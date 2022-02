L’ACJB et Wounded Warriors Canada recueillent des fonds pour perpétuer le souvenir et offrir des services de santé mentale à l’intention des vétérans, des premiers répondants et de leurs proches

English French

BURLINGTON, Ontario, 15 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- En ce jour où notre pays souligne le Jour du drapeau national du Canada, l’Association du Centre Juno Beach (ACJB) et l’organisme Wounded Warriors Canada sont fiers d’annoncer leur nouveau partenariat visant à recueillir des fonds pour l’organisation d’activités commémoratives et la prestation de services de santé mentale à l’intention d’anciens combattants blessés, de premiers répondants et de leurs proches.



Le Centre Juno Beach (CJB), situé en sol normand en France, arbore chaque jour un drapeau canadien en hommage aux 45 000 Canadiens qui ont fait le sacrifice de leur vie pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour maintenir ces drapeaux en bon état, le CJB les remplace régulièrement, ce qui engage des coûts.

L’ACJB a créé le Programme de parrainage du drapeau en 2020 pour s’assurer qu’un unifolié impeccable batte toujours au vent au Centre Juno Beach en l’honneur de ceux qui ont débarqué sur cette plage le 6 juin 1944. Grâce à ce programme, il est aussi possible d’acheter un drapeau qui a déjà été hissé au CJB pour rendre hommage à des proches qui ont servi ou à l’ensemble des anciens combattants.

Le nouveau partenariat conclu entre l’ACJB et Wounded Warriors Canada permet de franchir une étape de plus dans la mise en œuvre du Programme de parrainage du drapeau en acheminant les dons pour qu’ils bénéficient à la fois au CJB et aux vétérans blessés du Canada. L’achat d’un drapeau peut être effectué au moyen du formulaire de CanaDon.

« L’une des questions les plus souvent posées par les donateurs vise à savoir si les fonds soutiennent les anciens combattants et financent la prestation directe de soins pour eux, a déclaré Alex Fitzgerald-Black, directeur général de l’Association du Centre Juno Beach. La commémoration et la reconnaissance ont des retombées positives en matière de santé mentale, et ce volet du Programme de parrainage du drapeau nous permet d’affirmer, avec une certitude absolue, que les dons bénéficient aux vétérans. Le travail de Wounded Warriors Canada pour la communauté des anciens combattants et des premiers répondants est essentiel, surtout en cette période où la pandémie mondiale sévit toujours, une troisième année de plus. Nous sommes heureux d’appuyer ce travail. »

Pour sa part, Scott Maxwell, directeur général de Wounded Warriors Canada, a déclaré : « Il nous tient à cœur d’honorer et de soutenir le service et le sacrifice des anciens combattants, des premiers répondants et de leurs proches à Wounded Warriors Canada. Notre partenariat avec l’ACJB concourt directement à l’atteinte de ces deux objectifs importants, et nous sommes extrêmement fiers de collaborer ainsi afin d’aider à préserver la mémoire de notre histoire militaire légendaire tout en recueillant les fonds nécessaires pour répondre aux besoins de nos vétérans et de leurs familles en matière de santé mentale. »

Wounded Warriors Canada œuvre actuellement à l’apaisement de problèmes qui auraient été familiers aux 1,1 million de Canadiens et de Canadiennes qui ont servi dans les forces armées canadiennes pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est déplorable de constater que, à cause de préjugés alors tenaces et de l’accès limité aux soins à cette époque, beaucoup ont souffert en silence autrefois. Malheureusement, la génération de la Seconde Guerre mondiale s’éteint rapidement. Le CJB voit dans ce partenariat avec Wounded Warriors Canada une occasion de resserrer ses liens avec des vétérans d’aujourd’hui, et de faire en sorte que ceux-ci s’y sentent bien accueillis alors qu’ils portent le flambeau du souvenir à leur tour.

Pour faire un don sécurisé afin de soutenir autant le Centre Juno Beach que Wounded Warriors Canada, veuillez cliquer sur le lien suivant : www.canadahelps.org/fr/dn/69797.

LE CENTRE JUNO BEACH

Le Centre Juno Beach a été fondé en 2003 comme un lieu de mémoire permanent dédié à tous les Canadiens qui ont pris part à la victoire des Alliés durant la Seconde Guerre mondiale afin de préserver cet héritage pour les générations futures par l’éducation. Situé en Normandie, en France, il rend hommage aux quelque 45 000 Canadiens qui ont péri pendant la guerre, dont 5 500 au cours de la bataille de Normandie et 381 le jour J. Près de 20 ans et plus de 1 million de visiteurs plus tard, le Centre est désigné comme un site d’importance historique nationale pour le Canada. L’Association du Centre Juno Beach, un organisme de bienfaisance établi à Burlington, en Ontario, au Canada, en est la propriétaire et l’exploite.

Pour en savoir davantage, prière de consulter le site au www.junobeach.org/fr/.

WOUNDED WARRIORS CANADA

L’organisme Wounded Warriors Canada est un fournisseur national de services de santé mentale qui se spécialise dans la mise en œuvre de divers programmes de traitement clinique qui sont destinés aux anciens combattants blessés, aux premiers répondants et à leurs proches. Ces programmes soutiennent les personnes, les couples, les conjoint(e)s, les proches survivants et les enfants de ceux qui servent ou ont servi notre pays et nos communautés. Wounded Warriors Canada propose également une formation de pointe en milieu de travail qui sensibilise aux traumatismes et vise à faire de la gestion de tels cas une nouvelle norme professionnelle pour le personnel en uniforme.

Pour en savoir davantage, prière de consulter le site au woundedwarriors.ca/fr/.