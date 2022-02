English Finnish

Marimekko Oyj, Tilinpäätöstiedote 15.2.2022 klo 8.00

MARIMEKKO OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2021: Marimekon liikevaihto ja tulos kehittyivät erinomaisesti myös neljännellä neljänneksellä. Vuosi 2021 oli yhtiön historian paras.

Tämä tiedote on tiivistelmä Marimekon tammi-joulukuun 2021 tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona, ja se on saatavilla myös yhtiön kotisivuilla company.marimekko.com kohdassa Tiedotteet ja julkaisut.

Neljäs vuosineljännes lyhyesti

Marimekon liikevaihto kasvoi 29 prosenttia ja oli 48,1 miljoonaa euroa (37,4). Liikevaihto Suomessa kasvoi 32 prosenttia ja kansainvälinen myynti nousi 23 prosenttia.

Liikevaihtoa nosti erityisesti tukku- ja vähittäismyynnin hyvä kehitys Suomessa. Myös tukkumyynti Aasian-Tyynenmeren alueella ja Skandinaviassa sekä vähittäismyynti Pohjois-Amerikassa kasvoivat vahvasti. Marimekon toimenpiteet harmaaviennin kontrolloimiseksi laskivat tukkumyyntiä EMEA:n alueella, mikä puolestaan heikensi liikevaihtoa.

Liikevoitto nousi 7,6 miljoonaan euroon (4,8). Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 35 prosenttia ja oli 7,6 miljoonaa euroa (5,6).

Liikevoittoa paransi erityisesti liikevaihdon kasvu. Liikevoittoa puolestaan laski kiinteiden kulujen nousu ja suhteellisen myyntikatteen aleneminen.

Vuosi 2021 lyhyesti

Liikevaihto kasvoi 23 prosenttia ja oli 152,2 miljoonaa euroa (123,6). Liikevaihtoa kasvattivat erityisesti Suomen tukku- ja vähittäismyynnin hyvä kehitys. Myös tukkumyynti Aasian-Tyynenmeren alueella ja Skandinaviassa sekä vähittäismyynti Pohjois-Amerikassa kasvoivat vahvasti. Liikevaihtoa puolestaan heikensivät tukkumyynnin lasku EMEA:n alueella sekä alemmat lisenssituotot Aasian-Tyynenmeren alueella.

Liikevoitto nousi 31,2 miljoonaan euroon (18,8). Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 59 prosenttia ja oli 31,2 miljoonaa euroa (19,6). Tulosta paransi erityisesti liikevaihdon kasvu, mutta myös suhteellisen myyntikatteen vahvistuminen. Liikevoittoa puolestaan laski kiinteiden kulujen nousu.

Hallituksen osingonjakoehdotus

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2021 maksetaan varsinaista osinkoa 1,60 euroa osakkeelta ja lisäosinkoa 2,00 euroa osakkeelta.

Taloudellinen ohjeistus vuodeksi 2022

Marimekko-konsernin liikevaihdon arvioidaan vuonna 2022 kasvavan edellisvuodesta (2021: 152,2 miljoonaa euroa). Vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin ennakoidaan olevan arviolta noin 17–20 prosenttia (2021: 20,5 prosenttia). Vuoden 2022 näkymiin volatiliteettia aiheuttavat erityisesti globaalit toimitusketjujen häiriöt sekä kaikkialla kasvaneet materiaali- ja logistiikkakustannukset.

Liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen liittyviä merkittäviä epävarmuustekijöitä on kuvattu tarkemmin tämän tilinpäätöstiedotteen kohdassa Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät.



Avainluvut

(Milj. euroa) 10–12/

2021 10–12/

2020 Muutos,

% 1–12/

2021 1–12/

2020 Muutos,

% Liikevaihto 48,1 37,4 29 152,2 123,6 23 Kansainvälinen myynti 17,4 14,1 23 59,9 52,4 14 osuus liikevaihdosta, % 36 38 39 42 Käyttökate (EBITDA) * 10,6 8,0 33 43,1 31,3 38 Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) * 10,6 8,8 20 43,1 32,1 34 Liikevoitto * 7,6 4,8 58 31,2 18,8 66 Liikevoittomarginaali, % * 15,8 12,9 20,5 15,2 Vertailukelpoinen liikevoitto * 7,6 5,6 35 31,2 19,6 59 Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali, % * 15,8 15,1 20,5 15,9 Kauden tulos * 5,9 3,3 75 24,4 13,3 83 Tulos/osake, euroa * 0,72 0,41 75 3,01 1,64 83 Vertailukelpoinen tulos/osake, euroa * 0,72 0,49 46 3,01 1,72 75 Liiketoiminnan rahavirta * 17,8 15,7 13 35,9 27,5 31 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % * 33,0 21,8 Omavaraisuusaste, % * 53,3 46,4 Nettovelka/käyttökate (rullaava 12 kk) -0,64 -0,10 Bruttoinvestoinnit * 0,0 0,7 -95 0,2 1,5 -86 Henkilöstö kauden lopussa 409 422 -3 joista Suomen ulkopuolella 69 84 -18 Brändimyynti ** 128,3 76,8 67 375,6 286,4 31 josta Suomen ulkopuolella 85,5 45,3 89 247,6 190,3 30 kansainvälisen myynnin osuus, % 67 59 66 66 Myymälöiden lukumäärä 152 154 -1

* Katsauskauden vuosineljännesten sekä vertailukausien luvut on oikaistu, kun IFRS-tulkintakomitean antaman agendapäätöksen seurauksena laadintaperiaate muuttui. Lisätiedot on esitetty tämän tilinpäätöstiedotteen laadintaperiaatteissa.

Taulukossa esitetyt muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista ennen lukujen pyöristämistä miljooniksi euroiksi. Vertailukelpoinen tulos/osake -tunnusluvussa on huomioitu vastaavat erät kuin vertailukelpoisessa liikevoitossa verovaikutus huomioiden. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys IFRS-tilinpäätöslukuihin ja vertailukelpoisiin eriin liittyvä johdon harkinta on esitetty tämän tilinpäätöstiedotteen taulukko-osassa.

** Vaihtoehtoisena ei-IFRS-tunnuslukuna esitetään brändimyynti, joka kuvaa Marimekko-brändin tavoittavuutta eri jakelukanavien kautta. Brändimyynti on epävirallinen arvio Marimekko-tuotteiden myynnistä kuluttajahinnoin, ja se lasketaan lisäämällä yhtiön oman vähittäiskaupan liikevaihtoon muiden jakelijoiden arvioitu Marimekko-tuotteiden vähittäismyyntiarvo, joka perustuu yhtiön toteutuneeseen tukkumyyntiin ja lisenssituottoihin. Brändimyynti ei sisällä arvonlisäveroa, eikä tunnuslukua tilintarkasteta. Brändimyyntikertoimia on tarkennettu vuoden 2021 alusta ja vertailuvuoden luvut on päivitetty samoilla tarkennetuilla kertoimilla. Osa lisenssikumppaneista toimittaa tarkan vähittäismyyntitiedon, jolloin brändimyynti raportoidaan sen mukaisesti. Muissa lisenssisopimuksissa on käytetty Marimekon omia eri markkinoiden vähittäismyyntikertoimia.

Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko tilinpäätöstiedotteen yhteydessä:

”Vahva kannattava kasvu neljännellä neljänneksellä viimeisteli Marimekon 70-vuotisjuhlavuoden, jolloin yhtiö ylsi historiansa parhaaseen liikevaihtoon ja -voittoon.

Avaintekijöitä hyvän kehityksen taustalla ovat olleet pitkäjänteiset panostuksemme brändin ja lifestyle-mallistojemme modernisoimiseksi, digitaalisen liiketoiminnan ja monikanavaisen asiakaskokemuksen vahvistaminen sekä kansainvälisen tunnettuuden kasvattaminen vuosi vuodelta, mutta myös pandemia-aikana omaksutut uudet toimintatavat ja ketteryys reagoida jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Haluankin kiittää sydämellisesti kaikkia marimekkolaisia upeasta työstä: vaikeassa markkinatilanteessa henkilöstömme on intohimoisesti ja periksiantamattomasti samaan aikaan sekä onnistuneesti ratkaissut pandemiatilanteen tuomia haasteita että jatkanut työtämme pitkän aikavälin kannattavan kasvun vauhdittamiseksi.

Marimekon liiketoiminnan kasvu jatkui vahvana vuoden viimeisellä neljänneksellä. Liikevaihtomme nousi 29 prosenttia 48,1 miljoonaan euroon (37,4). Kasvua toivat erityisesti tukku- ja vähittäismyynti Suomessa, mutta myös tukkumyynti Aasian-Tyynenmeren alueella ja Skandinaviassa sekä vähittäismyynti Pohjois-Amerikassa nousivat vahvasti. Kaiken kaikkiaan liikevaihtomme Suomessa nousi 32 prosenttia, kansainvälinen liikevaihtomme kasvoi yhteensä 23 prosenttia.

Kuten vertailukaudella, valtaosa Marimekon omista myymälöistä oli avoinna. Joulumyynti sujui erinomaisesti sekä myymälöissä että verkkokaupassa ja monikanavainen vähittäismyyntimme nousi 26 prosenttia. Tukkumyyntimme puolestaan kasvoi 33 prosenttia. Erityisesti myynnin kasvu paransi vertailukelpoista liikevoittoamme, joka nousi loka-joulukuussa 35 prosenttia 7,6 miljoonaan euroon (5,6), mikä oli 15,8 prosenttia liikevaihdosta (15,1). Liikevoittoa puolestaan heikensi kiinteiden kulujen nousu ja suhteellisen myyntikatteen aleneminen.

Koko vuoden liikevaihtomme kasvoi 23 prosenttia ja oli 152,2 miljoonaa euroa (123,6). Pandemiaa edeltävään aikaan eli vuoteen 2019 verrattuna kasvua kertyi 21 prosenttia. Suomessa vuonna 2021 myynti kasvoi 30 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja kansainvälisesti 14 prosenttia. Myynnin erinomainen kehitys paransi liikevoittoamme merkittävästi. Vertailukelpoinen liikevoittomme oli yhtiön historian paras, 31,2 miljoonaa euroa (19,6), mikä oli 20,5 prosenttia liikevaihdosta (15,9).

Syyskuun lopussa myyntiin tuli toinen rajoitetun ajan saatavilla oleva yhteistyömallistomme maailman johtaviin urheiluvaate- ja varusteyrityksiin kuuluvan adidaksen kanssa. Kokoelma otettiin hyvin vastaan ja se toi Marimekolle arvokasta näkyvyyttä eri puolilla maailmaa. Lokakuussa lanseerasimme puolestaan ensimmäisen Kiinan markkinalle suunnatun rajoitetun ajan saatavilla olevan tuotevalikoiman kahvilaketju Seesaw:n kanssa. Globaalien brändiyhteistöiden ohella päämarkkinoillemme kohdennetut paikalliset yhteistyöt ovat tärkeä tapa tutustuttaa yhä uusia yleisöjä Marimekkoon. Paikallisten yhteistöiden avulla pystymme myös kasvattamaan brändimme kiinnostavuutta kyseisillä markkinoilla.

Näkyvyyttä neljännellä neljänneksellä toivat myös elämykselliset pop-up-kokonaisuudet viidessä kaupungissa eri puolilla Japania yhteistyössä maan suurimman kirja- ja erikoiskauppa Tsutayan kanssa. Kaiken kaikkiaan vuoden aikana asiakkaat pääsivät tutustumaan 70-vuotiaaseen brändiimme, erikoismallistoihimme sekä Marimekko Kioski -katumuotikokoelmaan 32:ssa pop-up-myymälässä eripuolilla maailmaa. Monikanavainen myymäläverkostomme Aasiassa vahvistui edelleen, kun Hongkongissa ja Etelä-Koreassa avattiin neljännellä neljänneksellä uudet Marimekko-myymälät. Vuonna 2021 Aasiassa avattiin yhteensä kuusi uutta myymälää sekä Marimekko-verkkokauppa kahdessa maassa. Digitaalinen asiakaskokemus toukokuussa uudistuneessa verkkokaupassamme rikastui entisestään joulukuussa, kun juhlavuoden huipennuksena lanseerasimme Maripedian, jatkuvasti täydentyvän digitaalisen kirjaston, joka avaa valtavan kuvioarkistomme suurelle yleisölle.

Koronaviruspandemia vaikuttaa osaltaan liiketoimintaan myös vuonna 2022, mutta pandemiasta on jo muodostunut osa yritysten arkea. Pitkäjänteinen työmme Marimekko-brändin ja koko toimintamme kehittämisessä sekä onnistumisemme pandemia-aikana osoittavat, että kansainvälinen kasvustrategiamme toimii. Käynnistynyt vuosi on meneillään olevan strategiakautemme viimeinen vuosi, jonka aikana työstämme seuraavan strategiakauden suuntaviivat ja tarkastelemme pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita. Suunnittelemme järjestävämme yhtiön ensimmäisen pääomamarkkinapäivän syksyllä 2022. Marimekon hyvä kehitys viime vuosina, entisestään laajempaa globaalia yleisöä puhutteleva brändimme ja kasvutarinaamme tukevat megatrendit, kuten vauhdittunut digitalisaatio ja kuluttajien muuttuva arvomaailma sekä kasvava kiinnostus vastuullisuuteen, tarjoavat meille erinomaiset lähtökohdat vauhdittaa pitkän aikavälin kannattavaa kansainvälistä kasvuamme tulevina vuosina.

Vuodenvaihteessa 2022 myymälöihimme saapuivat ensimmäiset luovan johtajamme Rebekka Bayn johdolla syntyneet mallistot. Enenevä osa tuotteista on valmistettu ympäristöä vähemmän kuormittavista materiaaleista. Osana kunnianhimoista vastuullisuustyötämme lanseeraamme myös tuotteidemme eliniän pidentämiseksi Marimekko Pre-loved second-hand-alustan myöhemmin tänä vuonna. Arvojemme mukaisesti haluamme olla eturintamassa edistämässä vastuullisuutta ja esimerkkimme voimalla viedä koko toimialaa kohti kestävämpää tulevaisuutta.”

Markkinanäkymät ja kasvutavoitteet 2022

Koronaviruspandemia on ollut globaalille muotialalle ja erikoiskaupalle pahin kriisi vuosikymmeniin ja koskettaa toimialaa myös vuonna 2022. Pandemiatilanteen kehittyminen eri markkinoilla, poliittiset jännitteet ja kasvanut inflaatio vaikuttavat maailmantalouden kehittymiseen ja kuluttajien ostokäyttäytymiseen, ja voivat näin vaikuttaa myös Marimekon liiketoimintaan. Lisäksi näillä tekijöillä voi olla vaikutuksia yhtiön arvoketjun toimintavarmuuteen ja tehokkuuteen.

Marimekolle tärkeä kotimarkkina Suomi edustaa perinteisesti noin puolta yhtiön liikevaihdosta. Myynnin Suomessa odotetaan kasvavan edellisvuodesta. Tukkumyynnin kertaluonteisten kampanjatoimitusten arvioidaan vuonna 2022 olevan edellisvuotta merkittävästi pienempiä.

Aasian-Tyynenmeren alue on Marimekon toiseksi suurin markkina, ja sillä on tärkeä rooli yhtiön kansainvälisessä kasvussa. Japani on Marimekolle selvästi merkittävin maa tällä alueella, ja siellä on jo varsin kattava Marimekko-myymälöiden verkosto. Muiden Aasian maiden yhteenlaskettu osuus yhtiön liikevaihdosta on vielä Japania pienempi, mutta toiminta näissä maissa kasvaa koko ajan. Kaikki Marimekko-myymälät ja suurin osa -verkkokaupoista Aasiassa ovat partneriomisteisia. Liikevaihdon Aasian-Tyynenmeren alueella odotetaan kasvavan selvästi vuonna 2022. Vuonna 2022 tavoitteena on avata arviolta 5–10 uutta Marimekko-myymälää ja -shop-in-shopia, ja valtaosa suunnitelluista avauksista sijoittuu Aasiaan.

Marimekko arvioi sekä vähittäis- että tukkumyynnin kasvavan vuonna 2022. Myös lisenssituottojen odotetaan olevan edellisvuotta korkeammat. Marimekko jatkaa toimenpiteitä harmaaviennin kontrolloimiseksi. Nämä toimenpiteet heikentävät yhtiön myyntiä ja tulosta vuonna 2022 edellisvuotta merkittävästi vähemmän. Marimekon liiketoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen euromääräinen liikevaihto- ja tuloskertymä painottuu perinteisesti tilikauden toiselle vuosipuoliskolle.

Koronaviruspandemia aiheuttaa häiriöitä globaaleissa toimitusketjuissa. Nämä häiriöt voivat aiheuttaa tuotteiden toimitusviiveitä, ja näin vaikuttaa Marimekon liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Häiriöt toimitusketjuissa voivat myös nostaa logistiikkakustannuksia, jotka ovat myös yleisesti kasvaneet globaalisti. Liikevaihtoon ja tulokseen vaikuttaa olennaisesti myös jakelukeskusten ja logistiikan toimintavarmuuden ja tehokkuuden säilyminen poikkeustilanteessa. Raaka-aineiden ja materiaalien kustannukset ovat nousseet maailmanlaajuisesti. Muoti- ja designalalle tyypillinen varhainen sitoutuminen tuotetilauksiin tarkoittaa, että muutokset raaka-aineiden ja materiaalien hinnoissa vaikuttavat Marimekkoon viiveellä. Marimekko työskentelee aktiivisesti vähentääkseen nousseiden kustannuksien negatiivisia vaikutuksia.

Marimekko jatkaa pitkän aikavälin kansainvälisen kasvunsa vauhdittamista. Yhtiön panostaa vuonna 2022 esimerkiksi bränditunnettuuden kasvattamiseen, digitaaliseen ja monikanavaiseen liiketoimintaan, vastuullisuuden kehittämiseen sekä kasvua tukeviin henkilöstörekrytointeihin ja tietojärjestelmiin. Kiinteiden kulujen odotetaan nousevan edellisvuodesta. Vuonna 2021 kiinteitä kuluja vähensivät vielä osin tilapäiset kustannussäästöt. Markkinointikustannuksien odotetaan kasvavan (2021: 7,5 miljoonaa).

Koronaviruspandemian aiheuttama epävakaus Marimekon markkinoilla jatkuu yhä. Yhtiö seuraa tarkasti pandemiatilanteen kehittymistä kullakin markkina-alueella ja sopeuttaa toimintaansa ja suunnitelmiaan tilanteen mukaan.

Tiedotustilaisuus medialle ja sijoittajille

Englanninkielinen tiedotustilaisuus medialle ja institutionaalisille sijoittajille pidetään 15.2.2022 kello 14.00. Tilaisuutta voi seurata suorana webcastina tai myöhemmin tallenteena osoitteessa https://marimekko.videosync.fi/2021-q4-results/register. Suorassa lähetyksessä voi esittää kysymyksiä kirjallisesti.

Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Marimekko-tuotteita myydään noin 40 maassa. Vuonna 2021 tuotteiden brändimyynti oli 376 miljoonaa euroa ja yhtiön liikevaihto 152 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 150 eri puolilla maailmaa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Aasian-Tyynenmeren alue ja Pohjois-Amerikka. Konsernin palveluksessa on noin 410 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com

