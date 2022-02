Automotive-OTA-Produkte von Sibros erhalten von UL Zertifizierung der Stufe ASIL-D gemäß ISO 26262 für funktionale Sicherheit

English German

SAN JOSE, Kalifornien, Feb. 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sibros , Anbieter einer Plattform für vernetzte Fahrzeuge und Datenverwaltung, hat heute die Zertifizierung seiner Produkte Deep Updater und Bootloader gemäß ISO 26262 ASIL-D bekannt gegeben, die durch UL erfolgte, den weltweit führenden Anbieter von Sicherheitswissenschaft mit den Schwerpunkten Sicherheit, Qualität, Nachhaltigkeit und Vertrauen.



Sibros arbeitet an einer Umwälzung der Kraftfahrzeugbranche, indem Fahrzeuge mittels seiner Deep Connected Platform – der Over-the-Air-Lösung (OTA) für integrierte Fahrzeugsoftware und Cloud-Datenverwaltung – sicherer und effizienter werden und einfacher zu verwalten sind. Die zwei Schlüsselprodukte dieser Plattform, die gemäß ASIL-D zertifiziert wurden, sind der Deep Updater, welcher die Softwarepakete elektronischer Steuereinheiten (Electronic Control Unit – ECU) sowie Firmware-Updates verwaltet, sowie die Bootloader, die ECU-Anwendungs-Images und ausführbare Befehle herunterladen und verifizieren.

Sibros hat sein System grundlegend für die umfassende OTA-Softwareverwaltung im Kraftfahrzeugbereich konzipiert und versetzt Originalhersteller (OEM) damit in die Lage, für eine ganze Palette von Fahrzeugen tiefe, sichere und geschützte Software-Updates für Komponenten bereitzustellen, die für die Sicherheit entscheidend sind. Die Einstufung nach ASIL-D bedeutet, dass die Produkte von Sibros dem höchsten Standard der Anforderungen an die funktionale Sicherheit im Rahmen dokumentierter Best Practices, Verfahren und Prozeduren bei OTA-Softwareupdates für Kraftfahrzeuge genügen. Des Weiteren finden diese Best Practices im Regelwerk UNECE WP.29 Anwendung, das Hersteller ebenfalls dabei unterstützt, im gesamten Lebenszyklus der Entwicklung von Fahrzeugsoftware den Anforderungen an Cybersicherheit zu genügen.

„Die Komplexität von Fahrzeugen wächst weiter und immer mehr OEMs setzen auf Software-Updates zur Verwaltung von ECUs, die für die Sicherheit entscheidend sind. Folglich wird es immer wichtiger, über ein System für Over-the-Air-Updates zu verfügen, das den höchsten Standards der funktionalen Sicherheit entspricht“, sagte Jody Nelson, Geschäftsführer für funktionale Sicherheit im Bereich Energy and Industrial Automation von UL. „Wir gratulieren Sibros, dass man dort die Rolle der funktionalen Sicherheit in der Automotive-Branche mit Erreichen der Zertifizierung gemäß ISO 26262 ASIL-D für die Over-the-Air-Produkte für vernetzte Fahrzeuge voranbringt“, setzte Jody Nelson hinzu.

„Dass Sibros den Bestimmungen von ISO 26262 ASIL-D genügt bedeutet, dass unsere OEM-Kunden nun für jede Komponente im Fahrzeug Remote-Software-Updates und -Upgrades bereitstellen können, und dies mit demselben Niveau von Sicherheit und Vertrauen, als wenn ein Techniker des Vertragshändlers ein Update in der Vertragswerkstatt durchführt“, sagte Mayank Sikaria, CTO und einer der Gründer von Sibros. „Ich bin selbst als Fachmann im Bereich funktionaler Sicherheit zertifiziert und höchst erfreut darüber, dass Sibros jetzt im Bereich der OTA-Softwareprodukte zu den ersten Unternehmen gehört, welche die ASIL-D-Zertifizierung erreichen. Dies unterstreicht unser Engagement, der funktionalen Sicherheit in unserer gesamten Tätigkeit höchste Priorität einzuräumen“, setzte Mayank Sikaria hinzu.

Informationen über Sibros

Sibros sorgt mit seiner Deep Connected Platform™ für das vernetzte Fahrzeug-Ökosystem und damit für OTA-Softwareupdates, Datenerfassung und Diagnosen für das gesamte Fahrzeug in einem vertikal integrierten System. Die DCP unterstützt Fahrzeugarchitekturen aller Art – vom Verbrennungsmotor über Hybridkonzepte bis zu Elektrofahrzeugen und Antrieben mit Brennstoffzellen – und erfüllt gleichzeitig rigorose Standards bei Schutz, Sicherheit und Konformität. Durch die Vereinigung leistungsfähiger Fahrzeugsoftware mit Datenverwaltungstools in einer Plattform versetzt Sibros OEMs in die Lage, viele hundert Anwendungsfälle vernetzter Fahrzeuge umzusetzen, vom Flottenmanagement über die vorausschauende Instandhaltung und kommerzielle Verwertung der Daten bis zu gebührenpflichtigen Upgrades von Funktionen und darüber hinaus. Weitere Informationen über das Unternehmen aus dem Silicon Valley erhalten Sie unter www.sibros.com .

