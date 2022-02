BrainBox AI annonce que le 45 Broadway deviendra le premier immeuble new-yorkais doté de sa technologie climatique autonome destinée au secteur de l’immobilier commercial

English French

NEW YORK, 15 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- BrainBox AI, une entreprise pionnière de la technologie prédictive et auto-adaptative pour les bâtiments commerciaux, annonce aujourd’hui l’installation inaugurale de sa technologie d’intelligence artificielle dans une propriété commerciale de la Ville de New York. L’immeuble, propriété de Cammeby’s International Ltd., est situé au 45, avenue Broadway. Cette annonce intervient quelques semaines après l’engagement important pris par la gouverneure de New York, Kathy Hochul, envers la décarbonisation des immeubles et deux ans avant que la Local Law 97 entre pleinement en vigueur.



« L’installation de la technologie de BrainBox AI au 45 Broadway est un jalon important pour nous, puisque nous faisons ainsi notre entrée dans l’un des plus grands marchés immobiliers commerciaux au monde », souligne Sam Ramadori, président-directeur général de BrainBox AI. « Notre technologie évolutive permet de rendre les bâtiments plus durables et autonomes, tout en réduisant les coûts énergétiques et les émissions, en améliorant le confort des occupants au quotidien, en diminuant les besoins d’entretien et en prolongeant la durée de vie de l’équipement. »

En 2019, la Ville de New York a adopté la Climate Mobilization Act, un plan à la fois révolutionnaire et ambitieux visant à réduire les émissions dans l’un des marchés immobiliers commerciaux les plus importants des États-Unis. Une loi en particulier, la Local Law 97, stipule que la plupart des immeubles de plus de 25 000 pieds carrés, ou 2 323 mètres carrés, devront respecter de nouvelles limites au chapitre de l’efficacité énergétique et des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2024. Des restrictions plus sévères encore entreront en vigueur en 2030.

« BrainBox AI offre aux propriétaires et aux exploitants immobiliers une solution qui permet de constater des résultats à la fois pour une seule adresse, mais aussi pour l’ensemble d’un portefeuille, un atout dans le contexte de l’adoption de nouvelles lois concernant les émissions de carbone produites par les immeubles par la Ville de New York », note Frank Sullivan, chef du développement commercial de BrainBox AI. « La Local Law 97 établit de nouveaux paramètres afin de redéfinir le visage du succès dans le secteur de l’immobilier commercial new-yorkais. »



BrainBox AI offre une solution directe visant à aider les immeubles à respecter les normes fixées par la Local Law 97 en utilisant l’apprentissage profond et l’informatique en nuage afin de générer des économies de coûts énergétiques pouvant atteindre 25 % et jusqu’à 40 % de réduction de l’empreinte carbone, en plus d’offrir aux occupants un confort accru. Les exploitants de bâtiments peuvent également constater une prolongation de la durée de vie de l’équipement de CVC, avec des temps d’exécution réduits de jusqu’à 50 %.

BrainBox AI collaborera dorénavant avec Cammeby’s International Ltd., une société d’investissement immobilier fondée en 1967. Cette dernière gère des actifs d’une valeur de plus de 13 milliards de dollars et possède ces propriétés à Manhattan, Queens et Brooklyn, ainsi que dans le Bronx. Construits en 1983, les 32 étages abritant des bureaux de classe A du 45 Broadway surplombent le Financial District de Manhattan.

Aron Weber, directeur régional pour Cammeby’s International Ltd., ajoute : « Nous sommes conscients que nous devons réduire les émissions produites dans le cadre de l’exploitation de nos propriétés, et l’efficacité énergétique constitue un élément central de notre stratégie de décarbonisation. Comme les systèmes de CVC sont très énergivores, nous sommes heureux de nous associer à BrainBox AI pour optimiser encore davantage le rendement énergétique et la durabilité de nos immeubles tout en offrant un plus grand confort à nos locataires. »

En imposant des limites aux émissions générées par son parc immobilier, la Ville de New York oblige les propriétaires à se tourner vers des méthodes écoénergétiques plus durables ainsi que vers les énergies renouvelables. La solution zéro-CAPEX de BrainBox AI peut permettre aux propriétaires et aux gestionnaires d’immeubles de réduire considérablement les dépenses énergétiques et les émissions de carbone de leurs bâtiments à l’aide des systèmes déjà en place, les rapprochant ainsi de leurs objectifs de réduction des émissions de carbone.

À propos de BrainBox AI

BrainBox AI a été créée en 2017 dans le but de redéfinir l’automatisation des bâtiments grâce à l’intelligence artificielle, afin d’être à l’avant-garde d’une révolution verte du bâtiment. Basée à Montréal, BrainBox AI est une plaque tournante mondiale de l’IA, qui compte plus de 100 employés et soutient des clients de l’immobilier dans de nombreux secteurs, notamment des immeubles de bureaux, des aéroports, des hôtels, des immeubles multirésidentiels, des établissements de soins de longue durée, des épiceries et des commerces de détail.

BrainBox AI travaille en collaboration avec des partenaires de recherche, notamment le National Renewable Energy Laboratory (NREL) du ministère américain de l’Énergie, l’Institute for Data Valorization (IVADO), ainsi que des établissements d’enseignement, dont l’École de technologie supérieure (ETS) de Montréal et l’Université McGill.

En savoir plus sur BrainBox AI.

À propos de Cammeby’s International Ltd.

L’équipe de direction de Cammeby’s International Ltd. est forte de plus de 50 ans d’expérience dans le secteur de l’immobilier. L’entreprise possède, développe, exploite et gère des biens immobiliers principalement dans la région du nord-est des États-Unis, en particulier à New York, dans le New Jersey, en Pennsylvanie et dans le Connecticut.

Pour les demandes des médias :

Pour BrainBox AI

Liz Culley-Sullo

l.culley-sullo@brainboxai.com



Pour Cammeby’s International Ltd.

Christa Segalini

Antenna Group

christa.segalini@antennagroup.com

Une photo accompagnant cette annonce est disponible sur https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b50acd13-2205-4596-9f35-83cad9116368