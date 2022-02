English Finnish

Marimekko Oyj, Pörssitiedote 15.2.2022 klo 8.15



Kutsu Marimekko Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Marimekko Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 12.4.2022 kello 14.00. Kokous pidetään poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa Marimekon pääkonttorissa, Puusepänkatu 4, 00880 Helsinki.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 8.5.2021 voimaan tulleen väliaikaisen lain (375/2021) nojalla. Koronaviruksen leviämisen rajoittamiseksi yhtiö on päättänyt ryhtyä väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon tämän kokouskutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Yhtiökokoukseen ei voi osallistua paikan päällä. Kokousta on mahdollista seurata yhtiön kotisivuilla osoitteessa https://company.marimekko.com/fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous/yhtiokokous-2022/. Verkkolähetys järjestetään vain, mikäli se voidaan järjestää koronaviruspandemian torjumiseksi annettuja viranomaismääräyksiä ja -rajoituksia noudattaen. Kokousta näin seuraavien ei katsota osallistuvan yhtiökokoukseen. Kokousta seuraavilla osakkeenomistajilla ei ole muun muassa äänioikeutta tai osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettua kyselyoikeutta yhtiökokouksen aikana. Yhtiökokouksen osallistujaluettelo ja äänestysten tulokset määräytyvät yksinomaan ennakkoäänestyksen perusteella. Osakkeenomistajilla ei siis ole mahdollisuutta käyttää äänioikeutta seuratessaan kokousta, vaan äänet tulee antaa ennakkoon. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C ”Ohjeita varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistuville”.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajana toimii asianajaja Riikka Rannikko. Mikäli Riikka Rannikolla ei painavan syyn takia ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii yhtiön lakiasiainjohtaja Essi Weseri. Mikäli Essi Weserillä ei painavan syyn takia ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja joka on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://company.marimekko.com/fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous/yhtiokokous-2022/ viimeistään 21.3.2022, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2021 olivat 55 890 746,68 euroa, josta tilikauden voitto oli 24 865 528,81 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2021 maksetaan varsinaista osinkoa 1,60 euroa osakkeelta sekä lisäosinkona 2,00 euroa osakkeelta, eli yhteensä 3,60 euroa osakkeelta. Ehdotetun osingon kokonaissuuruus on noin 29,2 miljoonaa euroa, ja loput varoista jätetään omaan pääomaan. Päätös ehdottaa lisäosingon jakamista liittyy yhtiön vahvaan taloudelliseen asemaan ja kannattavan kasvun strategiaan, joka ei sido pääomaa merkittävästi.

Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.4.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n Marimekko Oyj:n hallituksen lukuun pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 25.4.2022. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Selvyyden vuoksi, mikäli varsinainen yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen maksuttomasta osakeannista kohdan 16 mukaisesti (osakkeiden splittaus), annettavat uudet osakkeet eivät oikeuta osingonmaksuun.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.– 31.12.2021

10. Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen

Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.4.2020 vahvistetun palkitsemispolitiikan mukainen palkitsemisraportti vuodelta 2021 julkaistaan pörssitiedotteena ja se on saatavilla yhtiön kotisivuilla osoitteessa https://company.marimekko.com/fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous/yhtiokokous-2022/ viimeistään 21.3.2022. Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2021 katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se vahvistaa neuvoa-antavalla päätöksellä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 27 %:ää kaikista Marimekko Oyj:n osakkeista ja äänistä, ovat yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomista jäsenistä koostuvan tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan valmisteleman esityksen mukaisesti ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksetaan samansuuruiset palkkiot kuin vuonna 2021, eli puheenjohtajan palkkio olisi 48 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkio 35 000 euroa ja jäsenten palkkio 26 000 euroa vuodessa. Valiokuntatyöstä ehdotetaan lisäksi suoritettavaksi valiokuntaan valittaville henkilöille erillinen kokouskohtainen palkkio seuraavanlaisesti: puheenjohtajalle 2 000 euroa ja jäsenille 1 000 euroa. Kokouspalkkiot ovat samansuuruiset kuin vuonna 2021.

Samat osakkeenomistajat ovat ehdottaneet tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan valmisteleman esityksen mukaisesti, että edellä mainituista hallituksen jäsenten vuosipalkkioista noin 40 % maksettaisiin markkinoilta hankittavina Marimekko Oyj:n osakkeina ja loput rahana. Osakkeet hankittaisiin suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2022 on julkistettu, tai mikäli tämä ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Palkkio maksettaisiin kokonaan rahana, mikäli hallituksen jäsenellä on yhtiökokouspäivänä 12.4.2022 hallussaan yli 1 000 000 euron arvosta yhtiön osakkeita.

Mikäli Mika Ihamuotila valitaan hallituksen jäseneksi ja sen puheenjohtajaksi, kuten tämän kokouskutsun kohdassa 13 esitetään, hänelle maksetaan edellä mainitun vuosipalkkion lisäksi erillisen johtajasopimuksen nojalla puolipäiväisestä toimesta samansuuruinen kuukausipalkkio kuin vuonna 2021 eli 4 400 euroa. Tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta arvioi erikseen tämän sopimuksen ehtoja.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 27 %:ää kaikista Marimekko Oyj:n osakkeista ja äänistä, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 27 %:ää kaikista Marimekko Oyj:n osakkeista ja äänistä, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun valitaan uudelleen Carol Chen, Mika Ihamuotila, Mikko-Heikki Inkeroinen ja Tomoki Takebayashi. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Elina Björklund ja Catharina Stackelberg-Hammarén ovat ilmoittaneet, etteivät ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Samat osakkeenomistajat ovat ehdottaneet, että uusina jäseninä hallitukseen valitaan Teemu Kangas-Kärki ja Marianne Vikkula. Molemmat ehdotetut henkilöt ovat osakkeenomistajien arvion mukaan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Ehdotetut hallituksen jäsenet ovat saattaneet yhtiön tietoon, että mikäli he tulevat valituiksi, he valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Mika Ihamuotilan ja varapuheenjohtajaksi Teemu Kangas-Kärjen ja tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Teemu Kangas-Kärjen ja jäseniksi Mikko-Heikki Inkeroisen ja Marianne Vikkulan.

Kaikki ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Hallitukseen ehdolla olevat uudet jäsenet esitellään tarkemmin yhtiön kotisivuilla osoitteessa https://company.marimekko.com/fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous/yhtiokokous-2022/.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksen mukaisesti yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

16. Maksuton osakeanti (osakkeiden splittaus)

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön osakkeen likviditeetin parantamiseksi osakkeenomistajille annetaan maksutta uusia osakkeita omistuksen mukaisessa suhteessa siten, että kutakin osaketta kohti annetaan neljä (4) uutta osaketta (ns. split). Lisäksi maksuttomassa osakeannissa annetaan vastaavasti maksutta uusia osakkeita yhtiölle itselleen yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden perusteella. Kokouskutsun päivämäärän mukaisten osakkeiden lukumäärän perusteella uusia osakkeita annetaan 32 519 336 kappaletta. Osakkeet annetaan osakkeenomistajille, jotka on osakeannin täsmäytyspäivänä 14.4.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Maksuton osakeanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se vaadi osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet 14.4.2022 lukien, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin. Uusien osakkeiden kirjaus osakkeenomistajien arvo-osuustileille on suunniteltu tapahtuvaksi 19.4.2022. Uudet osakkeet eivät oikeuta edellä kohdan 8 mukaiseen osingonmaksuun.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 30 000 oman osakkeen hankinnasta yhdessä tai useammassa erässä. Määrä vastaa noin 0,4 %:ää yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen tekohetkellä. Mikäli varsinainen yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen maksuttomasta osakeannista (osakkeiden splittaus) yllä olevan kohdan 16 mukaisesti, osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 150 000 kappaletta vastaten noin 0,4 %:ää yhtiön kaikista osakkeista sen jälkeen, kun uudet, kohdan 16 mukaisesti maksuttomassa osakeannissa annettavat osakkeet on rekisteröity. Omat osakkeet hankittaisiin yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentäisivät yhtiön jakokelpoista omaa pääomaa. Yhtiön omat osakkeet hankittaisiin muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Osakkeet hankittaisiin käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja korvaavan vuoden 2021 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen perusteella hallitus voisi päättää antaa tai luovuttaa yhteensä enintään 50 000 (uutta tai yhtiön hallussa olevaa) osaketta, mikä vastaa noin 0,6 %:ta yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen tekohetkellä. Mikäli varsinainen yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen maksuttomasta osakeannista (osakkeiden splittaus) yllä olevan kohdan 16 mukaisesti, osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 250 000 kappaletta vastaten noin 0,6 %:ta yhtiön kaikista osakkeista sen jälkeen, kun uudet, kohdan 16 mukaisesti maksuttomassa osakeannissa annettavat osakkeet on rekisteröity. Hallitus voisi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen osana yhtiön osakepalkkiojärjestelmää, henkilöstöannin toteuttaminen, yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muiden liiketoimintajärjestelyjen toteuttaminen. Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä merkittäisiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja korvaavan vuoden 2021 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen.

19. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat nähtävillä Marimekko Oyj:n kotisivuilla osoitteessa https://company.marimekko.com/fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous/yhtiokokous-2022/. Yhtiön tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, palkitsemisraportti sekä yhtiökokouksessa 2020 vahvistettu palkitsemispolitiikka ovat saatavilla yhtiön kotisivuilla viimeistään 21.3.2022. Edellä mainituista asiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön kotisivuilla viimeistään 26.4.2022.

C. Ohjeita varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistuville

Koronaviruksen leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon ja esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Osakkeenomistajat voivat seurata yhtiökokousta suorana verkkolähetyksenä. Kokousta seuraavien osakkeenomistajien ei katsota osallistuvan yhtiökokoukseen, joten heillä ei ole muun muassa kysely- tai äänioikeutta yhtiökokouksen aikana. Lisätietoja ja ohjeita verkkolähetyksen seuraamisesta on saatavilla yhtiön kotisivuilla https://company.marimekko.com/fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous/yhtiokokous-2022/.

1. Osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 31.3.2022 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla.

2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat maanantaina 7.3.2022 klo 12.00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään tiistaina 5.4.2022 klo 16.00, jolloin ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä. Ilmoittautumista yhtiökokoukseen ilman ennakkoäänten toimittamista ei katsota osallistumiseksi yhtiökokoukseen.

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty osakkeenomistajan suomalaiselle arvo-osuustilille, voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 7.3.2022 klo 12.00 ja 5.4.2022 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla.

a) Yhtiön kotisivuilla osoitteessa https://company.marimekko.com/fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous/yhtiokokous-2022/

Henkilöomistajien osalta sähköinen ennakkoäänestäminen edellyttää suojattua vahvaa tunnistautumista; osakkeenomistaja voi rekisteröityä ja äänestää kirjautumalla sisään omilla suomalaisilla pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella. Yhteisöomistajilta ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistautumista. Tällöin yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero sekä muut vaaditut tiedot. Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Sähköisen äänestyksen ehdot ja muut ohjeet ovat saatavilla yhtiön kotisivuilla osoitteessa https://company.marimekko.com/fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous/yhtiokokous-2022/.

b) Postitse tai sähköpostitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön kotisivuilla osoitteessa https://company.marimekko.com/fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous/yhtiokokous-2022/ saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Marimekko Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu. Ennakkoäänestyslomake on saatavilla yhtiön kotisivuilla viimeistään 7.3.2022.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet postitse tai sähköpostitse Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot ja tiedot ovat perillä ennen ennakkoäänestysajan päättymistä.

Äänestysohjeet ovat saatavilla yhtiön kotisivuilla osoitteessa https://company.marimekko.com/fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous/yhtiokokous-2022/ viimeistään 7.3.2022. Lisätietoja on saatavissa myös puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana numerosta 020 770 6893 arkisin klo 9.00–16.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai Y-tunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä mahdollisen valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien Marimekko Oyj:lle tai Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Marimekossa on saatavissa Marimekko Oyj:n yhtiökokousta koskevasta tietosuojaselosteesta, joka on saatavilla yhtiön kotisivuilla https://company.marimekko.com/fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous/yhtiokokous-2022/ tai ottamalla yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen yk@marimekko.com. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että sähköpostitse tehtävässä ilmoittautumisessa ja ennakkoäänestämisessä ilmoittautuja toimittaa henkilötietoja omalla vastuullaan mahdollisesti suojaamattoman yhteyden välityksellä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan valtuuttama asiamies voi osallistua kokoukseen vain äänestämällä ennakkoon edellä kuvatulla tavalla. Niitä osakkeenomistajia, jotka eivät itse äänestä ennakkoon, pyydetään koronaviruspandemian takia käyttämään osakkeenomistajan oikeuksiaan yhtiön nimeämän keskitetyn asiamiehen välityksellä valtuuttamalla asianajaja Anniina Järvinen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:stä tai hänen nimeämänsä henkilö edustamaan itseään yhtiökokouksessa osakkeenomistajan äänestysohjeiden mukaisesti. Yhtiön nimeämän asiamiehen valtuuttamisesta ei synny osakkeenomistajille kustannuksia, lukuun ottamatta mahdollisia valtakirjojen postimaksuja. Lisätietoja yhtiön nimeämästä asiamiehestä on saatavilla osoitteessa https://www.hannessnellman.com/people/all/anniina-jaervinen/.

Osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää kokouksessa oikeuksiaan myös toisen asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön kotisivuilla osoitteessa https://company.marimekko.com/fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous/yhtiokokous-2022/ viimeistään 7.3.2022. Mahdolliset valtakirjat, sisältäen ennakkoäänestyslomakkeen, tulee toimittaa postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Marimekko Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu ennen ennakkoäänestysajan päättymistä 5.4.2022 klo 16.00, jolloin mainittujen asiakirjojen on oltava perillä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on ilmoittauduttava ja äänestettävä ennakkoon, ja hänellä on mahdollisuus tehdä vastaehdotuksia ja esittää kysymyksiä tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Valtakirjan sekä ennakkoäänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Yhteisöomistaja voi käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin yhteisö valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja suomi.fi/valtuudet -sivustolla sekä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa https://company.marimekko.com/fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous/yhtiokokous-2022/

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 31.3.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 7.4.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia ennakkoon äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan kuluessa.

5. Muut ohjeet ja tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa (1/100) yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettavia vastaehdotuksia yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostitse osoitteeseen yk@marimekko.com tai postitse osoitteeseen Marimekko Oyj, Lakiosasto, PL 107, 00811 Helsinki viimeistään 4.3.2022 klo 16.00, jolloin vastaehdotusten tulee olla perillä.

Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä riittävä selvitys osakeomistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että ehdotuksen tehneillä osakkeenomistajilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistajat omistavat yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 31.3.2022 vähintään yhden sadasosan (1/100) yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, ehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön kotisivuilla osoitteessa https://company.marimekko.com/fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous/yhtiokokous-2022/ viimeistään 7.3.2022.

Osakkeenomistaja voi lähettää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 29.3.2022 asti sähköpostitse osoitteeseen yk@marimekko.com tai postitse osoitteeseen Marimekko Oyj, Lakiosasto, PL 107, 00811 Helsinki.

Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön kotisivuilla osoitteessa https://company.marimekko.com/fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous/-yhtiokokous-2022/ viimeistään 1.4.2022. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Marimekko Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 15.2.2022 yhteensä 8 129 834 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Yhtiön hallussa on kokouskutsun päivänä yhteensä 13 360 omaa osaketta, joilla ei voi käyttää äänivaltaa yhtiökokouksessa.

Helsingissä 15.2.2022

MARIMEKKO OYJ

Hallitus

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Marimekko-tuotteita myydään noin 40 maassa. Vuonna 2021 tuotteiden brändimyynti oli 376 miljoonaa euroa ja yhtiön liikevaihto 152 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 150 eri puolilla maailmaa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Aasian-Tyynenmeren alue ja Pohjois-Amerikka. Konsernin palveluksessa on noin 410 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com