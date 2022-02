En temps de pandémie: se lancer ou attendre?

English French

STONEY CREEK, Ontario, 15 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un sondage1 réalisé pour le compte de FairSquare Group Realty nous révèle qu’à peine deux Canadiens sur dix (19 %) achèteraient ou vendraient une maison pendant la pandémie, les répondants de 18 à 54 ans étant beaucoup plus susceptibles de dire qu’ils le feraient, comparativement aux répondants de 55 ans et plus. Le sondage a également révélé des changements importants dans les attitudes et les opinions en matière d’immobilier selon le groupe d’âge.

« Il y a un ensemble de facteurs à considérer lorsqu’il s’agit d’acheter ou de vendre une maison et il peut être difficile de gérer une transaction immobilière du début à la fin, surtout pendant la pandémie, déclare Pascal Laflamme, président de FairSquare Group Realty. Au début de 2022, l’équipe de FairSquare voulait avoir une idée des sentiments des Canadiens à l’égard du marché immobilier et de leurs préférences, afin que nous puissions mieux servir nos communautés. »

Selon le sondage

L’approche collaborative prend de l’ampleur pendant la pandémie, surtout chez les millénariaux

En examinant différentes approches possibles en immobilier, nous notons qu’environ deux Canadiens sur cinq sont plus susceptibles de faire affaire avec une firme de courtage qui offre le service de nombreux experts tout au long du processus immobilier, que de faire affaire avec un seul agent. Les répondants de moins de 35 ans ont manifesté plus d’intérêt (49 %) pour cette approche, identifiant l’efficacité du processus (59 %) et le service à la clientèle (47 %) comme étant leurs principales priorités lors d’une transaction immobilière. Les Canadiens qui sont susceptibles d’effectuer une transaction immobilière pendant la pandémie ont également manifesté de l’intérêt pour cette approche (69 %).

« FairSquare dispose de professionnels de l’immobilier qui vous soutiennent à chaque étape. Nous jumelons nos clients avec la bonne personne à chaque étape de leur parcours immobilier pour assurer une approche personnalisée », souligne M. Laflamme.

Il est essentiel d’économiser de l’argent

Lorsque nous avons demandé aux Canadiens quel était, selon eux, l’aspect le plus important d’une transaction immobilière, le fait d’économiser (61 %) était au premier rang, surtout parmi les répondants de moins de 55 ans (64 %).

« En donnant à nos clients la possibilité d’économiser de l’argent tout en leur offrant le soutien dévoué de professionnels de l’immobilier locaux, nous savons que notre approche moderne du courtage immobilier est là pour de bon, déclare Chris Ladouceur, vice-président exécutif et directeur général de FairSquare Group Realty. FairSquare offre aux propriétaires d’aujourd’hui un équilibre parfait entre les économies des temps modernes et le service auquel on peut s’attendre d’un courtier immobilier. C’est le meilleur des deux mondes. »

Grâce à FairSquare, les courtiers immobiliers REALTORS® et les professionnels de l’immobilier se dévouent pour aider les Canadiens à acheter et vendre des maisons, en assurant un accompagnant tout au long du processus, en mettant à profit leur savoir-faire et en ayant recours à de nouvelles technologies. Cette alternative, moderne et pratique, connaît un énorme succès.

Les statistiques de 2021 démontrent ce qui suit :

FairSquare Group Realty a vendu une maison toutes les trois heures l’an dernier. 2

L’an dernier, FairSquare Group Realty a permis aux vendeurs de maisons canadiens d’économiser en moyenne 13 500 $ en commissions. 3

FairSquare Group Realty a remis aux acheteurs canadiens 1,72 million de dollars en argent l’an dernier.4

Le Mouvement Desjardins, le plus grand groupe financier coopératif du Canada, a fait l’acquisition de FairSquare en 2020.

« L’achat ou la vente d’une maison est l’une des décisions les plus importantes et les plus stressantes que les consommateurs prendront dans leur vie, affirme Éric Lachaîne, premier vice-président Réseau des caisses et Services aux membres et clients chez Desjardins. Grâce à notre partenariat avec FairSquare, nous continuerons d’appuyer les Canadiens dans leur parcours immobilier, leur permettant ainsi d’économiser de l’argent tout en leur offrant une technologie de pointe et un service exceptionnel. »

Pour en savoir plus sur FairSquare, visitez fairsquare.ca.

À propos de FairSquare Group Realty

FairSquare est une société de courtage immobilier qui offre un choix intelligent et moderne aux Canadiens. Nous mettons les bons experts à votre disposition tout en vous permettant de garder plus d’argent dans vos poches. Les vendeurs économisent des milliers de dollars en commissions, les acheteurs reçoivent des remises en argent et les agents REALTORS® locaux ainsi que les professionnels de l’immobilier dévoués offrent leur soutien à chaque étape. C’est la nouvelle façon d’être bien chez soi. La vôtre.

FairSquare exerce ses activités en Ontario, en Alberta et au Manitoba. FairSquare offre des services de courtage immobilier en Ontario et en Alberta depuis 2012, et au Manitoba depuis 2015.

REALTOR®. Membre de l’Association canadienne de l’immeuble et plus encore.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le plus grand groupe financier coopératif en Amérique du Nord et le cinquième en importance dans le monde, avec un actif de 389,3 milliards de dollars. En 2020, le magazine Forbes l’a classé parmi les 100 meilleurs employeurs au monde. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, Desjardins offre une gamme complète de produits et de services aux particuliers et aux entreprises par l’entremise de son vaste réseau de distribution, de ses plateformes en ligne et de ses filiales partout au Canada. Classée parmi les banques les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins a l’une des cotes de crédit et l’un des ratios de capital les plus élevés de l’industrie.

Renseignements :

Argyle Public Relationships

Caroline De Silva

cdesilva@argylepr.com

416 968-7311

1 Un sondage en ligne a été mené du 14 au 16 janvier 2022 auprès de 1 533 Canadiens à l’aide du panel en ligne de Léger.

Aucune marge d’erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste (c.-à-d. un panel en ligne dans ce cas). Toutefois, aux fins de comparaison, un échantillon probabiliste de 1 533 répondants comporterait une marge d’erreur de plus ou moins 2,5 %, 19 fois sur 20.

2 Selon le nombre total de maisons vendues par notre firme de courtage à l’échelle nationale entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021. Le 1er décembre 2021, Purplebricks a été rebaptisé FairSquare Group Realty. Cette statistique a été calculée à partir des données recueillies sous la marque Purplebricks.

3 Économies totales calculées selon une commission de 5 % en Ontario, de 4 % au Manitoba et de 7 %/3 % en Alberta, moins une commission de courtier immobilier estimée à 2,5 % en Ontario, à 2 % au Manitoba et à 3,5 %/1,5 % en Alberta, en tenant compte des frais payés à FairSquare Group Realty et des taxes applicables, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Le 1er décembre 2021, Purplebricks a été rebaptisé FairSquare Group Realty. Cette statistique a été calculée à partir des données recueillies sous la marque Purplebricks.

4 Montant total remis aux clients représentés par FairSquare Group Realty pour l’achat d’une maison effectué entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021. Le 1er décembre 2021, Purplebricks a été rebaptisé FairSquare Group Realty. Cette statistique a été calculée à partir des données recueillies sous la marque Purplebricks.

Un PDF accompagnant ce communiqué est disponible à http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/c5d5c7ee-40bd-4c01-ae87-a34a38110ae0