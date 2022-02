English Finnish

ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.2.2022 KLO 11.00

ROBIT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2021: LIIKEVAIHTO JA SAADUT TILAUKSET UUTEEN ENNÄTYKSEEN

Tekstissä katsauskaudella tai vuoden viimeisellä neljänneksellä viitataan ajalle 1.10.–31.12.2021 (Q4) ja tammi-joulukuulla viitataan ajanjaksoon 1.1.–31.12.2021. Vastaavan ajanjakson tiedot vuodelta 2020 on esitetty sulkeissa. Kaikki esitetyt luvut ovat euroissa. Prosenttiluvut on laskettu tuhansista euroista.

1.10.–31.12.2021 lyhyesti

Liikevaihto 26,3 miljoonaa euroa (23,7), muutos 11,0 prosenttia

EBITDA 1,7 miljoonaa euroa (2,1)

EBITA 0,5 miljoonaa euroa (0,8)

Liiketulosprosentti (EBIT %) 1,2 prosenttia liikevaihdosta (2,6)

Katsauskauden tulos -0,2 miljoonaa euroa (0,5)

Liiketoiminnan nettorahavirta -0,4 miljoonaa euroa (4,1)

1.1.–31.12.2021 lyhyesti

Liikevaihto 100,8 miljoonaa euroa (91,6)

EBITDA 7,6 miljoonaa euroa (5,1)

EBITA 2,9 miljoonaa euroa (-0,0)

Liiketulosprosentti (EBIT %) 2,1 prosenttia liikevaihdosta (-0,9)

Katsauskauden tulos 0,9 miljoonaa euroa (-2,9)

Liiketoiminnan nettorahavirta -4,2 miljoonaa euroa (4,3)

Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa 42,2 prosenttia (45,5)

Keskeiset tunnusluvut Q4 2021 Q4 2020 Muutos% 2021 2020 Muutos% Liikevaihto, 1 000 euroa 26 285 23 691 11,0 % 100 755 91 631 10,0 % EBITDA*, 1 000 euroa 1 650 2 052 -19,6 % 7 595 5 116 48,4 % EBITDA, osuus liikevaihdosta % 6,3 % 8,7 % 7,5 % 5,6 % EBITA, 1 000 euroa 543 832 -34,8 % 2 940 -48 6 236,1 % EBITA, osuus liikevaihdosta % 2,1 % 3,5 % 2,9 % -0,1 % EBIT, 1 000 euroa 327 626 -47,8 % 2 080 -868 339,8 % EBIT, osuus liikevaihdosta % 1,2 % 2,6 % 2,1 % -0,9 % Katsauskauden tulos, 1 000 euroa -152 515 -129,5 % 886 -2 894 130,6 % Katsauskauden tulos, osuus liikevaihdosta % -0,6 % 2,2 % 0,9 % -3,2 % Osakekohtainen tulos (EPS) 0,00 0,02 -104,8 % 0,04 -0,14 125,0 % Oman pääoman tuotto (ROE), %** 1,8 % -5,9 % Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %** 2,5 % -2,6 %

*Ei vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä Q1-Q4/2021 tai Q1-Q4/2020

**Laskentatapaa korjattu vastaamaan määritettyä tunnuslukukaavaa

TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneen tilikauden emoyhtiön tilikauden tappio, 1 518 952,39 euroa, siirretään kertyneisiin tappioihin.

VAROJEN JAKAMINEN OSAKKEENOMISTAJILLE

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2021 ei jaeta osinkoa.

ROBITIN NÄKYMÄT VUODELLE 2022

Robit arvioi markkinatilanteen pysyvän vahvana, mikäli geopoliittiset riskit eivät toteudu. Kaivossegmentin kysyntää tukee positiivinen metallien hinnan kehitys. Rakennusteollisuuden kysyntää tukee hyvä työtilanne Robitille merkityksellisillä rakennusteollisuuden markkina-alueilla sekä rakennusteollisuudelle globaalisti päätetyt merkittävät rahoitukset. Yhtiö arvioi COVID-19-rajoitusten vaikuttavan rajallisesti Robitin tuotteiden kysyntään vuoden 2022 aikana.

Kaivosteollisuuden kysyntänäkymät ovat hyvät vuodelle 2022. Kulutusosien kysyntä yli syklien on luonteeltaan vakaampaa suhteessa investointituotteisiin. Mineraalien hintojen korkea taso ja positiiviset näkymät heijastuvat hyvin kehittyvään tutkimusporausaktiviteettiin. Tutkimusporaus on teollisuuden syklinen osa, joka heijastaa kaivosteollisuuden halukkuutta investoida tulevaisuuden kapasiteetin lisäyksiin. Robitilla on kaivossegmentissä hyvät kasvumahdollisuudet.

Rakennusteollisuus on aina paikallisesti syklistä ja markkinatilanne voi muuttua nopeasti. Robitin asiakkaiden näkymät ovat hyvät ja infrarakentamiseen liittyvät projektit, jotka ovat meneillään tai käynnistymässä, tukevat vuoden 2022 näkymiä.

OHJEISTUS VUODELLE 2022



Robit arvioi vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan ja euromääräisen vertailukelpoisen EBITDA-kannattavuuden paranevan vuoteen 2021 verrattuna, olettaen, ettei valuuttakursseissa tapahdu merkittäviä muutoksia vuoden 2021 lopun tasosta.

TOIMITUSJOHTAJA TOMMI LEHTONEN

Robitin kasvu ja kannattavuus jatkoivat positiivista kehitystä vuonna 2021. Liikevaihto ylitti ensimmäisen kerran yhtiön historiassa 100 miljoonaa euroa ollen 100,8 miljoonaa euroa (91,6). Kasvua vuoteen 2020 nähden oli 10,0 prosenttia. Saadut tilaukset kasvoivat 13,0 prosenttia.

Vuosi päättyi myynnillisesti hyvin. Vuoden viimeisellä neljänneksellä liikevaihto kasvoi 11,0 prosenttia ja tilaukset 29,8 prosenttia. Tämä oli ensimmäinen vuosineljännes, jolloin tilaukset ylittävät 30 miljoonan euron rajan.

Robitin tilikauden tulos kääntyi positiiviseksi, vaikka kannattavuuskehitystä jarruttivat kustannusinflaatio ja toimitusketjuhaasteet. Tilikauden EBITDA oli 7,6 miljoonaa euroa (5,1) ja kasvoi 48,4 prosenttia vertailukauteen nähden.

Viimeisellä neljänneksellä EBITDA oli 1,7 miljoonaa euroa (2,1). Kannattavuutta vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä heikensivät erityisesti korkeat rahtikustannukset. Raaka-ainekustannukset nousivat vuoden aikana nopeasti. Tulosvaikutusta saatiin rajattua hinnoittelu- ja hankintatoimilla. Jo vuoden 2020 lopussa alkaneisiin maailman konttiliikenteeseen liittyviin haasteisiin ja Top Hammer -tuotteiden myynnin nopeaan kasvuun liittyen tehtiin paljon toimenpiteitä asiakaspalvelutason varmistamiseksi. Nämä toimenpiteet nostivat varastotasojamme priorisoidessamme saatavuuden varmistamisen.

Onnistuimme kasvattamaan liiketoimintaa

Onnistuimme 2021 aikana kasvattamaan liiketoimintaamme varsinkin Top Hammer- ja kaivosasiakassegmenteissä. Voitimme useita uusia kaivossopimuksia kaikilla markkina-alueilla, ja Top Hammer -liiketoiminnalla on edelleen hyvät kasvunäkymät. Kaivosteollisuuden osuus kasvoi noin 60 prosenttiin vuoden 2021 myynnistä.

Down the Hole -liiketoiminta kehittyi epätasaisesti markkinoittain. Down the Hole -liiketoimintaan liittyy merkittävää projektiliiketoimintaa, mistä aiheutuu kysynnän vaihteluita. Jatkamme systemaattisesti sekä kaivostoimintaan että rakennusteollisuuteen käytettävien Down the Hole -tuotteiden myynnin kehitystä uusille markkina-aluille selkein maantieteellisin prioriteetein.

Konttiliikenteeseen liittyvät haasteet yhdistettynä nopeaan kasvuun aiheuttivat vuoden aikana pullonkauloja toimitusketjuun. Kehitys oli nähtävissä jo vuoden 2020 lopussa ja tähän varauduttiin mm. varastotasoja nostamalla. Vuoden aikana tehtiin myös päätöksiä pääosin Top Hammer -tuotantoon liittyvistä noin kuuden miljoonan euron investoinneista, joilla on tavoitteena varmistaa riittävä toimituskyky tukemaan lähivuosien kasvua. Uusi kapasiteetti oli hyödynnettävissä osittain vuoden viimeisellä neljänneksellä ja on täydessä kapasiteetissa vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen aikana. Tilikauden aikana tehtiin paljon tapauskohtaisia järjestelyjä asiakkaiden toimitusten varmistamiseen liittyen ja näistä syntyi yhtiön kannattavuuteen vaikuttavia lisäkuluja mm. lentorahtien seurauksena.

Vuonna 2021 raaka-ainehinnat nousivat nopeasti. Tämäkin kehitys oli nähtävissä jo 2020 lopussa ja kustannusinflaation vaikutusta pyrittiin rajaamaan myös nostamalla raaka-aineiden tilauksia vuoden 2020 loppuun. Näillä toimilla pystyttiin siirtämään raaka-ainehintojen nousun vaikutusta eteenpäin vuoden toiselle puoliskolle. Strategian mukaisesti vuoden aikana kasvatettiin uusien kustannustehokkaampien toimittajien osuutta hankinnoista ja tehtiin hinnankorotuksia. Näillä toimilla pystyttiin rajaamaan kustannusinflaation vaikutusta yrityksen tuloskehitykseen.

Vastuullisuus entistä vahvemmaksi osaksi Robitin päivittäistä arkea

Robit vahvisti kestävän kehityksen suunnitelmia osaksi päivittäistä toimintaa. Kaikki Robit-tiimiläiset ja yhteistyökumppanimme ovat aktiivisesti mukana kehittämässä yhtiötä kohti vastuullisuustavoitteitamme neljän pääteeman alla: vastuulliset kumppanuudet, hiilidioksidipäästöjen vähentäminen arvoketjussa, tyytyväinen ja hyvinvoiva työyhteisö sekä tehokkuus läpi tuotteen elinkaaren. Monilla alueilla näimme hyvää kehitystä jo vuoden toisen puoliskon aikana. Yhtiö on määrittänyt jokaiselle pääteemalle mittarit ja tavoitteet, jotka tulevat jatkossa olemaan osa yhtiön palkitsemisjärjestelmää.

Määrätietoisesti kohti strategisia tavoitteita

Päivitimme liiketoimintasuunnitelmamme vuoden aikana tukemaan Robitia sille asetettujen strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelmien keskiössä on edelleen kasvun, kannattavuuden ja kassavirran kehityksen varmistaminen. Samalla päätimme entistä vahvemmin panostaa toimituskykyyn ja pidemmän tähtäimen tuotekehitykseen.

Selkeytimme ja vahvistimme myynnin organisaatiota tavoitteena varmistaa kasvuhankkeidemme eteneminen asettamiemme prioriteettien mukaisesti. Merkittävimpiä tuloksia saavutettiin jakelijarakenteen vahvistamisessa. Voitimme uusia asiakkuuksia sekä yhdessä jakelijoiden kanssa että suoran myyntimme alueilla. Kokonaisuudessaan onnistuimme kasvamaan useilla markkinoilla ja Robitilla on edelleen merkittäviä mahdollisuuksia jatkaa kasvua kaikilla markkina-alueillamme.

Vuoden aikana toteutimme useita kehitystoimenpiteitä myyntikatteen vahvistamiseksi. Onnistuimme kasvattamaan uusien kustannustehokkaampien toimittajien osuutta ostoistamme ja toteutimme hinnankorotuksia. Samalla vahvistimme hinnoitteluun liittyviä prosesseja vuoden aikana. Kokonaisuudessaan kustannusinflaatio ja toimitusvaikeudet jarruttivat kannattavuuden kehitystä.

Tehokas toimitusketju on oleellinen osa kilpailukykyistä kulutusosayritystä. Investointien lisäksi viemme tilaus-toimitusketjuun liittyviä toimintatapoja edelleen askeleen eteenpäin. Olemme vahvistaneet osa-alueen resursointia ja toteutimme merkittävän kehityshankkeen, jossa keskityimme tehtaiden läpimenoaikojen ja toimitusvarmuuden tehostamiseen.

Tarjontaa vahvistetaan systemaattisesti

Tarjonnan kehityksessä edistyimme vuoden aikana laajalla rintamalla. Keskiössä oli pidemmän tähtäimen kyvykkyysien vahvistaminen kolmiosaisen tuotekehitys- ja tutkimusohjelman avulla. Lanseerasimme myös uusia tuotesarjoja, jotka samalla yksinkertaistavat tarjontaa ja lisäävät tarjonnan kilpailukykyä. Teimme myös läheistä yhteistyötä avainasiakkaiden kanssa ja onnistuimme tätä kautta kehittämään uusia suorituskyvyltään selkeästi aiempaa parempia tuotteita. Kehitetyt uudet tuotteet toimivat perustana vuonna 2022 lanseerattaville uusille tuotesarjoille. Onnistuimme ottamaan selkeän askeleen eteenpäin Robitin tarjonnan kilpailukyvyn vahvistamisessa.

LIIKEVAIHTO

Liikevaihto liiketoimintayksiköittäin

Tuhatta euroa Q4 2021 Q4 2020 Muutos% 2021 2020 Muutos% Top Hammer 15 910 11 284 41,0 % 56 287 46 348 21,4 % Down the Hole 10 375 12 407 -16,4 % 44 468 45 283 -1,8 % Yhteensä 26 285 23 691 11,0 % 100 755 91 631 10,0 %

Konsernin liikevaihto vuoden neljännellä vuosineljänneksellä oli 26,3 miljoonaa euroa (23,7). Nousua vertailukauteen oli 11,0 prosenttia (6,9). Vertailukelpoisin valuutoin muutos oli 9,0 prosenttia (14,1).

Konsernin liikevaihto tammi-joulukuussa oli 100,8 miljoonaa euroa (91,6). Nousua vertailukauteen oli 10,0 prosenttia (6,0). Vertailukelpoisin valuutoin muutos oli 10,7 prosenttia (10,8).

Top Hammer -liiketoiminta jatkoi vahvaa kasvua vuoden neljännellä vuosineljänneksellä liikevaihdon kasvaessa 41,0 prosenttia. Tammi-joulukuussa Top Hammer -liikevaihto kasvoi 21,4 prosenttia liikevaihdon päätyessä 56,3 miljoonaan euroon (46,3). Liiketoiminnan kasvua ovat tukeneet erityisesti uudet voitetut kaivosasiakkuudet.

Down the Hole -liiketoiminta laski vuoden neljännellä vuosineljänneksellä -16,4 prosenttia. Tammi-joulukuussa liikevaihto laski -1,8 prosenttia liikevaihdon ollessa 44,5 miljoonaa euroa (45,3). Liikevaihdon lasku tuli Geotechnical-segmentistä, jossa projektiliiketoiminnan aktiivisuus oli matalammalla tasolla kuin vuonna 2020. Down the Hole -liiketoiminta kasvoi kaivos- ja louhossegmentissä, mutta kasvu oli yhtiön tavoitteita matalampaa.

Liikevaihto markkina-alueittain

Tuhatta euroa Q4 2021 Q4 2020 Muutos% 2021 2020 Muutos% EMEA 11 276 9 289 21,4 % 45 298 40 028 13,2 % Americas 5 738 4 000 43,4 % 19 960 14 008 42,5 % Asia 3 128 2 789 12,1 % 10 771 11 397 -5,5 % Australasia 3 649 3 519 3,7 % 14 001 13 654 2,5 % East 2 495 4 094 -39,1 % 10 725 12 544 -14,5 % Yhteensä 26 285 23 691 11,0 % 100 755 91 631 10,0 %

Yhtiön kasvu jatkui vahvana vuoden neljännellä vuosineljänneksellä Americas-alueella, jossa liikevaihto kasvoi 43,4 prosenttia. Kasvu oli vahvaa sekä Etelä- että Pohjois-Amerikassa. Liikevaihto kasvoi myös EMEA-, Asia- ja Australasia-alueilla. East-alue jäi selkeästi poikkeuksellisen vahvasta vertailuneljänneksestä. Vertailukaudella vuonna 2020 oli merkittäviä projektitoimituksia.

Tammi-joulukuussa yhtiön kasvu on tullut erityisesti Americas- ja EMEA-alueiden vetämänä. East-alueella matala projektiaktiviteetti Geotechnical-segmentissä on vaikuttanut laskevaan liikevaihtoon. Muut segmentit East-alueella ovat kasvaneet. Asia-alueen liikevaihto laski -5,5 prosenttia alkuvuoden matalan kysynnän vuoksi. Australasia-alueella yhtiö kasvoi 2,5 prosenttia.

KANNATTAVUUS

Tunnusluvut

Tuhatta euroa Q4 2021 Q4 2020 Muutos% 2021 2020 Muutos% EBITDA, 1 000 euroa 1 650 2 052 -19,6 % 7 595 5 116 48,4 % EBITDA, osuus liikevaihdosta % 6,3 % 8,7 % 7,5 % 5,6 % EBIT, 1 000 euroa 327 626 -47,8 % 2 080 -868 339,8 % EBIT, osuus liikevaihdosta % 1,2 % 2,6 % 2,1 % -0,9 % Katsauskauden tulos, 1 000 euroa -152 515 -129,5 % 886 -2 894 130,6 % Katsauskauden tulos, osuus liikevaihdosta % -0,6 % 2,2 % 0,9 % -3,2 %

Vuoden neljännen vuosineljänneksen EBITDA oli 1,7 miljoonaa euroa (2,1). EBITDA:n osuus liikevaihdosta oli 6,3 prosenttia (8,7). Yhtiön liiketulos (EBIT) oli 0,3 miljoonaa euroa (0,6). Liiketulos oli 1,2 prosenttia (2,6) katsauskauden liikevaihdosta. Tulosta heikensivät nousseet logistiikka- ja raaka-ainekustannukset.

Tammi-joulukuussa EBITDA oli 7,6 miljoonaa euroa (5,1). EBITDA:n osuus liikevaihdosta oli 7,5 prosenttia (5,6). Yhtiön liiketulos (EBIT) oli 2,1 miljoonaa euroa (-0,9). Liiketulos oli 2,1 prosenttia (-0,9) liikevaihdosta.

Tilikauden parantunutta liikevoittoa tukivat kasvanut liikevaihto, hinnoittelussa ja hinnoittelun hallinnassa tehdyt toimenpiteet sekä hankinnan säästöjen asteittainen realisoituminen. Korkeat rahtikustannukset sekä globaalisti nousseet raaka-ainekustannukset loivat kustannuspainetta erityisesti vuoden loppua kohden. Myös asiakaspalvelun turvaaminen sekä uusien asiakkuuksien toimitusputken ylösajo aiheuttivat normaalia korkeammat rahtikulut vertailukaudella.

Vuoden neljännen vuosineljänneksen rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,3 miljoonaa euroa (-0,4), josta korkokulujen osuus oli -0,3 miljoonaa euroa (-0,4) ja valuuttakurssimuutosten 0,1 miljoonaa euroa (0,1). Katsauskauden tulos oli -0,6 miljoonaa euroa (0,5).

Tammi-joulukuussa rahoitustuotot ja -kulut olivat -1,3 miljoonaa euroa (-2,7), josta korkokulujen osuus oli -1,2 miljoonaa euroa (-1,1) ja valuuttakurssimuutosten 0,1 miljoonaa euroa (-1,3). Tilikauden tulos parani ollen 0,4 miljoonaa euroa (-2,9).

RAHAVIRTA JA INVESTOINNIT

Konsernin rahavirtalaskelma

Tuhatta euroa Q4 2021 Q4 2020 2021 2020 Liiketoiminnan nettorahavirrat Rahavirrat ennen käyttöpääoman muutoksia 1 707 2 382 7 826 7 160 Liiketoiminnan rahavirrat ennen rahoituseriä ja veroja -237 4 401 -2 785 5 555 Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta -449 4 107 -4 174 4 263 Investointien nettorahavirta -1 454 -991 -3 885 -1 173 Rahoituksen nettorahavirta 2 391 -2 184 3 091 -3 626 Rahavarojen nettolisäys (+) / -vähennys (-) 487 932 -4 968 -536 Rahavarat tilikauden alussa 8 926 13 235 14 339 15 248 Valuuttakurssierot rahavaroista 113 174 154 -370 Rahavarat tilikauden lopussa 9 525 14 339 9 525 14 339

Vuoden neljännen vuosineljänneksen konsernin rahavirta ennen käyttöpääoman muutoksia oli 1,7 miljoonaa euroa (2,4). Liiketoiminnan nettorahavirta oli -0,4 miljoonaa euroa (4,1). Käyttöpääoman muutosten vaikutus oli -1,9 miljoonaa euroa (2,0). Myynti- ja muiden saamisten kasvu vaikutti kassavirtaan -0,4 miljoonaa euroa ja vaihto-omaisuuden kasvu -1,5 miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuuden kasvu tuli pääosin Top Hammer -liiketoiminnan varastojen kasvusta. Ostovelkojen ja muiden velkojen lisäyksellä oli -0,1 miljoonan euron vaikutus liiketoiminnan rahavirtaan. Tilikauden liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta oli -4,2 miljoonaa euroa (4,3).

Vuoden neljännen vuosineljänneksen investointien nettorahavirta oli -1,5 miljoonaa euroa (-1,0). Tuotannolliset bruttoinvestoinnit olivat 1,5 miljoonaa euroa (0,9). Investointien osuus liikevaihdosta oli 6 prosenttia (4,0). Investoinnit kohdistuivat pääosin yhtiön Etelä-Korean ja Lempäälän tehtaisiin. Investoinneilla pyritään vastaamaan Top Hammer -liiketoiminnan kasvuun. Tilikauden investointien nettorahavirta oli -3,9 miljoonaa euroa (-1,2).

Vuoden neljännen vuosineljänneksen rahoituksen nettorahavirta oli 2,4 miljoonaa euroa (-2,2). Lainojen nettomuutokset olivat -0,4 miljoonaa euroa (-1,9). Luotollisten tilien muutos oli 3,3 miljoonaa euroa (0,1). Rahoituksen nettorahavirtaan IFRS 16 mukaisesti raportoituja vuokravelkojen lyhennyksiä oli -0,5 miljoonaa euroa (-0,4). Tilikauden rahoituksen nettorahavirta oli 3,1 miljoonaa euroa (-3,6).

Vuoden neljännen vuosineljänneksen poistot ja arvonalennuskirjaukset olivat -1,3 miljoonaa euroa (-1,4). Poistoista 0,2 miljoonaa euroa liittyi ostettujen yritysten asiakkuus- ja brändiarvojen poistoihin. Tilikauden poistot ja arvonalennuskirjaukset olivat -5,5 miljoonaa euroa (-6,0).

TALOUDELLINEN ASEMA

31.12.2021 31.12.2020 Rahavarat, tuhatta euroa 9 525 14 339 Korolliset velat, tuhatta euroa 41 522 35 567 joista lyhytaikaisia korollisia rahoitusvelkoja 10 500 11 154 Korolliset nettovelat, tuhatta euroa 31 996 21 228 Käyttämätön luottolimiitti, tuhatta euroa 2 738 261 Velkaantumisaste, % 65,1 % 45,2 Omavaraisuusaste, % 42,2 % 45,5

Konsernilla oli korollisia velkoja 41,5 miljoonaa euroa (35,6), josta 7,7 miljoonaa euroa (6,4) IFRS 16 mukaisia korollisia velkoja. Likvidejä varoja yhtiöllä oli 9,5 miljoonaa euroa (14,3). Korolliset nettovelat olivat 32,0 miljoonaa euroa (21,2) ja korolliset nettopankkivelat ilman IFRS 16 velkojen osuutta olivat 24,3 miljoonaa euroa (14,8).

Konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa 49,1 miljoonaa euroa (47,0). Konsernin omavaraisuusaste oli 42,2 prosenttia (45,5) ja nettovelan suhde omaan pääomaan (gearing) oli 65,1 prosenttia (45,2).

HENKILÖSTÖ JA JOHTO

Henkilöstön määrä kasvoi vertailukauden loppuun verrattuna 12 henkilöllä ja oli katsauskauden päättyessä 273 (261). Katsauskauden lopussa yhtiön henkilöstöstä 72 prosenttia oli Suomen ulkopuolella.

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat katsauskauden lopussa Tommi Lehtonen (toimitusjohtaja), Jaana Rinne (henkilöstöjohtaja) sekä Arto Halonen (talousjohtaja).

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Robitin pitkän aikavälin tavoitteet ovat liikevaihdon orgaaninen kasvu 15 prosenttia vuodessa sekä 13 prosenttia vertailukelpoisen EBITDA-kannattavuuden saavuttaminen.

Pitkän aikavälin tavoite 2019 2020 2021 Liikevaihdon kasvu, p.a. 15 % 4,6 % 6,0 % 10,0 % Vertailukelpoinen EBITDA, osuus liikevaihdosta % 13 % 3,1 % 5,6 % 7,5 %

OSAKEPOHJAISET PALKITSEMISOHJELMAT

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2018–2021

Robitin hallitus päätti 15.6.2018 uudesta konsernin johtoa ja avainhenkilöitä koskevasta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Osakeohjelmassa on kolme osaa: avainhenkilön oma sijoitus yhtiöön, lisäosakekannustin ja suoriteperusteinen lisäosakeohjelma. Palkkion saaminen osakeohjelmasta edellytti avainhenkilöltä Robit Oyj:n osakkeiden hankkimista. Vuonna 2018 allokoidun kannustinjärjestelmän lisäosakeohjelman sitouttamisjakso alkoi 1.9.2018.

Vuonna 2018 ohjelmaan mukaan tulleille avainhenkilölle maksettiin palkkiona osakkeita osakeomistusedellytyksen alaisia osakkeita vastaan noin kolmen vuoden sitouttamisjakson jälkeen. 1.9.2018 alkavan sitouttamisjakson perusteella maksettavat lisäosakeohjelman palkkiot arvioitiin allokaatiohetkellä vastaavan yhteensä enintään 24 000 Robit Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. 31.5.2021 maksettiin lisäosakeohjelman osakeomistusedellytyksen täyttyessä palkkiona yhteensä 17 000 Robit Oyj:n osakkeen arvoa vastaava määrä sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Suoriteperusteisen lisäosakeohjelman 2018–2020 ansaintajaksolle asetettuja tavoitteita ei saavutettu, eikä 31.12.2020 päättyneeltä suoriteperusteisen lisäosakeohjelman ansaintajaksolta tullut palkkiota maksettavaksi. Kannustinjärjestelmä päättyi 31.5.2021 kun lisäosakeohjelman palkkiot maksettiin, eikä niihin ohjelman sääntöjen mukaisesti sisältynyt luovutusrajoituksia.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2020–2023

Robitin hallitus päätti 25.2.2020 uudesta konsernin johtoa ja avainhenkilöitä koskevasta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Osakeohjelmassa on kolme osaa: avainhenkilön oma sijoitus yhtiöön (base share plan), yhtiön lisäosakekannustin (matching share plan) sekä suoriteperusteinen lisäosakeohjelma (performance matching plan). Osakepalkkiojärjestelmän piiriin kuuluu 17 henkilöä. Yhtiön lisäosakekannustin osakkeet (matching shares) sekä suoriteperusteiset lisäosakkeet (performance matching shares) maksetaan huhtikuussa 2023. Maksun jälkeen osakkeilla on yhden vuoden mittainen luovutusrajoitus. Mikäli kaikki ohjelman kolme osatekijää täyttyvät täysimääräisesti ohjelmassa määritetyllä tavalla ja yhtiön hallituksen määrittelemän tavoiteasetannan mukaisesti, osakeohjelman perusteella lasketaan liikkeelle enintään 441.760 osaketta, mikä vastaa 2,1 prosenttia yhtiön nykyisestä osakekannasta.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2021–2024

Robit Oyj:n hallitus päätti 15.6.2021 suoriteperusteisesta osakepalkkio-ohjelmasta yhtiön avainhenkilöille.

Osakeohjelma sisältää yhden sekä kahden vuoden ansaintajaksot. Osakeohjelman ensimmäinen ansaintajakso käsittää vuoden 2021 ja toinen ansaintajakso puolestaan vuodet 2022–2023. Osakeohjelman mahdollinen palkkio yhden vuoden ansaintajaksolta 2021 perustuu yhtiön ennalta määrittämään EBITDA-tavoitteeseen vuoden 2021 tilinpäätöksessä. Osakeohjelman mahdollinen palkkio kahden vuoden ansaintajaksolta 2022–2023 perustuu yhtiön ennalta määrittämään osakekohtaisen tuloksen keskiarvoon vuosien 2022 ja 2023 tilinpäätöksissä. Osakeohjelman mahdollinen palkkio kummaltakin ansaintajaksolta maksetaan toukokuussa 2024.

Osakeohjelman kohderyhmään kuuluu 21 henkilöä. Ansaintajaksojen 2021 ja 2022–2023 perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä vastaa yhteensä enintään 155 000 Robit Oyj:n osaketta, joka vastaa 0,7 prosenttia yhtiön nykyisestä osakekannasta.

Toimitusjohtajan pitkän aikavälin osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2019–2024

Robit Oyj:n hallitus päätti 24.9.2019 toimitusjohtajan pitkän aikavälin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän piiriin kuuluu konsernin toimitusjohtajana 1.5.2019 aloittanut Tommi Lehtonen. Osakepalkkio-ohjelmassa on kolme ansaintajaksoa ja se kattaa ajanjakson 1.1.2019–31.12.2024.

Robit Oyj:n hallitus asettaa tavoitteet kullekin kahden vuoden ansaintajaksolle alkaen vuodesta 2019. Ansaintajaksot päättyvät 31.12.2020, 31.12.2022 tai 31.12.2024. Tämän järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä 160.000 Robit Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös veroihin ja veroluonteisiin maksuihin käytettävän rahaosuuden. Osakemäärä vastaa noin 0,8 % yhtiön koko osakemäärästä.

Kannustinjärjestelmän palkkiot maksetaan kolmessa erässä kunkin ansaintajakson päätyttyä. 31.12.2020 päättyneeltä ansaintajaksolta toimitusjohtajalle ei maksettu palkkiota.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2021

Robit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 25.3.2021 hyväksyi esitetyn tilinpäätöksen 1.1.-31.12.2020 ja päätti, että tilikaudelta 2020 vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

Yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Kim Gran, Mammu Kaario, Mikko Kuitunen, Anne Leskelä, Kalle Reponen ja Harri Sjöholm.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 45 000 euroa, joka maksetaan 40 % osakkeina ja loput 60 % on ennakkoveroa, jonka yhtiö pidättää ja maksaa verottajalle. Kokouspalkkio on lisäksi 500 euroa per kokous. Palkkio maksetaan kokouksista, joihin hallituksen puheenjohtaja on osallistunut. Lisäksi korvataan matka-, yöpymis- ja muut kulut.

Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 30 000 euroa, joka maksetaan 40 % osakkeina ja loput 60 % on ennakkoveroa, jonka yhtiö pidättää ja maksaa verottajalle. Kokouspalkkio on lisäksi 500 euroa per kokous. Palkkio maksetaan kokouksista, joihin hallituksen jäsen on osallistunut. Lisäksi korvataan matka-, yöpymis- ja muut kulut.

Työ-, henkilöstö- ja tarkastusvaliokuntien jäsenille maksetaan rahallinen korvaus 500 euroa per kokous, johon jäsen on osallistunut. Lisäksi korvataan matka-, yöpymis- ja muut kulut.

Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen koko toimikauden vuosipalkkio maksetaan joulukuussa 2021. Palkkion osakeosuuden maksaminen voi tapahtua antamalla uusia yhtiön osakkeita tai hankkimalla osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antamien valtuutuksien nojalla. Maksettavasta varainsiirtoverosta vastaa palkkion saaja.

Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että sen päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Halonen.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 108 390 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa 10 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja ottaa omia osakkeita pantiksi millään hetkellä sellaista määrää, joka olisi yhteenlaskettuna yli yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Valtuutusta esitetään käytettäväksi esimerkiksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Päätettiin, että valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 22.4.2020 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 2 108 390 osaketta, mikä määrä vastaa 10 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

OSAKKEET JA OSAKEVAIHTO

Yhtiön osakemäärä 31.12.2021 oli 21 179 900 osaketta ja osakkeenomistajien määrä oli 4 252. Osakevaihto oli tammi-joulukuussa 5 866 628 osaketta (7 539 280).

Yhtiöllä on hallussaan omia osakkeita 88 464 (0,4 prosenttia osakemäärästä). Yhtiön osakkeiden markkina-arvo 31.12.2021 oli 85,4 miljoonaa euroa. Osakkeen päätöskurssi oli 4,03 euroa. Katsauskauden ylin kurssi oli 6,46 euroa ja alin kurssi 3,65 euroa.

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Robit seuraa tarkkaan koronaviruksen vaikutusta alan kysyntään. Yleisesti ottaen asiakkaiden toiminta on palannut normaalille tasolle. Vaikutukset Robitin toimintaan ovat enää rajalliset ja kohdistuvat yksittäisiin maihin tai alueisiin. COVID-19 rajoittaa edelleen matkustamista ja näin muutamien testi- ja myynnin kasvuhankkeiden implementointia. Robit jatkaa toimenpiteitä turvatakseen henkilöstön terveyden sekä varmistaakseen yhtiön toiminnan jatkumisen. Raportointihetkellä yhtiön kaikki tehtaat toimivat suunnitellulla kapasiteetilla. Toimitusketjussa ei ole havaittu sellaisia häiriöitä, joita ei pystytä hallitsemaan esimerkiksi nykyisten varastotasojen ja toimittajayhteistyön avulla.

Geopoliittisen tilanteen kiristyminen aiheuttaa riskin yhtiön liiketoiminnalle. Tilanteen eskaloituminen voi vaikuttaa liikevaihdon ja kannattavuuden kehittymiseen erityisesti East-alueella, joka vastaa 11 prosenttia yhtiön myynnistä. Lisäksi mahdollisten pakotteiden vaikutukset maksuliikenteen sujuvuuteen aiheuttavat riskin yhtiön kassavirtaan ja kassan hallintaan.

Lisäksi epävarmuustekijöitä ovat valuuttojen kurssikehitys, uusien tietojärjestelmien toimivuus ja käyttöönotto, yritysostojen integrointi, toimitusvarmuuteen ja logistiikkaan liittyvät riskit sekä IPR-riskit. Raaka-ainekustannusten nousun siirtäminen täysimääräisesti asiakashintoihin saattaa aiheuttaa taloudellisen riskin. Vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta. Myös tietoturvaan ja kyberuhkiin liittyvillä riskeillä voi olla haitallinen vaikutus Robitin liiketoiminnalle. Liiketoimintaympäristön mahdolliset muutokset voivat vaikuttaa kielteisesti konsernin asiakkaiden maksukäyttäytymiseen sekä lisätä Robitin tuotteisiin ja muihin toimintoihin liittyvien oikeudenkäyntien, oikeudellisten vaatimusten ja erimielisyyksien riskiä.

MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA

Tilikaudella ei tehty muutoksia konsernirakenteessa.

MUUT TAPAHTUMAT LOKA-JOULUKUUSSA 2021

Yhtiö päivitti 22.10.2021 aiempaa vuoden 2021 tulosohjeistustaan. Uuden ohjeistuksen mukaan Robit Oyj arvioi markkinatilanteen säilyvän hyvällä tasolla loppuvuoden ajan. Yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan ja vertailukelpoisen kannattavuuden parantuvan vuonna 2021 seuraavasti: liikevaihdon olevan välillä 97,0–101,0 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen EBITDA:n olevan vähintään 7,0 miljoonaa euroa, olettaen, että valuuttakurssit pysyvät syyskuun 2021 tasolla. Vanhan ohjeistuksen mukaan Robit Oyj arvioi markkinatilanteen kehittyvän positiivisesti ja uskoi COVID-19-rajoitusten vaikuttavan rajallisesti yhtiön tuotteiden kysyntään vuoden 2021 aikana. Robit Oyj arvioi vuoden 2021 liikevaihdon kasvavan ja euromääräisen vertailukelpoisen EBITDA-kannattavuuden paranevan vuoteen 2020 verrattuna.

Yhtiö julkaisi 28.10.2021 osavuosikatsauksen 1.1.–30.9.2021.

Yhtiö julkaisi 9.11.2021 yhtiön taloudellisen tiedottamisen ja yhtiökokouksen 2022 aikataulun.

Robit Oyj:n hallitus päätti 16.12.2021 luovuttaa yhteensä 19 500 yhtiön osaketta hallituspalkkioina hallituskauden 2021 perusteella hallituksen jäsenille. Luovutus perustui yhtiökokouksen 25.3.2021 antamaan valtuutukseen. Luovutettavien osakkeiden kokonaisarvo oli 15.12.2021 päätöskurssilla 78 000,00 euroa. Toimitusjohtaja Tommi Lehtoselle päätettiin luovuttaa yhteensä 3 000 osaketta osana kiinteää vuosipalkkaa. Luovutus perustui toimitusjohtajasopimukseen. Luovutettavien osakkeiden kokonaisarvo oli 15.12.2021 päätöskurssilla 12 000,00 euroa. Talousjohtaja Arto Haloselle päätettiin luovuttaa yhteensä 1 500 osaketta osana kiinteää vuosipalkkaa. Luovutus perustui johtajasopimukseen. Luovutettavien osakkeiden kokonaisarvo oli 15.12.2021 päätöskurssilla 6 000,00 euroa. Luovutettavien osakkeiden kokonaismäärä oli näin ollen yhteensä 24 000 kappaletta ja kokonaisarvo oli 15.12.2021 päätöskurssilla 96 000,00 euroa. Osakepalkkiot maksettiin Robit Oyj:n hallussa olevilla yhtiön omilla osakkeilla, joten yhtiön osakkeiden kokonaismäärä ei muuttunut. Robit Oyj:n hallussa oli omia osakkeita 112 464 kappaletta ennen luovutusta vastaten 0,5 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ja 88 464 kappaletta suoritettavien luovutusten jälkeen vastaten 0,4 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä. Osakepalkkiot maksettiin 23.12.2021 mennessä.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiö julkaisi 20.1.2022 Robit Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022:

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Kim Gran, Mikko Kuitunen, Anne Leskelä ja Harri Sjöholm. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Mammu Kaario ja Kalle Reponen ovat ilmoittaneet, että he eivät ole enää käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa. Uusiksi jäseniksi ehdotetaan Eeva-Liisa Virkkusta ja Markku Teräsvasaraa.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Harri Sjöholmia, joka on riippuvainen yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajatahosta. Harri Sjöholm on enemmistöosakkeenomistaja Five Alliance Oy:ssä, joka omistaa 27,06 % yhtiön osakkeista.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 50 000 euroa, joka maksetaan 40 % osakkeina ja loput 60 % on ennakkoveroa, jonka yhtiö pidättää ja maksaa verottajalle. Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 30 000 euroa, joka maksetaan 40 % osakkeina ja loput 60 % on ennakkoveroa, jonka yhtiö pidättää ja maksaa verottajalle.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksetaan hallituksen kokouksista ja valiokuntakokouksista kokouspalkkiota 500 euroa per kokous, johon on osallistunut. Lisäksi korvataan matka-, yöpymis- ja muut kulut.

Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen koko toimikauden vuosipalkkio maksetaan joulukuussa 2022. Palkkion osakeosuuden maksaminen voi tapahtua antamalla uusia yhtiön osakkeita tai hankkimalla osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antamien valtuutuksien nojalla. Maksettavasta varainsiirtoverosta vastaa palkkion saaja.

Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.

Vuoden 2022 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset valmistelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varman sijoitusjohtaja Timo Sallinen ja muina jäseninä Five Alliance Oy:n hallituksen puheenjohtaja Harri Sjöholm, OP Yrityspankki Oyj:n omaisuudenhoidon johtaja Tuomas Virtala sekä Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon osakesijoitusjohtaja Jukka Vähäpesola.

Yhtiö tiedotti 26.1.2022 vahvistavansa johtoryhmäänsä. Robitin johtoryhmän uusiksi jäseniksi nimitettiin 26.1.2022 alkaen seuraavat yhtiön avainhenkilöt: George Apostolopoulos, VP Global Sales; Adam Baker, VP Down the Hole; Jorge Leal, VP Top Hammer ja Ville Pohja, VP Geotechnical. Myös talousjohtaja Arto Halonen, toimitusjohtaja Tommi Lehtonen ja henkilöstöjohtaja, Jaana Rinne jatkavat edelleen johtoryhmän jäseninä.

Lempäälässä 15.2.2022

ROBIT OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa:

Tommi Lehtonen, toimitusjohtaja

+358 40 724 9143

tommi.lehtonen@robitgroup.com

Arto Halonen, talousjohtaja

+358 40 028 0717

arto.halonen@robitgroup.com

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, rakentaminen, geotekniikka sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kolmeen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer, Down the Hole ja Geotechnical. Yhtiöllä on 8 maassa myynti- ja palvelupisteet sekä aktiivinen myyntiverkosto yli 100 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa: www.robitgroup.com .

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA EUR tuhatta 10–12/2021 10–12/2020 2021 2020 Liikevaihto 26 285 23 691 100 755 91 631 Liiketoiminnan muut tuotot 276 994 1 690 2 524 Materiaalit ja palvelut* -17 611 -15 581 -65 699 -58 773 Henkilöstökulut -4 194 -4 131 -16 280 -15 747 Poistot ja arvonalentumiset -1 323 -1 426 -5 514 -5 984 Liiketoiminnan muut kulut* -3 109 -2 922 -12 871 -14 520 EBIT (Liikevoitto/-tappio) 327 626 2 080 -868 Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja rahoitustuotot 257 142 924 286 Korko- ja rahoituskulut -571 -533 -2 253 -2 936 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -314 -391 -1 329 -2 650 Katsauskauden voitto/tappio ennen veroja 13 235 751 -3 518 Verot Tulovero -260 -372 -333 -380 Laskennallisten verojen muutos 95 626 468 1 004 Tuloverot -165 280 135 624 Katsauskauden tulos -152 515 886 -2 894 Tilikauden tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön osakkeenomistajille -25 515 843 -2 894 Määräysvallattomille omistajille** -127 0 44 0 -152 515 886 -2 894 Muut laajan tuloksen erät Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: Rahavirran suojaukset 58 0 45 0 Muuntoerot*** 1 062 941 1 003 -1 088 Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 1 121 941 1 048 -1 088 Tilikauden laaja tulos yhteensä 969 1 456 1 934 -3 981 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön osakkeenomistajille 1 096 1 456 1 892 -3 981 Määräysvallattomille omistajille** -127 0 42 0 Konsernin laaja tulos 969 1 456 1 934 -3 981 Osakekohtainen tulos Laimentamaton osakekohtainen tulos 0,00 0,02 0,04 -0,14

*Tuloslaskelmalyhennelmässä varastojen muutokset on esitetty materiaalit ja palvelut erässä ja valmistus omaan käyttöön liiketoiminnan muissa kuluissa.



**Robit SA:n vuonna 2015 perustama säätiö nimeltä Black Employees Empowerment Trust omistaa 26 % Robit SA:n osakkeista

*** Konsernissa on sisäisiä lainoja, joita käsitellään IAS 21 ”Valuuttakurssien muutosten vaikutukset” -standardin mukaisesti nettosijoituksina ulkomaisiin yksiköihin.

KONSERNITASE EUR tuhatta 31.12.2021 31.12.2020 VARAT Pitkäaikaiset varat Liikearvo 5 487 5 134 Muut aineettomat hyödykkeet 2 695 3 809 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 27 396 24 641 Lainasaamiset 287 386 Muut saamiset 0 3 Johdannaiset 56 0 Laskennalliset verosaamiset 1 926 1 528 Pitkäaikaiset varat yhteensä 37 847 35 500 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 43 538 34 857 Myyntisaamiset ja muut saamiset 25 337 18 621 Lainasaamiset 100 125 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 57 81 Rahavarat 9 525 14 339 Lyhytaikaiset varat yhteensä 78 557 68 023 Varat yhteensä 116 403 103 523 OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma 705 705 Ylikurssirahasto 202 202 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 82 570 82 570 Muuntoerot -1 793 -2 798 Arvonmuutosrahasto 45 0 Kertyneet voittovarat -33 738 -30 796 Tilikauden voitto/tappio 843 -2 894 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 48 833 46 989 Määräysvallattomien omistajien osuus 281 0 Oma pääoma yhteensä 49 114 46 989 Velat Pitkäaikaiset velat Lainat 25 209 19 247 Vuokrasopimusvelat 5 813 5 166 Laskennalliset verovelat 694 798 Henkilöstövelvoitteet 725 628 Pitkäaikaiset velat yhteensä 32 441 25 838 Lyhytaikaiset velat Lainat 8 619 9 941 Vuokrasopimusvelat 1 881 1 213 Ennakkosaamiset 771 130 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 259 283 Ostovelat ja muut velat 23 278 19 029 Muut varaukset 40 100 Lyhytaikaiset velat yhteensä 34 848 30 696 Velat yhteensä 67 289 56 534 Oma pääoma ja vieras pääoma yhteensä 116 403 103 523

* Robit SA:n vuonna 2015 perustama säätiö nimeltä Black Employees Empowerment Trust omistaa 26 % Robit SA:n osakkeista

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA Tuhatta euroa Q4 2021 Q4 2020 2021 2020 Liiketoiminnan rahavirrat Voitto ennen veroja 13 235 751 -3 518 Oikaisut: Poistot ja arvonalentumiset 1 323 1 426 5 514 5 984 Rahoitustuotot ja -kulut 314 421 1 329 2 650 Osakeperusteiset maksut henkilöstölle -37 50 -178 182 Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitappiot (+) 24 136 -144 158 Muut ei rahavirtavaikutteiset erät 70 115 553 1 704 Rahavirrat ennen käyttöpääoman muutoksia 1 707 2 382 7 826 7 160 Käyttöpääoman muutos Myyntisaamisten ja muiden saamisten lisäys (-) -410 5 319 -6 452 1 Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) -1 454 -2 165 -8 187 -5 000 Ostovelkojen ja muiden velkojen lisäys (+) -80 -1 135 4 028 3 395 Liiketoiminnan rahavirrat ennen rahoituseriä ja veroja -237 4 401 -2 785 5 555 Maksetut korot ja muut rahoituskulut -152 -314 -1 046 -1 083 Saadut korot ja muut rahoituskulut 6 11 22 28 Maksetut verot -69 9 -365 -238 Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta -449 4 107 -4 174 4 263 Investointien rahavirrat Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta -1 541 -876 -4 169 -1 204 Aineettomien hyödykkeiden hankinta -32 -71 -124 -77 Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot 55 17 279 103 Lainasaamisten takaisinmaksut 65 -61 129 6 Investointien nettorahavirta -1 454 -991 -3 885 -1 173 Rahoituksen rahavirrat Osakeanti 0 0 0 79 Osingonjako* -9 0 -9 0 Pitkäaikaisten lainojen muutokset -346 -1 875 5 385 -1 751 Luotollisten tilien muutos 3 262 128 -478 -179 Leasingvelkojen maksut -515 -437 -1 807 -1 774 Rahoituksen nettorahavirta 2 391 -2 184 3 091 -3 626 Rahavarojen nettolisäys (+) /-vähennys (-) 487 932 -4 968 -536 Rahavarat tilikauden alussa 8 926 13 235 14 339 15 248 Valuuttakurssierot rahavaroista 113 174 154 -370 Rahavarat tilikauden lopussa 9 525 14 339 9 525 14 339

*Robit SA vähemmistöomistajana olevalle säätiölle sopimuksen mukaisesti maksettu osinko

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA A= Osakepääoma B = Ylikurssirahasto C = Sijoitetun vapaan pääoman rahasto D = Kertynyt muuntoero E = Arvonmuutosrahasto F = Kertyneet voittovarat G = Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma H = Määräysvallattomien omistajien osuus I = Oma pääoma yhteensä EUR Tuhatta A B C D E F G H I Oma pääoma 31.12.2019 705 202 82 268 -1 710 -30 744 50 721 Muut muutokset* -223 -223 Oma pääoma 1.1.2020 705 202 82 268 -1 710 -30 968 50 498 Katsastuskauden tulos -2 894 -2 894 Muut laajan tuloksen erät Muuntoerot -1 088 -1 088 Laaja tulos -1 088 -2 894 -3 981 Osakeanti 183 183 Osakepohjaiset palkkiot työntekijöille 44 172 216 Omien osakkeiden käyttö hallituksen palkkioissa 74 74 Suoraan omaan pääomaan kirjatut liiketoimet omistajien kanssa 301 172 473 Oma pääoma 31.12.2020 705 202 82 570 -2 798 -33 690 46 989 EUR Tuhatta A B C D E F G H I Oma pääoma 1.1.2021 705 202 82 570 -2 798 0 -33 690 46 989 0 46 989 Katsastuskauden tulos 843 843 44 886 Muut laajan tuloksen erät Rahavirran suojaukset 45 45 45 Muuntoerot 1 005 1 005 -2 1 003 Laaja tulos 1 005 45 843 1 892 42 1 934 Osakepohjaiset palkkiot työntekijöille -142 -142 -142 Omien osakkeiden käyttö hallituksen palkkioissa 94 94 94 Muutos määräysvallattomien omistajien osuudessa 240 240 Suoraan omaan pääomaan kirjatut liiketoimet omistajien kanssa -48 -48 240 191 Oma pääoma 31.12.2021 705 202 82 570 -1 793 45 -32 896 48 833 281 49 114

*Muut muutokset sisältää korjauksia vuoden 2019 IFRS 16 laskelmiin sekä Robit SA varastosaldoihin.

LIITETIEDOT

Sisältö

Laatimisperiaatteet Tunnusluvut ja laskentakaavat Liikevaihdon jaottelu Rahoitusjärjestelyt Muutokset aineellisissa käyttöomaisuushyödykkeissä Annetut takaukset Arvonalentumistestaukset Yrityshankinnat Johdannaiset

1. LAATIMISPERIAATTEET

Tämä tilinpäätöskatsaus on laadittu IAS 34 ’Osavuosikatsaukset’ -standardin mukaisesti käyttäen samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä. Tilinpäätöstiedote ja osavuosikatsaukset ovat tilintarkastamattomia. Yhtiön tilinpäätös 2021 on tilintarkastettu.

Kaikki tilinpäätöslyhennelmän ja liitetietojen luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summasta.

2.1 TUNNUSLUVUT

Tunnuslukutaulukko Q4 2021 Q4 2020 2021 2020 Liikevaihto, 1000 euroa 26 285 23 691 100 755 91 631 EBIT, 1000 euroa 327 626 2 080 -868 EBIT, osuus liikevaihdosta % 1,2 % 2,6 % 2,1 % -0,9 % Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,00 0,02 0,04 -0,14 Oman pääoman tuotto (ROE) % 1,8 % -5,9 % Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE) % 2,5 % -2,6 % Omavaraisuusaste % 42,2 % 45,5 % Nettovelkaantumisaste % 65,1 % 45,2 % Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa 1 573 947 4 293 1 281 Bruttoinvestoinnit, osuus liikevaihdosta % 6,0 % 4,0 % 4,3 % 1,4 % Osakkeiden lukumäärä (ulkona olevat osakkeet) 21 091 436 21 058 936 Omat osakkeet (konsernin hallussa) 88 464 120 964 Osuus äänistä / osakkeista % 0,42 % 0,57 %

2.2 VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN TÄSMÄYTYS

Robit esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja lisätietona IFRS-standardien mukaisesti laadituissa konsernin tuloslaskelmissa, konsernin taseissa ja konsernin rahavirtalaskelmissa esitetyille tunnusluvuille. Robitin näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää lisätietoa Robitin toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista ja ovat usein analyytikkojen, sijoittajien ja muiden tahojen käyttämiä.

Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi tarkastella erillisenä IFRS:n mukaisista tunnusluvuista tai IFRS:n mukaisesti määriteltyjä tunnuslukuja korvaavina tunnuslukuina. Kaikki yhtiöt eivät laske vaihtoehtoisia tunnuslukuja yhdenmukaisella tavalla, ja siksi Robitin vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden esittämien samannimisten tunnuslukujen kanssa.

Vertailukelpoisiin eriin vaikuttavat seuraavat tapahtumat: listautumiseen, yritysjärjestelyihin ja uudelleenorganisointiin liittyvät kulut.

Vertailukelpoinen EBITDA ja EBITA



EUR tuhatta Q4 2021 Q4 2020 2021 2020 EBIT (Liikevoitto) 327 626 2 080 -868 Poistot ja arvonalentumiset 1 323 1 426 5 514 5 984 EBITDA (Käyttökate) 1 650 2 052 7 595 5 116 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 0 0 0 0 Vertailukelpoinen EBITDA (Käyttökate) 1 650 2 052 7 595 5 116 EBIT (Liikevoitto) 327 626 2 080 -868 Yritysjärjestelyihin liittyvät poistot 216 207 859 820 EBITA 543 832 2 940 -48 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 0 0 0 0 Vertailukelpoinen EBITA 543 832 2 940 -48

2.3 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

EBITDA EBIT + poistot ja arvonalentumiset EBITA EBIT + yritysjärjestelyihin liittyvät poistot Nettokäyttöpääoma varasto + myyntisaamiset ja muut saatavat – ostovelat ja muut velat Osakekohtainen tulos (EPS), euroa tilikauden voitto (tappio) osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä (keskimäärin tilikauden aikana) Oman pääoman tuotto (ROE), % tilikauden voitto (tappio) x 100 oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana) Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut x 100 oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana) + korolliset rahoitusvelat (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta, keskimäärin tilikauden aikana) Korolliset nettovelat lyhytaikaiset ja pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta – rahat ja pankkisaamiset – lyhytaikaiset rahoitusarvopaperit Omavaraisuusaste, % oma pääoma x 100 taseen loppusumma – saadut ennakot Nettovelkaantumisaste, % korolliset nettovelat x 100 oma pääoma

3. LIIKEVAIHDON JAOTTELU

IFRS 15:n mukainen tuloutus on kunkin liiketoimintayksikön ja markkina-alueen sisällä samanlainen.

LIIKEVAIHTO Liikevaihto liiketoimintayksiköittäin Tuhatta euroa Q4 2021 Q4 2020 Muutos % 2021 2020 Muutos % Top Hammer 15 910 11 284 41,0 % 56 287 46 348 21,4 % Down the Hole 10 375 12 407 -16,4 % 44 468 45 283 -1,8 % Yhteensä 26 285 23 691 11,0 % 100 755 91 631 10,0 % Liikevaihto markkina-alueittain Tuhatta euroa Q4 2021 Q4 2020 Muutos % 2021 2020 Muutos % EMEA 11 276 9 289 21,4 % 45 298 40 028 13,2 % Americas 5 738 4 000 43,4 % 19 960 14 008 42,5 % Asia 3 128 2 789 12,1 % 10 771 11 397 -5,5 % Australasia 3 649 3 519 3,7 % 14 001 13 654 2,5 % East 2 495 4 094 -39,1 % 10 725 12 544 -14,5 % Yhteensä 26 285 23 691 11,0 % 100 755 91 631 10,0 %

4. RAHOITUSJÄRJESTELYT

Yhtiön rahavarat olivat 9,5 miljoonaa euroa 31.12.2021. Lisäksi yhtiöllä on 8.6.2021 solmitusta 30,0 miljoonan euron rahoitussopimuksen nostamatta 3,5 miljoonaa euroa. Yhtiön riittävä likvideetti on turvattu rahavarojen ja nostamatta oleman lainan kautta.

Emoyhtiön lainojen kovenantit perustuvat yhtiön nettovelkojen ja käyttökatteen suhteeseen sekä yhtiön omavaraisuusasteeseen. Kovenantit testataan kvartaaleittain.

Robit Oyj:n rahoitussopimuksen kovenantti korolliset nettovelat/käyttökate ei ole täyttänyt rahoitussopimuksen ehtoja 31.12.2021. Yhtiö on saanut päärahoittajaltaan suostumuksen kovenantin rikkoutumiselle 21.12.2021.

LAINOJEN KIRJANPITOARVOT Tuhatta euroa 31.12.2021 31.12.2020 Pitkäaikaiset lainat Lainat rahoituslaitoksilta 25 182 19 060 Muut lainat 12 41 Vuokravelat 5 828 5 312 Pitkäaikaiset lainat yhteensä 31 022 24 413 Lyhytaikaiset lainat Lainat rahoituslainoksilta 5 187 5 850 Muut lainat 0 86 Luotolliset tilit 3 262 3 739 Vuokravelat 2 051 1 479 Lyhytaikaiset lainat yhteensä 10 500 11 154 Lainat yhteensä 41 522 35 567





5. MUUTOKSET AINEELLISISSA KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEISSÄ



Tuhatta euroa 31.12.2021 31.12.2020 Hankintameno kauden alussa 47 323 45 952 Muut muutokset* -1 376 Lisäykset 6 644 4 230 Vähennykset -282 -496 Erien väliset siirrot -533 0 Valuuttakurssierot 644 -1 007 Hankintameno kauden lopussa 53 794 47 323 Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden alussa -22 682 -19 193 Muut muutokset* 349 Poistot -3 902 -4 385 Vähennykset 227 235 Erien väliset siirrot 289 0 Valuuttakurssierot -330 311 Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden lopussa -26 398 -22 682 Kirjanpitoarvo kauden alussa 24 642 26 759 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 27 396 24 642



*Muut muutokset sisältää korjaukset vuoden 2019 IFRS 16 laskelmiin





6. ANNETUT TAKAUKSET



Tuhatta euroa 31.12.2021 31.12.2020 Omista veloista annetut takaukset ja kiinnitykset 48 205 45 119 Muut takausvastuut 80 94 Yhteensä 48 285 45 213

7. ARVONALENTUMISTESTAUKSET

Liikearvon määrä tarkastellaan IFRS-säännösten mukaisesti vähintäänkin vuosittain. Liikearvon testauksen muuttujien arvoja tarkistetaan myös, mikäli liiketoiminnassa, kilpailutilanteessa, markkinoissa tai muissa liikearvotestauksen oletuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia.

Tilanteessa 31.12.2021 yhtiö on suorittanut vuosittaisen liikearvotestauksen Down the Hole ja Top Hammer -rahavirtaa tuottavien yksiköiden osalta. Testauksen yhteydessä yhtiö on arvioinut covid-19 pandemian aiheuttamia muutoksia yhtiön toimintaympäristössä ja niiden vaikutuksia yhtiön pitkän aikavälin kannattavuuteen ja rahavirtoihin. Arvonalentumistestauksen perusteella ei ole tarvetta liikearvon alaskirjauksille.

Top Hammer -rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä olevan rahamäärän arvioidaan ylittävän testattujen nettovarojen kirjanpitoarvon 5 582 tuhannella eurolla, mikä vastaa 11 % testattujen varojen kirjanpitoarvosta.

Down the Hole rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä olevan rahamäärän arvioidaan ylittävän testattujen nettovarojen kirjanpitoarvon 4 931 tuhannella eurolla, mikä vastaa 16 % testattujen varojen kirjanpitoarvosta.

8. YRITYSHANKKINAT

Katsauskaudella ei tehty muutoksia konsernirakenteessa.

9. JOHDANNAISET

Yhtiö suojaa merkittävimmät nettovaluuttapositiot, jotka voidaan ennustaa ajan, volyymin ja korkoriskin osalta.

Katsauskauden lopussa ei ollut avoimia valuuttajohdannaisia.

Yhtiö on 8.6. solminut 30,0 miljoonan euron rahoitussopimuksen ja tähän liittyen solminut 10,0 miljoonan euron koronvaihtosopimuksen korkokatolla suojatakseen osan altistumisestaan ​​vaihteleville koroille. Yhtiö soveltaa koronvaihtosopimukseen suojauslaskentaa IFRS 9: n mukaisesti. Tämä johtaa tehokkaasti siihen, että suojatun vaihtuvakorkoisen lainan korkokulut kirjautuvat tuloslaskelmaan kiinteällä korolla.

Yhtiön pääasiallinen korkoriski syntyy pitkäaikaisista lainoista, joiden korot vaihtelevat ja jotka altistavat konsernin rahavirran korkoriskille. Konsernin politiikkana on käyttää tarvittaessa koronvaihtosopimusta vaihtuvasta kiinteään.

Korkojohdannaiset Tuhatta euroa 31.12.2021 31.12.2020 Koronvaihtosopimukset Nimellisarvo 10 000 - Käypä arvo 56 -

Liite