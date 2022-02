English Finnish





Marimekko Oyj, Sisäpiiritieto 15.2.2022 klo 7.45



Marimekon hallitus on päättänyt maksaa vuodelta 2020 osinkoa 1,00 euroa osakkeelta ja ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2021 maksettaisiin varsinaista osinkoa 1,60 euroa osakkeelta ja lisäosinkona 2,00 euroa osakkeelta



Marimekon hallitus on vuoden 2021 yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella päättänyt maksaa tilikaudelta 1.1.–31.12.2020 osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan yhdessä erässä osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.2.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n Marimekko Oyj:n hallituksen lukuun pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 24.2.2022.

Hallitus on samalla päättänyt ehdottaa 12.4.2022 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 maksetaan varsinaista osinkoa 1,60 euroa osakkeelta ja lisäosinkoa 2,00 euroa osakkeelta. Hallitus ehdottaa osingonmaksun täsmäytyspäiväksi 14.4.2022 ja osingon maksupäiväksi 25.4.2022.

”Vaikka Marimekon tulos vuonna 2020 oli erittäin hyvä, liittyi koronaviruspandemian ja yleisen taloudellisen tilanteen kehittymiseen tuolloin vielä erityisen paljon epävarmuutta. Tämän vuoksi Marimekon yhtiökokous lykkäsi päätöstä osingosta vuodelta 2020. Vuoden 2021 aikana koronaviruspandemiasta alkoi tulla osa yritysten arkea. Marimekon erinomainen tuloskehitys myös menneenä vuonna osoittaa, että yhtiö on onnistunut löytämään toimivat tavat mitigoida pandemiatilanteen vaikutuksia. Vakaa osingonmaksu on ollut lupauksemme omistajillemme, ja haluamme pitää tästä kiinni. Yhtiön tase on hyvässä kunnossa ja nettovelan suhde käyttökatteeseen on erittäin alhainen, joten olemme nyt päättäneet maksaa osingon vuodelta 2020”, hallituksen puheenjohtaja Mika Ihamuotila sanoo.

”Samanaikaisesti hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2021 maksetaan varsinaista osinkoa 1,60 euroa osakkeelta ja lisäosinkoa 2,00 euroa osakkeelta. Marimekon strategiassaan asettamana tavoitteena on aiempaa selvästi vahvempi kannattava kasvu. Kun yhtiön liiketoimintamalli ja kannattavan kasvun strategia eivät merkittävästi sido pääomaa ja taloudellinen asemamme on vahva, hallitus katsoo, että on perusteltua jakaa omistajille ylimääräinen lisäosinko.”

Osinko vuodelta 2020

Marimekon varsinainen yhtiökokous 14.4.2021 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään enintään 1,00 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta vuodelta 2020 yhdessä tai useammassa erässä myöhempänä ajankohtana. Valtuutuksen mukaisesti hallitus on tänään päättänyt, että vuodelta 2020 maksetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta.

Marimekon pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden mukaisesti yhtiön tavoitteena on jakaa osinkoa vuosittain niin, että osinko olisi vähintään 50 % osakekohtaisesta tuloksesta. Nyt maksettava osinko on 58 % vuoden 2020 vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta, joka oli 1,72 euroa. Vuonna 2019 vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 1,61 euroa ja osinkoa maksettiin 0,90 euroa osakkeelta eli 56 % osakekohtaisesta tuloksesta.

Hallitus arvioi, että osinko vuodelta 2020 voidaan maksaa, sillä yhtiön taloudellinen asema on koronaviruspandemian aiheuttamasta poikkeustilanteesta huolimatta vakaa. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Ehdotus osingosta vuodelta 2021

Marimekon hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous 12.4.2022 päättäisi maksaa tilikaudelta 2021 varsinaista osinkoa 1,60 euroa osakkeelta ja lisäosinkoa 2,00 euroa osakkeelta. Hallitus ehdottaa osingonmaksun täsmäytyspäiväksi 14.4.2022 ja osingon maksupäiväksi 25.4.2022.

MARIMEKKO OYJ

Konserniviestintä

Anna Tuominen

Puh. 040 584 6944

anna.tuominen@marimekko.com

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Marimekko-tuotteita myydään noin 40 maassa. Vuonna 2020 tuotteiden brändimyynti oli 286 miljoonaa euroa ja yhtiön liikevaihto 124 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 150 eri puolilla maailmaa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Aasian-Tyynenmeren alue. Konsernin palveluksessa on noin 450 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com