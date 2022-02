English Finnish

ROBIT OYJ TILINPÄÄTÖS 1.1.–31.12.2021: LIIKEVAIHTO JA SAADUT TILAUKSET UUTEEN ENNÄTYKSEEN

Robitin kasvu ja kannattavuus jatkoivat positiivista kehitystä vuonna 2021. Liikevaihto ylitti ensimmäisen kerran yhtiön historiassa 100 miljoonaa euroa. Vuosi myös päättyi myynnillisesti hyvin. Yhtiö saavutti ensimmäisen vuosineljänneksensä, jolloin tilaukset ylittivät 30 miljoonan euron rajan eli tilauskertymä kasvoi 29,8 prosenttia.

Yhtiön liikevaihto kasvoi 100,8 miljoonaan euroon (91,6) eli kasvua oli vuositasolla 10,0 prosenttia. Vertailukelpoisin valuutoin muutos oli 10,7 prosenttia. Robitin tilauskertymä kasvoi samanaikaisesti 13,0 prosenttia ja vertailukelpoinen EBITDA kehittyi positiivisesti ollen 7,6 miljoonaa euroa (5,1).

Myös vuoden 2021 viimeinen vuosineljännes kehittyi suotuisasti liikevaihdon kasvaessa 11,0 prosenttia vertailukauteen nähden, jolloin liikevaihto oli 26,3 miljoonaa euroa (23,7). Vertailukelpoisin valuutoin kasvua oli 9,0 prosenttia. Robitin tilauskertymä kasvoi samanaikaisesti 29,8 prosenttia ja vertailukelpoinen EBITDA oli 1,7 miljoonaa euroa (2,1).

”Onnistuimme 2021 aikana kasvattamaan liiketoimintaamme varsinkin Top Hammer- ja kaivosasiakassegmenteissä. Voitimme useita uusia kaivossopimuksia kaikilla markkina-alueilla, ja Top Hammer -liiketoiminnalla on edelleen hyvät kasvunäkymät. Kaivosteollisuuden osuus kasvoi noin 60 prosenttiin vuoden 2021 myynnistä. Päivitimme liiketoimintasuunnitelmamme vuoden aikana tukemaan Robitia sille asetettujen strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelmien keskiössä on edelleen kasvun, kannattavuuden ja kassavirran kehityksen varmistaminen. Samalla päätimme entistä vahvemmin panostaa toimituskykyyn ja pidemmän tähtäimen tuotekehitykseen. Tuotantoinvestoinnit Suomessa ja Etelä-Koreassa on osittain otettu käyttöön, ja ne ovat täydessä tuotantokäytössä vuoden alkupuolella. Hyvä kysyntätilanne ja myynnin kasvu antavat meille tukevan pohjan kehittää yhtiötä kohti strategisia tavoitteita”, toteaa toimitusjohtaja, Tommi Lehtonen.

Robit arvioi vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan ja euromääräisen vertailukelpoisen EBITDA-kannattavuuden paranevan vuoteen 2021 verrattuna olettaen, ettei valuuttakursseissa tapahdu merkittäviä muutoksia vuoden 2021 lopun tasosta.

ROBIT OYJ

Tommi Lehtonen

Tommi Lehtonen, toimitusjohtaja

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, rakentaminen, geotekniikka sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kolmeen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer, Down the Hole ja Geotechnical. Yhtiöllä on 8 maassa myynti- ja palvelupisteet sekä aktiivinen myyntiverkosto yli 100 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa: www.robitgroup.com .

