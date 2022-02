Bombardier annonce des avis de rachat partiel visant ses billets de premier rang 7,500 % échéant en 2024 d’un capital de 200 millions $ et ses billets de premier rang 7,500 % échéant en 2025 d’un capital de 200 millions $

English French

MONTRÉAL, 15 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Inc. (« Bombardier ») a annoncé aujourd’hui l’émission d’un avis de rachat partiel visant ses billets de premier rang 7,500 % échéant en 2024 d’un capital de 200 millions $ en circulation (« billets échéant en 2024 ») et d’un avis de rachat partiel visant ses billets de premier rang 7,500 % échéant en 2025 d’un capital de 200 millions $ en circulation (« billets échéant en 2025 » et, collectivement avec les billets échéant en 2024, les « billets visés par le rachat »). Comme il est indiqué dans l’avis de rachat émis aujourd’hui à l’égard des billets échéant en 2024, la date de rachat est fixée au 17 mars 2022 (« date de rachat ») et le prix de rachat à l’égard des billets échéant en 2024 correspond à 103,750 % de la tranche rachetée du capital, majorée des intérêts courus et impayés. Comme il est indiqué dans l’avis de rachat émis aujourd’hui à l’égard des billets échéant en 2025, la date de rachat est fixée au 17 mars 2022 (« date de rachat ») et le prix de rachat à l’égard des billets échéant en 2025 correspond à 101,250 % de la tranche rachetée du capital, majorée des intérêts courus et impayés.



Le 15 février 2022, un exemplaire de chaque avis de rachat à l’égard des billets visés par le rachat a été remis aux porteurs inscrits. Le paiement du prix de rachat et la remise des billets visés par le rachat respectifs seront effectués par l’intermédiaire de Depository Trust Company, conformément à ses procédures applicables, le 17 mars 2022. Les noms et adresse de l’agent responsable du paiement sont les suivants : Deutsche Bank Trust Company Americas, c/o Deutsche Bank Services Americas, 5022 Gate Parkway, Jacksonville, Floride 32256, à l’attention de Corporate Team/Bombardier Inc., Tél. : 1-800-735-7777.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou d’achat ni la sollicitation d’une offre d’achat ou de vente de quelque titre que ce soit et il ne constitue pas une offre, une sollicitation, une vente ni un achat de quelque titre que ce soit dans un territoire où cette offre, sollicitation ou vente ou cet achat serait illégal.

Les billets dont il est question dans les présentes n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi intitulée Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée, ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un État américain quelconque ou des lois d’un autre territoire et ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis en l’absence d’une inscription ou d’une dispense des exigences d’inscription applicable. Les billets dont il est question dans les présentes n’ont pas été et ne seront pas admissibles à des fins de placement auprès du public en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables et, par conséquent, toute offre et toute vente des titres au Canada ne peuvent être effectuées que sous le régime d’une dispense des exigences d’établissement d’un prospectus prévues dans ces lois sur les valeurs mobilières.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés figurant dans la présente annonce sont de nature prospective; ils sont fondés sur les attentes actuelles. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous formulions des hypothèses et sont assujettis à d’importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels des périodes futures pourraient différer de façon importante de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs.

