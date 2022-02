NORBIT - Resultater for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat for 2021

English Norwegian

Trondheim, 15. februar 2022: NORBIT rapporterer rekordhøye inntekter for fjerde kvartal 2021 på 248,9 millioner kroner, en økning på 54 prosent sammenlignet med tilsvarende periode året før. For hele året steg inntektene med 27 prosent til 787,8 millioner kroner. EBITDA-resultatet ble doblet fra året før til 41,5 millioner kroner i kvartalet, tilsvarende en margin på 17 prosent, og 142,6 millioner kroner for hele året og en margin på 18 prosent. Styret foreslår et utbytte på 0,30 kr. pr. aksje, i tråd med selskapets utbyttepolitikk.



– I 2021 kom vi tilbake på vårt lønnsomme vekstspor med god fremgang i alle tre forretningssegmenter. Aktivitetsnivået er høyt tross utfordringer knyttet til pandemien og forsyningsmangel på komponenter, og vi er optimistiske med tanke på fremtidsutsiktene med en målsetning om å levere inntekter på over 1 milliard kroner i år, sier Per Jørgen Weisethaunet, adm. direktør i NORBIT.

Segmentet Oceans leverte rekordhøye inntekter på 116,6 millioner kroner for fjerde kvartal og 378,5 millioner kroner for hele året, med en EBITDA-margin på henholdsvis 32 og 35 prosent. Winghead-sonarfamilien var en sterk bidragsyter til omsetningsveksten gjennom året, og utgjorde nesten 25 prosent av sonarsalget.

Segmentet Connectivity, som består av Intelligent Traffic Systems (ITS) og Smart Data, rapporterte inntekter på 64,6 millioner kroner i fjerde kvartal og en EBITDA-margin på 19 prosent, og helårsinntekter på 146,3 millioner kroner og en EBITDA-margin på 16 prosent. Segment Product Innovation & Realization (PIR) leverte 76,5 millioner kroner i inntekter i kvartalet og 291,0 millioner kroner i 2021, og en EBITDA-margin på henholdsvis 3 og 6 prosent.

– Vi ser to makrotrender hvor NORBIT er godt posisjonert: Den blå økonomien og den digitale transformasjonen. For havindustrien tilbyr vi løsninger for å utforske under havoverflaten, vedlikehold og bygging av infrastruktur, beskytte marint biologisk mangfold og sikre trygge operasjoner til sjøs, mens både Connectivity og PIR er spesialiserte innen elektronikk og innovasjoner som er kjernen i overgangen mot en digital fremtid, sier Weisethaunet.

I 2021 forventer NORBIT R&D-investeringer på 50-60 millioner kroner, mens investeringer i anleggsmidler er ventet å være 40-50 millioner kroner. Økningen fra 2021 reflekterer investeringer i to produksjonslinjer for å støtte den underliggende etterspørselen fra eksisterende og nye kunder.

Målet for 2022 er å levere inntekter på over 1 milliard kroner, drevet av vekst i alle tre forretningssegmenter. NORBITs langsiktige ambisjon er å levere organiske inntekter på mer enn 1,5 milliarder kroner og en EBITDA-margin på over 25 prosent i 2024.

NORBITs styre foreslår et utbytte for 2021 på 0,30 kroner pr. aksje, som representerer 36 prosent av resultatet, i linje med utbyttepolitikken.

Administrerende direktør Per Jørgen Weisethaunet og finansdirektør Per Kristian Reppe presenterer selskapets resultater i dag klokken 10:00 via et webinar som arrangeres av Sparebank 1 Markets: https://attendee.gotowebinar.com/register/4720314889047730960.

For mer informasjon:

Per Jørgen Weisethaunet, CEO, +47 959 62 915

Per Kristian Reppe, CFO, +47 900 33 203

Om NORBIT ASA

NORBIT er en global leverandør av skreddersydd teknologi i utvalgte nisjer som løser utfordringer med innovative løsninger i tråd med misjonen «Explore More». Selskapet er strukturert i tre forretningsområder: Oceans, Connectivity og Product Innovation & Realization (PIR). Oceans leverer skreddersydd teknologiløsninger til globale maritime markeder. Connectivity (tidligere ITS) omfatter NORBITs teknologi innenfor low power wireless løsninger for elektronisk identifikasjon av kjøretøy og ferdsskrivere, i tillegg til en ny vertikal som omfatter det ungarske softwareselskapet iData og NORBITs initiativer innenfor Connected Solutions i utvalgte nisjemarkeder. PIR segmentet tilbyr R&D tjenester, proprietære produkter og kontraktsproduksjon til utvalgte kunder. NORBIT har hovedkontor i Trondheim med produksjon i Norge, har 400 ansatte og en verdensomspennende salgs- og distribusjonsplattform.

For mer informasjon: www.norbit.com

Denne opplysningen omhandler innsideinformasjon i henhold til Markedsmisbruksforordningen og er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Denne børsmeldingen ble publisert av Elise Heidenreich, Investor Relations i NORBIT ASA, 15. februar 2022 kl 07.00 CET.

