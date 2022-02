Ehitusleping Eestis (Pelgulinna riigigümnaasiumi ehitus Tallinnas)

English Estonian

15. veebruaril 2022 sõlmisid AS Merko Ehitus kontserni kuuluv AS Merko Ehitus Eesti ja Riigi Kinnisvara AS lepingu Pelgulinna riigigümnaasiumi ehituseks aadressil Kolde pst 67a, Tallinn.

Leping hõlmab neljakorruselise õppehoone ehitust, mille juurde kuulub haljastusega linnapark, juurdepääsu- ja liikumisteed, jalgratta- ja autoparkla.

Lepingu maksumus on ligikaudu 25,0 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Ehitustööd valmivad 2023. aasta augustis.

AS Merko Ehitus Eesti ( merko.ee ) on Eesti juhtiv ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener- ja elamuehituse töid ning arendab elukondlikku kinnisvara. Parima kvaliteedi tagamiseks haldab Merko korteriarenduse kõiki etappe: kavandamine, projekteerimine, ehitamine, müük ja garantiiaegne teenindus.

Lisainfo: AS Merko Ehitus Eesti juhatuse esimees Ivo Volkov, tel +372 680 5105.

Urmas Somelar

Finantsüksuse juht

AS Merko Ehitus

Telefon: +372 650 1250

E-post: urmas.somelar@merko.ee