèle d’affaires est principalement axé sur les services gérés pour PME; la catégorie Elite 150, pour les fournisseurs qui se concentrent sur les centres de données d’envergure et allient services sur place et à distance; et la catégorie Managed Security 100, pour les fournisseurs œuvrant essentiellement dans le domaine des services de sécurité infonuagiques à distance.

"Les fournisseurs de services gérés ont dû non seulement adapter leurs propres opérations aux bouleversements de la pandémie, mais aussi répondre à une hausse de la demande pour leurs services gérés de communication, de collaboration et de sécurité," explique Blaine Raddon, président-directeur général de The Channel Company. "En cette période d’incertitude, les fournisseurs qui figurent sur notre liste MSP 500 de 2022 méritent des éloges pour leurs approches novatrices et révolutionnaires des services gérés ainsi que leur capacité à optimiser les opérations et les systèmes sans gonfler la facture de services informatiques."

Partout dans le monde, nombreuses sont les entreprises qui travaillent encore à se relever de la pandémie, et les fournisseurs de services gérés sont devenus des artisans essentiels de leur réussite : ils leur permettent d’utiliser des technologies complexes à leur plein potentiel tout en maintenant le cap sur leurs objectifs commerciaux, et ce, sans amputer leurs budgets.

À propos IT Weapons

En tant que division nationale des services informatiques de Konica Minolta Canada, IT Weapons fournit depuis plus de 20 ans des services informatiques, des solutions de cloud hybride, la sécurité de l'information, la connectivité, la gestion de l'infrastructure et le support technique.

Vous avez besoin d'un partenaire technologique qui vous fait sentir en sécurité. Un partenaire qui peut travailler avec votre réalité opérationnelle - et à qui vous pouvez faire confiance pour vous fournir les technologies essentielles à votre entreprise. Nous serons là lorsque vous aurez besoin de nous. Respirez. Ne vous inquiétez pas, nous nous occupons de vos besoins TI.

À propos de Konica Minolta

Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne le Milieu de travail de demain™ (www.reinventerletravail.ca). Elle propose une gamme complète de solutions qui tirent profit de la mobilité et des services infonuagiques et optimisent les opérations au moyen de processus documentaires automatisés. Sa division des services de TI offre divers services de stratégie et de soutien informatiques ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l’ensemble des marchés verticaux. L’entreprise a été reconnue par Brand Keys 14 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions. Konica Minolta, Inc. figure à l’indice mondial de durabilité Dow Jones pour une 9e année consécutive. C’est en partenariat avec ses clients que l’entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.ca et suivez Konica Minolta sur LinkedIn, YouTube, Facebook et Twitter (@KonicaMinoltaCA).

