LHV Groupi tulemused jaanuaris 2022

AS LHV Group teenis jaanuaris 4,9 miljonit eurot konsolideeritud puhaskasumit. AS LHV Pank teenis puhaskasumit 5,4 miljonit eurot (sellest 1,2 miljonit UK filiaaliga seotud klientide teenindamisest). AS LHV Varahaldus teenis 32 000 eurot puhaskahjumit ja AS LHV Kindlustus 198 000 eurot puhaskahjumit. LHV UK Limitedi puhaskahjumi suurus oli jaanuaris 0,3 miljonit eurot.

Grupi konsolideeritud hoiuste maht kasvas jaanuaris 42 miljoni euro võrra ja laenuportfell 43 miljoni euro võrra. LHV juhitud fondide maht kahanes kuuga 44 miljoni euro võrra. Jaanuaris ulatus panga finantsvahendajatest klientidega seotud töödeldud maksete arv 2,2 miljoni makseni.

Laenuportfellid kasvasid plaanitust enam, kuid muus osas oli tegemist keskmise kuuga. Jaanuari tulemusi mõjutasid volatiilsus turgudel ja klientide madalam aktiivsus aasta alguses. Panga klientide arv kasvas 5800 võrra.

Jaanuaris kuulutati LHV CV-Online’i uuringu põhjal Eesti TOP1 ja finantssektori parimaks tööandjaks. Pank liitus rahvusvahelise Süsiniku arvepidamise finantspartnerlusega PCAF ja sai kevadise rahvaspordisündmuse LHV Maijooks peasponsoriks. Krüptovaradega kauplemine lisati jaanuaris ka internetipanka ning samuti näevad kliendid internetipangas ja mobiiliäpis nüüd oma LHV Kindlustuse lepinguid. Täitunud on esimene aasta LHV pangakaartide heategevusliku püsiannetuse võimaluse algusest. Selle ajaga on kliendid kaardimaksetega annetanud heategevuseks üle 60 000 euro.

Varahalduse tulemusi mõjutasid korrektsioon turgudel ja eelmise aasta aprillist juunini esitatud II sambast lahkumise avalduste jõustumine. Aktiivsete II samba klientide arv vähenes 3200 võrra. Pensionifondidest paistsid turul parema tootlusega silma teistest eristuva strateegiaga aktiivsed fondid, kui M ja L olid kogu turul jaanuaris ainsad positiivse tootlusega fondid, tõustes vastavalt 0,5% ja 0,1%. XL lõpetas kuu 0,6% langusega ja pensionifond Indeks alanes 3,5%.

LHV Kindlustuse klientide arv kasvas jaanuari lõpuks 145 000 kliendini. Kahjujuhtumeid on sesoonselt ja COVID-19 mõjul rohkem. Rahulolu kahjukäsitlusega püsib kõrge.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. LHV-s töötab üle 670 inimese. LHV pangateenuseid kasutab jaanuari seisuga 327 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 135 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 145 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 180 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.





