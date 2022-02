Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Lehdistötiedote 15.2.2022 klo 13.30

Ovaron tammikuun raportti – asuntosalkun vuokrausaste 94,80 %

Ovaron asuntosalkun vuokrausaste

Ovaro Kiinteistösijoitus on myynyt strategiansa puitteissa asuntoja vuosina 2018–2021 yksittäin ja portfoliokauppoina lähes 120 M€ arvosta käyttäen varat lainojen poismaksuun ja kiinteistökehitystoiminnan käynnistämiseen. Samalla yhtiön vuokrattavien asuntojen sekä myyntisalkussa olevien yksittäisten asuntojen määrä on pienentynyt merkittävästi. Jatkossa yhtiö keskittyy myyntien sijaan kiinteistökehityshankkeisiin, joiden määrä on puolestaan kasvanut. Edellä mainituista syistä johtuen yhtiö raportoi asuntojen pinta-alaperusteisen vuokrausasteen kaikkien yhtiön omistamien asuntojen osalta.

Toimitusjohtaja Marko Huttunen:

”Ovaron asuntokanta on suurimmalta osalta keskimääräistä isompaa, mitä markkinassa etsitäänkin tällä hetkellä. Vuokra-asuntojen ylitarjonta näkyy edelleen markkinassa, tilanne on kuitenkin menossa parempaan suuntaan asuntosalkkumme paikkakuntien osalta. Pyrimme tekemään vuokrauksen mahdollisimman helpoksi vuokra-asuntoa etsivälle”.

Asuntosalkun neliömetripohjaisesti laskettu vuokrausaste:

31.1.2022 31.12.2021 31.12.2020

94,80 % 94,91 % 94,28 %

Helsinki 15.2.2022

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

