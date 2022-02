Orient Occident on SATOn vuoden 2021 yhteistyökumppani

English Finnish

SATO Oyj

Lehdistötiedote 15.2.2022 klo 12.30



SATO on valinnut vuoden 2021 yhteistyökumppaniksi lattiamateriaalitoimittaja Orient Occidentin, jonka kanssa SATO on tehnyt yhteistyötä jo yli kymmenen vuoden ajan. Perusteluina vuoden yhteistyökumppanin valinnalle olivat pitkäaikainen, hyvä yhteistyö, laadukkaat tuotteet sekä Orient Occidentin vastuullisuus toiminnassa.





SATO on valinnut sisustusmateriaaleja tarjoavan Orient Occidentin vuoden 2021 yhteistyökumppanikseen. Orient Occident toimittaa SATOn vuokrakoteihin projekteille projektikohtaisesti määriteltyjä lattiamateriaaleja. Projektien suuruudet vaihtelevat yhden huoneiston korjauksista mittaviin uudiskohteisiin. Yritykset ovat tehneet yhteistyötä jo yli kymmenen vuoden ajan.



”Yhteistyö Orient Occidentin kanssa on toiminut hienosti. Me olemme SATOssa olleet erittäin tyytyväisiä Orient Occidentin tuotteisiin niin laadun kuin asennettavuuden puolesta. Orient Occidentin positiivinen yrityskulttuuri, yhteistyökyky ja vahva ammattilaisen ote näkyy meille kaikessa heidän toiminnassaan.” sanoo SATOn hankintapäällikkö Mari Pesonen.

Hiilineutraalin sisustamisen suunnannäyttäjä Suomessa

Orient Occident on yli 100-vuotias suomalainen perheyritys, joka tekee tiivistä yhteistyötä maailman johtavien sisustusmateriaalivalmistajien kanssa. Ympäristövastuullisuus ohjaa maahantuojayhtiön toimintaa jatkuvasti voimakkaammin: Orient Occidentin hiilineutraalien sisustusmateriaalien valikoima on jo nyt markkinoiden kattavin.

”Me tuomme saataville ekologisesti kestäviä sisustusmateriaaleja, jotka ovat pitkäikäisiä ja myös käyttönsä jälkeen helposti kierrätettäviä. Monet tuotteistamme on valmistettu kierrätetyistä tai biopohjaisista raaka-aineista.” Orient Occidentin varatoimitusjohtaja Timo Järvinen kertoo.

Orient Occident kartoittaa edustamiensa tuotteiden taustat ja myös niiden hiilipäästöt etukäteen erittäin huolellisesti.

”Kolmannen osapuolen selvittämä, EPD-ympäristöselosteen mukainen ja mahdollisimman vähäinen hiilijalanjälki on meille yksi keskeisimmistä tuotteiden vertailu- ja valintakriteereistä. Tavoitteemme on olla kestävän sisustamisen suunnannäyttäjä. Pyrimme edistämään asiantuntijuudellamme ja tuotteillamme aina myös tilaaja-asiakkaittemme vastuullisia päämääriä.” Järvinen lisää.

Orient Occident toimii Espoossa ja työllistää noin 40 henkilöä.

SATO valitsi vuoden yhteistyökumppanin jo 16. kerran kannustaakseen hyviä toimijoita kehittämään toimintaansa entisestään. Tavoitteena on myös nostaa esille kumppaneiden positiivisia toimintatapoja ja asenteita.

Lisätietoja:

SATO Oyj, hankintapäällikkö Mari Pesonen, p. 050 433 9819, mari.pesonen@sato.fi



Orient Occident, varatoimitusjohtaja, Timo Järvinen, p. 050 1606, timo.jarvinen@orientoccident.fi

Orient Occident, tekninen myyntipäällikkö, Marko Mikkola, p. 040 571 7281, marko.mikkola@orientoccident.fi



SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakaskokemus. SATOn omistuksessa oli vuoden 2021 lopussa yhteensä lähes 27 000 asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 298,3 miljoonaa euroa, liikevoitto 304,5 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 259,4 miljoonaa euroa. SATOn sijoituskiinteistöjen arvo on noin 5 miljardia euroa.