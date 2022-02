Yhtiötiedote



Tilinpäätöstiedote 2021 - Rush Factory Oyj





Tilikauden 1.1.-31.12.2021 liikevaihto oli 4.244 miljoonaa euroa. Tilikauden liikevoitto oli 0.454 miljoonaa euroa ja käyttökate 0.589 miljoonaa euroa. Kausi 2021 oli liikevaihdollisesti kaikkien aikojen suurin. Kausi sisälsi yhteensä 38 Color Obstacle Rush –tapahtumaa, joista 34 oli siirretty kaudelta 2020. Lipunmyynti syksyllä 2021 Color Obstacle Rush -konseptin kaudelle 2022 alkoi normaalia myöhemmin, mutta on sujunut onnistuneesti.



TILIKAUDEN 2021 PÄÄKOHDAT

Tilikauden 1.1.-31.12.2021 liikevaihto oli 4.244 miljoonaa euroa. Tilikauden liikevoitto oli 0.454 miljoonaa euroa ja käyttökate 0.589 miljoonaa euroa.

Pandemia vaikutti suuresta tapahtumien järjestämiseen tilikauden aikana ja nosti järjestämisen kustannuksia.

Yhtiö järjesti tilikauden aikana yhteensä 38 Color Obstacle Rush –tapahtumaa. 34 näistä tapahtumista oli siirretty vuodelta 2020 pandemiasta johtuen.

TILIKAUDEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

Kauden 2022 lipunmyynti on sujunut onnistuneesti. Tammikuun perinteisessä hintaporraskampanjassa myytiin 0.780 miljoonalla eurolla lippuja Color Obstacle Rush -tapahtumiin. Myynti on hyvällä tasolla suhteessa aiempiin vuosiin. Aiemmin tammikuun hintaporraskampanjan myynti on vaihdellut 0,680 miljoonan euron ja 1.30 miljoonan euron välillä. Tämän vuoden tammikuun hintaportaassa eivät olleet mukana Ruotsi ja Belgia, vaan näiden hintaporras siirrettiin helmikuulle.

Ennakkomyynti kaudelle 2022 on nyt 1.640 miljoona euroa.





H2 2021 KATSAUS

Vuoden 2021 jälkimmäisellä puoliskolla järjestettiin yhteensä 33 Color Obstacle Rush -tapahtumaa kahdeksassa eri maassa. Kaikki kauden 2021 suurimmat tapahtumat oli siirretty syksylle. Suurimmat kaudelta 2020 siirretyt tapahtumat oli siirretty syksylle 2021 niiden suuremman jäljellä olevan myyntipotentintaalin ja todennäköisesti avoimempien pandemiarajoitusten vuoksi. Belgian Ghentin ja Ranskan Pariisin tapahtumat olivatkin Color Obstacle Rush -konseptin suurimmat tapahtumat sen 8-vuotisen historian aikana.

H2 2021 liikevaihto oli 3.493 miljoonaa euroa ja käyttökate 0.899 miljoonaa euroa. Liikevoitto raportointikaudella oli 0.821 miljoonaa euroa.

Raportointikaudella pandemia vaikeutti toimintaa rajoitusten myötä nostaen tapahtumien järjestämisen kustannuksia. Myös kauden 2022 ennakkomyyntiin pandemialla oli negatiivinen vaikutus H2 2021 aikana. Pandemiasta johtuen lipunmyynti painottui lähemmäs tapahtumapäivää ja myynti pysyikin jopa normaalia korkeammalla tasolla kesän aikana.

Lipunmyynti kaudelle 2022 aloitettiin normaalia myöhemmin vuoden 2021 suurien tapahtumien ollessa vasta myöhään syksyllä pandemian johdosta. Syksyn ensimmäiset kampanjat sujuivat kuitenkin olosuhteisiin nähden hyvin ja ennakkomyynti vuoden 2021 lopussa oli 0.715 miljoonaa euroa.

NÄKYMÄT JA TAVOITTEET

Pandemia vaikuttaa vielä näkymiin kaudelle 2022. Vaikutukset näkyvät osassa markkinoita lipunmyynnissä sekä tapahtuman järjestämisen kustannuksissa. Kustannusvaikutusten odotetaan olevan pienemmät kuin kaudella 2021. Pandemian aiheuttamasta poikkeuksellisesta epävarmuudesta johtuen yhtiö ei anna numeerista arviota vuoden 2022 liikevaihdosta eikä käyttökatteesta.





TOIMITUSJOHTAJA MIKA METSÄMÄEN KOMMENTIT

“Vuoden 2021 aikana ketteryytemme organisaationa ja Color Obstacle Rush -tapahtumakonseptin joustavuus mahdollistivat tapahtumaliiketoiminnan erittäin vaikeassa toimintaympäristössä. Rajoitukset keväällä 2021 olivat erittäin tiukat, esimerkiksi Britannian kokoontumisrajoitus ensimmäisten tapahtumien aikaan oli asetettu 30 henkilöön. Tästäkin huolimatta onnistuimme järjestämään tuhansien osallistujien tapahtumia ja viihdyttämään asiakkaitamme ympäri Eurooppaa. Tästä haluan jälleen kiittää osaavaa ja omistautunutta henkilöstöämme. Korona aiheutti kuitenkin paljon ylimääräisiä kustannuksia niin matkustamisen, testauksien ja karanteenien kuin itse tapahtuman kulun muutosten myötä.

Positiivisena puolena viime vuodessa oli kesän aikana hyvin sujunut lipunmyynti. Normaalisti kesä on rauhallisempaa aikaa lipunmyynnin osalta ja suurempi osa lipuista myydään talvikauden aikana. Vuoden 2021 aikana lipunmyynti pysyi kuitenkin aktiivisena läpi kesän. Tähän varmasti on useitakin syitä: isommat tapahtumat oli siirretty syksylle, ja myös rajoitusten jatkuva muuttuminen sai asiakkaat ehkä odottamaan lähemmäs tapahtumaa ennen ostopäätöksen tekoa. Liikevaihdollisesti kausi 2021 oli kaikkien aikojen suurin. Tässä yhteydessä on syytä kuitenkin huomioida, että myyntiaika vuonna 2020 loppui kokonaan maaliskuussa ja vuonna 2021 myyntiaika alkoi kunnolla vasta huhtikuussa.

Lipunmyynti kaudelle 2022 aloitettiin hieman normaalia myöhemmin suurten tapahtumien ollessa vasta myöhään syksyllä. Syksyn myyntikampanjat sujuivat odotusten mukaisesti ilman suuria yllätyksiä, ja nyt kaudelle 2022 on myyty ennakkoon lippuja 1.640 miljoonalla eurolla. Maiden välillä on selkeitä eroja, pandemian vaikutukset myyntiin eroavat vielä selvästi, vaikka myynti vetääkin kokonaisuutena hyvin. Odotukset Color Obstacle Rush -kaudelle vuodelle 2022 on asetettu keskimääräiselle tasolle. Uusia ennätyksiä ei odoteta tehtävän, mutta perussuorituksellakin kaudesta tulee kuitenkin kannattava. Koronan vaikutukset kauteen 2022 ovat vielä hieman arvoitus, mutta rajoitusten poistot antavat odottaa merkittävästi helpompaa toimintaympäristöä sekä samalla pienempiä kuluja verrattuna viime vuoteen. Täysin pandemia ei kuitenkaan ole vieläkään väistynyt, joten aivan normaalia vuotta tuskin tästäkään vielä tapahtuma-alalle saadaan.

Kauan odotetun uuden konseptimme julkaisu on valitettavasti kerta toisensa jälkeen jäänyt pandemian jalkoihin viime metreillä. Jälkiviisaana on tosin pakko sanoa, että hyvä ettei konseptia ole vielä julkaistu myyntiin: markkinat eivät ole vielä toipuneet pandemiasta. Tiedämme monien odottaneen konseptin julkaisua jo pitkään, mutta siitä huolimatta meidän kannattaa odottaa julkaisulle otollisempaa ajankohtaa. Konsepti tullaan julkaisemaan myyntiin joka tapauksessa viimeistään huhtikuussa 2022. Tapahtumat tulevat näkemään päivänvalon vuoden 2023 alussa.

Nykyinen konseptimme on ulkoilmatapahtuma, jonka onnistumiseen mahdollisten rajoitusten ei enää odoteta tänä kesänä suuresti vaikuttavan, mutta sisätapahtumien kanssa tilanne on vielä valitettavasti eri. Rajoitukset ensi kesäksi uuden konseptin päämarkkina-alueilla Euroopassa ovat vielä epäselvät.

Uutisointi rajoituksista vaikuttaa niin ostopäätöksen tekoon kuin asiakkaan mielikuvaan tapahtumassa olemisesta. Näemme Color Obstacle Rush -konseptin markkinoinnissa vielä selvää varovaisuutta asiakkaiden käyttäytymisessä ja haluamme tuoda uuden konseptin myyntiin silloin, kun asiakkaat eivät enää pelkää ostaa lippua massatapahtumaan. Haluamme julkaista tapahtuman useammassa maassa yhtä aikaa, jolloin hype saadaan täysin hyödynnettyä. Mikäli rajoitukset pitkittyisivät kuitenkin edelleen, tullaan uutta konseptia muuttamaan sisällöllisesti hieman. Nyt rajoitusten poistuminen kuitenkin näyttää alkaneen, joten emme halua konseptia juuri nyt muokata. Odotukset konseptin osalta ovat edelleen vähintäänkin samalla tasolla kuin aiemmin.

Rushin liiketoimintamalliin kuuluvat omat tapahtumakonseptit, niissä käytettävän kaluston innovointi ja kehitys sekä tulevaisuudessa kaluston ja palveluiden tarjoaminen ulkopuolisille toimijoille. Olemme testanneet liiketoimintamallia nyt pitkään ja tiedämme, että se toimii. Seuraavat askeleet ovat monistaa malli uudelle konseptille ja tarjota vastaavia palveluita muille kiertuemuotoisesti toimiville suurille toimijoille, jotka hyötyvät innovatiivisen kaluston tuomista kustannussäästöistä. Terävöitimme tämän perusteella hallituksen kanssa myös yhtiön strategiaa lähivuosille.”

STRATEGIA VUOSILLE 2022-2025

Rush Factoryn vuosien 2022-2025 strategia tähtää liiketoiminnan kannattavaan kasvuun. Kannattavan kasvun tavoitteena on keskimäärin yli 50%:n liikevaihdon kasvu sekä 15-30%:n käyttökate. Kasvua saavutetaan pääosin lanseeraamalla uusia tapahtumakonsepteja Rush Factoryn tehokasta liiketoimintamallia ja erikoisosaamista hyödyntäen. Prosessitehokkuus ja jatkuvasti muuttuva digitaalisen markkinoinnin toimintakenttä ovat avainasemassa tavoitellun kannattavuuden saavuttamisessa.

Kuluvalla strategiakaudella yhtiö keskittyy Color Obstacle Rush -konseptin kannattavaan pyörittämiseen etsien aktiivisesti uusia markkina-alueita konseptin levittämiseksi. Ulkoilmatapahtumana konsepti on sopeutunut verrattaen hyvin koronapandemian aiheuttamiin haasteisiin. Pandemian väistyessä pyritään mahdollinen patoutunut kysyntä hyödyntämään hauskojen, helposti saavutettavien ja asiakasta lähelle tulevien tapahtumien avulla. Strategiakauden merkittävin kasvupontetiaali on uuden konseptin julkaisussa. Tavoitteena on julkaista uusi konsepti heti, kun pandemiatilanne on tasaantunut sellaiseksi, ettei tapahtuman järjestäminen ole vaarassa siirtyä.

Yhtiön itse kehittämän innovatiivisen tapahtumakaluston hyödyntäminen myös muiden järjestämissä tapahtumissa on osa tulevaisuuden strategiaa. Nykyisen ja tulevien konseptien järjestämisen yhteydessä testataan myös mahdollisesti muissa tapahtumissa toimivaa kalustoa, joka vähentäisi merkittävästi tapahtumien pystyttämiseen ja purkamiseen vaadittavaa työvoimaa ja -aikaa sekä kuljetuskaluston määrää.

Strategian jalkautuksessa kriittisiä menetystekijöitä ovat innovatiivisuus niin tapahtumakonseptien kuin niissä käytettävän kaluston kehityksessä. Lisäksi jatkuvasti muuttuva digitaalinen markkinointi ja siinä onnistuminen on avainasemassa strategian onnistumisessa. Henkilöstön osalta painotetaan yrittäjämäistä asennetta, jatkuvaa oppimista ja eri toimintojen välistä yhteistyötä.

TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS 2021

Rush Factory Oyj:n tilinpäätöstiedote ja vuosikertomus tilikaudelta 2021, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, julkaistaan tämän tiedotteen liitteenä sekä 15.2.2022 yhtiön internetsivuilla rushfactory.fi/sijoittajille.

Yhtiökokous järjestetään 11.4.2022.

Q1 neljännesvuositiedote julkaistaan 11.4.2022.

Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuu 2022 julkaistaan 11.8.2022.

RUSH FACTORY OYJ -KONSERNIN TUNNUSLUVUT

(Tilintarkastamaton, ellei toisin mainittu) 1.1.-31.12.2021* 1.7.-31.12.2021 1.1.-30.6.2021 1.1.-31.12.2020* 1.7.-31.12.2020 1.1.-30.6.2020 Liikevaihto, t€ 4 244 3 493 751 151 138 13 Käyttökate (EBITDA), t€ 589 899 -310 -1439 -397 -1042 Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 13,9 % 25,7 % neg. neg. neg. neg. Liikevoitto, (EBIT) t€ 454 821 -367 -1574 -471 -1103 Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta 10,7 % 23,5 % neg. neg. neg. neg. Tulos ennen veroja (EBT) 455 823 -368 -1578 -470 -1108 Tulos ennen veroja (EBT), % liikevaihdosta 10,7 % 23,6 % neg. neg. neg. neg. Tilikauden tulos 455 823 -368 -1587 -478 -1109 Oman pääoman tuotto, % 105,7 % 105,7 % neg. neg. neg. neg. Sijoitetun pääoman tuotto, % 95,4 % 95,4 % neg. neg. neg. neg. Omavaraisuusaste, % 49,06 % 49,06 % -28,98 % 14,20 % 14,20 % 55,80 % Nettovelkaantumisaste, % 5,59 % 5,59 % 411,03 % -729,30 % -729,30 % -190,90 % Osakekohtaiset tunnusluvut Osakekohtainen tulos, € 0,193 0,350 -0,156 -0,674 -0,203 -0,471 Osakekohtainen oma pääoma, € 0,343 0,343 -0,063 0,022 0,022 0,226 Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden aikana keskimäärin 2 353 498 2 353 498 2 353 498 2 353 498 2 353 498 2 353 498 Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 2 353 498 2 353 498 2 353 498 2 353 498 2 353 498 2 353 498 Henkilöstö 13 14 12 13 13 13 Hinta/voittosuhde (P/E-luku) 12,5 6,9 Osakekannan markkina-arvo, t€ 5 672 5 672 6 872 5 319 5 319 3 060

OSAKKEEN KURSSIKEHITYS

1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020 Alin kurssi 1,74 € 0,70 € Ylin kurssi 3,20 € 3,00 € Tilikauden keskikurssi 2,49 € 1,35 € Osakkeiden vaihdon kehitys kpl 1939285 1 291 362 Osakkeiden vaihdon kehitys % 82,40 % 54,87 %

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

Rahoituslaskelma konserni 1.1.2021–31.12.2021 1.1.2020–31.12.2020 Liiketoiminnan rahavirta: Voitto / tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (+/–) 454 820 -1 578 394 Oikaisut (+/–): Suunnitelman mukaiset poistot 134 566 135 081 Rahoitustuotot ja -kulut -688 4 385 Muut oikaisut -1 670 0 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 587 028 -1 438 928 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys/vähennys 176 815 110 129 Vaihto-omaisuuden lisäys/vähennys 259 930 -130 957 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys/vähennys -1 215 848 1 337 540 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -192 075 -122 216 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -5 153 -4 385 Saadut korot liiketoiminnasta sekä valuuttakurssivoitot 7 716 0 Maksetut välittömät verot (–) -7 591 -383 Liiketoiminnan rahavirta -197 103 -126 984 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (–) -336 429 -403 639 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0 0 Ostetut tytäyhtiöosakkeet -668 Investointien rahavirta -336 429 -404 307 Rahoituksen rahavirta: Pitkäaikaisten lainojen nostot 258 000 0 Rahoituksen rahavirta 258 000 0 Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (–) -275 531 -531 290 Muuntoerot 43 222 Rahavarat tilikauden alussa 381 588 912 879 Rahavarat tilikauden lopussa 62 835 381 588 Muutos -275 531,19 -531 290,49





Oma pääoma Sidottu oma pääoma Konserni Emoyhtiö 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 Osakepääoma 1.1. 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 Osakepääoma 31.12. 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 Sidottu oma pääoma yhteensä 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 Vapaa oma pääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1. 1 863 324,08 1 863 324,08 1 863 324,08 1 863 324,08 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12. 1 863 324,08 1 863 324,08 1 863 324,08 1 863 324,08 Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. -2 064 866,97 -478 093,65 30 874,71 -93 192,38 Muuntoero -47 296,13 3 868,10 Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. -2 112 163,10 -474 225,55 30 874,71 -93 192,38 Tilikauden voitto 454 820,39 -1 586 773,32 -5 956,33 124 067,09 Oman pääoman ehtoinen pääomalaina 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 Lisäykset 352 000,00 0,00 352 000,00 0,00 Oman pääoman ehtoinen pääomalaina 31.12. 352 000,00 0,00 352 000,00 0,00 Vapaa oma pääoma yhteensä 205 981,37 -197 674,79 1 888 242,46 1 894 198,79 Oma pääoma yhteensä 807 981,37 52 325,21 2 490 242,46 2 144 198,79 Pääomalainojen pääasialliset lainaehdot Yhtiö nosti lähipiiriyhtiöltä 30.6.201 202 000,00 euron suuruisen oman pääoman ehtoisen pääomalainan. Laina on kirjattu yhtiön omaan pääomaan. Pääomalaina on osakeyhtiölain 12:1 pykälässä tarkoitettu kirjanpitolain 5 luvun 5 c pykälän mukainen pääomalaina. Laina on takaisinmaksun suhteen takasijainen eikä lainalle ole asetettu vakuutta. Sopimuksen mukainen vuotuinen korko on 0 %. Oman pääoman ehtoisella pääomalainalla ei ole eräpäivää. Lainan irtisanomisaika on kaksi kuukautta, mikäli takaisinmaksun edellytykset ovat olemassa. Lainan pääoma saadaan palauttaa vain siltä osin kuin yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän. Yhtiö nosti lähipiirihenkilöltä 30.6.201 150 000,00 euron suuruisen oman pääoman ehtoisen pääomalainan. Laina on kirjattu yhtiön omaan pääomaan. Pääomalaina on osakeyhtiölain 12:1 pykälässä tarkoitettu kirjanpitolain 5 luvun 5 c pykälän mukainen pääomalaina. Laina on takaisinmaksun suhteen takasijainen eikä lainalle ole asetettu vakuutta. Sopimuksen mukainen vuotuinen korko on 3 %. Oman pääoman ehtoisella pääomalainalla ei ole eräpäivää. Lainan irtisanomisaika on kaksi kuukautta, mikäli takaisinmaksun edellytykset ovat olemassa. Lainan pääoma saadaan palauttaa vain siltä osin kuin yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän.

Lainan korko on kirjattu kuluksi. Jakokelpoinen vapaa oma pääoma Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta 31.12.2021 31.12.2020 Voitto edellisiltä tilikausilta 30 874,71 -93 192,38 Tilikauden voitto -5 956,33 124 067,09 Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 1 863 324,08 1 863 324,08 Valtiolta saatu kustannustuki (laki 508/2020, 11§) -64 715,54 -33 906,18 1 823 526,92 1 860 292,61









RUSH FACTORY OYJ TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Käyttökate

Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset

Käyttökate-%

100 * käyttökate / liikevaihto

Liiketulos

liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot - toimintakulut - poistot ja arvonalennukset

Liiketulos-%

100 * liiketulos / liikevaihto

Oman pääoman tuotto-%

100 * nettotulos (12 kk) / Oikaistu oma pääoma keskimäärin.

Sijoitetun pääoman tuotto-%

100 * [ nettotulos + rahoituskulut + verot (12 kk) ] / sijoitettu pääoma keskimäärin.

Omavaraisuusaste-%

100 * omat varat / (oikaistun taseen loppusumma - tehtyyn työhön perustuvat ennakkomaksut).

Nettovelkaantumisaste-%

100 * (korolliset velat - likvidit rahavarat ) / omat varat

Osakekohtaiset tunnusluvut

Osakekohtaisiin tunnuslukuihin sisältyvä tilikauden tulos on oikaistu 12 kuukautta vastaavaksi.

Osakekohtainen tulos (EPS)

Nettotulos ilman vähemmistöosuutta / osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin ilman omia osakkeita

Osakekohtainen oma pääoma

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma/Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Osakekohtainen osinko

Tilikauden osingonjako/Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Osinko tuloksesta prosentteina

Osakekohtainen osinko/osakekohtainen tulos *100

Efektiivinen osinkotuotto prosentteina

Osakekohtanen osinko/tilikauden päätöskurssi *100

Hinta/voittosuhde (P/E -luku)

Tilikauden päätöskurssi/Osakekohtainen tulos

Osakkeen kurssikehitys

Keskikurssi: Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto jaettuna vaihdettujen osakkeiden laimentamattomalla keskimääräisellä lukumäärällä tilikauden aikana

Osakekannan markkina-arvo

Osakkeiden (laimentamaton) lukumäärä * tilikauden päätöskurssi

Osakkeiden vaihdon merkitys lukumääränä ja prosentteina

Osakkeiden vaihtomäärä tilikauden aikana/osakkeiden laimentamaton keskimääräinen lukumäärä * 100





Lisätietoja:

Mika Metsämäki

Toimitusjohtaja

Rush Factory Oyj

mika@rushfactory.fi

+358 44 5544 894





Hyväksytty neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, puh. 050 539 47 81

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet

www.rushfactory.fi





Rush Factory Oyj

Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 500 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.





Liite