Theratechnologies renforce ses capacités commerciales à l’échelle mondiale en mettant en place une équipe sur le terrain interne

English French

- Des directeurs de comptes clés, des agents de liaison des sciences médicales et des agents de liaison avec la communauté établis aux États-Unis et très performants qui travaillaient chez nos organisations de vente contractuelles partenaires se joindront à Theratechnologies.



- À la suite de cette décision, nous nous attendons à une forte mobilisation et à un meilleur maintien en poste des employés, à une capacité accrue d’attirer les meilleurs talents et à un taux de roulement plus bas.

MONTRÉAL, 15 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies Inc. (« Theratechnologies » ou « la Société ») (TSX : TH) (NASDAQ : THTX), une société biopharmaceutique axée sur le développement et la commercialisation de traitements innovateurs, a annoncé aujourd’hui le renforcement de ses capacités commerciales à l’échelle mondiale en mettant en place une équipe de vente interne. De plus, afin de mieux servir les patients et les professionnels de la santé, nous renforcerons notre équipe Affaires médicales afin de mettre l’accent sur les activités de sensibilisation à la maladie et aux options de traitements. Les meilleurs éléments de l’équipe sur le terrain actuelle travaillant chez nos organisations de vente contractuelles partenaires se joindront à la Société, et de nouveaux représentants chevronnés seront embauchés pour créer une équipe sur le terrain concurrentielle, ce qui améliorera le rendement et accélérera la croissance de notre gamme de produits. Des directeurs de comptes clés, des agents de liaison des sciences médicales et les agents de liaison avec la communauté établis aux États-Unis se joindront aux nouvelles équipes des ventes et des affaires médicales internes de Theratechnologies.

Paul Lévesque, président et chef de la direction de Theratechnologies, a déclaré : « Nous disposons maintenant la masse critique nécessaire pour intégrer une équipe sur le terrain, alors que nous visons à favoriser la croissance de nos activités commerciales. Nous avons constaté des facteurs favorables en cette période d’après-pandémie, maintenant que les réunions en personne ont repris. Cette situation ainsi que d’autres facteurs positifs ont mené à la décision de passer d’une équipe sur le terrain contractuelle à une équipe composée d’employés de Theratechnologies. Nous sommes convaincus que l’embauche de nos propres employés des ventes sur le terrain et des affaires médicales améliorera considérablement la mobilisation et la responsabilisation du personnel chargé de l’importante tâche d’interagir avec nos clients. Nous nous attendons à ce que ce changement soit un moteur de croissance future et qu’il améliore le recrutement et le maintien en poste des meilleurs talents alors que nous entamons ce nouveau chapitre de l’avenir de Theratechnologies. Alors que nous cherchons à élargir notre organisation des ventes et des affaires médicales, nous sommes ravis d’accueillir des membres clés de notre équipe sur le terrain contractuelle dans la famille Theratechnologies. »

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX : TH) (NASDAQ : THTX) est une société biopharmaceutique au stade de l’exploitation commerciale qui répond à des besoins médicaux non satisfaits en offrant des thérapies spécialisées. D’autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société à l’adresse www.theratech.com, sur SEDAR à www.sedar.com et sur EDGAR à www.sec.gov.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation applicable en valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs reposent sur les opinions et les hypothèses de la direction ou sur l’information disponible à la date où ils sont formulés et se reconnaissent à l’emploi de mots tels que « peut », « va », « pourrait », « voudrait », « devrait », « perspectives », « croit », « planifie », « envisage », « prévoit », « s’attend » et « estime » ou la forme négative de ces termes ou des variations de ceux-ci. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, sans toutefois s’y limiter, des déclarations concernant la croissance de notre franchise et le recrutement et le maintien en poste de talents clés.

Bien que les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse se fondent sur des hypothèses que la société juge raisonnables à la lumière des données dont elle dispose, les investisseurs doivent éviter de se fier indûment à ces énoncés, car les résultats réels peuvent différer. Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d’hypothèses, notamment les suivantes : la pandémie de COVID-19 aura un effet négatif limité sur les activités de la société, y compris ses pratiques commerciales; les ventes d’EGRIFTA SVMD et de TrogarzoMD aux États-Unis augmenteront au fil du temps; les pratiques commerciales de la société aux États-Unis ne seront pas jugées contraires aux lois en vigueur; l’administration à long terme d’EGRIFTA SVMD et de TrogarzoMD ne modifiera pas leur profil d’innocuité actuel respectif; ni EGRIFTA SVMD ni TrogarzoMD ne fera l’objet d’un rappel ni d’un retrait du marché; aucun organisme gouvernemental n’émettra de loi, de règlement, d’ordonnance, de décret ou de jugement défavorable à la commercialisation, à la promotion ou à la vente d’EGRIFTA SVMD et de TrogarzoMD dans les pays où ces produits sont commercialisés; l’approvisionnement d’EGRIFTA SVMD et de TrogarzoMD sera ininterrompu; aucun conflit n’opposera la société et les tiers fournisseurs d’EGRIFTA SVMD et de TrogarzoMD et ces derniers maintiendront la capacité de produire et de fournir les produits de la société de manière à répondre à la demande en temps opportun; aucun produit biosimilaire d’EGRIFTA SVMD ne sera approuvé par la FDA; la propriété intellectuelle de la société empêchera les sociétés de commercialiser des versions biosimilaires d’EGRIFTA SVMD aux États-Unis; et nous serons en mesure de recruter des talents clés et de les maintenir en poste afin de faire progresser notre société.

Les énoncés prospectifs sont soumis à plusieurs risques et incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Theratechnologies et sont susceptibles d’entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux qui sont exprimés, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Parmi ces risques et incertitudes, citons les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur a) les efforts et initiatives de vente de la société, b) l’accès des patients aux professionnels de la santé et aux cliniques; (c) la capacité des fournisseurs tiers à respecter leurs obligations envers la société (d); la capacité de la société à augmenter ses ventes d’EGRIFTA SVMD et de TrogarzoMD aux États-Unis; la capacité de la société à maintenir l’approvisionnement de ses produits pour répondre à la demande; l’acceptation sur le marché d’EGRIFTA SVMD et de TrogarzoMD aux États-Unis; la poursuite des collaborations de la société et d’autres ententes importantes avec ses partenaires commerciaux et fournisseurs tiers existants et sa capacité d’établir et de maintenir des ententes de collaboration supplémentaires; le succès de la société dans ses efforts visant à obtenir et à maintenir le remboursement d’EGRIFTA SVMD et de TrogarzoMD par des tiers payeurs aux États-Unis; le succès remporté par d’autres médicaments ou traitements concurrents qui sont ou pourraient être offerts sur le marché, ainsi que leurs prix; la capacité de la société à protéger et à maintenir ses droits de propriété intellectuelle relatifs à EGRIFTA SVMD et à la tésamoréline; la perte de talents clés et la difficulté à attirer des talents clés pour pourvoir les postes disponibles; les attentes quant à la santé financière de la société, qui englobe les revenus, les dépenses, les marges brutes, la rentabilité, la liquidité, les dépenses en capital et l’impôt sur les sociétés; et l’estimation des besoins en capital de la société.

Les investisseurs actuels et potentiels sont priés de se reporter à la rubrique « Facteurs de risque » de notre notice annuelle datée du 24 février 2021, disponible sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov à titre d’annexe de notre rapport sur formulaire 40-F daté du 25 février 2021 dans les documents déposés de Theratechnologies. Le lecteur est prié d’examiner ces risques et incertitudes attentivement et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs. Ils ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse et traduisent nos attentes à cette date.

Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser l’information contenue dans ce communiqué de presse, que ce soit à la suite de l’obtention de nouveaux renseignements, à la suite de nouveaux événements ou circonstances ou pour toute autre raison que ce soit, sauf si les lois en vigueur l’exigent.

Pour les demandes de la part des médias :

Philippe Dubuc

Vice-président principal et directeur financier

communications@theratech.com

514 336-7800